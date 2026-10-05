Новини
Спорт »
Бг футбол »
Атанас Рибарски преди гостуването на Люксембург: „Целта е да не губим фокус и да търсим трайно подобрение“

Атанас Рибарски преди гостуването на Люксембург: „Целта е да не губим фокус и да търсим трайно подобрение“

5 Октомври, 2026 20:15 568 7

  • атанас рибарски-
  • българия-
  • люксембург-
  • лига на нациите-
  • национален отбор по футбол-
  • исландия-
  • футболни новини

Селекционерът акцентира върху работата по подобряване на играта с топката

Атанас Рибарски преди гостуването на Люксембург: „Целта е да не губим фокус и да търсим трайно подобрение“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски изрази увереност, че представителният ни тим има потенциала да си тръгне с успех от гостуването на Люксембург. Двубоят е ключова първа стъпка към излизане от тежката криза в турнира Лига на нациите, като треньорският щаб призова за повече спокойствие при владеенето на топката, по-добра концентрация и ясен план за действие на терена.

„Лъвовете“ гостуват на „Стад дьо Люксембург“ във вторник от 21:45 часа в своя четвърти мач от Група 4 в Лига C. Към момента България заема последната позиция в подреждането със скромния актив от 1 точка и без нито една победа. Кампанията започна с поражение с 1:2 от Люксембург в Пловдив, въпреки че Асен Чандъров откри резултата в 17-ата минута. Последваха нулево равенство срещу Естония и тежка загуба с 0:3 от Исландия в Рейкявик преди броени дни.

След поражението на исландска земя Рибарски акцентира върху работата по подобряване на играта с топката и запазването на самообладание в ключовите епизоди от мача:

„Различен мач, различни настройка и нагласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Изискванията в защита са малко по-ясни от тези в предния мач. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха да затворим първото полувреме, без да допуснем гол. После загубихме фокус и концентрация. Това е идеята – да не губим фокус и концентрация.“

При избора на стартовите 11 селекционерът е принуден да се съобразява с наказанията на част от състезателите, както и с физическото състояние и натрупаната умора в състава:

„Има колебания, най-вече с балансирането на минутите. При някои играчи има физически проблеми заради натоварванията. Имаме и наказани играчи, като е ясно, че те вече са извън групата.“


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Не стреляйте по играчите и треньора- ТЕ ТОЛКОВА МОГАТ! А защо толкова са виновни бандата на Боби Михайлов и Гонзо и най- вече собствениците на отборите, които напълниха "българските" отбори с другоземци и я пуснат, я не пуснат по 1 българче в игра за миризма. Виновни са и т.н. "спортни журналисти" за които всеки играч в българските първенства е "ЗВЕЗДА" и преди мачове издуват балони. Играч се става с игра. Чуждите играчи и те не са виновни. Дошли са да изкарват хляба си.

    Коментиран от #3

    20:32 05.10.2026

  • 3 Точен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Много точен коментар!
    Oставкааа! Цялото бфс да подава оставка,барабар сГонзалина.

    20:41 05.10.2026

  • 4 Нека

    0 0 Отговор
    Наско да покаже фиш че с
    Е заложил на България барем 1000 евро

    21:11 05.10.2026

  • 5 Жоро

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам. 🤔 Да коментираме отбора на Люксембург? Ами, Ние правехме загрявка с Тях.Не Ви ли е срам ?🤭

    21:13 05.10.2026

  • 6 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Къв фокус да не губиш бе, фикус? Как ще изгубиш нещо, което нямаш? Нямам думи!!!

    21:16 05.10.2026

  • 7 Факти са

    0 0 Отговор
    слуги на Koминтернa

    21:55 05.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове