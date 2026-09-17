Новини
Свят »
Франция »
Макрон свика лидерите на парламентарните партии заради кризите в Близкия изток и Украйна
  Тема: Украйна

Макрон свика лидерите на парламентарните партии заради кризите в Близкия изток и Украйна

17 Септември, 2026 13:17, обновена 17 Септември, 2026 13:19 550 14

  • франция-
  • украйна-
  • партии-
  • кризи-
  • близкия изток

На срещата ще бъдат обсъдени и последиците от конфликтите за енергийния пазар

Макрон свика лидерите на парламентарните партии заради кризите в Близкия изток и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон свика среща с лидерите на политическите партии, представени в парламента, за да обсъдят кризите в Близкия изток и Украйна и последиците от тях за енергийния пазар, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Елисейския дворец, предава БТА.

Срещата е насрочена за утре и ще започне в 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време).

Още новини от Украйна

Висши военни и представители на разузнаването ще представят на Макрон информацията, с която разполагат, се посочва в изявлението на президентската канцелария.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁

    0 5 Отговор
    Ние, бивши служители на ВИС-2, искаме да увековечим името на нашия любим босс, Главния - Георги Илиев! 🔥🦁

    Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.

    Коментиран от #12

    13:20 17.09.2026

  • 2 Овчар

    7 1 Отговор
    Винаги съм се чудил ...Макарон извратен ли е..? Ти да имаш власт и пари а да лягаш с маймуна .! После елита се чуди защо ще има протести..? Защото изродите трябва да се елиминират..!

    13:23 17.09.2026

  • 3 свиква той

    6 0 Отговор
    бабата.

    13:26 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лидера бил свиквал

    6 0 Отговор
    Лидерите.. пълни тъпотии

    13:27 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сетила се Мара да се

    5 0 Отговор
    ПООБАРА. След като се обогатиха той УРСА Калас ИИИИ ВЕЧЕ МОЖЕМ И БЕЗ ВОЙНИ. ДА ВИ СЪБЕРЕ НА РАЗДУМКА СВ. ПЕТЪР И ДА ВИ ОБЯСНИ ЩО СТЕ ПРАВИЛИ. И ЗА КЪДЕ СТЕ. СМИРЕТЕ СЕ.

    13:28 17.09.2026

  • 9 Ураааа…

    5 0 Отговор
    ….ше гледаме гей-парадът отново ;) !!!

    13:31 17.09.2026

  • 10 българина

    4 1 Отговор
    Макрончо, хубаво е да навържете точките по бялата дъска, сащ украйан война, сащ иран война, сащ газа война, като израел можете да го сложите и в трите уравнения като се почне от ЕВРЕЙНА зеленски..... Ако загрете свързаните точки, ше се свтите да предложите на Урсула пълен бойкот на сащ докато не излезе и от трите конфликта

    13:32 17.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    След седмица изборите няма да има нужда ,азг в Германия льо Пен във Франция ,и евреина ще се чуди къде да хваща ,

    13:36 17.09.2026

  • 12 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":

    Бързо трепане ,плитко заравяне и миризма за профилактика на мафиозите рекетьори

    13:42 17.09.2026

  • 13 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Макарон юнака???? Баба му разреши да изпълзи от клетката!🤣

    13:44 17.09.2026

  • 14 Хари

    2 0 Отговор
    Този Макрончо, може и с право да свика съвета на лидерите и нацията на... белите гащи във Франция! Икономиката им е изправена пред тотален фалит!
    Макрончо е толкова наясно, че страната му пътува на мулето в ногите, че вече е развял бели гащи на тега!
    Няма и да дочака изборите през 2027 година!

    13:55 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания