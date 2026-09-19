Египетски капитан стана жертва на въздушен удар в Черно море

Черноморският басейн и международното корабоплаване станаха сцена на две нови смъртоносни трагедии с цивилни плавателни съдове. Външното министерство на Египет официално потвърди смъртта на египетския капитан на товарния кораб M/V Noran, който бе атакуван непосредствено след напускането на руското пристанище Новоросийск. Почти по същото време руската дипломатическа мисия обяви кончината на руски моряк от кораба „Калтан“, пострадал при инцидент в Южна Корея.

Дронове подпалиха товарния кораб M/V Noran край Новоросийск

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Министерството на външните работи в Кайро обяви, че египетското посолство в Москва е в постоянен контакт с руските власти за репатриране на тялото на загиналия капитан. Поради продължаващите интензивни военни действия в акваторията, операцията по прибирането на тленните останки е временно затруднена. Останалите осем египетски членове на екипажа вече са успешно евакуирани и са се завърнали в арабската република.

Според международните платформи за проследяване на корабния трафик, плавателният съд M/V Noran е извършвал курс от Албания към Батуми (Грузия). Руски източници и медии твърдят, че корабът е станал обект на масирана въздушна атака с 6 украински дрона веднага след отплаването си от Новоросийск, в резултат на което на борда е избухнал тежък пожар.

Задушаване с фреон уби руски моряк в пристанище Пусан

Втората морска трагедия се разигра на борда на руския риболовен кораб „Калтан“, който е бил закотвен за ремонт в южнокорейското пристанище Камчхон (град Пусан). Генералното консулство на Руската федерация информира, че един от тежко пострадалите моряци е починал в болницата вследствие на остра авария.

Инцидентът е възникнал по време на ремонтни дейности в корабната хладилна камера, където е регистрирано внезапно и масирано изтичане на токсичен хладагент (фреон). Общо четирима руски граждани от 15-членния екипаж бяха обгазени, като двама от тях бяха хоспитализирани с временно спиране на сърдечната дейност. Местната брегова охрана в Южна Корея започна разследване за нарушения на техниката на безопасност на борда.

Източници: Ройтерс, ТАСС, Външно министерство на Египет, Egypt Today, БТА