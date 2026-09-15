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Американският пратеник Джон Коул пристигна в Минск за среща с Лукашенко

Американският пратеник Джон Коул пристигна в Минск за среща с Лукашенко

15 Септември, 2026 13:05, обновена 15 Септември, 2026 13:23 329 4

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  • среща

Пратеникът на Тръмп, натоварен с преговорите за освобождаване на политически затворници, пристигна в Беларус на фона на нов доклад на ООН за репресиите в страната

Американският пратеник Джон Коул пристигна в Минск за среща с Лукашенко - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският пратеник Джон Коул, на когото президентът Доналд Тръмп възложи да преговаря за освобождаването на политически затворници в Беларус, пристигна в Минск за среща с президента Александър Лукашенко, съобщи в социалната мрежа „Телеграм“ администрацията на беларуския държавен глава, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

Посещението съвпада с публикуването на нов доклад на независими експерти на ООН, според който от 2020 г. беларуски държавни институции действат координирано, за да заглушават действителни или предполагаеми противници на властта чрез всички звена на съдебната система.

В доклада се посочват произволни арести, изтезания, ограничаване на правните гаранции, закрити съдебни процеси и продължаващ тормоз над бивши затворници.

Според експертите нарушенията са системни и „продължават и до днес“, като някои от действията, извършвани от май 2020 г. насам, биха могли да представляват престъпления срещу човечеството, включително преследване и лишаване от свобода.

Репресиите след протестите през 2020 г.

Констатациите се огласяват шест години след масовите протести, последвали президентските избори през август 2020 г., които опозицията и западни правителства определиха като манипулирани. При последвалите репресии бяха задържани хиляди души.

Беларус отхвърля критиките на ООН за състоянието на човешките права. Лукашенко отрича в страната да има политически затворници и твърди, че властите са действали законосъобразно за възстановяване на реда.

По-рано този месец беларуският правозащитник и Нобелов лауреат за мир Алес Беляцки, който беше политически затворник, заяви пред „Ройтерс“, че въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ освобождаване на затворници, „машината за репресии продължава да работи“, а в страната продължават да се появяват нови политически затворници.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    3 0 Отговор
    Моля публикувайте статията в Днес.бг на доц. Владимир Велинов, един от експертите изготвил експертизата по случая Петрохан

    13:22 15.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ЛУКАШЕНКО,ИЗГОНИ ТОЗИ МИРИЗЛИВ КРАВАР

    Коментиран от #3

    13:23 15.09.2026

  • 3 Що бе

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Нека се гърчи. Ще моли Лукашенко да ходатайства пред Путин да не бие маленкияЗелчо, че оръжията им свършиха. Пентагона и урсулините изпразниха заводите.Не смогват да произвеждат и все не стигат.

    Коментиран от #4

    13:27 15.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Що бе":

    МНОГО СИ ПРАВ!ДА НЕ ДОПУСКА ЛУКАШЕНКО ДА СЕ ЯДАТ,,КУРАБИЙКИ,, НА ПЛОЩАДА!

    13:34 15.09.2026