Американският пратеник Джон Коул пристигна в Минск за среща с Лукашенко

Американският пратеник Джон Коул, на когото президентът Доналд Тръмп възложи да преговаря за освобождаването на политически затворници в Беларус, пристигна в Минск за среща с президента Александър Лукашенко, съобщи в социалната мрежа „Телеграм“ администрацията на беларуския държавен глава, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

Посещението съвпада с публикуването на нов доклад на независими експерти на ООН, според който от 2020 г. беларуски държавни институции действат координирано, за да заглушават действителни или предполагаеми противници на властта чрез всички звена на съдебната система.

В доклада се посочват произволни арести, изтезания, ограничаване на правните гаранции, закрити съдебни процеси и продължаващ тормоз над бивши затворници.

Според експертите нарушенията са системни и „продължават и до днес“, като някои от действията, извършвани от май 2020 г. насам, биха могли да представляват престъпления срещу човечеството, включително преследване и лишаване от свобода.

Репресиите след протестите през 2020 г.

Констатациите се огласяват шест години след масовите протести, последвали президентските избори през август 2020 г., които опозицията и западни правителства определиха като манипулирани. При последвалите репресии бяха задържани хиляди души.

Беларус отхвърля критиките на ООН за състоянието на човешките права. Лукашенко отрича в страната да има политически затворници и твърди, че властите са действали законосъобразно за възстановяване на реда.

По-рано този месец беларуският правозащитник и Нобелов лауреат за мир Алес Беляцки, който беше политически затворник, заяви пред „Ройтерс“, че въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ освобождаване на затворници, „машината за репресии продължава да работи“, а в страната продължават да се появяват нови политически затворници.