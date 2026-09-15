Украйна съобщи за настъпателна операция в северната част на Донецка област

Украинските сили са започнали настъпателна операция в северната част на Донецка област, която е сред основните арени на ожесточени боеве през над 4-годишната война, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Третият армейски корпус е прочистил район с площ 75 квадратни километра от руски инфилтрационни групи и е възстановил контрола върху още 10 квадратни километра, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, който от миналия месец ръководи украинската отбрана в района.
Билецки посочи, че районът се намира северно от ключовата отбранителна линия в областта - т.нар. „крепостен пояс“ от градовете Славянск и Краматорск. Превземането им би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над цялата област.
„Третият армейски корпус започна настъпателна операция в това направление. Операцията се нарича „Вивалди“, уточни Билецки във видеозапис, публикуван в приложението Telegram.
Украинските сили съобщават за възстановен контрол
По думите му украинските сили са нарушили руската военна логистика, прочистили са три села и са установили контрол над района около четвърто. Село Середне вече е изцяло под украински контрол.
Донецка област е арена на едни от най-тежките сражения във войната. Русия се стреми да установи контрол над цялата област - основното териториално искане на Москва на преговорите, които досега са в застой, но които САЩ се опитват да възобновят. Този месец пратениците Джаред Къшнър и Стив Уиткоф посетиха Москва и Киев.
Общото руско настъпление се забави през тази година, но руските сили продължават да напредват към градовете от юг и да проникват все по-дълбоко в град Константиновка.
Независимото установяване на линиите на контрол в Украйна е трудно заради войната с дронове, която е превърнала широката ивица по фронта в своеобразна „зона на поразяване“, където всяко придвижване може да бъде забелязано и атакувано.
Украйна продължава настъплението
Съобщените успехи в Донецка област биха допълнили украинското настъпление в югоизточната част на страната от по-рано тази година, когато Киев обяви, че е възстановил контрола над повече от 700 квадратни километра територия в рамките на продължила няколко месеца контраофанзива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
13:33 15.09.2026
2 иван костов
13:35 15.09.2026
3 Факти
13:36 15.09.2026
4 Мите
13:37 15.09.2026
5 Чукче - Наблюдател
13:37 15.09.2026
6 Зеленски
13:37 15.09.2026
7 Ами
Коментиран от #15, #17
13:37 15.09.2026
8 Да питам
13:37 15.09.2026
9 Абе
13:38 15.09.2026
10 Тази щайга с антената
Коментиран от #16
13:38 15.09.2026
11 НЯКОЙ
13:40 15.09.2026
12 Хихихи
13:40 15.09.2026
13 възстановил
13:40 15.09.2026
14 стоян георгиев
13:41 15.09.2026
15 Знаем ги
До коментар #7 от "Ами":руските фейкове!По над 10 пъти превземания!
13:41 15.09.2026
16 това
До коментар #10 от "Тази щайга с антената":колело било от трето село..
13:41 15.09.2026
17 Знаем ги
До коментар #7 от "Ами":руските фейкове!По над 10 пъти превземания!
13:41 15.09.2026