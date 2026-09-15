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Зеленски: Русия не иска реален край на войната
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия не иска реален край на войната

15 Септември, 2026 12:52 904 49

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Зеленски заяви, че Украйна е готова да подкрепи предложението на САЩ за взаимно спиране на ударите по енергийна инфраструктура, но само при гаранции за реална готовност и от Русия

Зеленски: Русия не иска реален край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да приеме предложеното от САЩ прекратяване на взаимните удари на Украйна и Русия по обекти от енергийната инфраструктура, но при определени условия.

В своето ежедневно видеообръщение той подчерта, че Киев ще предприеме стъпки за деескалация само в случай, че Вашингтон гарантира реална готовност от страна на Русия да прекрати войната.

"В момента има сериозно предложение от Съединените щати за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура", заяви Зеленски. "И ако това може да се превърне в първа стъпка към деескалация, която предполага прекратяване на ударите от страна на Русия срещу нашата критична инфраструктура и на нашите ответни удари – тогава Украйна е готова да подкрепи."

Зеленски: Русия не проявява желание да сложи край на войната

В същото време президентът на Украйна отбеляза, че "засега никой не е забелязал истинско желание от страна на Русия да сложи край на войната". "Необходимо е силно и справедливо решение и то не за "изборите", а е дългосрочно. Очакваме конкретни стъпки от нашите партньори", обобщи Зеленски.

По-рано същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се съгласили да престанат да нанасят удари по енергийната инфраструктура една на друга. Той свърза световния ръст на цените на дизеловото гориво "до голяма степен" с войната между Русия и Украйна, а не с тази между САЩ и Иран.

От Русия все още не са постъпили официални коментари по повод това изявление на Тръмп. По информация на вестник "Файненшъл Таймс" от източници, запознати с позицията на Кремъл, президентът на Русия Владимир Путин не възнамерява да прекрати атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна до настъпването на зимата, тъй като смята, че това може да засили натиска върху Киев с цел да го принуди да направи отстъпки. В края на август Министерството на отбраната на Русия заяви, че въоръжените сили на Русия подготвят нови масирани удари по енергийни обекти в Украйна. Ден по-рано Тръмп призова Киев да спре ударите по руската инфраструктура за дизелово гориво.

Автор: Евгений Жуков


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 28 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #8

    12:52 15.09.2026

  • 2 ПУТИН ЛЮБЕЗНО

    39 26 Отговор
    Е ВРЪЧИЛ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА ТРЪМП ПЛАН ЗА КАПИТУЛАЦИЯТА НА УКРАЙНА И ЧЕ КЪМ МОМЕНТА НЕ СЪЩЕСТВУВА ДРУГА ОПЦИЯ. А ЗЕЛЕНСКИ СЕРВИРАН НА ПОДНОС ЗА ТРИБУНАЛА КОЙТО СЕ ГОТВИ.

    12:54 15.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    28 33 Отговор
    Днес втори генерал е обявен за убит от руските медии.явно удара по командния пункт е дал резултат.украйна обяви контранастъпателна операция вивалди в лиманско направление с успехи ,но и с очаквано развитие.познайте кой извършва операцията?точно така азов.тия дето са уж в котел в харковска област...хаха...

    Коментиран от #6, #16, #46

    12:54 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Накратко

    25 33 Отговор
    Краят на войната за Путлер означава обесване на Червения площад .

    12:57 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Щом обичаш белото

    25 13 Отговор
    ще се научиш да заобикнеш и белия байрак.Нямаш алтернатива.

    12:58 15.09.2026

  • 10 Мимоза

    13 26 Отговор
    Корав орех се оказа зеления. Изобщо не се пропуква от американския натиск и руските удари.

    Коментиран от #19

    12:59 15.09.2026

  • 11 Иван Иванов

    33 15 Отговор
    Наркоджуджечто Зеля,все още си мисли,че Русия ще седне да преговаря преди да е постигнала целите си.А,може би и повече.
    За съжаление,съдбата на У(О)краина е да капитулира.
    Казвам "за съжаление", защото толкова много млади хора загинаха и толкова неща бяха разрушени в една излишна и братоубийствена война.Война,поръчана,проведена и финансирана от ЦРУ и евролибералнацистите от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел.

    Коментиран от #17, #22

    12:59 15.09.2026

  • 12 Гост

    29 11 Отговор
    Помислих си, кой е толкота наивен, да твърди че зеленото искало да спре ударите, ама видиш ли, руснаците не искали, докато той междувременно, в същия ден, стреля по заводите. После виждам - ДВ. Ясно. За тях спор няма, те отдавна са се доказали, че или не са много умни или смятат читателите си за такива. Затова така се получава, който стреля по заводите, той иска да спре ударите, а другите са лошти! Дойче веле стайл, хайли лайкли.

