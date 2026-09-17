"Това е смехотворно": Тръмп заплашва ЕС заради Канада

Сближаването между Канада и Европейския съюз не се приема добре в Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи дори заплаха, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. По думите му това е "смехотворно". "Ако го направят и аз сметна това дори и в най-малка степен за враждебен акт, ще наложа много високи мита или ще прекратя търговията с Европа", предупреди Тръмп.
Тръмп: Канада е "ужасен търговски партньор"
Той обаче добави, че това е приемливо, стига намерението да е добро, но не обясни по-подробно на какво би основал своята преценка. По отношение на Канада той изтъкна, че съседната страна напоследък е била "ужасен търговски партньор".
САЩ и Канада са затънали в търговски спор. В митническия конфликт с ЕС американците постигнаха споразумение за мита преди повече от година.
Сега председателката на ЕК си пожелава Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Като конкретни области за евентуално по-тясно сътрудничество Урсула фон дер Лайен посочи по време на речта си за Състоянието на съюза в сряда, 16 септември, технологичните въпроси, производството на военно оборудване, както и изкуствения интелект и политиката по отношение на Арктика. Тя обаче не даде повече подробности. Фон дер Лайен подчерта, че партньорството "не е насочено срещу други", а има за цел да "направи Канада и ЕС по-силни заедно".
Карни ще говори днес в Европейския парламент
Премиерът на Канада Марк Карни приветства предложението за "много по-силен и амбициозен съюз в бъдеще". В позицията му не се споменава директно "асоциирано членство". Съгласно действащите договори пълноправно членство на Канада в ЕС не е възможно - според член 49 от Договора за ЕС към Съюза могат да се присъединяват само европейски държави.
Днес Карни ще изнесе реч пред Европейския парламент в Страсбург. Очаква се той да представи пред евродепутатите своите идеи за по-тясно сътрудничество между страната си и Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кина
Коментиран от #4, #5
12:37 17.09.2026
2 измамници
12:40 17.09.2026
3 дядо Дони
12:40 17.09.2026
4 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
До коментар #1 от "кина":Оня келеш ако беше по точен света щеше да е по добър сега, ка го избраха американците тоя не знам.
12:41 17.09.2026
5 Читател
До коментар #1 от "кина":Да като кенеди или по скоро Линкълн
12:42 17.09.2026
6 хехе
12:43 17.09.2026
7 Карни при Мадуро
12:43 17.09.2026
8 Историк
12:45 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаген Дас
Коментиран от #12
12:48 17.09.2026
11 Доналд митото
12:51 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #20
12:53 17.09.2026
15 Дааа...
12:54 17.09.2026
16 дядо Дони
12:55 17.09.2026
17 Удри Тръмпе
12:56 17.09.2026
18 И тизе си от най бавните
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Бай Доньо НЕ Е ... САЩ, пръ дльо.
12:57 17.09.2026
19 Ел Булгаро
12:59 17.09.2026
20 Соваж бейби
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Сега ли го разбра,вече и на децата им ясно ?Жалкото е че този ЕС екип не може да изгони САЩ поне ги шантажира здраво с много истории, аферата Епстиин е капка в морето ако Дони си отвори устата за всеки по отделно, малко ли бели направиха народопредатели.
13:00 17.09.2026
21 Това е положението
13:00 17.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ъхъъъъъ
13:02 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Циркове
13:05 17.09.2026
26 Веднъж и Тръмп да е прав.
13:07 17.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 "асоциира"
13:10 17.09.2026