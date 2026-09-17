Украински генерал разкри основната цел на операция „Вивалди“

Командващият Трети армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), бригаден генерал Андрий Билецки, заяви, че основната цел на операция "Вивалди" в северната част на източната Донецка област е ВСУ да се установят на благоприятни отбранителни позиции, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Нашата основна стратегическа задача за Въоръжените сили на Украйна е отбраната на донецкото и луганското направление, отбраната на Донецка и Луганска област", каза Билецки в телевизионно интервю.

По думите му ВСУ не се стремят да завземат възможно най-много територия.

"Ние не воюваме там просто заради десетки или стотици, а понякога хиляди квадратни километри. Ние воюваме, преди всичко, за благоприятни отбранителни позиции", подчерта командирът. Операция "Вивалди" има за цел да премести украинските сили именно на такива позиции.

На 15 септември командирът на Трети армейски корпус потвърди съобщенията за украинско настъпление в северната част на Донецка област. Досега Силите за отбрана са прочистили 75 квадратни километра и са освободили 10 квадратни километра.

През следващите шест месеца Украйна и Русия ще продължат да си разменят далекобойни въздушни удари, засилвайки войната на изтощение, заяви, от своя страна, в интервю за Укринформ пенсионираният генерал-майор от Кралските канадски военновъздушни сили Скот Кланси.

"Това мисля, че ще видите през следващите шест месеца: тази война на изтощение, това стратегическо издържане, което се разгръща. Колко болка може Украйна да нанесе на руските вериги за доставки, на хората и икономиката с възможностите си за далекобойни удари, срещу вида сила, който Русия прилага, особено около Киев?", попита Кланси.

Според него това "ще продължи да разкрива пропуски в украинската противовъздушна отбрана, водейки до по-успешни руски удари".

"Това означава, че електропреносната мрежа и енергийното производство на Украйна ще стават все по-компрометирани", добави генерал-майорът. Според него в резултат "застоят на земята ще продължи, но стратегическият конкурс за издържливост между двете страни е това, което ще се разгръща в близко бъдеще".

Тази нощ Русия нанесе пореден удар по Киев, ранявайки 16 души, включително две деца, на 10 и 12 години.