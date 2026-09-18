САЩ може да свият драстично военното си присъствие в Европа

САЩ може да намалят с около една трета военното си присъствие в Европа, съобщи NBC, позовавайки се на източници. Според информацията става дума за обсъждана редукция от приблизително 25 000 военнослужещи от общо около 75 000 американски войници на континента. По данни на медията засега няма окончателно решение, а в Пентагона се разглеждат различни варианти за преглед на разполагането на силите.

Новината идва на фона на по-широк дебат във Вашингтон за бъдещето на американското военно присъствие в Европа и за баланса между ангажиментите към НАТО и приоритетите на САЩ в други региони. Подобни сигнали вече предизвикаха и реакции сред европейските съюзници, които следят внимателно всяка промяна в американската военна архитектура на континента.

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Учения във Финландия за контрол върху кораби в Балтика

Във Финландия междувременно се проведоха учения по качване и овладяване на съдове в Балтийско море като част от европейското морско учение MARSEC EU 26. Според Европейската служба за външна дейност в тях са участвали финландските въоръжени сили, полицията и спасителни служби, а сценарият е бил насочен към защита на критична морска инфраструктура и действия при риск за сигурността в региона.

По информация на ЕС една от фазите на маневрите е била посветена именно на операции по проверка, абордаж и обезопасяване на плавателни съдове. Учението се вписва в засилената тревога за сигурността в Балтийско море след серия инциденти и нарастващо внимание към подводна и морска инфраструктура.

F-16 се разби в Мичиган, пилотът се катапултира

Американски F-16 се разби по време на тренировъчен полет в Мичиган, а пилотът се е спасил с катапултиране, съобщиха Associated Press, ABC News и Stars and Stripes. Според публикациите самолетът е бил от Тексаската въздушна национална гвардия и е изпълнявал рутинна подготовка в северната част на щата, когато е станал инцидентът.

Местните власти съобщиха и за временна евакуация на хора в района заради опасни материали, свързани с катастрофата. Причината за падането към момента не е официално обявена.

Арест за наркотици на борда на „Abraham Lincoln“

New York Post съобщи за арест на съпрузи, заподозрени в наркотрафик на борда на самолетоносача „USS Abraham Lincoln“. По информацията на изданието двамата са задържани във връзка с разследване за разпространение на наркотици на борда на бойния кораб, но публично потвърдени детайли за случая към момента са ограничени.

Към този етап не са публикувани официални подробности за количеството, вида на веществата или ролята на всеки от двамата задържани. Случаят обаче привлече внимание заради това, че се отнася до един от най-големите и стратегически важни кораби във флота на САЩ.

Американски генерал: армията да се готви за бой около Луната

Най-високопоставеният американски военен, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, призова армията да се подготвя за възможен конфликт не само в орбита, но и около Луната, съобщиха Associated Press и Washington Post. Според него бъдещите военни сценарии вече не се ограничават до Земята и космосът се превръща в нова зона на съперничество.

Изказването идва в момент, в който САЩ открито признават разгръщане на оръжейни системи в космоса и все по-често говорят за сигурността извън земната орбита. Темата се очертава като част от по-широкото съперничество със страни като Китай и от подготвянето на правна рамка за бъдещи действия в космическа среда.

Петте сюжета показват различни, но свързани линии в актуалната военна динамика: пренасочване на сили, учения в Балтика, инциденти при подготовка, дисциплинарни проблеми на борда на американски кораб и все по-открит разговор за война в космоса. Засега общото между тях е едно - военният фокус на САЩ и съюзниците им се разширява и променя бързо.

Източници: NBC, Асошиейтед прес, Европейска служба за външна дейност, ABC News, Stars and Stripes, New York Post, Вашингтон пост