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Украински дронове нанесоха щети на нефтопреработвателен завод в Ярославъл
  Тема: Украйна

Украински дронове нанесоха щети на нефтопреработвателен завод в Ярославъл

17 Септември, 2026 12:51 379 13

  • украйна-
  • нефтопреработвателен завод-
  • ярославъл-
  • дронове

При атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен, съобщиха руските власти

Украински дронове нанесоха щети на нефтопреработвателен завод в Ярославъл - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинско нападение с дронове нанесе щети на нефтопреработвателен завод в руския град Ярославъл, предизвиквайки пожар, който впоследствие е бил потушен. Това съобщи днес в приложението „Телеграм“ губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че необичайното признание на руските власти за удар по петролна рафинерия идва след обявеното в понеделник от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Нито една от двете страни обаче досега не е потвърдила подобна договореност за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Тръмп призова Зеленски да спре ударите

В неделя Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руската инфраструктура за производство на дизел, обвинявайки атаките за недостига на гориво в глобален план, който „нанася удар по света“.

Властите в югозападния Краснодарски край, от своя страна, съобщиха, че в промишлен обект е избухнал пожар, след като там са паднали отломки от дрон. Няма данни за пострадали хора, а пожарът е бил бързо потушен.

През последните месеци силите на Москва и Киев разменят удари по инфраструктура и други икономически обекти, целящи да възпрепятстват военните действия на другата страна и да подкопаят бойния ѝ дух.

ЯНОС е бил мишена и преди

На този етап не е известна степента на щетите, нанесени на рафинерията в Ярославъл, отбелязва „Ройтерс“.

Нефтопреработвателният завод ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез) е собственост на компанията „Славнефт“, която е управлявана съвместно от „Роснефт“ и „Газпром Нефт“.

Разположен на около 250 километра североизточно от Москва, заводът е бил и преди мишена на украински дронове.

Източници от промишления бранш са заявили пред „Ройтерс“, че заводът е преустановил преработката в две от трите си инсталации за дестилация на суров нефт след атака с дрон на 28 август.

Капацитетът на ЯНОС за преработка на суров нефт е 300 000 барела дневно, или 15 милиона тона годишно.

Според данни от 2024 г. рафинерията е преработила 14,9 милиона тона суров петрол, произвеждайки 2,6 милиона тона бензин, посочва „Ройтерс“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синоптик

    3 8 Отговор
    Санкциите на ВСУ срещу агресора само ще се увеличават, а през зимата ще се тества и устойчивостта на руската електропреносна мрежа.

    12:57 17.09.2026

  • 2 Статията е непълна

    4 2 Отговор
    А руските дронове какво щети нанесоха и къде?

    12:58 17.09.2026

  • 3 Хаген Дас

    6 3 Отговор
    Тези нацита ще докарат гориво пет евро!

    Коментиран от #7

    12:58 17.09.2026

  • 4 Цвете

    6 1 Отговор
    ЗИМАТА УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ЯДАТ БЕЛИ МЕЧКИ.

    12:59 17.09.2026

  • 5 У ДРИ БАЦЕ

    1 2 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ДРЯНЬ

    13:00 17.09.2026

  • 6 мдаааа

    3 3 Отговор
    Скоро руснаците ше карат коли като тази на Фред Флинтстоун

    13:01 17.09.2026

  • 7 Цъ...

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаген Дас":

    У Крим е 8 € ...ама НЕМА!
    Ееееедехееее
    И у Моксель е 3€

    13:02 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПЪЛНА ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ

    3 3 Отговор
    НА ФАКТИ,ПОКАЗВАТ СТАТИИТЕ ИМ ОТ 4 г.😀😀😀 ПО ТЕМАТА ЗА УКРАЙНА ГАРНИРАНИ С ВСЕКИДНЕВНИ ЛЪЖИ.

    ДА ВИ Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...

    -ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #11

    13:02 17.09.2026

  • 10 Джепането

    1 0 Отговор
    А у Ростов само 20 взрива на летището.

    13:05 17.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТОЧЕН СТЕ 🤘

    0 0 Отговор
    Така е сутришната статия е от 2023 година. Поглеждаме коментарите и хоп....те са от 09. 2023 г. ИСтадото от долу бясно почва да коментира на хора ,които изобщо не са в сайта. Парички да падат от коментари и лайкове. Това е целта. Измамата е чутовна.

    13:10 17.09.2026

  • 13 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН

    1 0 Отговор
    ДА Е ЯСНО : 🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    13:10 17.09.2026

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