Първият дипломат на САЩ: Ситуацията в Украйна не се движи в посока на прекратяване на войната

САЩ искат да играят конструктивна роля в прекратяването на войната в Украйна, но засега ситуацията не се развива в тази посока. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава DWS News.

"Ние ясно заявихме, че ако можем да изиграем роля в прекратяването на тази война, то искаме да изиграем конструктивна роля. Очевидно следим тенденциите там и виждаме, че в момента те не се развиват в тази посока“, отбелязва той.

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Рубио подчертава, че Вашингтон е фокусиран върху приключването на този конфликт. Той също така изрази съжаление за големия брой жертви във войната.

Освен това държавният секретар на САЩ подчертава, че в момента членството на Украйна в НАТО "не е на дневен ред“.

Източник: www.focus-news.net