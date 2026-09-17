Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоао Педро пропуска предстоящите контроли на Бразилия

Жоао Педро пропуска предстоящите контроли на Бразилия

17 Септември, 2026 14:22 314 0

  • жоао педро-
  • челси-
  • бразилия-
  • карло анчелоти-
  • висша лига-
  • брентфорд-
  • хъл сити-
  • футболни новини

Новината буди недоумение, тъй като офанзивният футболист изигра пълни 90 минути при равенството с Хъл Сити

Жоао Педро пропуска предстоящите контроли на Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Челси Жоао Педро отпадна от състава на Бразилия за предстоящите приятелски срещи с Австралия и Индия. От футболната федерация на страната потвърдиха, че 24-годишният футболист има контузия и няма да пътува, а ще остане в Лондон по време на паузата за националните отбори.

Решението идва изненадващо, тъй като от лондонския клуб не са съобщавали за здравословни проблеми на играча, който записа пълни 90 минути срещу Хъл Сити миналия уикенд.

Жоао Педро бе избран за Играч на сезона в Челси след отлични изяви с екипа на „сините“, но въпреки това остана извън сметките на Карло Анчелоти за Световното първенство през изминалото лято.

Преди началото на международната пауза за Челси предстои гостуване на Брентфорд в двубой от Висшата лига тази петък вечер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове