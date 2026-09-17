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"Това е смехотворно": Тръмп заплашва ЕС заради Канада
  Тема: Войната на митата

"Това е смехотворно": Тръмп заплашва ЕС заради Канада

17 Септември, 2026 12:35 1 140 29

  • канада-
  • сащ-
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  • мита-
  • марк карни

След като Урсула фон дер Лайен отправи предложение към Канада за асоциирано членство, американският президент отправи заплахи

"Това е смехотворно": Тръмп заплашва ЕС заради Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сближаването между Канада и Европейския съюз не се приема добре в Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи дори заплаха, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. По думите му това е "смехотворно". "Ако го направят и аз сметна това дори и в най-малка степен за враждебен акт, ще наложа много високи мита или ще прекратя търговията с Европа", предупреди Тръмп.

Тръмп: Канада е "ужасен търговски партньор"

Той обаче добави, че това е приемливо, стига намерението да е добро, но не обясни по-подробно на какво би основал своята преценка. По отношение на Канада той изтъкна, че съседната страна напоследък е била "ужасен търговски партньор".

САЩ и Канада са затънали в търговски спор. В митническия конфликт с ЕС американците постигнаха споразумение за мита преди повече от година.

Сега председателката на ЕК си пожелава Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Като конкретни области за евентуално по-тясно сътрудничество Урсула фон дер Лайен посочи по време на речта си за Състоянието на съюза в сряда, 16 септември, технологичните въпроси, производството на военно оборудване, както и изкуствения интелект и политиката по отношение на Арктика. Тя обаче не даде повече подробности. Фон дер Лайен подчерта, че партньорството "не е насочено срещу други", а има за цел да "направи Канада и ЕС по-силни заедно".

Карни ще говори днес в Европейския парламент

Премиерът на Канада Марк Карни приветства предложението за "много по-силен и амбициозен съюз в бъдеще". В позицията му не се споменава директно "асоциирано членство". Съгласно действащите договори пълноправно членство на Канада в ЕС не е възможно - според член 49 от Договора за ЕС към Съюза могат да се присъединяват само европейски държави.

Днес Карни ще изнесе реч пред Европейския парламент в Страсбург. Очаква се той да представи пред евродепутатите своите идеи за по-тясно сътрудничество между страната си и Европейския съюз.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кина

    11 2 Отговор
    Този ще свърши като КЕНЕДИ..!

    Коментиран от #4, #5

    12:37 17.09.2026

  • 2 измамници

    1 1 Отговор
    Не се излагай свържи се с нас. .! Не търкай това кучето е БЯСНО..!!

    12:40 17.09.2026

  • 3 дядо Дони

    3 8 Отговор
    Обърнахте се срещу мен.Ще плащате.....

    12:40 17.09.2026

  • 4 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "кина":

    Оня келеш ако беше по точен света щеше да е по добър сега, ка го избраха американците тоя не знам.

    12:41 17.09.2026

  • 5 Читател

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "кина":

    Да като кенеди или по скоро Линкълн

    12:42 17.09.2026

  • 6 хехе

    9 1 Отговор
    Егати съюзника Кисинджър ще излезе прав, че да си приятел с обора е фатално.

    12:43 17.09.2026

  • 7 Карни при Мадуро

    3 6 Отговор
    Господин Тръмп, изпращай специалните части!

    12:43 17.09.2026

  • 8 Историк

    4 7 Отговор
    Тръмп- агент Краснов действа точно като възпитаник на КГБ - вечни заплахи и обявяване на врагове. Както Русия не може да съществува без врагове вече 100 години, така и САЩ ,начело с това недоразумение, стана втора Русия и това е страшно за света. Девизът на Ленин е осъвременен "Терористи от всички страни, съединявайте се ".

    12:45 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаген Дас

    8 3 Отговор
    ЕС напъват да фалират! Ако САЩ спрат доставките на втечнен газ само за месец ЕС се разпада! На прага на зимата с празни хранилища ги чака сериозна зима!

    Коментиран от #12

    12:48 17.09.2026

  • 11 Доналд митото

    5 1 Отговор
    Така ще остане в историята този клоун

    12:51 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Според доктрина Монро ЕС е във война с САЩ.

    Коментиран от #18, #20

    12:53 17.09.2026

  • 15 Дааа...

    2 4 Отговор
    20 взрива на летището у Ростов!

    12:54 17.09.2026

  • 16 дядо Дони

    2 0 Отговор
    Като сте рекли.....Ще обсъдим новата заплаха с партньорите ни от Русия и Китай..

    12:55 17.09.2026

  • 17 Удри Тръмпе

    2 0 Отговор
    По европейските летища. Удри

    12:56 17.09.2026

  • 18 И тизе си от най бавните

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Бай Доньо НЕ Е ... САЩ, пръ дльо.

    12:57 17.09.2026

  • 19 Ел Булгаро

    4 1 Отговор
    Той скоро ще ви нарежда и от къде и само от кого да си купувате памперсите и превръзките...малки европейски нищожества, които сте имали късмета, а не капацитета да сте на върха в управлението на Европа.

    12:59 17.09.2026

  • 20 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Сега ли го разбра,вече и на децата им ясно ?Жалкото е че този ЕС екип не може да изгони САЩ поне ги шантажира здраво с много истории, аферата Епстиин е капка в морето ако Дони си отвори устата за всеки по отделно, малко ли бели направиха народопредатели.

    13:00 17.09.2026

  • 21 Това е положението

    2 0 Отговор
    Външнополитическата концепция, доктрината „Монро“ просто я забравете. Европа ще ви срине кардинално и тръгва с Китай а после и с Русия. Венсеремус!

    13:00 17.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор
    Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз а България вторият. Без задължения а само с права

    13:02 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Циркове

    3 0 Отговор
    Карни щял да изнесе реч пред Европейския парламент в Страсбург. Сякаш нещо от него зависи нали? А после като се върне в Канада къде ще се крие? Урсулска бутафория ...

    13:05 17.09.2026

  • 26 Веднъж и Тръмп да е прав.

    2 1 Отговор
    "Това е смехотворно".....

    13:07 17.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 "асоциира"

    0 0 Отговор
    Или ще "анексира" ! Да се знае че има грешка в текста казала Урсулата

    13:10 17.09.2026