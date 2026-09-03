Опит за атентат в Германия? Задържани са двама българи.

В нощта срещу четвъртък, 3 септември, няколко запалителни устройства са били хвърлени към строителна площадка в Мюнхен, Германия. Баварската криминална служба (LKA) предполага, че става дума за опит за атентат срещу компания от отбранителния сектор. В момента LKA, която е поела случая, разследва дали зад акцията се крие политически мотив.
Говорителят на криминалната служба не посочи коя е въпросната компания. Според Баварското радио (BR) обаче става дума за строителна площадка пред централата на технологичния концерн "Роде & Шварц". Сред областите, в които компанията развива дейност, са технологиите за сигурност и комуникациите за държавни органи и военни. Според уебсайта ѝ тя предлага системи за радионаблюдение и скенери за военни нужди, но също така и измервателна техника, предназначена за граждански нужди, както и продукти в областта на киберсигурността.
Какво се знае за задържаните
Запалителните устройства са били хвърлени към строителната площадка от автомобил около полунощ. Поне едно от тях е предизвикало пожар, който полицаите са загасили. Няма значителни щети, по данни на полицията. Друг запалителен уред е трябвало да бъде обезвреден от специалните сили.
Свидетел е алармирал полицията за инцидента. По-късно силите на реда са задържали двама души на бензиностанция. Става дума за 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Според информация на BR и двамата са български граждани. Полицията посочва, че в момента се разследва дали те имат връзка с инцидента.
"Роде & Шварц" потвърдиха, но остават сдържани
Концернът потвърждава намесата на полицията и пожарната. Говорителка на "Роде & Шварц" отговори сдържано на запитването на BR. Тя подчертава: "Самият ни производствен обект не е засегнат". Компанията засега не желае да коментира публично случая.
През 2021 в околностите на "Роде & Шварц" неизвестни лица запалиха електропровод. В писмо, в което се поемаше отговорност и което бе публикувано в интернет, акцията беше обявена за атака срещу "военнопромишления концерн". Тогавашното престъпление и до днес не е разкрито. Тогава саботажът доведе до прекъсване на електрозахранването за 20 000 домакинства в източната част на Мюнхен.
Германия - в състояние на повишена готовност
След осуетения атентат на летището в Лайпциг, за който германските власти официално обвиниха Москва, Германия е в състояние на повишена готовност. Мерките за сигурност около критичната, транспортната и енергийната инфраструктура бяха силно затегнати поради реалния риск от последващи саботажи и нови координирани атаки на нейна територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:17 03.09.2026
3 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
13:18 03.09.2026
4 Бгбг
Коментиран от #23
13:18 03.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
13:18 03.09.2026
6 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:18 03.09.2026
7 ЛАДА АЗИМУТ
13:18 03.09.2026
8 14/88
13:18 03.09.2026
9 арбалета 🎯
13:18 03.09.2026
10 14/88
Коментиран от #55
13:19 03.09.2026
11 Баба ти
13:19 03.09.2026
12 Ясно... втора статия за да затапим
Коментиран от #44
13:20 03.09.2026
13 НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР
Коментиран от #39, #64
13:20 03.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тоалетна Хартия
13:20 03.09.2026
16 Атлантенцата сега за кой са ?
Коментиран от #26
13:21 03.09.2026
17 урсуль
13:21 03.09.2026
18 все някой ще успее
13:22 03.09.2026
19 аман
13:22 03.09.2026
20 Невероятно но е факт
13:23 03.09.2026
21 Чамова
13:23 03.09.2026
22 Ето къде били
13:24 03.09.2026
23 едва ли
До коментар #4 от "Бгбг":Едни просто хора, които си търсят да, припечелят не където трябва ..
13:24 03.09.2026
24 Абеее оууу... у Франция
13:25 03.09.2026
25 про100Кир0
13:25 03.09.2026
26 Само за закона,
До коментар #16 от "Атлантенцата сега за кой са ?":атлантенце. Все пак и ти си в НАТО. Не се прави на ощипана госпожица.
13:26 03.09.2026
27 бай Иван
Коментиран от #63
13:26 03.09.2026
28 Тиква
13:27 03.09.2026
29 Да........
