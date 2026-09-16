Хеликоптер на телевизионен канал се разби в Лос Анджелис! Загиналите са най-малко трима

Хеликоптер на телевизионен канал, чийто екип отразявал пътнотранспортно произшествие, се разби вчера в квартал в Лос Анджелис и избухна в пламъци, загиналите са най-малко трима, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, като се позоваха на местните власти, пише БТА.

Водещ на канал Ен Би Си 4 (NBC4) в Лос Анджелис потвърди, че при падането на хеликоптера са загинали двама души. Най-малко един човек е загинал на земята, според говорител на местната пожарна.

Засега не се знае какво е довело до падането на машината около 19:00 ч. снощи край едноетажна търговска сграда в квартал "Чатсуърт". Водещ на канал Ен Би Си 4 в Лос Анджелис потвърди в ефир, че хеликоптерът на телевизията е паднал малко преди 19:00 ч. Вертолетът прелитал над "Чатсуърт", северозападно от центъра на града, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко три жертви и няколко ранени.

Според пожарната служба на Лос Анджелис при катастрофата с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени.

Хеликоптерите на американските телевизионни канали обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите. Медиите в Лос Анджелис, вторият по големина град в САЩ, са в ожесточена конкуренция. Много от тях използват хеликоптери, за да отразяват пожари, автомобилни преследвания и други инциденти, въпреки че въздушното пространство над града е доста натоварено, отбелязва АФП.

Според сайта на телевизията загиналите в хеликоптера са Елиана Морено, познато лице на Ен Би Си 4 и Телемундо 52, както и пилотът Джордж Марсиниу.

Морено, родена в окръг Ориндж, се присъединява към екипа на хеликоптера на "Ейнджъл сити еър" (Angel City Air) през 2010 г., същата година, в която получава диплома по телевизионна журналистика и политически науки от университета "Чапман". Тя е работила за няколко медии в Южна Калифорния и е започнала да лети с Марсиниу през 2023 г., според сайта.

Пилотът е израснал в Южна Калифорния и е завършил гимназията в Бърбанк през 1974 г.

Трима души загинаха вчера и при катастрофа на едномоторен самолет в алпийския район Флуалп, съобщи полицията на швейцарския кантон Вале, цитирана от Франс прес.

Малко след 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско), "по причини, които предстои да бъдат установени, машината се е ударила в северния склон в района на Флуалп" на територията на курорта „Льош ле Бен“, посочи полицията, добавяйки, че тримата пътници на борда са загинали при инцидента.

Самолетът е излетял от град Лугано (в кантона Тичино), след което е направил междинно кацане на летището в Сион, в кантона Вале, а после е продължил полета си към летището Бухс, в кантона Нидвалден, в централната част на страната.

Полицията уточни, че "официалната идентификация" на жертвите все още не е приключила.

Швейцарската служба по авиационна безопасност е започнала разследване, за да установи причините за катастрофата, а наказателното разследване се ръководи от федералната прокуратура в сътрудничество с полицията на кантона Вале, посочиха още местните власти.