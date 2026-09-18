Бившата говорителка на украинския президент Юлия Мендел отправи остри обвинения към Володимир Зеленски, като заяви, че той е отхвърлил пет мирни споразумения от 2022 г. насам и е превърнал Украйна в „по-мека версия“ на нацистка Германия, съобщават руски и чужди медии, цитиращи нейни публични изявления.

Мендел твърди още, че Украйна би могла да се възстанови, ако избере мир. По думите ѝ, цитирани от изданията, сегашният курс на властта в Киев удължава войната и задълбочава вътрешните проблеми в страната.

Остри думи срещу Зеленски

Репликата за „мека версия на нацистка Германия“ предизвика силен отзвук в медиите, но остава политическа оценка на Мендел, а не потвърден факт. В публикациите тя критикува и западните лидери, като според цитираните от медии нейни думи те поставят нанесените щети върху Русия пред помощта за Украйна.

Мендел беше говорител на Зеленски от 2019 до 2021 г. и през последните години многократно го е критикувала публично, особено на фона на корупционните скандали около част от неговото обкръжение, отбелязват международни издания.

Твърдения за мирни предложения

За твърдението за „пет мирни споразумения“ към момента не се вижда независимо потвърждение от украинската страна или от международни посредници. Медиите, които отразяват думите на Мендел, не посочват публично документирани пет отделни подписани или финализирани споразумения, а говорят за нейна оценка за пропуснати възможности за мир.

В същото време президентът Зеленски през последните дни заяви, че Украйна е получила „прилични идеи“ от американски пратеници за прекратяване на войната, а на 14 септември каза, че Киев е готов да обмисли спиране на ударите при гаранции, че Русия също ще се въздържа от атаки срещу украински обекти, показват публикации на Ройтерс.

Азаров отново говори за записи в НАБУ и САП

Паралелно с изказванията на Мендел, бившият украински премиер Николай Азаров заяви, че Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура разполагат с хиляди записи, свързани със Зеленски и хора от обкръжението му.

И това твърдение засега остава необосновано от публично представени доказателства. НАБУ и САП наистина съобщиха за редица мащабни разследвания и операции срещу корупция, включително в енергийния сектор и по дела, свързани с лица от политическия елит, но не са потвърдили публично такава формулировка за „хиляди записи“ срещу президента и негови хора.

В украинското обществено пространство темата за корупцията и за възможността за преговори с Русия остава една от най-чувствителните. Настоящите изявления на Мендел и Азаров се вписват именно в този спор, но към момента те следва да се разглеждат като твърдения на отделни личности, а не като потвърдени факти.

Източници: Ройтерс, АФП, Газета.Ru, НАБУ, САП, Украинская правда, РБК