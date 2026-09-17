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Украински генерал разкри основната цел на операция „Вивалди“
  Тема: Украйна

Украински генерал разкри основната цел на операция „Вивалди“

17 Септември, 2026 13:10 1 974 65

  • украйна-
  • вивалди-
  • русия-
  • война-
  • донбас-
  • донецка област-
  • андрий билецки

Ние воюваме, преди всичко, за благоприятни отбранителни позиции, подчерта командирът

Украински генерал разкри основната цел на операция „Вивалди“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Командващият Трети армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), бригаден генерал Андрий Билецки, заяви, че основната цел на операция "Вивалди" в северната част на източната Донецка област е ВСУ да се установят на благоприятни отбранителни позиции, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Нашата основна стратегическа задача за Въоръжените сили на Украйна е отбраната на донецкото и луганското направление, отбраната на Донецка и Луганска област", каза Билецки в телевизионно интервю.

По думите му ВСУ не се стремят да завземат възможно най-много територия.

"Ние не воюваме там просто заради десетки или стотици, а понякога хиляди квадратни километри. Ние воюваме, преди всичко, за благоприятни отбранителни позиции", подчерта командирът. Операция "Вивалди" има за цел да премести украинските сили именно на такива позиции.

На 15 септември командирът на Трети армейски корпус потвърди съобщенията за украинско настъпление в северната част на Донецка област. Досега Силите за отбрана са прочистили 75 квадратни километра и са освободили 10 квадратни километра.

През следващите шест месеца Украйна и Русия ще продължат да си разменят далекобойни въздушни удари, засилвайки войната на изтощение, заяви, от своя страна, в интервю за Укринформ пенсионираният генерал-майор от Кралските канадски военновъздушни сили Скот Кланси.

"Това мисля, че ще видите през следващите шест месеца: тази война на изтощение, това стратегическо издържане, което се разгръща. Колко болка може Украйна да нанесе на руските вериги за доставки, на хората и икономиката с възможностите си за далекобойни удари, срещу вида сила, който Русия прилага, особено около Киев?", попита Кланси.

Според него това "ще продължи да разкрива пропуски в украинската противовъздушна отбрана, водейки до по-успешни руски удари".

"Това означава, че електропреносната мрежа и енергийното производство на Украйна ще стават все по-компрометирани", добави генерал-майорът. Според него в резултат "застоят на земята ще продължи, но стратегическият конкурс за издържливост между двете страни е това, което ще се разгръща в близко бъдеще".

Тази нощ Русия нанесе пореден удар по Киев, ранявайки 16 души, включително две деца, на 10 и 12 години.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 13 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #22, #56

    13:11 17.09.2026

  • 2 Не бяха

    24 4 Отговор
    ли ранени 3 деца? Или едното вече е пораснало и не е дете?

    13:13 17.09.2026

  • 3 Кобзончик

    11 22 Отговор
    Дератизацията на генерал Грунис, докладвал лично на путин превземането на Константиновка.

    13:14 17.09.2026

  • 4 ФАКТИИИ🔴

    24 1 Отговор
    Сутришната статия за Сталин е от 2023 година. Поглеждаме коментарите и хоп....те са от 09. 2023 г. ИСтадото от долу бясно почва да коментира на хора, които изобщо не са в сайта. Парички да падат от коментари и лайкове. Това е целта. Измамата е чутовна

    Коментиран от #8

    13:14 17.09.2026

  • 5 И после

    33 8 Отговор
    Руснаците като почнат операция Вагнер, жална ви майка. Така е като се връзвате на акъла на западните малоумници да ви използват за маша. Т.е. и укрите са малоумници

    Коментиран от #18

    13:17 17.09.2026

  • 6 На тия

    19 4 Отговор
    Ще им го навивалдят скоро.

    13:17 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 падналия ангел

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТИИИ🔴":

    Статии свързани с годишнини на дадени събития ги пействат от предишни години, забелязал съм е тази тяхна практика.

    Коментиран от #15

    13:18 17.09.2026

  • 9 Хахахаха

    7 16 Отговор
    От седмица в Лисабон до... нито една превзета Област или Областен град!
    Абе дека е Пиздюх
    Хахахаха

    13:19 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АБВ

    19 6 Отговор
    Поредната ПР-офанзива. Както през 2023 г., после в Курска област и т.н. Накрая губи Украйна - и територия, и хора. Ако не се демонстрира някаква дейност и напредък по нея, няма пари ! Дори европейците няма да дават пари на губещите, защото е безсмислено.

    Коментиран от #14, #16, #23

    13:21 17.09.2026

  • 12 Герги

    18 3 Отговор
    Грешите,Русия не убива деца,а само натовски генерали и тук там някой полковник.

    Коментиран от #58

    13:22 17.09.2026

  • 13 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    6 15 Отговор
    Билецки им разказа играта, успешна операция.

    Коментиран от #24, #40

    13:22 17.09.2026

  • 14 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    ..................и така вече 5та година.

    13:23 17.09.2026

  • 15 Така е.

