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Полша вдигна военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна
  Тема: Украйна

Полша вдигна военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна

17 Септември, 2026 13:46 542 5

  • полша-
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  • дронове

Властите предупредиха за опасност от въздушна атака в две източни воеводства и временно спряха полетите от и до Люблин и Жешув

Полша вдигна военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари с дронове в Украйна, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на полската армия, предава БТА.

„Тези мерки са по естеството си превантивни и целят обезопасяването и защитата на въздушното пространство, по-специално в райони, граничещи със застрашени зони“, съобщи днес Оперативното командване на Въоръжените сили на Полша в социалната платформа „Екс“.

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Полското правителство издаде предупреждение за опасност от въздушна атака до жителите на две воеводства в източната част на страната.

Във връзка с операциите на военната авиация са преустановени полетите от и до летищата на полските градове Люблин и Жешув, съобщи в „Екс“ Полската агенция за въздушно движение (PANSA), цитирана от „Ройтерс“.

Същите летища бяха временно затворени и вчера заради превантивни мерки.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Така беше и през Втората световна!
    Всички дремаха като димитровградски мисирки и накрая го отнесоха всичките!

    13:33 17.09.2026

  • 2 Робот

    11 1 Отговор
    Ако ще гори ЕС ще започне от балтийските народи които имат един черен път към Полша..! Жалка картинка .! Смешно е дори и за децата..!

    13:49 17.09.2026

  • 3 Ели, като те видя

    4 0 Отговор
    и аз вдигам самолета. Изтребител прехващач кокалотрошач. Ще те воза на него

    13:49 17.09.2026

  • 4 а хутите свалиха

    9 0 Отговор
    фъ-15 ама не с прашка

    13:52 17.09.2026

  • 5 Малко ни интересува

    1 0 Отговор
    Полша какво била вдигнала. Вчера щеше за малко да опука 2 украински самолета впрочем и само късмета ги спаси. Зеленясалите не били информирали Полша че летят по границата а индификацията им била несъвместима с полската система и ....добре че и поляците са некадърници

    14:49 17.09.2026

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