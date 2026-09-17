Макрон свика лидерите на парламентарните партии заради кризите в Близкия изток и Украйна

Френският президент Еманюел Макрон свика среща с лидерите на политическите партии, представени в парламента, за да обсъдят кризите в Близкия изток и Украйна и последиците от тях за енергийния пазар, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на Елисейския дворец, предава БТА.

Срещата е насрочена за утре и ще започне в 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време).

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Висши военни и представители на разузнаването ще представят на Макрон информацията, с която разполагат, се посочва в изявлението на президентската канцелария.