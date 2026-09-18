Новини
Свят »
САЩ »
САЩ отлагат нови мита за Китай до срещата Тръмп–Си
  Тема: Икономика

САЩ отлагат нови мита за Китай до срещата Тръмп–Си

18 Септември, 2026 05:08, обновена 18 Септември, 2026 05:11 533 1

  • тръмп-
  • си дзинпин-
  • среща-
  • китай-
  • сащ-
  • президенти

Bloomberg съобщи, че Белият дом няма да обявява нови тарифи преди разговорите, а ABC News посочи, че Сам Олтман и Дженсън Хуанг ще са сред гостите на държавната вечеря.

САЩ отлагат нови мита за Китай до срещата Тръмп–Си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати няма да въвеждат нови мита срещу Китай преди планираната среща между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите в администрацията. Според публикацията решението е свързано с предстоящите разговори във Вашингтон и с опит да не бъде повишено напрежението непосредствено преди срещата.

Bloomberg посочва още, че очакваните американски търговски мерки са отложени поне до срещата на двамата лидери. По информацията на медията в Белия дом и в икономическия екип на Тръмп се обсъждат различни варианти за натиск върху Пекин, но обявяване на нови тарифи преди срещата засега не е на дневен ред.

Технологични лидери на вечерята в Белия дом

Паралелно с това ABC News съобщи, че главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман и ръководителят на Nvidia Дженсън Хуанг планират да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде в чест на Си Цзинпин. Медията се позовава на свои източници, запознати с организацията на събитието.

Reuters също разпространи информация, че Хуанг е планиран гост на вечерята, което подсилва сигнала, че изкуственият интелект и чиповете ще бъдат сред ключовите теми в разговорите между Вашингтон и Пекин. В последните дни и други медии, включително AP и Axios, отразиха засиления фокус върху AI, експортните ограничения и технологичната конкуренция между двете сили.

Какво стои зад темата

Връзката между търговските преговори и технологичния сектор е особено чувствителна заради американските ограничения върху износа на напреднали чипове за Китай и зависимостта на китайската индустрия от американски технологии. Присъствието на водещи фигури от Nvidia и OpenAI на вечерята показва, че темата за изкуствения интелект вероятно ще бъде част от по-широкия дневен ред на срещата Тръмп–Си.

Към момента, според цитираните медии, е потвърдено единствено, че нови американски мита не се очакват преди срещата, а част от технологичните лидери са планирани гости на държавната вечеря. Самата програма на разговора между Тръмп и Си Цзинпин, както и възможните конкретни решения след него, остават в развитие.

Източници: Bloomberg, ABC News, Ройтерс, AP, Axios


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 0 Отговор
    Целата патаклама са пинизите на перукан да блъфира пред председателя на срещата. Който неколкократно е заявявал, че Китай е суверенна държава и никой не може да определя отношенията и с други суверенни държави. С Китай се играе честно, ако искаш насреща си същото.

    05:24 18.09.2026