"Това е смехотворно": Тръмп заплашва ЕС заради Канада

Сближаването между Канада и Европейския съюз не се приема добре в Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи дори заплаха, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. По думите му това е "смехотворно". "Ако го направят и аз сметна това дори и в най-малка степен за враждебен акт, ще наложа много високи мита или ще прекратя търговията с Европа", предупреди Тръмп.

Тръмп: Канада е "ужасен търговски партньор"

Той обаче добави, че това е приемливо, стига намерението да е добро, но не обясни по-подробно на какво би основал своята преценка. По отношение на Канада той изтъкна, че съседната страна напоследък е била "ужасен търговски партньор".

САЩ и Канада са затънали в търговски спор. В митническия конфликт с ЕС американците постигнаха споразумение за мита преди повече от година.

Сега председателката на ЕК си пожелава Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Като конкретни области за евентуално по-тясно сътрудничество Урсула фон дер Лайен посочи по време на речта си за Състоянието на съюза в сряда, 16 септември, технологичните въпроси, производството на военно оборудване, както и изкуствения интелект и политиката по отношение на Арктика. Тя обаче не даде повече подробности. Фон дер Лайен подчерта, че партньорството "не е насочено срещу други", а има за цел да "направи Канада и ЕС по-силни заедно".

Карни ще говори днес в Европейския парламент

Премиерът на Канада Марк Карни приветства предложението за "много по-силен и амбициозен съюз в бъдеще". В позицията му не се споменава директно "асоциирано членство". Съгласно действащите договори пълноправно членство на Канада в ЕС не е възможно - според член 49 от Договора за ЕС към Съюза могат да се присъединяват само европейски държави.

Днес Карни ще изнесе реч пред Европейския парламент в Страсбург. Очаква се той да представи пред евродепутатите своите идеи за по-тясно сътрудничество между страната си и Европейския съюз.