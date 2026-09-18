Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Мендел: Зеленски превърна Украйна в „мека“ нацистка Германия
  Тема: Украйна

Мендел: Зеленски превърна Украйна в „мека“ нацистка Германия

18 Септември, 2026 04:56, обновена 18 Септември, 2026 05:00 1 571 15

  • зеленски-
  • мендел-
  • азаров-
  • украйна-
  • нацистка германия-
  • корупция

Бившата говорителка на украинския президент отправи тежки обвинения, а паралелно в Киев отново се говори за корупционни записи и натиск за мирни преговори.

Мендел: Зеленски превърна Украйна в „мека“ нацистка Германия - 1
Юлия Мендел, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившата говорителка на украинския президент Юлия Мендел отправи остри обвинения към Володимир Зеленски, като заяви, че той е отхвърлил пет мирни споразумения от 2022 г. насам и е превърнал Украйна в „по-мека версия“ на нацистка Германия, съобщават руски и чужди медии, цитиращи нейни публични изявления.

Мендел твърди още, че Украйна би могла да се възстанови, ако избере мир. По думите ѝ, цитирани от изданията, сегашният курс на властта в Киев удължава войната и задълбочава вътрешните проблеми в страната.

Остри думи срещу Зеленски

Репликата за „мека версия на нацистка Германия“ предизвика силен отзвук в медиите, но остава политическа оценка на Мендел, а не потвърден факт. В публикациите тя критикува и западните лидери, като според цитираните от медии нейни думи те поставят нанесените щети върху Русия пред помощта за Украйна.

Мендел беше говорител на Зеленски от 2019 до 2021 г. и през последните години многократно го е критикувала публично, особено на фона на корупционните скандали около част от неговото обкръжение, отбелязват международни издания.

Твърдения за мирни предложения

За твърдението за „пет мирни споразумения“ към момента не се вижда независимо потвърждение от украинската страна или от международни посредници. Медиите, които отразяват думите на Мендел, не посочват публично документирани пет отделни подписани или финализирани споразумения, а говорят за нейна оценка за пропуснати възможности за мир.

В същото време президентът Зеленски през последните дни заяви, че Украйна е получила „прилични идеи“ от американски пратеници за прекратяване на войната, а на 14 септември каза, че Киев е готов да обмисли спиране на ударите при гаранции, че Русия също ще се въздържа от атаки срещу украински обекти, показват публикации на Ройтерс.

Азаров отново говори за записи в НАБУ и САП

Паралелно с изказванията на Мендел, бившият украински премиер Николай Азаров заяви, че Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура разполагат с хиляди записи, свързани със Зеленски и хора от обкръжението му.

И това твърдение засега остава необосновано от публично представени доказателства. НАБУ и САП наистина съобщиха за редица мащабни разследвания и операции срещу корупция, включително в енергийния сектор и по дела, свързани с лица от политическия елит, но не са потвърдили публично такава формулировка за „хиляди записи“ срещу президента и негови хора.

В украинското обществено пространство темата за корупцията и за възможността за преговори с Русия остава една от най-чувствителните. Настоящите изявления на Мендел и Азаров се вписват именно в този спор, но към момента те следва да се разглеждат като твърдения на отделни личности, а не като потвърдени факти.

Източници: Ройтерс, АФП, Газета.Ru, НАБУ, САП, Украинская правда, РБК


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Па как няма да е корумпирана ,като казва истината .всеки който каже истината е или антисемит или корумпиран или крайно десен ,как не може така и се започва първо от медиите

    Коментиран от #6

    05:06 18.09.2026

  • 2 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    5 25 Отговор
    И КАКВИ СА ТЕ ? МИРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИВ.ДЕТО Е ОТХВЪРЛИЛ ЗЕЛЕНСКИ ? Да не взимаме ви територията земята богстствата руда,зато и т.н. и настъпва мир. ?!?!?!?!?!?

    Коментиран от #7, #11

    05:07 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само

    24 2 Отговор
    заблудените ЕвроУрсули не го разбраха !

    05:29 18.09.2026

  • 5 Йото

    21 2 Отговор
    Почват да се опомнят.

    05:30 18.09.2026

  • 6 Вярно е казва тази

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Русия твърди същото отдавна..

    05:34 18.09.2026

  • 7 Хо-ха-ха

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Първоначално никой не е искал територии от Украйна. Искаха неутралитет и да се зачитат правата на православните и рускоговорящите в Украйна. Толкова ли много искаха?

    05:36 18.09.2026

  • 8 Треблинка

    18 0 Отговор
    Хм, нямало доказателства казва статията, голословила украинската дама. А новоизлюпените герои бандери, а новите им паметници, препогребения, полските протести, отношението към руснациите е същото като отношението към евреите в нацистка Германия. Да си пуснат в ЕП прословутата реч на Порошенко. Не разрешават на Мендел да говори, защото и тях ще изобличи.

    05:41 18.09.2026

  • 9 Въпросът е:

    18 0 Отговор
    Защо не позволиха на Мендел да се изкаже в Евр. парламент? Отговор не искам.

    05:44 18.09.2026

  • 10 Дзак

    1 2 Отговор
    Някои нарочно търсят факти в грешна посока. Хем се намират на работа, хем уж са загрижени.

    05:58 18.09.2026

  • 11 Мюмюн

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    че по-добре така, отколкото умрял цял живот

    06:07 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Генерал Колев

    3 11 Отговор
    Добро утро, путiнопитеци. Върви ли тридневната операция. Как е на фронта. Коя е най-дългата война от 100г.на сам.!!!. За повече информация питайте Генерал Иван Колев.

    06:19 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама ама

    1 0 Отговор
    Когато имаше пара правеше секс с него нали?

    07:04 18.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания