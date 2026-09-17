Полша вдигна военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна

Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на полската армия, предава БТА.

„Тези мерки са по естеството си превантивни и целят обезопасяването и защитата на въздушното пространство, по-специално в райони, граничещи със застрашени зони“, съобщи днес Оперативното командване на Въоръжените сили на Полша в социалната платформа „Екс“.

Още новини от Украйна

Полското правителство издаде предупреждение за опасност от въздушна атака до жителите на две воеводства в източната част на страната.

Във връзка с операциите на военната авиация са преустановени полетите от и до летищата на полските градове Люблин и Жешув, съобщи в „Екс“ Полската агенция за въздушно движение (PANSA), цитирана от „Ройтерс“.

Същите летища бяха временно затворени и вчера заради превантивни мерки.