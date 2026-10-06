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Първият дипломат на САЩ: Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Първият дипломат на САЩ: Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната

6 Октомври, 2026 21:39 902 20

  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

САЩ искат да играят конструктивна роля в прекратяването на войната в Украйна, но засега ситуацията не се развива в тази посока

Първият дипломат на САЩ: Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ искат да играят конструктивна роля в прекратяването на войната в Украйна, но засега ситуацията не се развива в тази посока. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава DWS News.

"Ние ясно заявихме, че ако можем да изиграем роля в прекратяването на тази война, то искаме да изиграем конструктивна роля. Очевидно следим тенденциите там и виждаме, че в момента те не се развиват в тази посока“, отбелязва той.

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Рубио подчертава, че Вашингтон е фокусиран върху приключването на този конфликт. Той също така изрази съжаление за големия брой жертви във войната.

Освен това държавният секретар на САЩ подчертава, че в момента членството на Украйна в НАТО "не е на дневен ред“.

Източник: www.focus-news.net


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    5 8 Отговор
    Що бе? За 24 падаше спра конфликта.

    21:40 06.10.2026

  • 2 Пич

    17 7 Отговор
    Докато Русия не си вземе всичко, което иска, войната няма да приключи!!!
    Защо няма да вземе цялата Украйна.. ?!
    За да си остави нещо, с което да търгува!!!

    Коментиран от #5, #7, #11

    21:41 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    11 4 Отговор
    Фащ запада и времето на грабежи разрушения разселване и модерно робство е към края си ,ще трябва да се учат как се живее и с малко и че не е възможно до обяд да си мъж следобед жена а вечер и двете

    21:44 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бегай

    4 15 Отговор
    Вие края на войната го разбирате Украйна да се предаде. Да изчезне ...
    Но украинците не искат да изчезнат- воюват и отстояват правото си на съществуване !

    21:45 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вие какво да направите

    11 4 Отговор
    Войната ще спре , когато спрат ударите по руската територия.
    А до тогава войната ще продължи . Още колко време , престои да видим.
    Лидерите на Европа имат изключителната вина за войната на Байдън срещу Русия

    21:48 06.10.2026

  • 9 Зеления път

    12 4 Отговор
    Спре ли войната, Зеленото умира..

    21:53 06.10.2026

  • 10 Бункер нюз

    6 7 Отговор
    Спре ли войната ботоксовият умира.

    21:57 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Соваж бейби

    8 3 Отговор
    Европа фалира ,пари няма за Украйна да им плаща войната,САЩ ако иска да им дава !Въпрос най много до месец според мен е краят на войната .

    22:03 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Поправка

    6 3 Отговор
    Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната, а на капитулация

    22:07 06.10.2026

  • 16 оня с коня

    2 1 Отговор
    изобщо не ме вълнува какво с случва във осрайййна.. ама изобщо

    иде зима да вземат куфарите и да идват тука да ги храним все пак сме им длъжни ха ха ха

    Коментиран от #17

    22:11 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ВКУСНО И ТОЧКА ЩЕ ИМА
    БУРГЕР - ДЖИЙНИЦИ И В ЛВОВ :)
    ....
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ :) ХАХА

    22:39 06.10.2026

  • 19 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 0 Отговор
    В ОТГОВОР НА УДАРЕНИТЕ КОРАБИ
    В БЪЛГАРСКИ ВОДИ.

    УКРАЙНА Е УДАРИЛА ТАНКЕРЪТ
    АФРАМАКС РИО

    СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ НА РУСИЯ
    ПОЛУЧИ ПОРЕДНИЯ УДАР .

    КРАЙ СОЧИ РУСНАЦИТЕ
    СЕ НАСЛАЖДАВАТ
    НА ГОРЯЩАТА ДВИЖУХА .

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    22:44 06.10.2026

  • 20 Зелен си , Важен е Мирът

    0 0 Отговор
    Не се интересуваме от твоята победа .
    Без илюзорни те обещания щедро давани от запада живеехме по добре.
    Без Украйна в ЕС и алианса , ВСИЧКИ ще ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ.

    22:44 06.10.2026