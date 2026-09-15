Цената на бутилка вода от 6,77 евро на летище в Истанбул предизвика недоволство

Цената на една пластмасова бутилка вода от 1 литър на международното летище „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг в Истанбул достигна 380 турски лири или 6,77 евро, което предизвика вълна от остри реакции в социалните мрежи и възмущение сред пътуващите, съобщават турските медии, цитирани от БТА.
Кадри, показващи продажбата на вода на тази цена, се разпространиха бързо в интернет пространството и отново повдигнаха въпроса за спекулативните цени на летищните терминали, пише вестник „Сьозджу“.
Пътуващите граждани определят ситуацията като спекула с цените, тъй като отвъд зоната за сигурност пътниците нямат алтернативни възможности за пазаруване.
Пред вестника граждани напомнят, че питейната вода е основна човешка нужда и достъпът до нея не трябва да бъде ограничаван от спекулативни надценки. Вследствие на реакцията в социалните мрежи бях отправени призиви към компетентните органи за въвеждане на регулации и определяне на таван на цените за стоките от първа необходимост по летищата, както и за увеличаване на броя на чешмите с безплатна питейна вода.
Медиите добавят, че по повод сигнали за скъпата вода на летището компетентните органи са предприели проверки за ценообразуването в обектите за продажба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ауууу
12:23 15.09.2026
2 Ами скъпа и хубава е турската вода
12:24 15.09.2026
3 Пич
12:27 15.09.2026
4 Цените на летището в Истанбул
12:27 15.09.2026
5 ВИК София
Комисията каза: Жулете ги яко
12:28 15.09.2026
6 На същото летище,
Поръчката се бави половин час!
Турците се оливат!
12:28 15.09.2026
7 дядо дръмпир
12:29 15.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
12:29 15.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Толкова, колко да е ?
Вода (0,5 л): 6,00 € (6,50 $)
Еспресо: 6,00 евро (6,50 долара)
Капучино9,00 € –9,80 €
Кроасан или сандвич: 16,50–17,90 евро
Бързо хранене / Храна: Бургерите или комбинациите могат да варират от €20.00 до над €40.00
Гардероб и съхранение на багаж
Малък размер (24 часа): 210
Среден размер (24 часа): ₺270
Голям размер (24 часа): ₺550
XL / XXL Размер (24 часа): ₺690–₺860
Коментиран от #14, #17
12:31 15.09.2026
11 Ще ти кажа само,
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че в Нидерландия чешмяната вода е по-добра от нашата "минерална"
Коментиран от #18, #19
12:32 15.09.2026
12 Ако е от Гюров
До коментар #9 от "Колю тира":Предполагам или от Иво Свирчев ?
12:33 15.09.2026
13 Само да добавя
12:33 15.09.2026
14 Пробвал ли си спалните "ковчези"
До коментар #10 от "Толкова, колко да е ?":18 евро на час в пиковите часове.
12:33 15.09.2026
15 Ами това
12:34 15.09.2026
16 Соваж бейби
12:34 15.09.2026
17 Болен на легло се е..е
До коментар #10 от "Толкова, колко да е ?":Caкaт-в трънака
12:34 15.09.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Ще ти кажа само,":в Холандия да си... е... м../обиколил съм ЕС и Раша-.по-добро от нашето няма!!! и вземи я охлади малко в Холандия
12:36 15.09.2026
19 Това
До коментар #11 от "Ще ти кажа само,":Не е истина! На малко места по света въобще има хубава питейна вода като нашата!
В други работи - може да са ПО
Коментиран от #24
12:41 15.09.2026
20 Еврото вече е само хартия ...иначе:
Коментиран от #23
12:46 15.09.2026
21 Боруна Лом
12:48 15.09.2026
22 Читател
12:49 15.09.2026
23 Що? На летището в София и Варна колко е?
До коментар #20 от "Еврото вече е само хартия ...иначе:":А в Москва?
12:49 15.09.2026
24 Не е истина?
До коментар #19 от "Това":Провери.
Аз бачкам там. Всички пият от чешмата.
12:50 15.09.2026