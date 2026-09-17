Макрон свика лидерите на парламентарните партии заради кризите в Близкия изток и Украйна

Френският президент Еманюел Макрон свика среща с лидерите на политическите партии, представени в парламента, за да обсъдят кризите в Близкия изток и Украйна и последиците от тях за енергийния пазар, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Елисейския дворец, предава БТА.
Срещата е насрочена за утре и ще започне в 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време).
Висши военни и представители на разузнаването ще представят на Макрон информацията, с която разполагат, се посочва в изявлението на президентската канцелария.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁
Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.
Коментиран от #12
13:20 17.09.2026
2 Овчар
13:23 17.09.2026
3 свиква той
13:26 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лидера бил свиквал
13:27 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сетила се Мара да се
13:28 17.09.2026
9 Ураааа…
13:31 17.09.2026
10 българина
13:32 17.09.2026
11 Kaлпазанин
13:36 17.09.2026
12 Ха ХаХа
До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":Бързо трепане ,плитко заравяне и миризма за профилактика на мафиозите рекетьори
13:42 17.09.2026
13 ти да видиш
13:44 17.09.2026
14 Хари
Макрончо е толкова наясно, че страната му пътува на мулето в ногите, че вече е развял бели гащи на тега!
Няма и да дочака изборите през 2027 година!
13:55 17.09.2026