Новини
Свят »
Германия »
Опит за атентат в Германия? Задържани са двама българи.
  Тема: Украйна

Опит за атентат в Германия? Задържани са двама българи.

3 Септември, 2026 13:13 1 457 64

  • саботаж-
  • германия-
  • българи-
  • мюнхен-
  • атентат

Двама българи са били задържани в Мюнхен след предполагаем опит за атентат срещу германска компания от отбранителния сектор

Опит за атентат в Германия? Задържани са двама българи. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В нощта срещу четвъртък, 3 септември, няколко запалителни устройства са били хвърлени към строителна площадка в Мюнхен, Германия. Баварската криминална служба (LKA) предполага, че става дума за опит за атентат срещу компания от отбранителния сектор. В момента LKA, която е поела случая, разследва дали зад акцията се крие политически мотив.

Говорителят на криминалната служба не посочи коя е въпросната компания. Според Баварското радио (BR) обаче става дума за строителна площадка пред централата на технологичния концерн "Роде & Шварц". Сред областите, в които компанията развива дейност, са технологиите за сигурност и комуникациите за държавни органи и военни. Според уебсайта ѝ тя предлага системи за радионаблюдение и скенери за военни нужди, но също така и измервателна техника, предназначена за граждански нужди, както и продукти в областта на киберсигурността.

Още новини от Украйна

Какво се знае за задържаните

Запалителните устройства са били хвърлени към строителната площадка от автомобил около полунощ. Поне едно от тях е предизвикало пожар, който полицаите са загасили. Няма значителни щети, по данни на полицията. Друг запалителен уред е трябвало да бъде обезвреден от специалните сили.

Свидетел е алармирал полицията за инцидента. По-късно силите на реда са задържали двама души на бензиностанция. Става дума за 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Според информация на BR и двамата са български граждани. Полицията посочва, че в момента се разследва дали те имат връзка с инцидента.

"Роде & Шварц" потвърдиха, но остават сдържани

Концернът потвърждава намесата на полицията и пожарната. Говорителка на "Роде & Шварц" отговори сдържано на запитването на BR. Тя подчертава: "Самият ни производствен обект не е засегнат". Компанията засега не желае да коментира публично случая.

През 2021 в околностите на "Роде & Шварц" неизвестни лица запалиха електропровод. В писмо, в което се поемаше отговорност и което бе публикувано в интернет, акцията беше обявена за атака срещу "военнопромишления концерн". Тогавашното престъпление и до днес не е разкрито. Тогава саботажът доведе до прекъсване на електрозахранването за 20 000 домакинства в източната част на Мюнхен.

Германия - в състояние на повишена готовност

След осуетения атентат на летището в Лайпциг, за който германските власти официално обвиниха Москва, Германия е в състояние на повишена готовност. Мерките за сигурност около критичната, транспортната и енергийната инфраструктура бяха силно затегнати поради реалния риск от последващи саботажи и нови координирани атаки на нейна територия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛАДА АЗИМУТ

    17 7 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:17 03.09.2026

  • 3 ЛАДА АЗИМУТ

    15 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:18 03.09.2026

  • 4 Бгбг

    12 25 Отговор
    Бг проруски предатели

    Коментиран от #23

    13:18 03.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    19 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    13:18 03.09.2026

  • 6 ЛАДА АЗИМУТ

    9 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:18 03.09.2026

  • 7 ЛАДА АЗИМУТ

    14 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:18 03.09.2026

  • 8 14/88

    7 9 Отговор
    рускогаварящи ?

    13:18 03.09.2026

  • 9 арбалета 🎯

    27 8 Отговор
    И швабите ги е подгонила параноята . Така и ще бъде , защото лесно не се забравя .Русия винаги ще им бъде трън в очите .

    13:18 03.09.2026

  • 10 14/88

    13 4 Отговор
    рускогаварящи или турскогаварящи ???

    Коментиран от #55

    13:19 03.09.2026

  • 11 Баба ти

    20 3 Отговор
    Ако са цигани, това не са българи по етническа дефиниция, а с българско гражданство.

