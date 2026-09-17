Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Новите санкции на САЩ ще усложнят усилията за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Новите санкции на САЩ ще усложнят усилията за мир в Украйна

17 Септември, 2026 13:51 825 23

  • санкции-
  • кремъл-
  • русия-
  • война-
  • мир-
  • украйна-
  • сащ-
  • санкции на сащ

Москва определи мярката като „недружелюбна“ стъпка и заяви, че следи развитието на законопроекта

Кремъл: Новите санкции на САЩ ще усложнят усилията за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще усложнят усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Вчера Камарата на представителите на САЩ одобри мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна, и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване.

Още новини от Украйна

Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия смята мярката за „недружелюбна“ стъпка.

Песков добави, че Москва следи развитието на законопроекта и оцени новите санкции като фактор, който може да усложни усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    12 16 Отговор
    Напротив, това ще засили нашите удари срещу Русия, докато е в рецесия.

    Коментиран от #5, #6, #8

    13:55 17.09.2026

  • 2 сраел иска територията

    7 3 Отговор
    някакви украинци и руснаци не го имтересуват

    13:56 17.09.2026

  • 3 Диктор

    6 15 Отговор
    Кремъл лъже, всичко е лъжа! Русия отдавна си е известна с дезинформации!

    13:56 17.09.2026

  • 4 БРИКС

    9 2 Отговор
    Ще подходи по въпроса СИМЕТРИЧНО

    13:56 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Целта на САЩ и западналите е

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    да няма Покрайна. Така им помагат "съюзниците и партньорите" , че я заличават.

    Коментиран от #12

    13:57 17.09.2026

  • 7 Робот

    12 6 Отговор
    Грешна информация..! Сащ не може да налага вече санкции..! Иран, хутите , Турция и Китай налагат новите санкции и правила.. останалото е на хартия от ройтерс , Дойче веле и всички техни производни..! НИЕ ГЛЕДАМЕ НА ЖИВО..! ФЕЙСБУК..ИСТЪГРАМ. и още много..!

    13:57 17.09.2026

  • 8 Европеец

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Е добре ама после да не ревете.... Толкова ли сте малоумни, че не разбрахте ,че победата ви над Русия е една химера...

    Коментиран от #10

    13:57 17.09.2026

  • 9 Абе

    9 4 Отговор
    Защо нали путлеристи сакциите ги правиха само по-силни? Какво скимтят сега да се радват.

    13:59 17.09.2026

  • 10 Да бе, да

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Те така разправяха едно време и за СССР, а друга стана.Украйна изпълнява много успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР.Действа се по добре изпитаната схема от времето на края на СССР, но по-мащабно и ефективно. И резултата ще е същия. Нищо ново просто сега ще се разпадне остатъка от предходния разпад. Този път окончателно за радост на света.

    14:05 17.09.2026

  • 11 Опа

    7 5 Отговор
    Говорим за мир и засилваме войната. Путин не иска мир.

    14:05 17.09.2026

  • 12 стоян

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Целта на САЩ и западналите е":

    До 6 ком - другар чете ли статията - тия санкции са против матушката ви - нея искат да фалират и разтурят ама путин каза че от санкциите рузия ставала по силна затова трябва да се радвате

    14:13 17.09.2026

  • 13 ТОЗИ Е НАПЪЛНО ПРАВ

    3 3 Отговор
    Трумпака е голем простак. И ТОВА КОЕТО ПИША ПИШЕМ И ЖЕЛАЕМ ОТ МЕСЕЦИ ДА МУ НАПРАВЯТ ПЪЛЕН БОЙКОТ МАЙ ЩЕ СЕ СЛУЧИ. ТОЯ ДЕМИ СТАРЕЦ ПОТАПЯ БАВНО НО СЛАВНО САЩ. НО ТЪПОТИЯТА НА ЕВРО УРСИТЕ И СИЕ ЗАКЪСНЯХА СЪС МЕСЕЦИ.

    14:17 17.09.2026

  • 14 мдааааа

    8 1 Отговор
    Усилия за мир ?! За "руzzкий мир" ...

    14:19 17.09.2026

  • 15 ПЕС КОВ

    6 3 Отговор
    КРЕМЪЛСКА КРАСТАВА САБАКА
    А ЖИВОТЪТ В РУСИЯ

    НЯМА ЛИ ДА СА УСЛОЖНИ
    ИЛИ
    ВИКАШ ЗА КРЕМЪСКИТЕ ЦИРЕИ
    НЯМА ПРОБЛЕМ

    ЩЕ СИ ЖИВЕЯТ,ДА МУ МИСЛЯТ
    КРЕПОСТНИТЕ .

    14:21 17.09.2026

  • 16 Накратко

    9 1 Отговор
    Санкции и от ВСУ ще има в изобилие за агресора.

    14:33 17.09.2026

  • 17 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Рижавия няма да може да помогне на путлер.санкциите срещу русия само ще се увеличават.новия пакет в тях изрично включва волята на украйна.санкциите ще паднат когато украйна получи своето.

    14:35 17.09.2026

  • 18 САНКЦИИТЕ НА МАДЯР

    4 0 Отговор
    СА НАЙ ДОБРИТЕ .

    ДАЖЕ ТРЪМП ВЗЕ ДА
    РЕВЕ
    И ДА ПОМАГА НА ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:35 17.09.2026

  • 19 Истината

    2 1 Отговор
    Всяка дума на руснаците е лъжа, точно обратното е вярно...

    14:38 17.09.2026

  • 20 Путин

    4 1 Отговор
    Мисля, че санкциите на ЕС и САЩ, ще направят Русия, по-силна от всякога. Може и да няма логика в мисленето ми, но така мисля. Не знам. Поживьом, увидим.

    14:39 17.09.2026

  • 21 !!!?

    6 1 Отговор
    От Путлер знаеме, че санкциите вредят на ЕС...най-сетне Русия ще живне !!!?

    14:41 17.09.2026

  • 22 Атина Палада

    0 2 Отговор
    Видяхме ги санкциите с цените на горивата! Замерате Путин с пачки :)))

    Коментиран от #23

    14:45 17.09.2026

  • 23 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Дали, май пачките бяха преди 2022г. и му позволиха да предприеме нападението от тогава. А сега Китай ако прецени, че ще му е по-малко неизгодно да се откаже от руският нефт пред алтернативата да загуби конкурентноспособност напазара в САЩ заради 500% мито какво ли ще остане от пачките за Путлер. По-скоро Русия ще замеря Индия с злато(пачки от рубли не се приемат) за да може да получава поне някакави преработени горива, че украйнските "санкци" водят до трайно " нет бензина" в Москва

    14:57 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания