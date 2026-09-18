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Руските удари по Украйна: пожари, ранени и 17-годишна жертва
  Тема: Украйна

Руските удари по Украйна: пожари, ранени и 17-годишна жертва

18 Септември, 2026 04:18, обновена 18 Септември, 2026 04:24 337 1

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Атаките засегнаха Запорожие, Конотоп, Киев и Львовска област, а в Сумщина загина 17-годишен младеж.

Руските удари по Украйна: пожари, ранени и 17-годишна жертва - 1
Снимка: ада оборони запорізької області
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски удари и атаки с дронове нанесоха щети в Запорожие, Конотоп и Киев, а в Сумска област загина 17-годишен младеж при детонация на взривно устройство. В Лвовска област прокуратурата съобщи за задържани двама местни жители след взрив край ТЦК.

Запорожие под обстрел и удар по спешна помощ

В Запорожие руски войски удариха по търговския център „Амстор“, като в района избухна голям пожар. По данни, разпространени от украинските власти и цитирани от украински медии, към момента на публикациите не беше съобщено за пострадали при този конкретен удар.

Отделно в същия град руски FPV-дрон порази автомобил на спешна помощ. По информация на Укринформ, ранени са фелдшер и шофьорът на линейката, които са се отзовали на повикване.

Конотоп: щети по инфраструктурата

Конотоп също беше атакуван с дронове. Според съобщения в украинските медии и местните власти са повредени учебни заведения, болници, железопътна инфраструктура и газотранспортна система. Няма данни за жертви в наличната към момента информация.

Киев: пожар в Подол и ранен човек

В Подолски район на Киев при повторно попадение на безпилотник се е запалила административна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от Укринформ. Според същия източник при атаката е имало и ранен човек, а в столицата са отчетени поражения и в други райони.

Сумска област: загина 17-годишен младеж

В Сумска област 17-годишно момче е загинало след активиране на взривно устройство, съобщи областната военна администрация, цитирана от Укринформ. По първоначалните данни инцидентът е станал във Ворожбянската община.

Лвовска област: задържани двама местни жители

След взрив край Териториален център за комплектуване и социална подкрепа в Лвовска област прокуратурата съобщи за задържането на двама местни жители. По информация на Укринформ и Интерфакс-Украйна разследването е по линия на терористичен акт.

Украинските власти продължават да документират последствията от ударите и да изясняват пълния мащаб на разрушенията и пострадалите.

Източници: Укринформ, Интерфакс-Украйна, Украинска правда, Киевски градски голям, Запорожка областна военна администрация, Сумска областна военна администрация, Лвовска областна прокуратура


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    1 2 Отговор
    Терорът на руските фашисти срещу украинските градове показва единствено в тяхното безсилие на фронта .

    04:36 18.09.2026

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