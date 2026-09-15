„Алтернатива за Германия“ продължава да е най-силната партия в Германия, сочи ново проучване

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) продължава да е най-силната партия във Федералната република, сочат публикувани днес данни от социологическо проучване на агенция „ЮГов“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Резултатите от анкетата, направена между 11 и 14 септември, сочат, че крайнодясната партия, която по-рано този месец постигна убедителна победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, към момента се ползва с подкрепата на 29% от респондентите. Това е увеличение от един процентен пункт спрямо август.

В същото време подкрепата за консервативния блок Християндемократически/ Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) е намаляла с два процентни пункта, достигайки рекордно ниските за тази формация 18%.

Участниците в анкетата, които застават зад „Зелените“, са с един процент повече спрямо август и към момента техният дял се равнява на 13%.

„Левите“ се нареждат на четвърто място в анкетата с 10% подкрепа спрямо 12% миналия месец.

След тях остават Свободната демократическа партия (СвДП) и популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“, съответно с 5% и 4%.

Мнозинството от анкетираните определят АзГ като крайнодясна партия, като този възглед се споделя от 59% от участниците в допитването на „ЮГов“. Респондентите, които не са съгласни с това определение за АзГ, са 30%. Тези числа остават почти непроменени от май 2025 г.

Значителна промяна обаче има в отношението към т. нар. „защитна стена“ – политика, съгласно която партиите от основното течение отказват да си сътрудничат с АзГ, сочат резултатите от допитването.

Делът на респондентите, според които политическите формации не трябва категорично да изключват възможността да си взаимодействат с АзГ, е 51%. За сравнение, тази позиция е била изразена от 44% от участниците в анкетата от август. Според 40% от участниците в най-новата анкета възможността за подобно взаимодействие трябва да бъде категорично отхвърлена, докато миналия месец на това мнение са били 46% от запитаните.