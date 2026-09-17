Украински генерал разкри основната цел на операция „Вивалди“

Командващият Трети армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), бригаден генерал Андрий Билецки, заяви, че основната цел на операция "Вивалди" в северната част на източната Донецка област е ВСУ да се установят на благоприятни отбранителни позиции, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"Нашата основна стратегическа задача за Въоръжените сили на Украйна е отбраната на донецкото и луганското направление, отбраната на Донецка и Луганска област", каза Билецки в телевизионно интервю.
По думите му ВСУ не се стремят да завземат възможно най-много територия.
"Ние не воюваме там просто заради десетки или стотици, а понякога хиляди квадратни километри. Ние воюваме, преди всичко, за благоприятни отбранителни позиции", подчерта командирът. Операция "Вивалди" има за цел да премести украинските сили именно на такива позиции.
На 15 септември командирът на Трети армейски корпус потвърди съобщенията за украинско настъпление в северната част на Донецка област. Досега Силите за отбрана са прочистили 75 квадратни километра и са освободили 10 квадратни километра.
През следващите шест месеца Украйна и Русия ще продължат да си разменят далекобойни въздушни удари, засилвайки войната на изтощение, заяви, от своя страна, в интервю за Укринформ пенсионираният генерал-майор от Кралските канадски военновъздушни сили Скот Кланси.
"Това мисля, че ще видите през следващите шест месеца: тази война на изтощение, това стратегическо издържане, което се разгръща. Колко болка може Украйна да нанесе на руските вериги за доставки, на хората и икономиката с възможностите си за далекобойни удари, срещу вида сила, който Русия прилага, особено около Киев?", попита Кланси.
Според него това "ще продължи да разкрива пропуски в украинската противовъздушна отбрана, водейки до по-успешни руски удари".
"Това означава, че електропреносната мрежа и енергийното производство на Украйна ще стават все по-компрометирани", добави генерал-майорът. Според него в резултат "застоят на земята ще продължи, но стратегическият конкурс за издържливост между двете страни е това, което ще се разгръща в близко бъдеще".
Тази нощ Русия нанесе пореден удар по Киев, ранявайки 16 души, включително две деца, на 10 и 12 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #56
13:11 17.09.2026
2 Не бяха
13:13 17.09.2026
3 Кобзончик
13:14 17.09.2026
4 ФАКТИИИ🔴
Коментиран от #8
13:14 17.09.2026
5 И после
Коментиран от #18
13:17 17.09.2026
6 На тия
13:17 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 падналия ангел
До коментар #4 от "ФАКТИИИ🔴":Статии свързани с годишнини на дадени събития ги пействат от предишни години, забелязал съм е тази тяхна практика.
Коментиран от #15
13:18 17.09.2026
9 Хахахаха
Абе дека е Пиздюх
Хахахаха
13:19 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АБВ
Коментиран от #14, #16, #23
13:21 17.09.2026
12 Герги
Коментиран от #58
13:22 17.09.2026
13 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
Коментиран от #24, #40
13:22 17.09.2026
14 гост
До коментар #11 от "АБВ":..................и така вече 5та година.
13:23 17.09.2026
15 Така е.
До коментар #8 от "падналия ангел":Даже не си правят труда на НЯКОЙ статии да сменят датата под заглавието. На тази са сменили датата но коментарите нарочно не са ги изтрили да привличат масово писане. На две статии отдолу забелязах надпис от ИИ: Ако искате можем да го напишем по агресивно и подсилено. И това не са изтрили.🥺🤔 Статии по поръчка са това!
13:23 17.09.2026
16 Запознат
До коментар #11 от "АБВ":ПР-акциите ги правят ветенките, влизат забиват знамето, снимат и излизат ама някои не излизат.
13:24 17.09.2026
17 стоян георгиев
13:24 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Картаген
13:25 17.09.2026
20 Украйна е страна от третия свят
Коментиран от #25, #27
13:27 17.09.2026
21 Аз не живея в Украйна
Искам да знам колко и какво сме дали на тези търтеи какво подписва оная смотла и Радев против България!
Ама няма как да узнаем, като никой не пита, а само прписват един от друг!
13:27 17.09.2026
22 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. И не е имало. Преди да нападне Украйна, кремълската хунта воюваше в Грузия и Чечня и Сирия. Не Украйна е войната, а кремълската хунта.
13:27 17.09.2026
23 Вервай у ТРИДНЕВНАТА
До коментар #11 от "АБВ":И че онаа гни Лоч мумията мръда! )))
У КУРСК 1 БРИГАДА десантчици ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за 5 дня!!
Монголите на педофила и Ким ги освобождават и Днес ( 2 год)
Хехехехехехе
13:28 17.09.2026
24 Калоян
До коментар #13 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Значи укрите нямат нужда от повече помощ.От Нова година да почнат да си връщат дълговете и да претопяват златните к ене фи.