    13:19 03.09.2026

  • 12 Ясно... втора статия за да затапим

    24 4 Отговор
    коментарите от предишната. А иначе всички разбрахме че Германия е в състояние на повишена психиатрична "готовност" ... Гестапо вилнее а българското Външно министерство спи

    Коментиран от #44

    13:20 03.09.2026

  • 13 НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР

    15 3 Отговор
    Започна борбата.

    Коментиран от #39, #64

    13:20 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тоалетна Хартия

    17 3 Отговор
    Мъжа се казва Георги Димитров....Следва да се взриви райхстага!!!

    13:20 03.09.2026

  • 16 Атлантенцата сега за кой са ?

    15 3 Отговор
    За българите или за Гестапо ? Да си го кажат ясно

    Коментиран от #26

    13:21 03.09.2026

  • 17 урсуль

    13 4 Отговор
    България нападна Джермания:))

    13:21 03.09.2026

  • 18 все някой ще успее

    14 2 Отговор
    но за да се стига до там е очевидно че в германия не са доволни от управлението и посоката на държавата и това е останал единствения начин да бъдат чути

    13:22 03.09.2026

  • 19 аман

    6 3 Отговор
    бе, колко пъти повтаряте едно и също......

    13:22 03.09.2026

  • 20 Невероятно но е факт

    16 4 Отговор
    Арестували българите защото били говорили на български и това на ГЕСТАПО им се сторило подозрително ....

    13:23 03.09.2026

  • 21 Чамова

    12 2 Отговор
    къде се смотава още ? И другите регресивни и те покрити "демократично" се чудят какво да скалъпят пък сега !

    13:23 03.09.2026

  • 22 Ето къде били

    3 11 Отговор
    част от липсващите форумци. Когато Коцето ги заведе нацисткия форум в Берлин, тези са останали там за саботажи.

    13:24 03.09.2026

  • 23 едва ли

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бгбг":

    Едни просто хора, които си търсят да, припечелят не където трябва ..

    13:24 03.09.2026

  • 24 Абеее оууу... у Франция

    8 3 Отговор
    "Жълтите жилетки" атентати ли правиха да питам? Колко бяха "атентаторите" там?

    13:25 03.09.2026

  • 25 про100Кир0

    8 2 Отговор
    - По 100 Евро им дадох. Язък!

    13:25 03.09.2026

  • 26 Само за закона,

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Атлантенцата сега за кой са ?":

    атлантенце. Все пак и ти си в НАТО. Не се прави на ощипана госпожица.

    13:26 03.09.2026

  • 27 бай Иван

    16 3 Отговор
    Какво разбрахте от въпросната статия ?Опит за атентат на строителна прощадка със запалителни елементи като се предполага ,че площадката е свързана със отбранителния сектор , ама не е готова , ама е строителна площадка ама как точно ще се запали и запалила ли се е въобще , ама двамата българи са задържани наблизо на бензиностанция без да е ясно какво точно е участието им и има ли такова?.Да не се окаже ,че запалителните обекти са фасове от цигари . А как ще запалите една строителна площадка ? Какво може да гори там ? бетон ли? Имам чувството ,че всеки ден с нова статия ни готвят за войната като неизбежна заради руската агресия. От 50 статии на ден повече от половината са за войната, военни действия ,оръжия,хибридни атаки, дронове, враждебност,ноти и контраноти,. Все едно сме в ковид ситуацията но на други релси. И чакат накрая да се почне за да мирясат хората. това е военна ковид вълна. И както при ковид се раздухва от мисирките.

    Коментиран от #63

    13:26 03.09.2026

  • 28 Тиква

    6 5 Отговор
    Браво на Българите,нацисти, фашисти,окрабандерите трябва да бъдат у н и ч т о ж е н и.свят без тях е спокоен и хубав.

    13:27 03.09.2026

  • 29 Да........

