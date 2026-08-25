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Германия: Тревожни разкрития за много по-голям атентат
  Тема: Украйна

Германия: Тревожни разкрития за много по-голям атентат

25 Август, 2026 12:00 1 717 31

  • лайпциг-
  • германия-
  • дронове-
  • антонов-
  • русия-
  • украйна-
  • саботаж-
  • атентат

При опита за атентат на летището в Лайпциг явно са използвани няколко дрона. Подозира се участие на руските тайни служби

Германия: Тревожни разкрития за много по-голям атентат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Изминаха почти три седмици, откакто на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви. Според разследването летателният апарат е трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов“, превозващ военно оборудване. Атентатът обаче се провали, тъй като детонаторът на бомбата явно е бил дефектен.

Намерен е и трети дрон

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Служители на Федералната криминална служба (BKA) в Германия разследват как точно е трябвало да се осъществи атентатът – и кой е отговорен за него. Според информация на NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг" (SZ) разследващите предполагат, че са били използвани не само един, а няколко дрона. Първият дрон беше намерен на територията на летището, а втори дрон по всяка вероятност се е сблъскал със самолет на DHL. Трети дрон - което стана известно едва сега - е бил намерен вечерта на 14 август в провинция Саксония-Анхалт - в местност, която граничи непосредствено с летището в Лайпциг.

Според информация от службите за сигурност разследващите са открили на мястото на находката субстанция, която е около 50 грама от силно експлозивния военен взрив „хексоген“. Възможно е извършителите да са замисляли много по-голям атентат, отколкото беше известно досега.

Сблъсъкът на дрона със самолет

Освен първия дрон, който беше открит в нощта на 4 август на летището в Лайпциг, втори дрон явно се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след това. Самолетът е бил принуден да прекъсне кацането си в Лайпциг поради незабавното затваряне на летището след откриването на първия дрон и е продължил полета си.

Самолетът вероятно се е сблъскал с дрона, докато е летял с скорост от няколкостотин километра в час. Няколко секунди преди това пилотите на самолета са забелязали обект с размери около 30 сантиметра. Анализът на радарното изображение по-късно също е показал наличие на малък летящ обект.

Съмнителна антена и друга електроника

След сблъсъка с дрона самолетът на DHL е бил пренасочен към Хановер, където на летището е бил проверен от разследващите, а екипажът е бил разпитан. При това на опашката на самолета е било установена повреда. Разследването е показало, че вероятно не става дума за сблъсък с птица.

В малко населено място, северно от летището в Лайпциг, разследващите са иззели техническо устройство, което вероятно е било използвано за управлението на този дрон: към едно дърво са били закрепени антена и друга електроника.

Недалеко от същото място е имало изгоряла земя и са открити метални части. Разследващите смятат, че това е възможното място на детонацията. Свидетели говорят за силен трясък, който са чули няколко часа преди откриването на дрона с експлозиви на летището.

Службите за сигурност подозират руските тайни служби

Какво е експлодирало там, дали е било инцидент и дали извършителите са искали да унищожат доказателства, продължава да бъде предмет на разследването.

Все още не е ясно как е трябвало да се осъществи атентатът и кой може да стои зад него. Кръгове, свързани със сигурността, предполагат, че руските спецслужби са участвали в планирането му. Русия публично отхвърли всякаква отговорност. В момента службите за сигурност разследващите няколко следи, свързани и с открита ДНК.

Намерен е и склад за оръжие край Берлин

Според информация на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" службите за сигурност в Германия са открили и скривалище с две заредени оръжия в покрайнините на Берлин. Според оценката на властите става дума за склад на руски агенти, предназначен за евентуални атентати.

Службите за сигурност са стигнали до заключението, че складът за оръжие е бил създаден с цел извършване на атентат, заяви федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт. Идентифициран е и един заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Подозренията са за шпионска дейност и подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.

"Кинетични операции" по поръчка на Москва?

От месеци службите за сигурност предупреждават, че разузнавателните служби на Русия планират атентати в Германия. Според разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" вътрешното разузнаване разполага с информация, че става дума за тайно хранилище на руските разузнавателни служби – така наречената „мъртва пощенска кутия“ с потенциално смъртоносно съдържание. Запознати лица са убедени, че оръжията вероятно са били оставени за агенти, които трябвало да извършат на територията на Германия т.нар. „кинетични операции“ по поръчка на Москва. Терминът обозначава физически атаки, като например атентати.

Автори: Мануел Бевардер ARD | Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    24 13 Отговор
    Как доиче веле ще обясни на читателите че Украйна загуби войната благодарение на дезинформацията от тях и Ройтерс...?

    Коментиран от #9, #10, #12

    12:03 25.08.2026

  • 2 пешо

    18 7 Отговор
    как няма да са руските , пълни нещастници сте

    12:07 25.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Швепса

    20 5 Отговор
    И как така трети дрон като не са открили втория,айде стига са тия откровени лъжи

    12:10 25.08.2026

  • 5 Извади си факта

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "От създаването на":

    от януса че намирисваш

    12:11 25.08.2026

  • 6 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    5 24 Отговор
    Според западни разузнавателни източници Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България - случаят ЕМКО от 10 август. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщи вестник "Дейли телеграф", цитиран от БНР.
    Припомням, че правителството на ватенката Радев избърза да каже, че няма руска намеса при взрива в ЕМКО на 10 август, а е "вътрешна работа"

    Коментиран от #7, #27

    12:14 25.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 не може да бъде

    14 3 Отговор
    Заради изисквания за опазване на следствената тайна БНД /според непотвърдени източници/- под леглата /а също и по долното бельо/на различни лидери в Германия са открити също така неидинтифицирани материали/продукти оцветени предимно в кафяво и със силна миризма!? Отговорните фактори не са открити за коментар!?

    12:15 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Вчера отпразнувахме 4 г. и половина от СВО "Киев за 3 дня" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30, #31

    12:16 25.08.2026

  • 11 Питанка

    7 13 Отговор
    В Руската федерация живеят над 190 народи и етноси, сред които монголи, угри, татари, чеченци, башкири, чуваши, авари, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, якути, буряти, осетинци, марийци, удмурти, кабардинци, коми, тувинци, чукчи и десетки други коренни и малки народи.
    Та на кого точно са братя нашите родоотстъпници, копейките ? На кого точно се кланят ?
    Никой ли не знае ?

    Коментиран от #15, #16

    12:18 25.08.2026

  • 12 Никак

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    защото няма да има време за обяснения.

    12:18 25.08.2026

  • 13 Германия, в лицето на Мерц

    12 4 Отговор
    Си просят много по-голям атентат.

    12:19 25.08.2026

  • 14 Роза Луксембург

    4 8 Отговор
    Социализъм или Варварство!

    12:20 25.08.2026

  • 15 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Питанка":

    Питай нашите евроатлантици,които до един са учили в Москва на кого се кланяха и лижеха з@дниците ?

    12:25 25.08.2026

  • 16 ФАКТ

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Питанка":

    Всички тия поробени националности и народи ИМАТ свой Език, история, култура, територии ,етнос,.а монголяк -татарските роби москалья от УЛУС МУХША, ЗАЩО НЯМАТ?!? Защо НИКОГА не са имали своя държава?!?

    Коментиран от #17, #20

    12:25 25.08.2026

  • 17 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    Татарските роби там са българите бре:)

    Коментиран от #22, #24

    12:27 25.08.2026

  • 18 Склад за

    8 4 Отговор
    оръжие с два пистолета??? Джойстик, залепен за някакво дърво??? Тотално подценяване интелекта на четящите

    12:28 25.08.2026

  • 19 Подпалването на Антонов(самолет)

    6 2 Отговор
    Идват избори в Германия. Защо да не спретнат аналогия с подпалването на Райхстага. Немците си знаят избирателно историята, за Райхстага може да не са чували, докато се усетят задачата ще е изпълнена.

    12:28 25.08.2026

  • 20 Последните Генетични изследвания

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    през 2023г Сочат,че в съвременните пиздоглазци от П едерацията край блатата,..присъстват...88 % Монголоиден Ген!..
    А Изследванията ( 20 25г) на Генома на съвременните Българи..( Забележете)...96%... ТРАКИЙСКИ ГЕНИ !!

    12:32 25.08.2026

  • 21 Хахахах

    3 2 Отговор
    Абсурдни лъжи. Измислиха пак схема да отвлекат вниманието на хората, покрай набиращата сили "грешна" партия в Германия. DWсаВъшкиИподлоги.

    12:33 25.08.2026

  • 22 Мало умието НЕ Е

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Повод за гордост, шлю ХА ебучая!
    ЧетИ... пен ДЕЛ,..четИ...
    Ааааахахаха

    Коментиран от #25

    12:35 25.08.2026

  • 23 За размисъл

    4 1 Отговор
    На Мерц спешно му трябва подкрепа и ето - появиха се дроновете по летищата.

    12:36 25.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мало умието НЕ Е":

    Татарите в Казан са волжките българи бе шошон:))) колко си невеж е н.егр@мотен.

    Коментиран от #28

    12:40 25.08.2026

  • 26 Трол

    0 0 Отговор
    Хахаха туй са урките

    12:49 25.08.2026

  • 27 Съдейки по оценките

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    на коментара ти, очевидно няма много повярвали на това, което си написал, въпреки че се опитваш да цитираш един безкрайно "достоверен" източник... Както и цитирането на МП Радев за липсата на руска намеса при взрива в склада на ЕМКО... Споко, там не са руснаците, а некадърните работници на недоотровения с новичок Гебрев...

    12:50 25.08.2026

  • 28 Аре лопай КУ ранагата,..

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Пе Деразина !
    Провери през кой век , монгольята "определят" Българите за..."татари"!
    И глей последните изследвания на Генома, ТЕЕ ба фустата
    Хехехе

    12:51 25.08.2026

  • 29 чичо дрон

    0 0 Отговор
    ще има фойерверки..нацистка паплач трябва да бъде избита..за жалост през 1945г...не са успели да я заличат напълно..никога не късно..

    12:57 25.08.2026

  • 30 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    Имаш ли мозък нещо друго да напишешь, нечто ново? Че ставаш направо досаден.

    12:57 25.08.2026

  • 31 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    Имаш ли мозък нещо друго да напишешь, нечто ново? Че ставаш направо досаден.

    12:57 25.08.2026

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