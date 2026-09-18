САЩ отлагат нови мита за Китай до срещата Тръмп–Си

Съединените щати няма да въвеждат нови мита срещу Китай преди планираната среща между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите в администрацията. Според публикацията решението е свързано с предстоящите разговори във Вашингтон и с опит да не бъде повишено напрежението непосредствено преди срещата.

Bloomberg посочва още, че очакваните американски търговски мерки са отложени поне до срещата на двамата лидери. По информацията на медията в Белия дом и в икономическия екип на Тръмп се обсъждат различни варианти за натиск върху Пекин, но обявяване на нови тарифи преди срещата засега не е на дневен ред.

Технологични лидери на вечерята в Белия дом

Паралелно с това ABC News съобщи, че главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман и ръководителят на Nvidia Дженсън Хуанг планират да присъстват на държавната вечеря, която Тръмп ще даде в чест на Си Цзинпин. Медията се позовава на свои източници, запознати с организацията на събитието.

Reuters също разпространи информация, че Хуанг е планиран гост на вечерята, което подсилва сигнала, че изкуственият интелект и чиповете ще бъдат сред ключовите теми в разговорите между Вашингтон и Пекин. В последните дни и други медии, включително AP и Axios, отразиха засиления фокус върху AI, експортните ограничения и технологичната конкуренция между двете сили.

Какво стои зад темата

Връзката между търговските преговори и технологичния сектор е особено чувствителна заради американските ограничения върху износа на напреднали чипове за Китай и зависимостта на китайската индустрия от американски технологии. Присъствието на водещи фигури от Nvidia и OpenAI на вечерята показва, че темата за изкуствения интелект вероятно ще бъде част от по-широкия дневен ред на срещата Тръмп–Си.

Към момента, според цитираните медии, е потвърдено единствено, че нови американски мита не се очакват преди срещата, а част от технологичните лидери са планирани гости на държавната вечеря. Самата програма на разговора между Тръмп и Си Цзинпин, както и възможните конкретни решения след него, остават в развитие.

Източници: Bloomberg, ABC News, Ройтерс, AP, Axios