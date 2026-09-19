Египетски капитан стана жертва на въздушен удар в Черно море

Черноморският басейн и международното корабоплаване станаха сцена на две нови смъртоносни трагедии с цивилни плавателни съдове. Външното министерство на Египет официално потвърди смъртта на египетския капитан на товарния кораб M/V Noran, който бе атакуван непосредствено след напускането на руското пристанище Новоросийск. Почти по същото време руската дипломатическа мисия обяви кончината на руски моряк от кораба „Калтан“, пострадал при инцидент в Южна Корея.
Дронове подпалиха товарния кораб M/V Noran край Новоросийск
Министерството на външните работи в Кайро обяви, че египетското посолство в Москва е в постоянен контакт с руските власти за репатриране на тялото на загиналия капитан. Поради продължаващите интензивни военни действия в акваторията, операцията по прибирането на тленните останки е временно затруднена. Останалите осем египетски членове на екипажа вече са успешно евакуирани и са се завърнали в арабската република.
Според международните платформи за проследяване на корабния трафик, плавателният съд M/V Noran е извършвал курс от Албания към Батуми (Грузия). Руски източници и медии твърдят, че корабът е станал обект на масирана въздушна атака с 6 украински дрона веднага след отплаването си от Новоросийск, в резултат на което на борда е избухнал тежък пожар.
Задушаване с фреон уби руски моряк в пристанище Пусан
Втората морска трагедия се разигра на борда на руския риболовен кораб „Калтан“, който е бил закотвен за ремонт в южнокорейското пристанище Камчхон (град Пусан). Генералното консулство на Руската федерация информира, че един от тежко пострадалите моряци е починал в болницата вследствие на остра авария.
Инцидентът е възникнал по време на ремонтни дейности в корабната хладилна камера, където е регистрирано внезапно и масирано изтичане на токсичен хладагент (фреон). Общо четирима руски граждани от 15-членния екипаж бяха обгазени, като двама от тях бяха хоспитализирани с временно спиране на сърдечната дейност. Местната брегова охрана в Южна Корея започна разследване за нарушения на техниката на безопасност на борда.
Източници: Ройтерс, ТАСС, Външно министерство на Египет, Egypt Today, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Капитан
Коментиран от #3, #11
06:21 19.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А ЗЪРНЕНИЯ ТЕРМИНАЛ В ЮЖНИЙ. ( ИЛЧОВСК) ОДЕССА СТАНА НА ИМАМБАЯЛДЪ
Коментиран от #4
06:23 19.09.2026
3 Факт
До коментар #1 от "Капитан":Хората работят това, което могат!
06:24 19.09.2026
4 Дзак
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Някои работят Провокатор!
06:24 19.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЩО ВЧЕРА СПОРЕД ДАННИТЕ ОТ ВИДЕО - КОНТРОЛА
РЕЗУЛТАТА Е 7 : 1 ЗА БРАТУШКИТЕ:)
Коментиран от #9, #10
06:25 19.09.2026
6 Европеец
06:26 19.09.2026
7 Перфектна буря
Коментиран от #8
06:27 19.09.2026
8 Курсиста
До коментар #7 от "Перфектна буря":Нима?
06:30 19.09.2026
9 Факт
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Той си играе на корабчета!
06:33 19.09.2026
10 Я кажи
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи!
06:34 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.