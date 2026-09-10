Експлозии в Южен Иран, Пакистан призова Техеран да усмири хусите

Нова вълна от експлозии предизвика тревога в Южен Иран, засягайки ключови крайбрежни зони и стратегически острови в Персийския залив. Към 6:30 часа българско време официалните ирански медии потвърдиха за инциденти в няколко точки на провинция Хормозган.

Официалната иранска държавна информационна агенция IRNA информира първа за силен гръм, отекнал на територията на остров Кешм. Според първоначалните данни на агенцията, все още се изяснява дали източникът на взрива е бил в морето или на самия остров. Остров Кешм има изключително геополитическо значение, тъй като се намира в непосредствена близост до Ормузкия пролив – най-важният коридор за транспортиране на петрол в световен мащаб.

Паралелно с това, агенция Fars съобщи за поредица от експлозии в пристанищния град Сирик, както и в съседния окръг Минаб. Местните жители описват звуците като изключително силни и приличащи на ракетни удари или задействане на системи за противовъздушна отбрана.

Администрацията на провинция Хормозган излезе с кратко изявление, цитирано от регионалните медии, в което се посочва, че звуците от взривовете най-вероятно идват от посока на морето. Към момента няма официално потвърждение за мащаба на щетите или за евентуални жертви сред цивилното население.

Тези събития се случват на фона на силно ескалиралото напрежение между Иран и САЩ в региона на Персийския залив, където през последните дни бяха регистрирани взаимни атаки срещу петролни танкери и военни обекти.

Пакистан с ултиматум към Иран заради йеменските хуси

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Тръмп атакува "наследството" по иранската ядрена програма

Американският президент Доналд Тръмп отново атакува дипломатическото наследство, свързано с иранската ядрена програма. Тръмп нарече Съвместния всеобобхватен план за действие „една от най-лошите сделки в историята“. Планът отдавна е сочен от американската администрация като неефективен инструмент, който не е успял да ограничи трайно амбициите на Техеран.

САЩ готови за удар по ирански ядрен обект

Освен критиките към минали споразумения, Вашингтон изпрати и директна военна заплаха. Тръмп обяви, че САЩ могат да нанесат мощен военен удар по Иран поради засилена активност на нов или съществуващ ядерeн обект. Интерфакс информира, че притесненията на Белия дом са свързани с доклади за силно обогатен уран и ограничаване на достъпа на инспекторите от МААЕ. Президентът на САЩ бе категоричен, че страната му ще действа решително срещу всякакви опити за разработване на ядрени оръжия от страна на Иран.