13:27 03.09.2026
30 Това е новия Лайпциг
13:27 03.09.2026
31 Историк
Коментиран от #35
13:28 03.09.2026
32 Да не се пускат руснаци и в българи
13:29 03.09.2026
33 Атентат а? ...
даже не го разбира. (палеж с политически мотиви на строителна площадка) .. Оказва се че подобно чудо в света до сега няма. Час по късно стана и "атентат" .... и никой не си дава сметка вярно, че това е на практика германска хибридна атака срещу България. Поредният Атлантически резил
13:29 03.09.2026
34 1939
13:29 03.09.2026
35 Те са под фуражката с чадър
До коментар #31 от "Историк":на Фатмака.
13:30 03.09.2026
36 Германия води хибридна война
13:31 03.09.2026
37 Националист
13:32 03.09.2026
38 1234567890
13:32 03.09.2026
39 Как ще разположиш
До коментар #13 от "НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":4-те си процента по километри?
13:32 03.09.2026
40 Тцтцтц
13:33 03.09.2026
41 Анонимен
Консерва с антена и строителна площадка - тези сценарии само германец може да ги измисли!
Коментиран от #48
13:33 03.09.2026
42 А германците защо запалиха
Коментиран от #49, #52
13:33 03.09.2026
43 А германците защо запалиха
13:35 03.09.2026
44 Кви коментари, кви пет лева?
До коментар #12 от "Ясно... втора статия за да затапим":Ти цъкането на плюсове с ИИ за някаква копейдашка победа ли ги броиш?
Мноо си умен.
Откъде ви намират такива елементарни лузъри.
С конкурс ли ви избират.
13:36 03.09.2026
45 Дрън
13:36 03.09.2026
46 DW - Пропаганден машинен
13:37 03.09.2026
47 "Културният" в София
13:38 03.09.2026
48 не може да бъде
До коментар #41 от "Анонимен":Атентаторите са ясни и разкрити -единственият проблем е че в Германия са знаели кои са преди атентатът да се състоял !?Същото както при дроновете в Лайпциг -още дроновете не са били открити но в Германия вече са знаели кой ги е поставил там!?
13:39 03.09.2026
49 Масово германците палят
До коментар #42 от "А германците защо запалиха":нивите на работливият български народ. Трябва да им закрием веригите магазини моментално като за начало.
13:40 03.09.2026
50 инж.
13:41 03.09.2026
51 Боздуган
13:41 03.09.2026
52 ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
До коментар #42 от "А германците защо запалиха":ЖАЛЪК ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:42 03.09.2026
53 Георги Димитров
13:43 03.09.2026
54 Атлантизма е рак
13:44 03.09.2026
55 АБВ
До коментар #10 от "14/88":"рускогаварящи или турскогаварящи ???"
Ромскоговорящи !
13:44 03.09.2026
56 онли фенс
13:44 03.09.2026
57 Грозев
13:45 03.09.2026
58 Тия двете
Дали взеха изобщо
Някоа друга Рубла?
А ние се чудим защо
Блатните за 2 хиляди долара
Мрат в окопите .
Гледайте нашите Русофилки
Какъв глад ги е подкарал.
Тръгнали да палят и да правят
Атентати....
Сега като ги осъдят за Тероризъм
Да лежат Години наред
И да благодарят
На Бункерния Фюрер.
13:46 03.09.2026
59 стоян
13:47 03.09.2026
60 Като
13:48 03.09.2026
61 гру гайтанджиева
13:48 03.09.2026
62 Паскал
13:48 03.09.2026
63 АБВ
До коментар #27 от "бай Иван":От статията аз например разбрах, че журналистическата професия, упражнявана в чуждестранния агент за влияние е пропаганда "Дойче веле" се осъществява от kpетeни и идиoти.
13:49 03.09.2026
64 5 Години
До коментар #13 от "НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":Чакат в ПАСОЛЯ
Такива като тебе
Да подпишат Контракт ...
Борбата отдавна започна Чебурашке.
Питай онези
Милион и половина Блатни Нещастници
Които се борят в Кладбището.
13:49 03.09.2026