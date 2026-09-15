Πpoблeмът вeчe e фaĸт! Kaĸ пoлитиĸaтa зa лeĸapcтвa нa Доналд Tpъмп пoвиши цeнитe в Eвpoпa

В брой! Доналд Тръмп пак обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса

Американският президент Доналд Тръмп пак повтори обещанието си, че всеки пълнолетен американец ще получи по "5000 долара дивидент", ако на изборите ...