    12:59 15.09.2026

  • 13 АБВ

    21 8 Отговор
    Зеленски спечели изборите за президент с голямо мнозинство заради обещанието си за мир в Донбас. Имаше много възможности с Минските споразумения и договореностите в Инстанбул. Украйна щеше да загуби само Крим. Да напомня на четящите тук, че още през 1991 г. в Крим се провежда референдум на който огромното мнозинство от гласувалите искат Крим да стане Автономна република Крим в състава на СССР.
    На СССР, не на Украйна. Такова е мнението на жителите на Крим.
    Тогава Путин още го няма, няма и зелени вежливи хора.

    13:00 15.09.2026

  • 14 Пич

    18 6 Отговор
    Ааа....... не!!!
    Ти Зелю, ще видиш точно реалния край на войната!!!

    Коментиран от #25

    13:00 15.09.2026

  • 15 Като не ще Мира

    5 7 Отговор
    гУ..Й и секира!
    Хехехехе

    13:01 15.09.2026

  • 16 Тая контра-настъпателна

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    операция като оная в Курск ли е?
    Или като 40-дневата операция да лишат рускините от гащи?
    Питам за един приятел

    Коментиран от #20

    13:02 15.09.2026

  • 17 Соломон

    9 18 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Иванов":

    Русия допусна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото си мислеше и очакваше тя да се предаде.Втората голяма грешка е че продължава да вярва и надява на това вече пета година

    Коментиран от #23, #24

    13:02 15.09.2026

  • 18 прошка не трябва,газ до дупка

    16 6 Отговор
    Свършихте мунициите и ставахте миролюбци.Сега е момента Русия да ва изкърти без милост ...

    13:03 15.09.2026

  • 19 Ми що да се пропуква?

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мимоза":

    Гарантирали са у едни пари, може бе и безопасност докато върши работата на англосаксонците, жертва украинците.
    Защо да му пука, не са неговият народ.

    13:03 15.09.2026

  • 20 Соломон

    5 17 Отговор

    До коментар #16 от "Тая контра-настъпателна":

    Операцията е такава че в бвнзиностанцията няма бензин.А това е като Амазаонка да пресъхне или Сахара без пясък

    13:03 15.09.2026

  • 21 Примати

    5 18 Отговор
    Помните ли първите месеци на войната. Имаше кадри как руските крилати ракети летят над Украйна. Сега дори това се промени. Сега украинските крилати ракети летят над Русия. За сега са в малко количество. На този етап Украйна е използвала само 50 на брой , но през 2027 се очаква всяка нощ Украйна да използва по няколко на брой. Ракетите се казват фламинго. Летят с 900 километра в час и имат радиус на действие около 3000 километра. Също могат да летят на 20 метра над земята и поради тази причина са трудно прихващани от ПВО. Ракетата е дълга 14 метра и тежи 7 тона. Също така носят до 1 тон взрив…

    13:04 15.09.2026

  • 22 Кви..цели,бе НЕ грамотнико?!?

    6 17 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Иванов":

    Ааааахахаха
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон?
    Украйна със Монголско правителство?!?
    Киев, Харков, Херсон, Одеса, Запорожие -- монголски навсегда?!?
    Ааааахахаха
    Ма верно си ного Про ЗДТ
    Ааааахахаха

    Коментиран от #34

    13:05 15.09.2026

  • 23 Хм...

    4 13 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Не вярва, но няма избор. Путин не може да излезе от тази война без да е обявил победа. Затова ще продължи до изтощаване на една от страните или смъртта на кремълското човече.

    13:06 15.09.2026

  • 24 АБВ

    17 3 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    "Русия допусна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото си мислеше и очакваше тя да се предаде.Втората голяма грешка е че продължава да вярва и надява на това вече пета година"

    Украйна допусна две огромни грешки:
    Първата е, че започна гражданска война срещу своите граждани в Донбас.
    Втората е, че повярва на евроатлантиците, че с тяхна помощ е в състояние да нанесе на Русия поражение на бойното поле.
    Затова сега плаща цената за глупостта на украинските политици, водещи се по акъла на Джонсън, Борел, Байдън, Блинкен, Урсула и сие.

    Коментиран от #27, #29

    13:09 15.09.2026

  • 25 Ахъм

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Прав си. Само той може да види края на войната, защото путин трябва да умре, за да приключи този конфликт.

    Коментиран от #32

    13:09 15.09.2026

  • 26 шаа

    8 3 Отговор
    всеки път аха да се укроти малко положението и зеления наркоман проваля всичко, зелките пеят в хор оди за него, родните мисирки пляскат с ръце и устни. идилия.

    13:10 15.09.2026

  • 27 НА сулиманчо тия неща

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    и да му се обЕсняват, файда няма.
    сулиманчо е като комсомолски секретар.

    13:10 15.09.2026

  • 28 Соваж бейби

    9 3 Отговор
    Има ли смисъл да се рекламират лъжите на наркомана ,вярва ли му някой?Протестите вече започнаха в Европа до края на годината най много ЕС ще е принуден да свали всички санкции на Русия, САЩ да се оправят самостоятелно. И на големият край Зелински и украинците ще сърба цялата помия и негатив заради всичко и политици от ЕС ще има на съд да дава обяснение за помоща на Украйна без да иска съгласие от народа и ситуацията днес /санкциите/!

    13:12 15.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    А какво се случва в ... ГЕ.П🤔
    Лавина от оставки, още 50 млади гербаджии напускат партията❗

    13:15 15.09.2026

  • 31 Никакво спиране, са и бой по

    7 2 Отговор
    зеления глист, докато капитулира безусловно!

    13:16 15.09.2026

  • 32 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ахъм":

    Сложих ти плюс заради остроумие, но никога няма да има нещо, дори близко до описаното от тебе!

    13:17 15.09.2026

  • 33 БББ

    0 7 Отговор
    До "11" - Иван Иванов - Украйна не може да капитулира - украинците изповядват "Свобода или смърт", те не искат да живеят в Русия. Тепърва ще видим какво ще се случи.

    Коментиран от #38

    13:19 15.09.2026

  • 34 Брат, лекувай се,

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кви..цели,бе НЕ грамотнико?!?":

    върни се в психиатричната клиника и се лекувай.

    Коментиран от #39

    13:19 15.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дечко, училището започна

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Кво бойно поле,ма педрила?!?":

    както и детската градина.
    Айде бегай да пишеш ченгелчета и лулички в 3-та група.
    Като пораснеш (след 10-15 години) ела пак.

    Коментиран от #41

    13:20 15.09.2026

  • 37 Зеления

    1 0 Отговор
    Моля публикувайте статията в Днес.бг на доц. Владимир Велинов, един от експертите изготвил експертизата по случая Петрохан

    Коментиран от #47

    13:21 15.09.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "БББ":

    Ква "Свобода или смърт" ве🤔
    Ани хочАт на МОРЕ, не хАчат на фронте❗
    Във Варна е пълно с "фронтоваци" по плажа и МОЛо-вете❗

    13:26 15.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ко речи?

    3 1 Отговор
    "Русия не иска реален край на войната"- не е вярно иска и се нарича: КАПИТУЛАЦИЯ, защото когато предлагаше Русия МИР и английския белокоско и Меркел излъгаха/а Меркел и си призна, ако не се лъжа/, че са съгласни за да превъоръжат украинския си клоун. Още тогава руснаците ги предупредиха, че всяко следващо предложение ще е по неизгодно за най корумпираната европейска страна/цялата страна се тресе от корупционни скандали, но европейските политици защо ли не ги виждат;)/...Корупцията убива. Кой плаща всички ние, обикновените хора, няма значение от коя страна на фронта сме

    13:27 15.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АБВ

    1 1 Отговор
    Факти, защо търпите № 29, № 39 и № 41. Един и същ пише само простотии. За какво са тези условия за писане във форума ви ?
    Вечен бан !

    Коментиран от #45

    13:32 15.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Йосиф

    0 0 Отговор
    А когато сняг забръска ,що ще чиниш ти зимъска

    13:35 15.09.2026

  • 45 Коментирай ФАКТИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "АБВ":

    И не ме занимавай със своите хомо фантазии, копнежи. Аре кини, пен деларино УС Ран

    13:37 15.09.2026

  • 46 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Тия пилци ще ги броим на есен. Т.е много скоро.

    13:38 15.09.2026

  • 47 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления":

    Да не би Велинов да коментира и амнистията на наркотрафиканти от Йотова?

    13:40 15.09.2026

  • 48 Обективен

    1 0 Отговор
    Зелето почти е сварено вече. Кураторите му които курират и целокупния запад са в паника,защото разбраха,че не могат да налагат на Русия,каквото и да било.
    Бай Дончо пак се цепи неподготвен,с надеждицата,че могат да спасят нещо от Украйна за последващи действия и за експлоатация на народа и.Бая средства са вложили корпорациите и както изглежда ще пият по една студена вода.

    13:40 15.09.2026

  • 49 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Точно Русия иска реален край на конфликта, а не като Зелю и западняците някакво си "замразяване"

    13:41 15.09.2026

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