13:29 17.09.2026
25 В Укацна е напрегнато
До коментар #20 от "Украйна е страна от третия свят":На фронта е пълен хаос. Бият се помежду си! Ама за това се мълчи, добре че имаме познати да ни светкат за истинското положение!
13:30 17.09.2026
26 голем смех
Тази нощ Русия е на минус с три саолета и три хеликоптера само в Ростов на Дон. За други направления няма да коментирам.
13:31 17.09.2026
27 нЯщо като СССР?!?
До коментар #20 от "Украйна е страна от третия свят":10 год..."фалиралия ЗАПАД".. изпращаше Хуманитарни помощи за гладните монголья на У йло и КИМ
АааааааХахахаха
Коментиран от #29
13:31 17.09.2026
28 Белите негри на Европа
Коментиран от #30, #31, #61
13:32 17.09.2026
29 ФАКТ
До коментар #27 от "нЯщо като СССР?!?":Сега Ко пейки те и Пияната изпращат бирени бутилки с беГзин за педофила)))
13:34 17.09.2026
30 Айде бе
До коментар #28 от "Белите негри на Европа":Затва монгольята влачат тоалетни чинии, хладилници и перални от Украйна за... матушката
Хахахаха
Коментиран от #33, #39, #63
13:37 17.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Айде всички
Коментиран от #38
13:41 17.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ????!
13:44 17.09.2026
36 Ха ХаХа
Гинат като мравки
13:45 17.09.2026
37 Сандо
13:46 17.09.2026
38 Първо гривноидите да покажат как
До коментар #32 от "Айде всички":В руската армия се сражават много българи. В украинската отидоха двама левскари и за една седмица ги денацифицираха.
Коментиран от #42
13:46 17.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 КЪДЕ БРЕ ИЗФЪСКАЛ
До коментар #38 от "Първо гривноидите да покажат как":НЯМА НИТО ЕДНА КУПЕЙКА
ДА СЕ БИЕ ЗА РУСИЯ.
ХА ХА ХАХА ХАХАХАХАХА
КУПЕЙКИТЕ СА СТРАХЛИВИ
РУСКИ КАЛНИЦИ.
ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ПРАВЯТ
Е ДРАСКАТ ПО САЙТОВЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #48
13:53 17.09.2026
43 Прочистили са ми те
13:53 17.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Точен е
Днес Билецки информира за развитието на операцията. Статистика ....
Коментиран от #53
13:56 17.09.2026
46 Кон, каруца, Гарибалди...
13:57 17.09.2026
47 Билецки
После турците му се радваха
Каква операция?
2/3 от ВСУ е унищожена
13:57 17.09.2026
48 Така е
До коментар #42 от "КЪДЕ БРЕ ИЗФЪСКАЛ":По сайтовете са няколко копейки а навън ги няма никакви...все едно никога не са съществували...
Коментиран от #50
13:57 17.09.2026
49 И третия райх
13:59 17.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Маро, защо публикуваш
14:01 17.09.2026
52 Хи хи хи
14:01 17.09.2026
53 Гледам го директно по СНН
До коментар #45 от "Точен е":Основателя на АЗОВ Андрий Билецки танцува на центъра на Констатиновка и стреля с 2 пистолета "Глок" във въздуха от радост а до него много трупове на руски агресори ,малка част от тези 1500 които вчера прати на концерта на Кобзон
14:02 17.09.2026
54 МАРО .....марооооо
14:03 17.09.2026
55 Миче много ша та люшкам отзад
14:05 17.09.2026
56 Антирашист 4496
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ошибал си се, рашистите са агресора ,те започнаха войната и носят цярата отговорност за всички жертви ирозрушения !
Коментиран от #62
14:13 17.09.2026
57 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
14:17 17.09.2026
58 Антирашист 4497
До коментар #12 от "Герги":Украинците ще трябва да имат маса генерали като броим приписваните им жертви !
14:19 17.09.2026
59 3.14К
14:20 17.09.2026
60 Османагич 🇹🇷
14:21 17.09.2026
61 стоян
До коментар #28 от "Белите негри на Европа":До 28 ком - другар плюнки хвърчат от теб да плюеш по украинците но си забравил си че рузнаците нападнаха Украйна а бандерите я защитават - до фалита и разпада на мюслюманската федерация
Коментиран от #64
14:21 17.09.2026
62 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #56 от "Антирашист 4496":Лука -Соломон -Сюлейман ,постването не ти се отдава ,от километър си личи .Връткай дудууци поне там си виртуоз .
14:24 17.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хасан Хаспела
До коментар #61 от "стоян":СиСи ,я ги остай тези лакърдии и мюсулмански федерации ,ами пращай Десислава Димитрова -Контрольорката да го контролира ,че е побеснял ,е..б....ее ми се та две не виждам .Знаеш че съм щедър и точен и винаги плащам кеш !
14:27 17.09.2026
65 Иван 1
14:29 17.09.2026