Кремъл: Новите санкции на САЩ ще усложнят усилията за мир в Украйна

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще усложнят усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Вчера Камарата на представителите на САЩ одобри мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украйна, и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване.

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Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия смята мярката за „недружелюбна“ стъпка.

Песков добави, че Москва следи развитието на законопроекта и оцени новите санкции като фактор, който може да усложни усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна.