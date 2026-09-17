Според американския журналист Тъкър Карлсън случващото се в Украйна под ръководството на президента Володимир Зеленски е „най-ужасяващото нещо“, което се случва в момента. Това заяви той в интервю за „Вести“, цитирано от ТАСС, предава News.bg.

„Зеленски променя украинското законодателство, позволявайки на големи корпорации да изкупуват земя и да придобиват собственост върху големи находища на природни ресурси. Мисля, че това е най-ужасяващото нещо, което се е случвало през живота ми“, каза Карлсън.

Журналистът отбеляза, че чуждестранни работници се докарват в републиката, защото много украинци вече са загинали на бойното поле.

Карлсън също призна, че не разбира напълно мотивите на Зеленски.

„С подкрепата на НАТО и САЩ той започна тази война и е воден от други интереси. И аз наистина не разбирам напълно мотивите му“, каза той.

Припомняме, че Тъкър Карлсън беше първият американски журналист, взел интервю от руския президент Владимир Путин след началото на войната на Русия срещу Украйна.

Месеци по-късно той интервюира и руския външен министър Сергей Лавров.