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "падналия ангел":

    Даже не си правят труда на НЯКОЙ статии да сменят датата под заглавието. На тази са сменили датата но коментарите нарочно не са ги изтрили да привличат масово писане. На две статии отдолу забелязах надпис от ИИ: Ако искате можем да го напишем по агресивно и подсилено. И това не са изтрили.🥺🤔 Статии по поръчка са това!

    13:23 17.09.2026

  • 16 Запознат

    5 14 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    ПР-акциите ги правят ветенките, влизат забиват знамето, снимат и излизат ама някои не излизат.

    13:24 17.09.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 14 Отговор
    Украйна целина сдържането на русия с големи руски загуби.украйна не получи помощ която да и даде оперативно преимущество и това е единствената и опция към момента.ъя добре се справя с нея.

    13:24 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Картаген

    15 3 Отговор
    Какви са тия ,,благоприятни отбранителни позиции" в Луганска Народна Република,като укрите отдавна са прогонени от там ? Дори в укринските карти нямат присъствие.

    13:25 17.09.2026

  • 20 Украйна е страна от третия свят

    12 5 Отговор
    Украйна фалира! Не плаща пенсии и заплати. Пари няма! Хайде да видим, дали са патриоти бандеровците. Ще продължат ли да се бият без пари. Следва глад смрад и разпад! Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    Коментиран от #25, #27

    13:27 17.09.2026

  • 21 Аз не живея в Украйна

    13 3 Отговор
    И не ме интересуват лъжите на умиращия режим!
    Искам да знам колко и какво сме дали на тези търтеи какво подписва оная смотла и Радев против България!
    Ама няма как да узнаем, като никой не пита, а само прписват един от друг!

    13:27 17.09.2026

  • 22 Хахахаха

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. И не е имало. Преди да нападне Украйна, кремълската хунта воюваше в Грузия и Чечня и Сирия. Не Украйна е войната, а кремълската хунта.

    13:27 17.09.2026

  • 23 Вервай у ТРИДНЕВНАТА

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    И че онаа гни Лоч мумията мръда! )))
    У КУРСК 1 БРИГАДА десантчици ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за 5 дня!!
    Монголите на педофила и Ким ги освобождават и Днес ( 2 год)
    Хехехехехехе

    13:28 17.09.2026

  • 24 Калоян

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Значи укрите нямат нужда от повече помощ.От Нова година да почнат да си връщат дълговете и да претопяват златните к ене фи.

    13:29 17.09.2026

  • 25 В Укацна е напрегнато

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна е страна от третия свят":

    На фронта е пълен хаос. Бият се помежду си! Ама за това се мълчи, добре че имаме познати да ни светкат за истинското положение!

    13:30 17.09.2026

  • 26 голем смех

    5 6 Отговор
    "Тази нощ Русия нанесе пореден удар по Киев, ранявайки 16 души, включително две деца, на 10 и 12 години."

    Тази нощ Русия е на минус с три саолета и три хеликоптера само в Ростов на Дон. За други направления няма да коментирам.

    13:31 17.09.2026

  • 27 нЯщо като СССР?!?

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна е страна от третия свят":

    10 год..."фалиралия ЗАПАД".. изпращаше Хуманитарни помощи за гладните монголья на У йло и КИМ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #29

    13:31 17.09.2026

  • 28 Белите негри на Европа

    11 4 Отговор
    Украинците пропиляха съветското наследство и се превърнаха в страна от третия свят. Украйна беше на едно от първите места в Европа по икономика, но бандеровците я превърнаха в страна от третия свят. Начело на хунтата е неграмотен комик, а кмет на Киев е боксьор с натъртен мозък. Много е демократично! Намалиха населението с 2/3.

    Коментиран от #30, #31, #61

    13:32 17.09.2026

  • 29 ФАКТ

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "нЯщо като СССР?!?":

    Сега Ко пейки те и Пияната изпращат бирени бутилки с беГзин за педофила)))

    13:34 17.09.2026

  • 30 Айде бе

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Белите негри на Европа":

    Затва монгольята влачат тоалетни чинии, хладилници и перални от Украйна за... матушката
    Хахахаха

    Коментиран от #33, #39, #63

    13:37 17.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Айде всички

    5 4 Отговор
    рубли да се мобилизират и на фронта! Не да драскате патриотични слова! Плащане в рубли...

    Коментиран от #38

    13:41 17.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ????!

    3 2 Отговор
    Руските бойци получават такива пари, че купуват нови жилища в Москва. Строителството и имотния пазар процъфтяват и влачат като локомотив икономиката напред.

    13:44 17.09.2026

  • 36 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    На укрите им навряха виончелото на Вивалди.
    Гинат като мравки

    13:45 17.09.2026

  • 37 Сандо

    5 3 Отговор
    Докато си пазят отбранителните си позиции тила им го превръщат на дим и прах.Дръжте си позициите укронацисти,те ще се превърнат във ваше лобно място - но паметници никой няма да ви постави,на престъпниците-расисти се полага само вечна забрава!

    13:46 17.09.2026

  • 38 Първо гривноидите да покажат как

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Айде всички":

    В руската армия се сражават много българи. В украинската отидоха двама левскари и за една седмица ги денацифицираха.

