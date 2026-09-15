Украйна съобщи за настъпателна операция в северната част на Донецка област

Украинските сили са започнали настъпателна операция в северната част на Донецка област, която е сред основните арени на ожесточени боеве през над 4-годишната война, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Третият армейски корпус е прочистил район с площ 75 квадратни километра от руски инфилтрационни групи и е възстановил контрола върху още 10 квадратни километра, заяви бригаден генерал Андрий Билецки, който от миналия месец ръководи украинската отбрана в района.

Билецки посочи, че районът се намира северно от ключовата отбранителна линия в областта - т.нар. „крепостен пояс“ от градовете Славянск и Краматорск. Превземането им би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над цялата област.

„Третият армейски корпус започна настъпателна операция в това направление. Операцията се нарича „Вивалди“, уточни Билецки във видеозапис, публикуван в приложението Telegram.

Украинските сили съобщават за възстановен контрол

По думите му украинските сили са нарушили руската военна логистика, прочистили са три села и са установили контрол над района около четвърто. Село Середне вече е изцяло под украински контрол.

Донецка област е арена на едни от най-тежките сражения във войната. Русия се стреми да установи контрол над цялата област - основното териториално искане на Москва на преговорите, които досега са в застой, но които САЩ се опитват да възобновят. Този месец пратениците Джаред Къшнър и Стив Уиткоф посетиха Москва и Киев.

Общото руско настъпление се забави през тази година, но руските сили продължават да напредват към градовете от юг и да проникват все по-дълбоко в град Константиновка.

Независимото установяване на линиите на контрол в Украйна е трудно заради войната с дронове, която е превърнала широката ивица по фронта в своеобразна „зона на поразяване“, където всяко придвижване може да бъде забелязано и атакувано.

Украйна продължава настъплението

Съобщените успехи в Донецка област биха допълнили украинското настъпление в югоизточната част на страната от по-рано тази година, когато Киев обяви, че е възстановил контрола над повече от 700 квадратни километра територия в рамките на продължила няколко месеца контраофанзива.