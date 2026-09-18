В Русия започват изборите за Думата и регионите

В Русия започват изборите за деветия състав на Държавната дума и за органи на властта в регионите, като гласуването е насрочено за 18, 19 и 20 септември 2026 г. Централната избирателна комисия съобщи, че в бюлетината за парламентарния вот ще бъдат включени 11 политически партии, а кампанията ще се проведе успоредно с редица регионални избори.

По данни на ЦИК, в страната и извън нея са организирани хиляди избирателни участъци, а за подготовката и провеждането на изборите са отделени над 27,4 млрд. рубли от федералния бюджет. Комисията посочи и че в изборите участват не само парламентaрни, но и непарламентарни партии, които са получили право да издигат кандидати без събиране на подписи.

Кои партии и кандидати участват

Право да участват в изборите за Думата без събиране на подписи имат 11 партии. Сред тях са „Единна Русия“, КПРФ, ЛДПР, „Справедлива Русия“, „Нови хора“, Партията на пенсионерите, „Яблоко“, „Родина“, „Коммунисты России“, „Зеленые“ и Партията на пряката демокрация, посочват ЦИК и руски медии, позовавайки се на решенията на комисията.

Според публикуваните данни всички 11 партии вече са стигнали до етапа на заверка или регистрация на своите списъци. В отделните съобщения на ЦИК и в медийните репортажи се посочва, че партийните листи и едномандатните кандидати са преминали през различни процедури на проверка и отстраняване на нередности, преди да получат окончателен статут за участие във вота.

В кампанията личат и политическите тежести на основните партии. „Единна Русия“ издигна своя списък след партийния конгрес, а „Нови хора“ и другите парламентарни сили също представиха кандидати и програми за изборите в Думата и за регионалните кампании.

Как е организирано гласуването

ЦИК утвърди три дни за гласуване – 18, 19 и 20 септември. Комисията прие и специален календарен план за подготовката на вота, включително срокове за регистрация, публикуване на списъци и ограничения за обявяване на резултати преди края на изборния ден.

Сред нововъведенията, за които съобщава ЦИК, е използването на специализиран софтуер за подготовка на документи от партии, кандидати в едномандатни райони и самовыдвиженци. От комисията посочват и по-широко прилагане на гласуването в няколко поредни дни, както и възможности за гласуване в отдалечени населени места и на места с затруднен транспорт.

Според официалните данни, през 2026 г. в изборната администрация са ангажирани десетки хиляди участкови и териториални комисии. ЦИК и свързани с процеса източници съобщават още, че вотът се провежда и в условията на регионални ограничения, включително на територии, където е въведено военно положение.

Изявлението на Захарова

На този фон говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че срещу руски избирателни участъци се подготвят провокации. Към момента подобни твърдения са заявени от нея и не са представени публично независими потвърждения в цитираните официални и медийни източници.

Руските власти определят изборите като ключови за обновяването на федералния парламент и регионалната власт, а ЦИК подчертава, че вотът ще бъде проведен в три дни и при засилени организационни мерки. Междувременно кампанията вече е белязана от спорове за процедурите, регистрацията на кандидатите и условията за гласуване.

Източници: Централна избирателна комисия на Русия, РБК, Ведомости, ГАРАНТ, Руското външно министерство