    Коментиран от #42

    13:46 17.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КЪДЕ БРЕ ИЗФЪСКАЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Първо гривноидите да покажат как":

    НЯМА НИТО ЕДНА КУПЕЙКА

    ДА СЕ БИЕ ЗА РУСИЯ.

    ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА

    КУПЕЙКИТЕ СА СТРАХЛИВИ
    РУСКИ КАЛНИЦИ.

    ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ПРАВЯТ
    Е ДРАСКАТ ПО САЙТОВЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #48

    13:53 17.09.2026

  • 43 Прочистили са ми те

    2 1 Отговор
    ама фек.@лиите

    13:53 17.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Точен е

    4 2 Отговор
    Вчера и днес сайта факти ни информира за операция "Вивалди" на ВСУ на Украйна! Ръководена е от основателя на "АЗОВ" Андрий Билецки който родните копейки от месеци обявиха за мъртъв.
    Днес Билецки информира за развитието на операцията. Статистика ....

    Коментиран от #53

    13:56 17.09.2026

  • 46 Кон, каруца, Гарибалди...

    3 1 Отговор
    Контранаступа приключи преди да е започнал...

    13:57 17.09.2026

  • 47 Билецки

    6 1 Отговор
    Беше измъкнат Мариупол, облечен в женски дрехи.
    После турците му се радваха
    Каква операция?
    2/3 от ВСУ е унищожена

    13:57 17.09.2026

  • 48 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "КЪДЕ БРЕ ИЗФЪСКАЛ":

    По сайтовете са няколко копейки а навън ги няма никакви...все едно никога не са съществували...

    Коментиран от #50

    13:57 17.09.2026

  • 49 И третия райх

    7 0 Отговор
    е правил офанзиви до Април 45та година, ама не е имало много файде освен, че са умрели повече хора. Тези тикви украински са същите.

    13:59 17.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Маро, защо публикуваш

    6 1 Отговор
    интервюта с откровени нацисти като Билецки (командир на прекръстения на някъв си корпус неонацистки батальон Азов) ??? Ниска хигиена. Дано не си така немърлива и към котето, че ше фане буби и фунги

    14:01 17.09.2026

  • 52 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Благоприятните отбранителни линии за сега остават във най западната покрайна около Лвов !

    14:01 17.09.2026

  • 53 Гледам го директно по СНН

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Точен е":

    Основателя на АЗОВ Андрий Билецки танцува на центъра на Констатиновка и стреля с 2 пистолета "Глок" във въздуха от радост а до него много трупове на руски агресори ,малка част от тези 1500 които вчера прати на концерта на Кобзон

    14:02 17.09.2026

  • 54 МАРО .....марооооо

    3 1 Отговор
    Мисирко оскубана , ПАТКО красива . ОТИВАЙ НА ОКОЛОВРЪСТНОТО ЗА ДА СИ ВАДИШ ХЛЯБА СЪС ПЕСТЕН ТРУД !

    14:03 17.09.2026

  • 55 Миче много ша та люшкам отзад

    1 0 Отговор
    За да си щастлива и усмихната и без очила !

    14:05 17.09.2026

  • 56 Антирашист 4496

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ошибал си се, рашистите са агресора ,те започнаха войната и носят цярата отговорност за всички жертви ирозрушения !

    Коментиран от #62

    14:13 17.09.2026

  • 57 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    2 0 Отговор
    Кво става да не се очертават пак поредните Перемога и Контранаступ или да изчакам пак до поредния 3вече Димитровден ?

    14:17 17.09.2026

  • 58 Антирашист 4497

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Герги":

    Украинците ще трябва да имат маса генерали като броим приписваните им жертви !

    14:19 17.09.2026

  • 59 3.14К

    1 0 Отговор
    Операция Вивалди ще приключи с Танц със саби на Хчатурян, както 3 бегови корпус на Билетцки защити Авдеевка.

    14:20 17.09.2026

  • 60 Османагич 🇹🇷

    1 0 Отговор
    Докато Билецки беше на почивка в Турция го направихме кадън доста пъти ,много му харесало и пак щял да идва .

    14:21 17.09.2026

  • 61 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Белите негри на Европа":

    До 28 ком - другар плюнки хвърчат от теб да плюеш по украинците но си забравил си че рузнаците нападнаха Украйна а бандерите я защитават - до фалита и разпада на мюслюманската федерация

    Коментиран от #64

    14:21 17.09.2026

  • 62 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Антирашист 4496":

    Лука -Соломон -Сюлейман ,постването не ти се отдава ,от километър си личи .Връткай дудууци поне там си виртуоз .

    14:24 17.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хасан Хаспела

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян":

    СиСи ,я ги остай тези лакърдии и мюсулмански федерации ,ами пращай Десислава Димитрова -Контрольорката да го контролира ,че е побеснял ,е..б....ее ми се та две не виждам .Знаеш че съм щедър и точен и винаги плащам кеш !

    14:27 17.09.2026

  • 65 Иван 1

    1 0 Отговор
    Целта е беж към Киив и по на запад.

    14:29 17.09.2026

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