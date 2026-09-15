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„Алтернатива за Германия“ продължава да е най-силната партия в Германия, сочи ново проучване

„Алтернатива за Германия“ продължава да е най-силната партия в Германия, сочи ново проучване

15 Септември, 2026 13:42 644 12

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Подкрепата за Християндемократическия съюз е намаляла с два процентни пункта, достигайки рекордно ниските за тази формация 18%

„Алтернатива за Германия“ продължава да е най-силната партия в Германия, сочи ново проучване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) продължава да е най-силната партия във Федералната република, сочат публикувани днес данни от социологическо проучване на агенция „ЮГов“, предаде ДПА, съобщи БТА.

Резултатите от анкетата, направена между 11 и 14 септември, сочат, че крайнодясната партия, която по-рано този месец постигна убедителна победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, към момента се ползва с подкрепата на 29% от респондентите. Това е увеличение от един процентен пункт спрямо август.

В същото време подкрепата за консервативния блок Християндемократически/ Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) е намаляла с два процентни пункта, достигайки рекордно ниските за тази формация 18%.

Участниците в анкетата, които застават зад „Зелените“, са с един процент повече спрямо август и към момента техният дял се равнява на 13%.

„Левите“ се нареждат на четвърто място в анкетата с 10% подкрепа спрямо 12% миналия месец.

След тях остават Свободната демократическа партия (СвДП) и популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“, съответно с 5% и 4%.

Мнозинството от анкетираните определят АзГ като крайнодясна партия, като този възглед се споделя от 59% от участниците в допитването на „ЮГов“. Респондентите, които не са съгласни с това определение за АзГ, са 30%. Тези числа остават почти непроменени от май 2025 г.

Значителна промяна обаче има в отношението към т. нар. „защитна стена“ – политика, съгласно която партиите от основното течение отказват да си сътрудничат с АзГ, сочат резултатите от допитването.

Делът на респондентите, според които политическите формации не трябва категорично да изключват възможността да си взаимодействат с АзГ, е 51%. За сравнение, тази позиция е била изразена от 44% от участниците в анкетата от август. Според 40% от участниците в най-новата анкета възможността за подобно взаимодействие трябва да бъде категорично отхвърлена, докато миналия месец на това мнение са били 46% от запитаните.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдееее

    13 1 Отговор
    Шмерц и останалите нео либерални Урсули да се хващат за П а Л ц И т Е

    Коментиран от #6

    13:45 15.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    А у нас ГЕ.П се разпада, като кула от карти:
    "Лавина от оставки, още 50 млади гербаджии напускат партията..."🤔

    Коментиран от #5

    13:47 15.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    А радикална ли е или урсулианците ще я прикачат и на терористична ,???

    13:47 15.09.2026

  • 4 Чукче - мислител

    10 2 Отговор
    Когато изборите променят нещо ги забраняват.
    Справка - Румъния.

    13:49 15.09.2026

  • 5 Много ти тежи тая новина

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Скрий се, дърт гербер!

    Коментиран от #11

    13:50 15.09.2026

  • 6 Ти при тях ли беше?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айдееее":

    С очите си ли видя?

    13:51 15.09.2026

  • 7 Госあ

    6 1 Отговор
    Евала! Да я изберат тая фашага, да спре финансирането на мафията и да се махнат швабите и протежетата им, да живне България!

    13:53 15.09.2026

  • 8 долу ес

    6 2 Отговор
    да видим като спечели и на национални избори, как Брюксел няма да признае изборите и ще иска правилното повторение ..... накрая Германия ще се раздели на две доброволно! поради ценности

    13:55 15.09.2026

  • 9 Възраждане

    8 1 Отговор
    АзГ ще върне Дойчемарката и нормалността в Европа

    13:56 15.09.2026

  • 10 проучване руско

    1 1 Отговор
    АзГ Трабант от ГДР.....

    14:11 15.09.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много ти тежи тая новина":

    Къде видя мъка в текста🤔❓
    Нямаш НИК , нямаш и мозАк да анализирали❗
    А, забравих, ти си ФнГЛ по новому❗
    Или ДЕ Б ИЛ , както им викахме ние "дъртите"
    като бяхме КЕ Л Е ШИ , като теб❗

    14:12 15.09.2026

  • 12 купейкина радост

    2 1 Отговор
    АзГ вирее само в бившата ГДР, където е бъкано с руски шпиони! В развитата част на Германия хората са разумни!

    14:13 15.09.2026

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