    5 12 Отговор
    Спасението е в екстрадицията на всички руснаци от целия цивилизован свят и недопускане на нови руски граждани, потенциални саботьори.

    13:27 03.09.2026

  • 30 Това е новия Лайпциг

    6 5 Отговор
    и новия Г. Димитров

    13:27 03.09.2026

  • 31 Историк

    6 8 Отговор
    ГРУ спокойно действа в България и безпроблемно вербува продажници, национални предатели, които петнят името на държавата в услуга на Кремъл. Този продажници шестват из цяла Европа, бяха осъдени в Англия, Чехия, Румъния, Австрия, но не и в България. Тези национални предатели имат представителство в парламента и правителството и се наричат патриоти. Какъв е българския интерес в тези терористични дела?

    Коментиран от #35

    13:28 03.09.2026

  • 32 Да не се пускат руснаци и в българи

    5 5 Отговор
    в Германия, щом я мразят. Нямат работа там .Да си търсят работа в Бразилия и Китай, Раша, Тувалу.

    13:29 03.09.2026

  • 33 Атентат а? ...

    8 2 Отговор
    То тва и изкуственият интелект впрочем
    даже не го разбира. (палеж с политически мотиви на строителна площадка) .. Оказва се че подобно чудо в света до сега няма. Час по късно стана и "атентат" .... и никой не си дава сметка вярно, че това е на практика германска хибридна атака срещу България. Поредният Атлантически резил

    13:29 03.09.2026

  • 34 1939

    6 2 Отговор
    Ах,ква драма😂😂кви циркове

    13:29 03.09.2026

  • 35 Те са под фуражката с чадър

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    на Фатмака.

    13:30 03.09.2026

  • 36 Германия води хибридна война

    10 2 Отговор
    срещу България ! Просто въпрос на време беше и до подобни изтъпления да се стигне. Ако не беше това, щеше да е нещо свързано със "антисимитизъм".. Все нещо щеше да е !

    13:31 03.09.2026

  • 37 Националист

    2 6 Отговор
    От възраждане са хич да не ги връщат тук направо в р00сия

    13:32 03.09.2026

  • 38 1234567890

    4 2 Отговор
    Болни мозъци.

    13:32 03.09.2026

  • 39 Как ще разположиш

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":

    4-те си процента по километри?

    13:32 03.09.2026

  • 40 Тцтцтц

    5 2 Отговор
    Великите сили пак некой в гащите😂😂🤣

    13:33 03.09.2026

  • 41 Анонимен

    7 2 Отговор
    Първо руснаците им бяха виновни, сега българите... абе да си признаят, че просто търсят повод за война, какво го увъртат!

    Консерва с антена и строителна площадка - тези сценарии само германец може да ги измисли!

    Коментиран от #48

    13:33 03.09.2026

  • 42 А германците защо запалиха

    9 3 Отговор
    ресторанта „Ресто дел Вероно“ на „Каваците“ край Созопол ? А?

    Коментиран от #49, #52

    13:33 03.09.2026

  • 43 А германците защо запалиха

    8 1 Отговор
    крайбрежно заведение в хотел "Аполон" в Созопол ? А?

    13:35 03.09.2026

  • 44 Кви коментари, кви пет лева?

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ясно... втора статия за да затапим":

    Ти цъкането на плюсове с ИИ за някаква копейдашка победа ли ги броиш?
    Мноо си умен.
    Откъде ви намират такива елементарни лузъри.
    С конкурс ли ви избират.

    13:36 03.09.2026

  • 45 Дрън

    3 0 Отговор
    Дрън, ярина. голяма тъпня. Пфууу.

    13:36 03.09.2026

  • 46 DW - Пропаганден машинен

    6 0 Отговор
    Е това вече е комбинира хибридна атака на Германия и Украйна срещу България и Русия! Щом и Гьобелс Веле се включи значе е 100% сигурно това!

    13:37 03.09.2026

  • 47 "Културният" в София

    6 0 Отговор
    Гьоте-институт България да бъде веднага закрит! Само с нацистка пропаганда се занимава. Алйооо Мирчев Гестапото ....

