Проверка разкри системни проблеми в армията на Казахстан

Комплексна проверка на Министерството на отбраната на Казахстан е установила системни проблеми при подготовката и планирането на военни учения в Каспийско море, при които загинаха 14 военнослужещи. По първия етап на проверката са образувани 13 наказателни дела, а по разследването за предполагаема престъпна небрежност на командния състав са арестувани петима длъжностни лица.

Резултатите са били представени на президента Касъм-Жомарт Токаев от председателя на комисията Аида Балаева, заместник-председател на Съвета за сигурност. В официалното съобщение на Акорда се посочва, че трагичните събития в Мангистауска област са разкрили „сериозни просчети при планирането на военните мероприятия и липса на необходим контрол от страна на предишното ръководство“.

13 наказателни дела и петима арестувани

Проверката е установила съществени недостатъци при оценката на рисковете, организацията на десантирането и осигуряването на безопасността на военнослужещите. Отбелязани са и нарушения, свързани с възможни присвоявания на държавно имущество, злоупотреби със служебно положение и други нарушения в организации и подразделения на военното министерство.

По делото за предполагаема престъпна небрежност на командния състав продължава досъдебно разследване. Петима длъжностни лица са арестувани, но окончателната правна оценка на действията им ще бъде дадена след приключването на следствените действия. Това означава, че към момента няма влезли в сила присъди по случая.

Комисията е открила и отделни случаи на неуставни отношения и насилие спрямо военнослужещи. По тези данни също са образувани наказателни дела.

14 военнослужещи загинаха при ученията

Инцидентът е станал на 24 септември в Мангистауска област по време на военноморските учения „Хазар коргани-2026“. При десантиране от катер в Каспийско море внезапното влошаване на метеорологичните условия и засилването на вятъра са отнесли 17 военнослужещи. Трима са били спасени, а 14 са загинали.

След трагедията Токаев предприе кадрови промени в ръководството на армията. Даурен Косанов беше освободен като министър на отбраната, а на поста беше назначен Айдос Мързахметов. Беше сменен и началникът на Генералния щаб.

Работата на комисията продължава. Президентът е възложил на проверяващия орган и на новото ръководство на Министерството на отбраната да изготвят предложения за отстраняване на установените проблеми. Резултатите трябва да бъдат включени в плана за реформа на въоръжените сили на Казахстан.