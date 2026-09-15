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Цената на бутилка вода от 6,77 евро на летище в Истанбул предизвика недоволство

Цената на бутилка вода от 6,77 евро на летище в Истанбул предизвика недоволство

15 Септември, 2026 12:21 898 24

  • турска икономика-
  • сабиха гьокчен-
  • летище-
  • истанбул-
  • турция

Пътуващите граждани определят ситуацията като спекула с цените, тъй като отвъд зоната за сигурност пътниците нямат алтернативни възможности за пазаруване

Цената на бутилка вода от 6,77 евро на летище в Истанбул предизвика недоволство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на една пластмасова бутилка вода от 1 литър на международното летище „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг в Истанбул достигна 380 турски лири или 6,77 евро, което предизвика вълна от остри реакции в социалните мрежи и възмущение сред пътуващите, съобщават турските медии, цитирани от БТА.

Кадри, показващи продажбата на вода на тази цена, се разпространиха бързо в интернет пространството и отново повдигнаха въпроса за спекулативните цени на летищните терминали, пише вестник „Сьозджу“.

Пътуващите граждани определят ситуацията като спекула с цените, тъй като отвъд зоната за сигурност пътниците нямат алтернативни възможности за пазаруване.

Пред вестника граждани напомнят, че питейната вода е основна човешка нужда и достъпът до нея не трябва да бъде ограничаван от спекулативни надценки. Вследствие на реакцията в социалните мрежи бях отправени призиви към компетентните органи за въвеждане на регулации и определяне на таван на цените за стоките от първа необходимост по летищата, както и за увеличаване на броя на чешмите с безплатна питейна вода.

Медиите добавят, че по повод сигнали за скъпата вода на летището компетентните органи са предприели проверки за ценообразуването в обектите за продажба.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууу

    5 6 Отговор
    Тия мямат ли страх от алах

    12:23 15.09.2026

  • 2 Ами скъпа и хубава е турската вода

    3 4 Отговор
    Не е като българската

    12:24 15.09.2026

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Възмутените да минат през Созопол!!!

    12:27 15.09.2026

  • 4 Цените на летището в Истанбул

    8 1 Отговор
    са безбожни. Носете си вода и сандвичи ако минавате транзит от там.

    12:27 15.09.2026

  • 5 ВИК София

    7 0 Отговор
    Не е вярно че " питейната вода е основна човешка нужда и достъпът до нея не трябва да бъде ограничаван от спекулативни надценки. " ...
    Комисията каза: Жулете ги яко

    12:28 15.09.2026

  • 6 На същото летище,

    8 0 Отговор
    летище, докато чакахме прикачване, пихме две чаши бяло вино и един бургер за 67 евро.
    Поръчката се бави половин час!

    Турците се оливат!

    12:28 15.09.2026

  • 7 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    250млл на нашето летище и вижте на летището в базел и ще разберете ,че в туркие е ефффтино!

    12:29 15.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    точно че от нашата вода по-добра едва ли ще се намери!! когато нафтата е по-евтина от водата си правете изводи , кое е по-изчепаемо !! НО както и да е-ако и ПЛАТИНА , НЕФТ се намери тука , -нищо няма да има за бг-то оникновено!! молете се и ДАЖЕ да не се намери поне следващите 100 години , да не ги изядад измекяри///лично моя съвет е да бягате на запад-чак до Австрал;ия най-добре..тук ще останат само АКУЛИ накрая и ще почнат да се самоизяждат

    Коментиран от #11

    12:29 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Толкова, колко да е ?

    0 1 Отговор
    Храна и напитки

    Вода (0,5 л): 6,00 € (6,50 $)

    Еспресо: 6,00 евро (6,50 долара)

    Капучино9,00 € –9,80 €

    Кроасан или сандвич: 16,50–17,90 евро

    Бързо хранене / Храна: Бургерите или комбинациите могат да варират от €20.00 до над €40.00

    Гардероб и съхранение на багаж

    Малък размер (24 часа): 210

    Среден размер (24 часа): ₺270

    Голям размер (24 часа): ₺550

    XL / XXL Размер (24 часа): ₺690–₺860

    Коментиран от #14, #17

    12:31 15.09.2026

  • 11 Ще ти кажа само,

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че в Нидерландия чешмяната вода е по-добра от нашата "минерална"

    Коментиран от #18, #19

    12:32 15.09.2026

  • 12 Ако е от Гюров

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Колю тира":

    Предполагам или от Иво Свирчев ?

    12:33 15.09.2026

  • 13 Само да добавя

    4 0 Отговор
    Печатна гршка. Сигурно е ВОДКА, а не ВОДА.

    12:33 15.09.2026

  • 14 Пробвал ли си спалните "ковчези"

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Толкова, колко да е ?":

    18 евро на час в пиковите часове.

    12:33 15.09.2026

  • 15 Ами това

    0 0 Отговор
    е защото е "Светена вода", а ако беше Огнена вода щеше да е по-скъпо!

    12:34 15.09.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Турците наистина са преминали наистина границата на нормалното, това е летище не бар,ресторант дори в заведение мин.вода е 3,50 или 4 евро при положение че ти носят задължително безплатно бутилка студена вода когато сядаш да обядваш, вечеряш, брънч или само кафе задължително с чаша вода безплатно .

    12:34 15.09.2026

  • 17 Болен на легло се е..е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Толкова, колко да е ?":

    Caкaт-в трънака

    12:34 15.09.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще ти кажа само,":

    в Холандия да си... е... м../обиколил съм ЕС и Раша-.по-добро от нашето няма!!! и вземи я охлади малко в Холандия

    12:36 15.09.2026

  • 19 Това

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ще ти кажа само,":

    Не е истина! На малко места по света въобще има хубава питейна вода като нашата!
    В други работи - може да са ПО

    Коментиран от #24

    12:41 15.09.2026

  • 20 Еврото вече е само хартия ...иначе:

    1 1 Отговор
    На основното летище в Брюксел (Zaventem - BRU) цената на бутилирана вода в кафенетата и автоматите варира между €3.00 и €4.50 за малка бутилка. Цената на една пластмасова бутилка вода от 1 литър на международното летище „Сабиха Гьокчен“ е 6,77 евро,

    Коментиран от #23

    12:46 15.09.2026

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НА ТЕРМИНАЛ ЕДНО.0.500 ЛИТРА. ДВЕ ЕВРО ОНЗИ ДЕН ЛЕТЯХ ДО АНГЛИЯ

    12:48 15.09.2026

  • 22 Читател

    0 0 Отговор
    На Крумово Пловдив 500 мл. е 3 евро.на всякъде е скъпо не само там

    12:49 15.09.2026

  • 23 Що? На летището в София и Варна колко е?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Еврото вече е само хартия ...иначе:":

    А в Москва?

    12:49 15.09.2026

  • 24 Не е истина?

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това":

    Провери.
    Аз бачкам там. Всички пият от чешмата.

    12:50 15.09.2026

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