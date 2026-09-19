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Египетски капитан стана жертва на въздушен удар в Черно море
  Тема: Украйна

Египетски капитан стана жертва на въздушен удар в Черно море

19 Септември, 2026 06:10, обновена 19 Септември, 2026 06:17 618 11

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  • моряци

Руски моряк почина след тежка авария в Южна Корея

Египетски капитан стана жертва на въздушен удар в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черноморският басейн и международното корабоплаване станаха сцена на две нови смъртоносни трагедии с цивилни плавателни съдове. Външното министерство на Египет официално потвърди смъртта на египетския капитан на товарния кораб M/V Noran, който бе атакуван непосредствено след напускането на руското пристанище Новоросийск. Почти по същото време руската дипломатическа мисия обяви кончината на руски моряк от кораба „Калтан“, пострадал при инцидент в Южна Корея.

Дронове подпалиха товарния кораб M/V Noran край Новоросийск

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Министерството на външните работи в Кайро обяви, че египетското посолство в Москва е в постоянен контакт с руските власти за репатриране на тялото на загиналия капитан. Поради продължаващите интензивни военни действия в акваторията, операцията по прибирането на тленните останки е временно затруднена. Останалите осем египетски членове на екипажа вече са успешно евакуирани и са се завърнали в арабската република.

Според международните платформи за проследяване на корабния трафик, плавателният съд M/V Noran е извършвал курс от Албания към Батуми (Грузия). Руски източници и медии твърдят, че корабът е станал обект на масирана въздушна атака с 6 украински дрона веднага след отплаването си от Новоросийск, в резултат на което на борда е избухнал тежък пожар.

Задушаване с фреон уби руски моряк в пристанище Пусан

Втората морска трагедия се разигра на борда на руския риболовен кораб „Калтан“, който е бил закотвен за ремонт в южнокорейското пристанище Камчхон (град Пусан). Генералното консулство на Руската федерация информира, че един от тежко пострадалите моряци е починал в болницата вследствие на остра авария.

Инцидентът е възникнал по време на ремонтни дейности в корабната хладилна камера, където е регистрирано внезапно и масирано изтичане на токсичен хладагент (фреон). Общо четирима руски граждани от 15-членния екипаж бяха обгазени, като двама от тях бяха хоспитализирани с временно спиране на сърдечната дейност. Местната брегова охрана в Южна Корея започна разследване за нарушения на техниката на безопасност на борда.

Източници: Ройтерс, ТАСС, Външно министерство на Египет, Egypt Today, БТА


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан

    1 9 Отговор
    Рисково е да си капитан на корито за скраб от руския сенчест флот.

    Коментиран от #3, #11

    06:21 19.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ВЧЕРА БРАТУШКИТЕ ПОДПАЛИХА 5 ПАРЧЕТА КРАЙ ОДЕСА И И ИЗМАИЛ
    .....
    А ЗЪРНЕНИЯ ТЕРМИНАЛ В ЮЖНИЙ. ( ИЛЧОВСК) ОДЕССА СТАНА НА ИМАМБАЯЛДЪ

    Коментиран от #4

    06:23 19.09.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан":

    Хората работят това, което могат!

    06:24 19.09.2026

  • 4 Дзак

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Някои работят Провокатор!

    06:24 19.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ПО КОРАБИТЕ,
    ОБЩО ВЧЕРА СПОРЕД ДАННИТЕ ОТ ВИДЕО - КОНТРОЛА
    РЕЗУЛТАТА Е 7 : 1 ЗА БРАТУШКИТЕ:)

    Коментиран от #9, #10

    06:25 19.09.2026

  • 6 Европеец

    7 0 Отговор
    Грешка на Путин, че не изтреби морските терористи гледам навъдиха се и и пирати в балтика.... .

    06:26 19.09.2026

  • 7 Перфектна буря

    1 0 Отговор
    Черно море е опасно за плаване, дори и без военни действия, особено през зимата.

    Коментиран от #8

    06:27 19.09.2026

  • 8 Курсиста

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Перфектна буря":

    Нима?

    06:30 19.09.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Той си играе на корабчета!

    06:33 19.09.2026

  • 10 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи!

    06:34 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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