Песков: Кремъл смята за добра идея енергийното примирие между Русия и Украйна

Кремъл оцени положително инициативата на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитиран от Фокус.

Същевременно той отбеляза, че само спирането на атаките срещу рафинериите няма да реши проблемите на световния пазар.

„Да, видяхме публикацията на президента Тръмп относно енергийното примирие. Като цяло ние със сигурност я смятаме за много добра идея, добра инициатива“, заяви Песков пред репортери.

Говорителят на Кремъл посочи, че прекратяването на ударите по руските петролни рафинерии и увеличаването на производството ще осигурят основно вътрешния пазар на страната. Според него руските власти са ангажирани с гарантирането на сигурността на енергийните си съоръжения, но основният проблем за глобалния пазар остава износът на петролни продукти.

Песков смята, че за да се увеличат доставките за световния пазар и цените да намалеят, е необходимо първо да се осигури безопасното корабоплаване на петролните танкери.

На следващо място Москва настоява за пълна отмяна на международните санкции, наложени върху износа на енергийни ресурси. Едва след това, според Песков, световните пазари ще могат да получават допълнителни обеми петролни продукти.

Русия реагира на предложението на Тръмп

Реакцията на Русия идва, след като Доналд Тръмп обяви постигнато споразумение между Киев и Москва за прекратяване на ударите по енергетиката.

Въпреки това, според публикации на „Financial Times“, руският президент Владимир Путин не показва готовност за подобна стъпка преди зимния сезон, като възнамерява да използва натиска върху украинската енергийна система като стратегически инструмент.