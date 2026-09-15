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Песков: Кремъл смята за добра идея енергийното примирие между Русия и Украйна

Песков: Кремъл смята за добра идея енергийното примирие между Русия и Украйна

15 Септември, 2026 15:51, обновена 15 Септември, 2026 16:03 658 13

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  • примирие

Москва заяви, че само спирането на ударите по рафинериите няма да реши проблемите на световния енергиен пазар

Песков: Кремъл смята за добра идея енергийното примирие между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл оцени положително инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитиран от Фокус.

Същевременно той отбеляза, че само спирането на атаките срещу рафинериите няма да реши проблемите на световния пазар.

„Да, видяхме публикацията на президента Тръмп относно енергийното примирие. Като цяло ние със сигурност я смятаме за много добра идея, добра инициатива“, заяви Песков пред репортери.

Говорителят на Кремъл посочи, че прекратяването на ударите по руските петролни рафинерии и увеличаването на производството ще осигурят основно вътрешния пазар на страната. Според него руските власти са ангажирани с гарантирането на сигурността на енергийните си съоръжения, но основният проблем за глобалния пазар остава износът на петролни продукти.

Песков смята, че за да се увеличат доставките за световния пазар и цените да намалеят, е необходимо първо да се осигури безопасното корабоплаване на петролните танкери.

На следващо място Москва настоява за пълна отмяна на международните санкции, наложени върху износа на енергийни ресурси. Едва след това, според Песков, световните пазари ще могат да получават допълнителни обеми петролни продукти.

Русия реагира на предложението на Тръмп

Реакцията на Русия идва, след като Доналд Тръмп обяви постигнато споразумение между Киев и Москва за прекратяване на ударите по енергетиката.

Въпреки това, според публикации на „Financial Times“, руският президент Владимир Путин не показва готовност за подобна стъпка преди зимния сезон, като възнамерява да използва натиска върху украинската енергийна система като стратегически инструмент.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ххххх

    12 4 Отговор
    Защо така? Нали уж щяха да уморят от студ Украйна? А то Русийката остана без бензин...

    Коментиран от #5

    15:54 15.09.2026

  • 2 От разбита раша

    11 3 Отговор
    Се радвали на енергийното примирие с Украйна. Иначе оставахте без нито една рафинерия и без горива

    15:56 15.09.2026

  • 3 Блогър от Москва

    9 3 Отговор
    А дано, че ми писна по нощите да чакам за бензин и заканите на жена ми Машенка да ме изгони.

    15:56 15.09.2026

  • 4 Налудник

    7 0 Отговор
    Ееее, защо така? Какви са тези отмятания? Да не мислите да воювате четвърт век?!?

    15:59 15.09.2026

  • 5 стоян георгиев

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "ххххх":

    Щото ватника разбира само и единствено.мачкане.вече са заинтересовани.да.няма удари.естрствено това ще.продтлжи докато заредят резерварите.при тия договора е лист хартия и не струва нищо.

    16:02 15.09.2026

  • 6 Бензин

    9 1 Отговор
    Бензинът в Крим гони 1000 рубли! В Питер - 300. Дизелът е само в главата на дедо Дончо.

    Коментиран от #10

    16:03 15.09.2026

  • 7 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    5 1 Отговор
    На Берлин ли?

    16:09 15.09.2026

  • 8 голем смех

    7 2 Отговор
    Абе извднъж много ги заболя когато жертвите започнаха да подобряват защитата си. Значи когато Московската армия нахлува в чужда държава е хуманитарна мисия, а когато окупираните от руската армия се защитават според възможностите си е тероризъм и нацизъм?

    16:13 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 малийййй

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бензин":

    Ама наистина ли, че то 1000 рубли са над 10 евро. Бензиностанцията май ѝ истанаха само ракети и взеха да пищят на умряло, че украйнците отвръщат на агресията щото ракетите им гният по складове, а в същото време на фронта ги мелят като маче у дерек.

    16:18 15.09.2026

  • 11 А МОЧАТА?

    2 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:19 15.09.2026

  • 12 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    А вълшебната думичка "моля"???

    16:22 15.09.2026

  • 13 Българин

    1 1 Отговор
    А има ли още някой, който не разбира, че сорос сложи начело на Русия Путин?!? И единствената му задача е, да унищожи Русия!

    16:33 15.09.2026

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