Кремъл: Новите санкции на САЩ ще усложнят усилията за мир в Украйна

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще усложнят усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Вчера Камарата на представителите на САЩ одобри мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна, и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване.
Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия смята мярката за „недружелюбна“ стъпка.
Песков добави, че Москва следи развитието на законопроекта и оцени новите санкции като фактор, който може да усложни усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #5, #6, #8
13:55 17.09.2026
2 сраел иска територията
13:56 17.09.2026
3 Диктор
13:56 17.09.2026
4 БРИКС
13:56 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Целта на САЩ и западналите е
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":да няма Покрайна. Така им помагат "съюзниците и партньорите" , че я заличават.
Коментиран от #12
13:57 17.09.2026
7 Робот
13:57 17.09.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Е добре ама после да не ревете.... Толкова ли сте малоумни, че не разбрахте ,че победата ви над Русия е една химера...
Коментиран от #10
13:57 17.09.2026
9 Абе
13:59 17.09.2026
10 Да бе, да
До коментар #8 от "Европеец":Те така разправяха едно време и за СССР, а друга стана.Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР.Действа се по добре изпитаната схема от времето на края на СССР, но по-мащабно и ефективно. И резултата ще е същия. Нищо ново просто сега ще се разпадне остатъка от предходния разпад. Този път окончателно за радост на света.
14:05 17.09.2026
11 Опа
14:05 17.09.2026
12 стоян
До коментар #6 от "Целта на САЩ и западналите е":До 6 ком - другар чете ли статията - тия санкции са против матушката ви - нея искат да фалират и разтурят ама путин каза че от санкциите рузия ставала по силна затова трябва да се радвате
14:13 17.09.2026
13 ТОЗИ Е НАПЪЛНО ПРАВ
14:17 17.09.2026
14 мдааааа
14:19 17.09.2026
15 ПЕС КОВ
А ЖИВОТЪТ В РУСИЯ
НЯМА ЛИ ДА СА УСЛОЖНИ
ИЛИ
ВИКАШ ЗА КРЕМЪСКИТЕ ЦИРЕИ
НЯМА ПРОБЛЕМ
ЩЕ СИ ЖИВЕЯТ,ДА МУ МИСЛЯТ
КРЕПОСТНИТЕ .
14:21 17.09.2026
16 Накратко
14:33 17.09.2026
17 стоян георгиев
14:35 17.09.2026
18 САНКЦИИТЕ НА МАДЯР
ДАЖЕ ТРЪМП ВЗЕ ДА
РЕВЕ
И ДА ПОМАГА НА ПУТИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
14:35 17.09.2026
19 Истината
14:38 17.09.2026
20 Путин
14:39 17.09.2026
21 !!!?
14:41 17.09.2026
22 Атина Палада
Коментиран от #23
14:45 17.09.2026
23 Ами
До коментар #22 от "Атина Палада":Дали, май пачките бяха преди 2022г. и му позволиха да предприеме нападението от тогава. А сега Китай ако прецени, че ще му е по-малко неизгодно да се откаже от руският нефт пред алтернативата да загуби конкурентноспособност напазара в САЩ заради 500% мито какво ли ще остане от пачките за Путлер. По-скоро Русия ще замеря Индия с злато(пачки от рубли не се приемат) за да може да получава поне някакави преработени горива, че украйнските "санкци" водят до трайно " нет бензина" в Москва
14:57 17.09.2026