    13:38 03.09.2026

  • 48 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Атентаторите са ясни и разкрити -единственият проблем е че в Германия са знаели кои са преди атентатът да се състоял !?Същото както при дроновете в Лайпциг -още дроновете не са били открити но в Германия вече са знаели кой ги е поставил там!?

    13:39 03.09.2026

  • 49 Масово германците палят

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "А германците защо запалиха":

    нивите на работливият български народ. Трябва да им закрием веригите магазини моментално като за начало.

    13:40 03.09.2026

  • 50 инж.

    5 0 Отговор
    Да ни изключат от Еврозоната! Друго решение няма :)

    13:41 03.09.2026

  • 51 Боздуган

    3 0 Отговор
    Да се открие български културен център и после да се закрие.

    13:41 03.09.2026

  • 52 ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "А германците защо запалиха":

    ЖАЛЪК ЧЕРВЕНДАЛЕСТ МОФОС .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:42 03.09.2026

  • 53 Георги Димитров

    1 0 Отговор
    И Димитрина Георгиева?

    13:43 03.09.2026

  • 54 Атлантизма е рак

    3 0 Отговор
    Атлантическият нацизъм затяга хватката си в Европа. Това е хора. Ще последва тотанен погром на гражданските свободи под предтекст за сигурност и прочие пръдни. Първо с чуждите граждани после и със своите. Мерц вече е стартирал тази процедура и всякакви протести и синдикални мероприятия реално са забранени

    13:44 03.09.2026

  • 55 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "14/88":

    "рускогаварящи или турскогаварящи ???"


    Ромскоговорящи !

    13:44 03.09.2026

  • 56 онли фенс

    3 1 Отговор
    Тези са като онези групичка в Англия, wanabe шпиони а всъщност руски only fans.....

    13:44 03.09.2026

  • 57 Грозев

    4 2 Отговор
    Помолиха ме и натопих още двама нашенци, че на Мерц му трябват шпиони. Винаги съм готов с такива разследвания по поръчка. Имам списък с фризьорки, детегледачки, таксиметрови шофьори, строители и други българи под прикритие. Постоянно са под наблюдение.

    13:45 03.09.2026

  • 58 Тия двете

    1 2 Отговор
    Заблудени Русофилки
    Дали взеха изобщо
    Някоа друга Рубла?

    А ние се чудим защо
    Блатните за 2 хиляди долара
    Мрат в окопите .

    Гледайте нашите Русофилки
    Какъв глад ги е подкарал.

    Тръгнали да палят и да правят
    Атентати....
    Сега като ги осъдят за Тероризъм
    Да лежат Години наред
    И да благодарят
    На Бункерния Фюрер.

    13:46 03.09.2026

  • 59 стоян

    0 2 Отговор
    Български гладни тъпи купейки толкова тъпи колкото рузките тъпи терористи дето и те се провалиха

    13:47 03.09.2026

  • 60 Като

    2 2 Отговор
    Почнат фашагите да се правят на ,,дръж ми каската,, обикновено им се забива на райхстага червено знаме.

    13:48 03.09.2026

  • 61 гру гайтанджиева

    1 0 Отговор
    Дали са им платили поне добре?

    13:48 03.09.2026

  • 62 Паскал

    1 0 Отговор
    Пак ли и отново ли, лъжата лъже нас!

    13:48 03.09.2026

  • 63 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "бай Иван":

    От статията аз например разбрах, че журналистическата професия, упражнявана в чуждестранния агент за влияние е пропаганда "Дойче веле" се осъществява от kpетeни и идиoти.

    13:49 03.09.2026

  • 64 5 Години

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР":

    Чакат в ПАСОЛЯ
    Такива като тебе
    Да подпишат Контракт ...

    Борбата отдавна започна Чебурашке.
    Питай онези
    Милион и половина Блатни Нещастници
    Които се борят в Кладбището.

    13:49 03.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания