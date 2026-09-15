Зеленски: Русия не иска реален край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да приеме предложеното от САЩ прекратяване на взаимните удари на Украйна и Русия по обекти от енергийната инфраструктура, но при определени условия.

В своето ежедневно видеообръщение той подчерта, че Киев ще предприеме стъпки за деескалация само в случай, че Вашингтон гарантира реална готовност от страна на Русия да прекрати войната.

"В момента има сериозно предложение от Съединените щати за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура", заяви Зеленски. "И ако това може да се превърне в първа стъпка към деескалация, която предполага прекратяване на ударите от страна на Русия срещу нашата критична инфраструктура и на нашите ответни удари – тогава Украйна е готова да подкрепи."

Зеленски: Русия не проявява желание да сложи край на войната

В същото време президентът на Украйна отбеляза, че "засега никой не е забелязал истинско желание от страна на Русия да сложи край на войната". "Необходимо е силно и справедливо решение и то не за "изборите", а е дългосрочно. Очакваме конкретни стъпки от нашите партньори", обобщи Зеленски.

По-рано същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се съгласили да престанат да нанасят удари по енергийната инфраструктура една на друга. Той свърза световния ръст на цените на дизеловото гориво "до голяма степен" с войната между Русия и Украйна, а не с тази между САЩ и Иран.

От Русия все още не са постъпили официални коментари по повод това изявление на Тръмп. По информация на вестник "Файненшъл Таймс" от източници, запознати с позицията на Кремъл, президентът на Русия Владимир Путин не възнамерява да прекрати атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна до настъпването на зимата, тъй като смята, че това може да засили натиска върху Киев с цел да го принуди да направи отстъпки. В края на август Министерството на отбраната на Русия заяви, че въоръжените сили на Русия подготвят нови масирани удари по енергийни обекти в Украйна. Ден по-рано Тръмп призова Киев да спре ударите по руската инфраструктура за дизелово гориво.

Автор: Евгений Жуков