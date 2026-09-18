Германският канцлер Фридрих Мерц е под засилен натиск в собствената си партия, но ръководството на ХДС засега застава зад него. Според публикации в германските медии и по информация на Reuters, всички осем министър-председатели на партията са излезли с обща декларация в подкрепа на Мерц и са се обявили против нови персонални спорове в християндемократите.

Това се случва на фона на вътрешни дебати в ХДС след тежкото изборно представяне в Саксония-Анхалт и засилените въпроси дали Мерц може да запази авторитета си до края на мандата. Ройтерс съобщи още, че в партията има напрежение около посоката на курса и способността на канцлера да възстанови доверието на избирателите.

Подкрепа срещу опитите за разкол

По данни на Reuters и Tagesschau, генералният секретар на ХДС Карстен Линеман е изразил подкрепа за Мерц и е изтъкнал, че партията трябва да остане единна в труден момент. В същия дух се изказаха и други водещи фигури от Християндемократическия съюз, които настояха, че дебатът за лидерството не трябва да измести управленските теми.

Според същите източници и съюзната партия ХСС е застанала зад канцлера. Лидерът ѝ Маркус Зьодер също е отхвърлил идеята за смяна на Мерц, като е предупредил, че подобен ход няма да реши политическите проблеми на коалицията.

Остри критики от опозицията

От другата страна на политическия спектър съпредседателката на БСВ Сара Вагенкнехт атакува Мерц с изключително тежка реторика. Тя го нарече „най-некомпетентния канцлер“ в историята на Федерална република Германия, съобщават германски медии. Изявлението ѝ е част от по-широката кампания на партията срещу управлението на ХДС/ХСС и социалдемократите.

Критики към Мерц идват и от отделни фигури в самата ХДС, където все по-често се говори за спадащ обществен рейтинг и за риска партията да не успее да спечели нови избори с настоящия си лидер. Въпреки това официалната линия засега е ясна: партията иска да демонстрира стабилност, а не разкол.

Какво следва за Мерц

На този етап фактите сочат, че ръководството на ХДС и ХСС публично подкрепя канцлера, докато критиците в партията и опозицията продължават да натискат за промяна в курса. Европейски дипломати, цитирани от Financial Times, също са призовали ръководството на ХДС да не допуска отслабване на Мерц, което показва, че темата вече се следи и извън Германия.

Ситуацията остава динамична, а политическата тежест на Мерц ще зависи от това дали ще успее да стабилизира партията и да овладее споровете в управляващия лагер.

Франция, медиите и Русия

Паралелно с германския спор, във Франция отекнаха и изявления на Пиер дьо Гол, внук на генерал Шарл дьо Гол. В медийни интервюта той заяви, че французите не вярват на собствените си медии заради „тотална цензура“ и определи като абсурдни твърденията на френски политици за предполагаемата слабост на Русия.

Тези думи се вписват в по-широкия дебат във Франция за ролята на медиите, свободата на словото и отношението към Русия на фона на войната в Украйна. Изказванията на Пиер дьо Гол не са официална позиция на френските институции, а лична политическа оценка.

Източници: Ройтерс, Tagesschau, Financial Times