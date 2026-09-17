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Тъкър Карлсън: Случващото се в Украйна е най-ужасяващото нещо, което се случва в момента

Тъкър Карлсън: Случващото се в Украйна е най-ужасяващото нещо, което се случва в момента

17 Септември, 2026 07:25, обновена 17 Септември, 2026 07:29 1 245 18

  • тъкър карлсън-
  • украйна-
  • ужасяващо

Американският журналист отправи критики към политиката на Володимир Зеленски и заяви, че не разбира напълно мотивите му

Тъкър Карлсън: Случващото се в Украйна е най-ужасяващото нещо, което се случва в момента - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според американския журналист Тъкър Карлсън случващото се в Украйна под ръководството на президента Володимир Зеленски е „най-ужасяващото нещо“, което се случва в момента. Това заяви той в интервю за „Вести“, цитирано от ТАСС, предава News.bg.

„Зеленски променя украинското законодателство, позволявайки на големи корпорации да изкупуват земя и да придобиват собственост върху големи находища на природни ресурси. Мисля, че това е най-ужасяващото нещо, което се е случвало през живота ми“, каза Карлсън.

Журналистът отбеляза, че чуждестранни работници се докарват в републиката, защото много украинци вече са загинали на бойното поле.

Карлсън също призна, че не разбира напълно мотивите на Зеленски.

„С подкрепата на НАТО и САЩ той започна тази война и е воден от други интереси. И аз наистина не разбирам напълно мотивите му“, каза той.

Припомняме, че Тъкър Карлсън беше първият американски журналист, взел интервю от руския президент Владимир Путин след началото на войната на Русия срещу Украйна.

Месеци по-късно той интервюира и руския външен министър Сергей Лавров.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    29 2 Отговор
    Какво има за разбиране ,пари власт за еврейското потекло ,и по близо да бъдат с кацата с меда ,какво има за разбиране пак ,евреин какво може да иска ???? Колко ще умрат няма значение даже вече не е и статистика

    07:30 17.09.2026

  • 2 ВСИЧКИ РАЗБИРАМЕ МОТИВИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    22 3 Отговор
    Мотивите са кражба на пари, наркотици и величаене на егото - все неща, за които малък потиснат еврей винаги е мечтал.

    07:31 17.09.2026

  • 3 Няма такъв цървул

    5 24 Отговор
    Този пак не ди е пил хапчетата

    Коментиран от #10

    07:31 17.09.2026

  • 4 Край

    19 3 Отговор
    Украинците искат да властват над земи населени с “рускоговорящи” щото Русия им ги дала докато ги имала за братя.

    07:32 17.09.2026

  • 5 Ахъм

    4 27 Отговор
    Говорителят на путин бил ужасен, но Зеленски бил виновен. Руска пропаганда от американец.

    07:32 17.09.2026

  • 6 Блекрок

    8 1 Отговор
    🤣🤣😂😂

    07:32 17.09.2026

  • 7 УРСУЛА КАЗА

    22 4 Отговор
    Че мотивите на Зеленски са защитата на европейските ценности. Да не е излъгала пак?

    07:32 17.09.2026

  • 8 Ха,ха

    9 1 Отговор
    Няма държавите бе има корпорации🤣😂😂😂

    07:34 17.09.2026

  • 9 Жан Клод Ван Дам

    6 15 Отговор
    Този регулярно получава паничка с топла супичка от Москва! А кво стана със Стивън Сегал?

    Коментиран от #12, #16, #18

    07:35 17.09.2026

  • 10 Михайло Федоров

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Няма такъв цървул":

    Украйна губи войната с Русия

    Коментиран от #15

    07:36 17.09.2026

  • 11 Отговорът

    10 3 Отговор
    Украинската алчност, русофобия и глупост са безкрайни.

    07:36 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Овчар

    9 4 Отговор
    Има 77.000 жени на фронта .,.! Наркотиците са с предимство иначе войската ще избяга..! След жените идва ред на децата..! Злото Зеленски трябва да бъде ликвидиран..

    07:38 17.09.2026

  • 14 зеленоеугленски

    5 3 Отговор
    мислехме да правим голям сраел ама.....

    07:39 17.09.2026

  • 15 Мдааа

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Михайло Федоров":

    Много поздрави от генерал Антон Грунис.😂😅😂

    07:40 17.09.2026

  • 16 Стивън Сегал като и Депардийо

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Жан Клод Ван Дам":

    Избяга с 200 от блатото наречено русия.

    07:42 17.09.2026

  • 17 Е как не ги разбираш бе

    0 2 Отговор
    Тъкър? Ще остане като човекът унизил Путинова Магучая и самия Путин. А това за горделивото джудже е повече от смърт. Я кажи , ти да не би да си на страната на джуджето в този конфликт?

    07:49 17.09.2026

  • 18 козяк, поемаш ли банана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жан Клод Ван Дам":

    Регулярно?

    07:55 17.09.2026