Жоао Педро пропуска предстоящите контроли на Бразилия

Нападателят на Челси Жоао Педро отпадна от състава на Бразилия за предстоящите приятелски срещи с Австралия и Индия. От футболната федерация на страната потвърдиха, че 24-годишният футболист има контузия и няма да пътува, а ще остане в Лондон по време на паузата за националните отбори.

Решението идва изненадващо, тъй като от лондонския клуб не са съобщавали за здравословни проблеми на играча, който записа пълни 90 минути срещу Хъл Сити миналия уикенд.

Жоао Педро бе избран за Играч на сезона в Челси след отлични изяви с екипа на „сините“, но въпреки това остана извън сметките на Карло Анчелоти за Световното първенство през изминалото лято.

Преди началото на международната пауза за Челси предстои гостуване на Брентфорд в двубой от Висшата лига тази петък вечер.