Цената на бутилка вода от 6,77 евро на летище в Истанбул предизвика недоволство

Цената на една пластмасова бутилка вода от 1 литър на международното летище „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг в Истанбул достигна 380 турски лири или 6,77 евро, което предизвика вълна от остри реакции в социалните мрежи и възмущение сред пътуващите, съобщават турските медии, цитирани от БТА.

Кадри, показващи продажбата на вода на тази цена, се разпространиха бързо в интернет пространството и отново повдигнаха въпроса за спекулативните цени на летищните терминали, пише вестник „Сьозджу“.

Пътуващите граждани определят ситуацията като спекула с цените, тъй като отвъд зоната за сигурност пътниците нямат алтернативни възможности за пазаруване.

Пред вестника граждани напомнят, че питейната вода е основна човешка нужда и достъпът до нея не трябва да бъде ограничаван от спекулативни надценки. Вследствие на реакцията в социалните мрежи бях отправени призиви към компетентните органи за въвеждане на регулации и определяне на таван на цените за стоките от първа необходимост по летищата, както и за увеличаване на броя на чешмите с безплатна питейна вода.

Медиите добавят, че по повод сигнали за скъпата вода на летището компетентните органи са предприели проверки за ценообразуването в обектите за продажба.