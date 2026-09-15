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Украйна съобщи за настъпателна операция в северната част на Донецка област
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за настъпателна операция в северната част на Донецка област

15 Септември, 2026 13:24, обновена 15 Септември, 2026 13:31 481 17

  • украйна-
  • настъпление-
  • донецка област-
  • операция

Третият армейски корпус заяви, че е прочистил район от 75 квадратни километра от руски инфилтрационни групи и е възстановил контрола върху още 10 квадратни километра

Украйна съобщи за настъпателна операция в северната част на Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са започнали настъпателна операция в северната част на Донецка област, която е сред основните арени на ожесточени боеве през над 4-годишната война, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Третият армейски корпус е прочистил район с площ 75 квадратни километра от руски инфилтрационни групи и е възстановил контрола върху още 10 квадратни километра, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, който от миналия месец ръководи украинската отбрана в района.

Билецки посочи, че районът се намира северно от ключовата отбранителна линия в областта - т.нар. „крепостен пояс“ от градовете Славянск и Краматорск. Превземането им би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над цялата област.

„Третият армейски корпус започна настъпателна операция в това направление. Операцията се нарича „Вивалди“, уточни Билецки във видеозапис, публикуван в приложението Telegram.

Украинските сили съобщават за възстановен контрол

По думите му украинските сили са нарушили руската военна логистика, прочистили са три села и са установили контрол над района около четвърто. Село Середне вече е изцяло под украински контрол.

Донецка област е арена на едни от най-тежките сражения във войната. Русия се стреми да установи контрол над цялата област - основното териториално искане на Москва на преговорите, които досега са в застой, но които САЩ се опитват да възобновят. Този месец пратениците Джаред Къшнър и Стив Уиткоф посетиха Москва и Киев.

Общото руско настъпление се забави през тази година, но руските сили продължават да напредват към градовете от юг и да проникват все по-дълбоко в град Константиновка.

Независимото установяване на линиите на контрол в Украйна е трудно заради войната с дронове, която е превърнала широката ивица по фронта в своеобразна „зона на поразяване“, където всяко придвижване може да бъде забелязано и атакувано.

Украйна продължава настъплението

Съобщените успехи в Донецка област биха допълнили украинското настъпление в югоизточната част на страната от по-рано тази година, когато Киев обяви, че е възстановил контрола над повече от 700 квадратни километра територия в рамките на продължила няколко месеца контраофанзива.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    6 2 Отговор
    Моля публикувайте статията в Днес.бг на доц. Владимир Велинов, един от експертите изготвил експертизата по случая Петрохан

    13:33 15.09.2026

  • 2 иван костов

    5 4 Отговор
    Всички русофоби са минали през кемпера на Калушев! Затова така са се озлобили!

    13:35 15.09.2026

  • 3 Факти

    9 2 Отговор
    Отново ФЕЙК!

    13:36 15.09.2026

  • 4 Мите

    9 2 Отговор
    Настъпателни операции...вицове и приказки под шипковия храст!

    13:37 15.09.2026

  • 5 Чукче - Наблюдател

    11 1 Отговор
    Вярно бе. Настъпили са.... Мотиката.

    13:37 15.09.2026

  • 6 Зеленски

    6 1 Отговор
    През бинокъла виждам вече кулите на Кремъл.Слава Украине

    13:37 15.09.2026

  • 7 Ами

    8 4 Отговор
    Те и руските сили съобщават много неща,но тук се преписва само укрМедии.

    Коментиран от #15, #17

    13:37 15.09.2026

  • 8 Да питам

    4 2 Отговор
    В каква посока? И Борис Джонсън ли я предвожда ннаступателната?

    13:37 15.09.2026

  • 9 Абе

    2 3 Отговор
    Свичко е поплан със "СВО" на Путер завземането се очаква около 2036 година, ако федерацията съществува още обаче.

    13:38 15.09.2026

  • 10 Тази щайга с антената

    4 1 Отговор
    Тя ли е Третият армейски корпус ? Или бабата на велосипеда

    Коментиран от #16

    13:38 15.09.2026

  • 11 НЯКОЙ

    2 1 Отговор
    да бе, зеления е забравил белото и войниците там са се нашмъркали........привиждат им се холограми

    13:40 15.09.2026

  • 12 Хихихи

    1 0 Отговор
    Колкото на дядо нивата. Смятайте какво правоъгълниче е това.

    13:40 15.09.2026

  • 13 възстановил

    0 0 Отговор
    бил пикочния мехур..

    13:40 15.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Към момента украйна връща.повече.територия от колкото губи на фона на огромни руски загуби .двата корпуса на азов ще избият огромно количество руснаци през следващите месеци.бахмут и авдеевка ще са детска игра по отношение на клането на руснаци при славянск .

    13:41 15.09.2026

  • 15 Знаем ги

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    руските фейкове!По над 10 пъти превземания!

    13:41 15.09.2026

  • 16 това

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тази щайга с антената":

    колело било от трето село..

    13:41 15.09.2026

  • 17 Знаем ги

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    руските фейкове!По над 10 пъти превземания!

    13:41 15.09.2026

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