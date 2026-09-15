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Италиански изтребители неутрализираха дрон, нарушил въздушното пространство на Литва

Италиански изтребители неутрализираха дрон, нарушил въздушното пространство на Литва

15 Септември, 2026 12:37, обновена 15 Септември, 2026 12:43 275 4

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  • въздушно пространство

Два италиански „Юрофайтър“ са били вдигнати по тревога в рамките на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на алианса

Италиански изтребители неутрализираха дрон, нарушил въздушното пространство на Литва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър“ на италианските военновъздушни сили, участващи в оперативната група „Болтик Тъндър III“ (Baltic Thunder III) в рамките на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на алианса, неутрализираха безпилотен летателен апарат, нарушил въздушното пространство на Литва, след като бяха вдигнати по тревога късно вчера, съобщи днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА, предава БТА.

Предполага се, че дронът е с руски произход, но потвърждаването на това предположение ще зависи от резултатите от разследванията на литовските власти и НАТО.

Министерството на отбраната съобщи, че това е вторият подобен инцидент с участието на италиански изтребители в рамките на един месец.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 1 Отговор
    Тези украинци съсипаха целото НАТО!!!
    Изгърмеха сигурно вече ракети за милиарди по неделните украински дронове!!!

    12:45 15.09.2026

  • 2 Възраждане

    1 0 Отговор
    За това изхабиха керосин и ракети за 1 милион евро. За дрон на стойност едва 3 милиона рубли

    12:47 15.09.2026

  • 3 военен неможач

    1 0 Отговор
    Браво на тях! За тая работа се изисква смелост! И разбирасе 2 изтребителя - един отляво и един отдясно. Или отгоре и отдолу. Или отпред и Отзад?

    12:48 15.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    тва са вече измишльотини! от ИТАЛИАНЕЦ войник не става ,-винаги са се измятали в последния момент!!!ТЕ нямат ЧЕСТ!! помнете тва , както и последния им ,,капитан,, избягал преди ферибота да потъне

    12:48 15.09.2026

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