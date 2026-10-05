163 бойни сблъсъка на фронта в Украйна за ден

Общо 163 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна през денонощието, сочи сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна към 22:00 часа. Най-интензивни са били боевете на Константиновското и Покровското направления, където са отбити съответно 22 и 21 атаки.

„От началото на денонощието на фронта са станали 163 бойни сблъсъка“, се посочва в сводката.

Най-много атаки са отбити край Константиновка и Покровск

На Константиновското направление украинските сили са отбили 22 щурма край Константиновка и Новоселовка, както и по направленията към Осиково, Николаевка, Райско и Торско.

На Покровското направление са отбити 21 атаки. Руските сили са се опитали да напреднат край Белицкое, Светлое, Васильевка и Молодецкое, както и по направленията към Ганновка, Доброполье и Сергеевка.

Боеве са отчетени и на други направления

На Южнослабожанското направление са извършени четири щурма край Лиман и по посока на Тернова и Захаровка. Два бойни сблъсъка там са продължили към момента на публикуване на сводката.

На Лиманското направление са отбити шест опита за настъпление край Дерилово, Дробишево, Заречное и Лиман, като още един бой е продължил. На Купянското направление е отбита една атака край Купянск-Вузловой.

Украинските сили са спрели по една атака на Севернослабожанското и Курското, Славянското и Александровското направления. Един щурм е отчетен на Краматорското направление край Федоровка Втора.

На Гуляйполското направление са регистрирани две атаки край Гуляйполское и по посока на Копани. На Ореховското направление са отбити две атаки край Малая Токмачка и по посока на Новояковлевка.

Източници: Украинска правда