Опит за атентат в Германия? Задържани са двама българи.

В нощта срещу четвъртък, 3 септември, няколко запалителни устройства са били хвърлени към строителна площадка в Мюнхен, Германия. Баварската криминална служба (LKA) предполага, че става дума за опит за атентат срещу компания от отбранителния сектор. В момента LKA, която е поела случая, разследва дали зад акцията се крие политически мотив.

Говорителят на криминалната служба не посочи коя е въпросната компания. Според Баварското радио (BR) обаче става дума за строителна площадка пред централата на технологичния концерн "Роде & Шварц". Сред областите, в които компанията развива дейност, са технологиите за сигурност и комуникациите за държавни органи и военни. Според уебсайта ѝ тя предлага системи за радионаблюдение и скенери за военни нужди, но също така и измервателна техника, предназначена за граждански нужди, както и продукти в областта на киберсигурността.

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Какво се знае за задържаните

Запалителните устройства са били хвърлени към строителната площадка от автомобил около полунощ. Поне едно от тях е предизвикало пожар, който полицаите са загасили. Няма значителни щети, по данни на полицията. Друг запалителен уред е трябвало да бъде обезвреден от специалните сили.

Свидетел е алармирал полицията за инцидента. По-късно силите на реда са задържали двама души на бензиностанция. Става дума за 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Според информация на BR и двамата са български граждани. Полицията посочва, че в момента се разследва дали те имат връзка с инцидента.

"Роде & Шварц" потвърдиха, но остават сдържани

Концернът потвърждава намесата на полицията и пожарната. Говорителка на "Роде & Шварц" отговори сдържано на запитването на BR. Тя подчертава: "Самият ни производствен обект не е засегнат". Компанията засега не желае да коментира публично случая.

През 2021 в околностите на "Роде & Шварц" неизвестни лица запалиха електропровод. В писмо, в което се поемаше отговорност и което бе публикувано в интернет, акцията беше обявена за атака срещу "военнопромишления концерн". Тогавашното престъпление и до днес не е разкрито. Тогава саботажът доведе до прекъсване на електрозахранването за 20 000 домакинства в източната част на Мюнхен.

Германия - в състояние на повишена готовност

След осуетения атентат на летището в Лайпциг, за който германските власти официално обвиниха Москва, Германия е в състояние на повишена готовност. Мерките за сигурност около критичната, транспортната и енергийната инфраструктура бяха силно затегнати поради реалния риск от последващи саботажи и нови координирани атаки на нейна територия.