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ЕС отпуска 3,2 млрд евро за оръжие за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС отпуска 3,2 млрд евро за оръжие за Украйна

18 Септември, 2026 04:25, обновена 18 Септември, 2026 04:30 326 5

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  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • средства-
  • украйна-
  • путин

Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски обсъдиха ново финансиране за отбраната и планират среща в САЩ, докато Москва постави под временно управление активи на Auchan, Nestle и Leroy Merlin в Русия.

ЕС отпуска 3,2 млрд евро за оръжие за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри още 3,2 милиарда евро за Украйна по линия на подкрепата за отбраната, като средствата ще бъдат насочени към противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и други отбранителни нужди. Решението беше съобщено от Европейската комисия и от председателя ѝ Урсула фон дер Лайен, която подчерта, че помощта е част от по-широкия пакет за укрепване на украинските способности срещу руските удари с ракети и дронове.

По данни на Европейската комисия това е втори важен финансов транш в рамките на механизма за подкрепа на Украйна, след предишни плащания през 2026 г. Комисията вече е обявявала и отделен пакет от 6,1 милиарда евро за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари, като в Брюксел представят тези решения като отговор на засилените руски атаки с балистични ракети и безпилотни апарати.

Украинският президент Володимир Зеленски и Урсула фон дер Лайен са обсъдили финансирането на отбраната и са се разбрали за среща в Съединените щати, съобщават европейски източници и публикации, цитиращи тяхната комуникация. Подробности за дневния ред на предстоящата среща не са оповестени официално, но темата остава концентрирана върху военната помощ, противовъздушната отбрана и производството на дронове.

Москва прехвърли активи на Auchan, Nestle и Leroy Merlin

В Русия президентът Владимир Путин подписа указ за поставяне под временно управление на руските активи на френската Auchan, швейцарската Nestle и свързаната с Leroy Merlin структура. Информацията беше съобщена от Интерфакс и потвърдена от други медии, които се позоваха на текста на указа, публикуван в официалния руски регистър.

Сред засегнатите компании са „Ашан“, „Нестле Кубан“, „Нестле Россия“ и „Ле Монлид“, бившата руска структура на Leroy Merlin. Според публикуваните данни управлението е възложено на компанията „Л.Е.В. Менеджмент“, а решението се вписва в по-широката практика на Кремъл да поставя чуждестранни активи под държавен контрол или временно управление.

По отношение на същността на мярката руските и чуждите медии използват различни формулировки — „временно управление“, „национализация“ или „конфискация“. Официалният текст на указа, на който се позовават повечето източници, говори за прехвърляне на активите под временно управление, а не за окончателна продажба или окончателно отчуждаване.

Новите решения идват на фона на продължаващото напрежение около войната в Украйна и засилените политически и финансови спорове между Москва, Киев и Европейския съюз. Докато ЕС увеличава военната помощ за Киев, Русия демонстрира натиск върху чуждестранния бизнес, останал в страната след началото на войната.

Източници: Европейската комисия, Интерфакс, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Това вече струва над 200 милиарда ,заради тази вещица и ционистите около нея ,на фронта или от атома ,те няма да са там ,да видим днес колко ще станат пак горивата

    04:35 18.09.2026

  • 2 Слава украина

    5 1 Отговор
    Занули ес и нато

    04:38 18.09.2026

  • 3 Урсулите

    5 0 Отговор
    В затвора

    04:38 18.09.2026

  • 4 Е браво

    2 0 Отговор
    Още пари, още джепанета, още смърти, още мъка.... до кога бре военолюбци....

    04:46 18.09.2026

  • 5 За пенсионери, работещи и БЕДНИ

    0 0 Отговор
    НЯМА И ЕВРОООО А ЗА ВОЙНИ. ПАРИ БОООЛ....

    04:50 18.09.2026

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