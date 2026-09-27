Броят на жертвите при потъването на ферибот в Яванско море достигна 64 души

Индонезийските спасителни екипи откриха още тела в отломките на ферибот, преобърнал се в Яванско море преди две седмици, като броят на загиналите при трагедията достигна 64 души, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Издирването на останалите 71 души, които все още са в неизвестност и се предполага, че са загинали, е удължено със седем дни, съобщи директорът на операциите в Националната агенция за издирване и спасяване Юдхи Браманто.

Фериботът "Вирго Транспорт 8", на чийто борд е имало 213 пътници и 30 членове на екипажа, е изгубил връзка с оператора си, след като е отплавал от Сурабая към остров Борнео. Спасени са 108 души.

По думите на Браманто в петък спасителните екипи са извадили четири тела от потъналия плавателен съд, а седем са били открити по близките брегове.

На всеки три дни властите ще правят оценка на спасителната операция, за да решат дали тя да продължи. Съгласно индонезийските разпоредби издирвателните операции обикновено продължават седем дни, но срокът може да бъде удължен, ако има основания да се смята, че могат да бъдат открити още жертви.

Индонезия е архипелаг с над 17 хиляди острова, между които фериботите са широко използвано средство за транспорт. Подобни инциденти се случват често в страната, като сред основните причини се посочва недостатъчният контрол върху спазването на правилата за безопасност.