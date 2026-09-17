Украински дронове нанесоха щети на нефтопреработвателен завод в Ярославъл

Украинско нападение с дронове нанесе щети на нефтопреработвателен завод в руския град Ярославъл, предизвиквайки пожар, който впоследствие е бил потушен. Това съобщи днес в приложението „Телеграм“ губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
Агенцията отбелязва, че необичайното признание на руските власти за удар по петролна рафинерия идва след обявеното в понеделник от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Нито една от двете страни обаче досега не е потвърдила подобна договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.
Тръмп призова Зеленски да спре ударите
В неделя Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руската инфраструктура за производство на дизел, обвинявайки атаките за недостига на гориво в глобален план, който „нанася удар по света“.
Властите в югозападния Краснодарски край, от своя страна, съобщиха, че в промишлен обект е избухнал пожар, след като там са паднали отломки от дрон. Няма данни за пострадали хора, а пожарът е бил бързо потушен.
През последните месеци силите на Москва и Киев разменят удари по инфраструктура и други икономически обекти, целящи да възпрепятстват военните действия на другата страна и да подкопаят бойния ѝ дух.
ЯНОС е бил мишена и преди
На този етап не е известна степента на щетите, нанесени на рафинерията в Ярославъл, отбелязва „Ройтерс“.
Нефтопреработвателният завод ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез) е собственост на компанията „Славнефт“, която е управлявана съвместно от „Роснефт“ и „Газпром Нефт“.
Разположен на около 250 километра североизточно от Москва, заводът е бил и преди мишена на украински дронове.
Източници от промишления бранш са заявили пред „Ройтерс“, че заводът е преустановил преработката в две от трите си инсталации за дестилация на суров нефт след атака с дрон на 28 август.
Капацитетът на ЯНОС за преработка на суров нефт е 300 000 барела дневно, или 15 милиона тона годишно.
Според данни от 2024 г. рафинерията е преработила 14,9 милиона тона суров петрол, произвеждайки 2,6 милиона тона бензин, посочва „Ройтерс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Синоптик
12:57 17.09.2026
2 Статията е непълна
12:58 17.09.2026
3 Хаген Дас
Коментиран от #7
12:58 17.09.2026
4 Цвете
12:59 17.09.2026
5 У ДРИ БАЦЕ
13:00 17.09.2026
6 мдаааа
13:01 17.09.2026
7 Цъ...
До коментар #3 от "Хаген Дас":У Крим е 8 € ...ама НЕМА!
Ееееедехееее
И у Моксель е 3€
13:02 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ПЪЛНА ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ
ДА ВИ Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...
-ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #11
13:02 17.09.2026
10 Джепането
13:05 17.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ТОЧЕН СТЕ 🤘
13:10 17.09.2026
13 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
13:10 17.09.2026