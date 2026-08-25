Германия: Тревожни разкрития за много по-голям атентат

Изминаха почти три седмици, откакто на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви. Според разследването летателният апарат е трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов“, превозващ военно оборудване. Атентатът обаче се провали, тъй като детонаторът на бомбата явно е бил дефектен.

Намерен е и трети дрон

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Служители на Федералната криминална служба (BKA) в Германия разследват как точно е трябвало да се осъществи атентатът – и кой е отговорен за него. Според информация на NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг" (SZ) разследващите предполагат, че са били използвани не само един, а няколко дрона. Първият дрон беше намерен на територията на летището, а втори дрон по всяка вероятност се е сблъскал със самолет на DHL. Трети дрон - което стана известно едва сега - е бил намерен вечерта на 14 август в провинция Саксония-Анхалт - в местност, която граничи непосредствено с летището в Лайпциг.

Според информация от службите за сигурност разследващите са открили на мястото на находката субстанция, която е около 50 грама от силно експлозивния военен взрив „хексоген“. Възможно е извършителите да са замисляли много по-голям атентат, отколкото беше известно досега.

Сблъсъкът на дрона със самолет

Освен първия дрон, който беше открит в нощта на 4 август на летището в Лайпциг, втори дрон явно се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след това. Самолетът е бил принуден да прекъсне кацането си в Лайпциг поради незабавното затваряне на летището след откриването на първия дрон и е продължил полета си.

Самолетът вероятно се е сблъскал с дрона, докато е летял с скорост от няколкостотин километра в час. Няколко секунди преди това пилотите на самолета са забелязали обект с размери около 30 сантиметра. Анализът на радарното изображение по-късно също е показал наличие на малък летящ обект.

Съмнителна антена и друга електроника

След сблъсъка с дрона самолетът на DHL е бил пренасочен към Хановер, където на летището е бил проверен от разследващите, а екипажът е бил разпитан. При това на опашката на самолета е било установена повреда. Разследването е показало, че вероятно не става дума за сблъсък с птица.

В малко населено място, северно от летището в Лайпциг, разследващите са иззели техническо устройство, което вероятно е било използвано за управлението на този дрон: към едно дърво са били закрепени антена и друга електроника.

Недалеко от същото място е имало изгоряла земя и са открити метални части. Разследващите смятат, че това е възможното място на детонацията. Свидетели говорят за силен трясък, който са чули няколко часа преди откриването на дрона с експлозиви на летището.

Службите за сигурност подозират руските тайни служби

Какво е експлодирало там, дали е било инцидент и дали извършителите са искали да унищожат доказателства, продължава да бъде предмет на разследването.

Все още не е ясно как е трябвало да се осъществи атентатът и кой може да стои зад него. Кръгове, свързани със сигурността, предполагат, че руските спецслужби са участвали в планирането му. Русия публично отхвърли всякаква отговорност. В момента службите за сигурност разследващите няколко следи, свързани и с открита ДНК.

Намерен е и склад за оръжие край Берлин

Според информация на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" службите за сигурност в Германия са открили и скривалище с две заредени оръжия в покрайнините на Берлин. Според оценката на властите става дума за склад на руски агенти, предназначен за евентуални атентати.

Службите за сигурност са стигнали до заключението, че складът за оръжие е бил създаден с цел извършване на атентат, заяви федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт. Идентифициран е и един заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Подозренията са за шпионска дейност и подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.

"Кинетични операции" по поръчка на Москва?

От месеци службите за сигурност предупреждават, че разузнавателните служби на Русия планират атентати в Германия. Според разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" вътрешното разузнаване разполага с информация, че става дума за тайно хранилище на руските разузнавателни служби – така наречената „мъртва пощенска кутия“ с потенциално смъртоносно съдържание. Запознати лица са убедени, че оръжията вероятно са били оставени за агенти, които трябвало да извършат на територията на Германия т.нар. „кинетични операции“ по поръчка на Москва. Терминът обозначава физически атаки, като например атентати.

Автори: Мануел Бевардер ARD | Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD