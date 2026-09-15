Зеленски: Русия не иска реален край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да приеме предложеното от САЩ прекратяване на взаимните удари на Украйна и Русия по обекти от енергийната инфраструктура, но при определени условия.
В своето ежедневно видеообръщение той подчерта, че Киев ще предприеме стъпки за деескалация само в случай, че Вашингтон гарантира реална готовност от страна на Русия да прекрати войната.
"В момента има сериозно предложение от Съединените щати за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура", заяви Зеленски. "И ако това може да се превърне в първа стъпка към деескалация, която предполага прекратяване на ударите от страна на Русия срещу нашата критична инфраструктура и на нашите ответни удари – тогава Украйна е готова да подкрепи."
Зеленски: Русия не проявява желание да сложи край на войната
В същото време президентът на Украйна отбеляза, че "засега никой не е забелязал истинско желание от страна на Русия да сложи край на войната". "Необходимо е силно и справедливо решение и то не за "изборите", а е дългосрочно. Очакваме конкретни стъпки от нашите партньори", обобщи Зеленски.
По-рано същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се съгласили да престанат да нанасят удари по енергийната инфраструктура една на друга. Той свърза световния ръст на цените на дизеловото гориво "до голяма степен" с войната между Русия и Украйна, а не с тази между САЩ и Иран.
От Русия все още не са постъпили официални коментари по повод това изявление на Тръмп. По информация на вестник "Файненшъл Таймс" от източници, запознати с позицията на Кремъл, президентът на Русия Владимир Путин не възнамерява да прекрати атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна до настъпването на зимата, тъй като смята, че това може да засили натиска върху Киев с цел да го принуди да направи отстъпки. В края на август Министерството на отбраната на Русия заяви, че въоръжените сили на Русия подготвят нови масирани удари по енергийни обекти в Украйна. Ден по-рано Тръмп призова Киев да спре ударите по руската инфраструктура за дизелово гориво.
Автор: Евгений Жуков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:52 15.09.2026
2 ПУТИН ЛЮБЕЗНО
12:54 15.09.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #6, #16, #46
12:54 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Накратко
12:57 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Щом обичаш белото
12:58 15.09.2026
10 Мимоза
Коментиран от #19
12:59 15.09.2026
11 Иван Иванов
За съжаление,съдбата на У(О)краина е да капитулира.
Казвам "за съжаление", защото толкова много млади хора загинаха и толкова неща бяха разрушени в една излишна и братоубийствена война.Война,поръчана,проведена и финансирана от ЦРУ и евролибералнацистите от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел.
Коментиран от #17, #22
12:59 15.09.2026
12 Гост
12:59 15.09.2026
13 АБВ
На СССР, не на Украйна. Такова е мнението на жителите на Крим.
Тогава Путин още го няма, няма и зелени вежливи хора.
13:00 15.09.2026
14 Пич
Ти Зелю, ще видиш точно реалния край на войната!!!
Коментиран от #25
13:00 15.09.2026
15 Като не ще Мира
Хехехехе
13:01 15.09.2026
16 Тая контра-настъпателна
До коментар #3 от "стоян георгиев":операция като оная в Курск ли е?
Или като 40-дневата операция да лишат рускините от гащи?
Питам за един приятел
Коментиран от #20
13:02 15.09.2026
17 Соломон
До коментар #11 от "Иван Иванов":Русия допусна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото си мислеше и очакваше тя да се предаде.Втората голяма грешка е че продължава да вярва и надява на това вече пета година
Коментиран от #23, #24
13:02 15.09.2026
18 прошка не трябва,газ до дупка
13:03 15.09.2026
19 Ми що да се пропуква?
До коментар #10 от "Мимоза":Гарантирали са у едни пари, може бе и безопасност докато върши работата на англосаксонците, жертва украинците.
Защо да му пука, не са неговият народ.
13:03 15.09.2026
20 Соломон
До коментар #16 от "Тая контра-настъпателна":Операцията е такава че в бвнзиностанцията няма бензин.А това е като Амазаонка да пресъхне или Сахара без пясък
13:03 15.09.2026
21 Примати
13:04 15.09.2026
22 Кви..цели,бе НЕ грамотнико?!?
До коментар #11 от "Иван Иванов":Ааааахахаха
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон?
Украйна със Монголско правителство?!?
Киев, Харков, Херсон, Одеса, Запорожие -- монголски навсегда?!?
Ааааахахаха
Ма верно си ного Про ЗДТ
Ааааахахаха
Коментиран от #34
13:05 15.09.2026
23 Хм...
До коментар #17 от "Соломон":Не вярва, но няма избор. Путин не може да излезе от тази война без да е обявил победа. Затова ще продължи до изтощаване на една от страните или смъртта на кремълското човече.
13:06 15.09.2026
24 АБВ
До коментар #17 от "Соломон":"Русия допусна две големи грешки.Първата е че нападна Украйна защото си мислеше и очакваше тя да се предаде.Втората голяма грешка е че продължава да вярва и надява на това вече пета година"
Украйна допусна две огромни грешки:
Първата е, че започна гражданска война срещу своите граждани в Донбас.
Втората е, че повярва на евроатлантиците, че с тяхна помощ е в състояние да нанесе на Русия поражение на бойното поле.
Затова сега плаща цената за глупостта на украинските политици, водещи се по акъла на Джонсън, Борел, Байдън, Блинкен, Урсула и сие.
Коментиран от #27, #29
13:09 15.09.2026
25 Ахъм
До коментар #14 от "Пич":Прав си. Само той може да види края на войната, защото путин трябва да умре, за да приключи този конфликт.
Коментиран от #32
13:09 15.09.2026
26 шаа
13:10 15.09.2026
27 НА сулиманчо тия неща
До коментар #24 от "АБВ":и да му се обЕсняват, файда няма.
сулиманчо е като комсомолски секретар.
13:10 15.09.2026
28 Соваж бейби
13:12 15.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Лавина от оставки, още 50 млади гербаджии напускат партията❗
13:15 15.09.2026
31 Никакво спиране, са и бой по
13:16 15.09.2026
32 Пич
До коментар #25 от "Ахъм":Сложих ти плюс заради остроумие, но никога няма да има нещо, дори близко до описаното от тебе!
13:17 15.09.2026
33 БББ
Коментиран от #38
13:19 15.09.2026
34 Брат, лекувай се,
До коментар #22 от "Кви..цели,бе НЕ грамотнико?!?":върни се в психиатричната клиника и се лекувай.
Коментиран от #39
13:19 15.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дечко, училището започна
До коментар #29 от "Кво бойно поле,ма педрила?!?":както и детската градина.
Айде бегай да пишеш ченгелчета и лулички в 3-та група.
Като пораснеш (след 10-15 години) ела пак.
Коментиран от #41
13:20 15.09.2026
37 Зеления
Коментиран от #47
13:21 15.09.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "БББ":Ква "Свобода или смърт" ве🤔
Ани хочАт на МОРЕ, не хАчат на фронте❗
Във Варна е пълно с "фронтоваци" по плажа и МОЛо-вете❗
13:26 15.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ко речи?
13:27 15.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АБВ
Вечен бан !
Коментиран от #45
13:32 15.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Йосиф
13:35 15.09.2026
45 Коментирай ФАКТИТЕ
До коментар #42 от "АБВ":И не ме занимавай със своите хомо фантазии, копнежи. Аре кини, пен деларино УС Ран
13:37 15.09.2026
46 Серсемин
До коментар #3 от "стоян георгиев":Тия пилци ще ги броим на есен. Т.е много скоро.
13:38 15.09.2026
47 Хм...
До коментар #37 от "Зеления":Да не би Велинов да коментира и амнистията на наркотрафиканти от Йотова?
13:40 15.09.2026
48 Обективен
Бай Дончо пак се цепи неподготвен,с надеждицата,че могат да спасят нещо от Украйна за последващи действия и за експлоатация на народа и.Бая средства са вложили корпорациите и както изглежда ще пият по една студена вода.
13:40 15.09.2026
49 Хо-ха-ха
13:41 15.09.2026