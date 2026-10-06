Първият дипломат на САЩ: Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната

САЩ искат да играят конструктивна роля в прекратяването на войната в Украйна, но засега ситуацията не се развива в тази посока. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава DWS News.
"Ние ясно заявихме, че ако можем да изиграем роля в прекратяването на тази война, то искаме да изиграем конструктивна роля. Очевидно следим тенденциите там и виждаме, че в момента те не се развиват в тази посока“, отбелязва той.
Рубио подчертава, че Вашингтон е фокусиран върху приключването на този конфликт. Той също така изрази съжаление за големия брой жертви във войната.
Освен това държавният секретар на САЩ подчертава, че в момента членството на Украйна в НАТО "не е на дневен ред“.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
21:40 06.10.2026
2 Пич
Защо няма да вземе цялата Украйна.. ?!
За да си остави нещо, с което да търгува!!!
Коментиран от #5, #7, #11
21:41 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
21:44 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бегай
Но украинците не искат да изчезнат- воюват и отстояват правото си на съществуване !
21:45 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вие какво да направите
А до тогава войната ще продължи . Още колко време , престои да видим.
Лидерите на Европа имат изключителната вина за войната на Байдън срещу Русия
21:48 06.10.2026
9 Зеления път
21:53 06.10.2026
10 Бункер нюз
21:57 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Соваж бейби
22:03 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Поправка
22:07 06.10.2026
16 оня с коня
иде зима да вземат куфарите и да идват тука да ги храним все пак сме им длъжни ха ха ха
Коментиран от #17
22:11 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БУРГЕР - ДЖИЙНИЦИ И В ЛВОВ :)
....
МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ :) ХАХА
22:39 06.10.2026
19 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
В БЪЛГАРСКИ ВОДИ.
УКРАЙНА Е УДАРИЛА ТАНКЕРЪТ
АФРАМАКС РИО
СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ НА РУСИЯ
ПОЛУЧИ ПОРЕДНИЯ УДАР .
КРАЙ СОЧИ РУСНАЦИТЕ
СЕ НАСЛАЖДАВАТ
НА ГОРЯЩАТА ДВИЖУХА .
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
22:44 06.10.2026
20 Зелен си , Важен е Мирът
Без илюзорни те обещания щедро давани от запада живеехме по добре.
Без Украйна в ЕС и алианса , ВСИЧКИ ще ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ.
22:44 06.10.2026