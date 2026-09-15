Lidl представи първия си камион

Немският търговски гигант Lidl официално включи изцяло електрически, безкабинен автономен камион в своя редовен търговски транспортен парк, който се движи по обществени пътища съгласно новаторско разрешение за експлоатация от ниво 4 по скалата на SAE, издадено от Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA). Разработено от шведския пионер в областта на автономния товарен транспорт Einride, това тежкотоварно търговско превозно средство работи без шофьор или оператор по безопасността на борда, което бележи исторически регулаторен прецедент за внедряването на автономния товарен транспорт в изключително взискателната транспортна среда на Германия.

В момента превозното средство е натоварено с ежедневните доставки между основен логистичен център на Lidl и регионален магазин за търговия на дребно, като се движи по точно определен маршрут, който демонстрира практическата приложимост на автономната логистика на място. И двете компании вече обмислят планове за разширяване на внедряването към дистрибуционен модел с множество спирки, обикновено наричан „млечна мрежа“, докато майката организация Schwarz Group обмисля разширяване на автономната технология в по-широки корпоративни подразделения, за да се справи с продължаващия недостиг на професионални шофьори и да подсили устойчивостта на веригата за доставки.

Наблюдатели на бранша отбелязват, че получаването на одобрение от KBA представлява едно от най-строгите препятствия за валидиране в глобалния автомобилен сектор, което подчертава технологичната зрялост на платформата на Einride, задвижвана от изкуствен интелект. Докато инициативите за „роботакси“, насочени към пътниците, постепенно започнаха да си проправят път в избрани европейски градски центрове, сегментът на търговските превози исторически изоставаше от международните си колеги по отношение на регулаторната готовност. Чрез съчетаването на съвременно батерийно-електрическо задвижване с интелигентно управление на автономния автопарк, съвместното внедряване на Lidl и Einride показва, че безпилотният, беземисионен търговски транспорт вече твърдо е преминал от футуристична концепция към оперативна реалност по европейските пътища.