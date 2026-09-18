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Мерц под натиск, ХДС се обединява зад него
  Тема: Избори

Мерц под натиск, ХДС се обединява зад него

18 Септември, 2026 05:02, обновена 18 Септември, 2026 05:07 662 6

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  • русия

Европейски дипломати, партийни тежести и остри критики засилват спора за бъдещето на германския канцлер.

Мерц под натиск, ХДС се обединява зад него - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц е под засилен натиск в собствената си партия, но ръководството на ХДС засега застава зад него. Според публикации в германските медии и по информация на Reuters, всички осем министър-председатели на партията са излезли с обща декларация в подкрепа на Мерц и са се обявили против нови персонални спорове в християндемократите.

Това се случва на фона на вътрешни дебати в ХДС след тежкото изборно представяне в Саксония-Анхалт и засилените въпроси дали Мерц може да запази авторитета си до края на мандата. Ройтерс съобщи още, че в партията има напрежение около посоката на курса и способността на канцлера да възстанови доверието на избирателите.

Подкрепа срещу опитите за разкол

По данни на Reuters и Tagesschau, генералният секретар на ХДС Карстен Линеман е изразил подкрепа за Мерц и е изтъкнал, че партията трябва да остане единна в труден момент. В същия дух се изказаха и други водещи фигури от Християндемократическия съюз, които настояха, че дебатът за лидерството не трябва да измести управленските теми.

Според същите източници и съюзната партия ХСС е застанала зад канцлера. Лидерът ѝ Маркус Зьодер също е отхвърлил идеята за смяна на Мерц, като е предупредил, че подобен ход няма да реши политическите проблеми на коалицията.

Остри критики от опозицията

От другата страна на политическия спектър съпредседателката на БСВ Сара Вагенкнехт атакува Мерц с изключително тежка реторика. Тя го нарече „най-некомпетентния канцлер“ в историята на Федерална република Германия, съобщават германски медии. Изявлението ѝ е част от по-широката кампания на партията срещу управлението на ХДС/ХСС и социалдемократите.

Критики към Мерц идват и от отделни фигури в самата ХДС, където все по-често се говори за спадащ обществен рейтинг и за риска партията да не успее да спечели нови избори с настоящия си лидер. Въпреки това официалната линия засега е ясна: партията иска да демонстрира стабилност, а не разкол.

Какво следва за Мерц

На този етап фактите сочат, че ръководството на ХДС и ХСС публично подкрепя канцлера, докато критиците в партията и опозицията продължават да натискат за промяна в курса. Европейски дипломати, цитирани от Financial Times, също са призовали ръководството на ХДС да не допуска отслабване на Мерц, което показва, че темата вече се следи и извън Германия.

Ситуацията остава динамична, а политическата тежест на Мерц ще зависи от това дали ще успее да стабилизира партията и да овладее споровете в управляващия лагер.

Франция, медиите и Русия

Паралелно с германския спор, във Франция отекнаха и изявления на Пиер дьо Гол, внук на генерал Шарл дьо Гол. В медийни интервюта той заяви, че французите не вярват на собствените си медии заради „тотална цензура“ и определи като абсурдни твърденията на френски политици за предполагаемата слабост на Русия.

Тези думи се вписват в по-широкия дебат във Франция за ролята на медиите, свободата на словото и отношението към Русия на фона на войната в Украйна. Изказванията на Пиер дьо Гол не са официална позиция на френските институции, а лична политическа оценка.

Източници: Ройтерс, Tagesschau, Financial Times


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Ционистите колкото е да обединяват ,разпада им е близо,милиардери нямат място в политиката

    05:12 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Странно. Копирам извадка от статията и ме заличават. Цитирам какво казва внукът на Шарл Де Гол за медиите.

    05:18 18.09.2026

  • 5 Нека@дър@@ниците и

    10 0 Отговор
    Некадър@@ниците и партийните пар@зити се сплотяват, за да не загубят достъпа си до „меденото гърне“.

    05:36 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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