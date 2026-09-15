Трагедията в Индонезия: Откриха обърнатия ферибот

Индонезийските спасителни служби са локализирали обърнатия корпус на пътническия ферибот Virgo Transport 8, който претърпя корабокрушение в Яванско море. Мащабната операция по издирване и спасяване продължава в изключително сложни метеорологични условия. Официално се съобщава за най-малко шестима загинали, 108 спасени, а съдбата на около 129 души остават напълно неизвестна.

Плавателният съд, превозващ 243 пътници и екипаж, както и 89 превозни средства, е пътувал от град Сурабая (провинция Източна Ява) към Банджармасин на остров Борнео. В ранните часове на 13 септември капитанът е подал сигнал за помощ, съобщавайки, че корабът се накланя опасно заради триметрови вълни. Малко след това връзката е прекъсната, а фериботът се е преобърнал в района на островите Масалембо.

Въздушни кадри, разпространени от Националната агенция за издирване и спасяване на Индонезия (BASARNAS), потвърждават, че 119-метровият кораб плава изцяло преобърнат с дъното нагоре, но все още не е потънал напълно. Според информация на индонезийските власти, цитирани от световните агенции, в акцията участват над 600 спасители, 17 кораба, хеликоптери и специализирани подводни термални дронове.

Оцелели от бедствието разказват пред местни медии за внезапен силен крен, предизвикал масова паника. Смята се, че бързото обръщане е хванало в капан много хора, намиращи се в каютите на икономична класа. Министерството на транспорта на Индонезия обяви, че фериботът, закупен от Япония през изминалата година, не е бил претоварен, но разследването за точните технически или човешки причини за инцидента тепърва предстои.