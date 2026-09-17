Тъкър Карлсън: Случващото се в Украйна е най-ужасяващото нещо, което се случва в момента

Според американския журналист Тъкър Карлсън случващото се в Украйна под ръководството на президента Володимир Зеленски е „най-ужасяващото нещо“, което се случва в момента. Това заяви той в интервю за „Вести“, цитирано от ТАСС, предава News.bg.
„Зеленски променя украинското законодателство, позволявайки на големи корпорации да изкупуват земя и да придобиват собственост върху големи находища на природни ресурси. Мисля, че това е най-ужасяващото нещо, което се е случвало през живота ми“, каза Карлсън.
Журналистът отбеляза, че чуждестранни работници се докарват в републиката, защото много украинци вече са загинали на бойното поле.
Карлсън също призна, че не разбира напълно мотивите на Зеленски.
„С подкрепата на НАТО и САЩ той започна тази война и е воден от други интереси. И аз наистина не разбирам напълно мотивите му“, каза той.
Припомняме, че Тъкър Карлсън беше първият американски журналист, взел интервю от руския президент Владимир Путин след началото на войната на Русия срещу Украйна.
Месеци по-късно той интервюира и руския външен министър Сергей Лавров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
07:30 17.09.2026
2 ВСИЧКИ РАЗБИРАМЕ МОТИВИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
07:31 17.09.2026
3 Няма такъв цървул
Коментиран от #10
07:31 17.09.2026
4 Край
07:32 17.09.2026
5 Ахъм
07:32 17.09.2026
6 Блекрок
07:32 17.09.2026
7 УРСУЛА КАЗА
07:32 17.09.2026
8 Ха,ха
07:34 17.09.2026
9 Жан Клод Ван Дам
Коментиран от #12, #16, #18
07:35 17.09.2026
10 Михайло Федоров
До коментар #3 от "Няма такъв цървул":Украйна губи войната с Русия
Коментиран от #15
07:36 17.09.2026
11 Отговорът
07:36 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Овчар
07:38 17.09.2026
14 зеленоеугленски
07:39 17.09.2026
15 Мдааа
До коментар #10 от "Михайло Федоров":Много поздрави от генерал Антон Грунис.😂😅😂
07:40 17.09.2026
16 Стивън Сегал като и Депардийо
До коментар #9 от "Жан Клод Ван Дам":Избяга с 200 от блатото наречено русия.
07:42 17.09.2026
17 Е как не ги разбираш бе
07:49 17.09.2026
18 козяк, поемаш ли банана
До коментар #9 от "Жан Клод Ван Дам":Регулярно?
07:55 17.09.2026