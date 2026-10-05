Атанас Рибарски преди гостуването на Люксембург: „Целта е да не губим фокус и да търсим трайно подобрение“

Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски изрази увереност, че представителният ни тим има потенциала да си тръгне с успех от гостуването на Люксембург. Двубоят е ключова първа стъпка към излизане от тежката криза в турнира Лига на нациите, като треньорският щаб призова за повече спокойствие при владеенето на топката, по-добра концентрация и ясен план за действие на терена.

„Лъвовете“ гостуват на „Стад дьо Люксембург“ във вторник от 21:45 часа в своя четвърти мач от Група 4 в Лига C. Към момента България заема последната позиция в подреждането със скромния актив от 1 точка и без нито една победа. Кампанията започна с поражение с 1:2 от Люксембург в Пловдив, въпреки че Асен Чандъров откри резултата в 17-ата минута. Последваха нулево равенство срещу Естония и тежка загуба с 0:3 от Исландия в Рейкявик преди броени дни.

След поражението на исландска земя Рибарски акцентира върху работата по подобряване на играта с топката и запазването на самообладание в ключовите епизоди от мача:

„Различен мач, различни настройка и нагласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Изискванията в защита са малко по-ясни от тези в предния мач. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха да затворим първото полувреме, без да допуснем гол. После загубихме фокус и концентрация. Това е идеята – да не губим фокус и концентрация.“

При избора на стартовите 11 селекционерът е принуден да се съобразява с наказанията на част от състезателите, както и с физическото състояние и натрупаната умора в състава:

„Има колебания, най-вече с балансирането на минутите. При някои играчи има физически проблеми заради натоварванията. Имаме и наказани играчи, като е ясно, че те вече са извън групата.“