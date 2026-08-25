Германия: Тревожни разкрития за много по-голям атентат

Изминаха почти три седмици, откакто на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви. Според разследването летателният апарат е трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов“, превозващ военно оборудване. Атентатът обаче се провали, тъй като детонаторът на бомбата явно е бил дефектен.
Намерен е и трети дрон
Служители на Федералната криминална служба (BKA) в Германия разследват как точно е трябвало да се осъществи атентатът – и кой е отговорен за него. Според информация на NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг" (SZ) разследващите предполагат, че са били използвани не само един, а няколко дрона. Първият дрон беше намерен на територията на летището, а втори дрон по всяка вероятност се е сблъскал със самолет на DHL. Трети дрон - което стана известно едва сега - е бил намерен вечерта на 14 август в провинция Саксония-Анхалт - в местност, която граничи непосредствено с летището в Лайпциг.
Според информация от службите за сигурност разследващите са открили на мястото на находката субстанция, която е около 50 грама от силно експлозивния военен взрив „хексоген“. Възможно е извършителите да са замисляли много по-голям атентат, отколкото беше известно досега.
Сблъсъкът на дрона със самолет
Освен първия дрон, който беше открит в нощта на 4 август на летището в Лайпциг, втори дрон явно се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след това. Самолетът е бил принуден да прекъсне кацането си в Лайпциг поради незабавното затваряне на летището след откриването на първия дрон и е продължил полета си.
Самолетът вероятно се е сблъскал с дрона, докато е летял с скорост от няколкостотин километра в час. Няколко секунди преди това пилотите на самолета са забелязали обект с размери около 30 сантиметра. Анализът на радарното изображение по-късно също е показал наличие на малък летящ обект.
Съмнителна антена и друга електроника
След сблъсъка с дрона самолетът на DHL е бил пренасочен към Хановер, където на летището е бил проверен от разследващите, а екипажът е бил разпитан. При това на опашката на самолета е било установена повреда. Разследването е показало, че вероятно не става дума за сблъсък с птица.
В малко населено място, северно от летището в Лайпциг, разследващите са иззели техническо устройство, което вероятно е било използвано за управлението на този дрон: към едно дърво са били закрепени антена и друга електроника.
Недалеко от същото място е имало изгоряла земя и са открити метални части. Разследващите смятат, че това е възможното място на детонацията. Свидетели говорят за силен трясък, който са чули няколко часа преди откриването на дрона с експлозиви на летището.
Службите за сигурност подозират руските тайни служби
Какво е експлодирало там, дали е било инцидент и дали извършителите са искали да унищожат доказателства, продължава да бъде предмет на разследването.
Все още не е ясно как е трябвало да се осъществи атентатът и кой може да стои зад него. Кръгове, свързани със сигурността, предполагат, че руските спецслужби са участвали в планирането му. Русия публично отхвърли всякаква отговорност. В момента службите за сигурност разследващите няколко следи, свързани и с открита ДНК.
Намерен е и склад за оръжие край Берлин
Според информация на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" службите за сигурност в Германия са открили и скривалище с две заредени оръжия в покрайнините на Берлин. Според оценката на властите става дума за склад на руски агенти, предназначен за евентуални атентати.
Службите за сигурност са стигнали до заключението, че складът за оръжие е бил създаден с цел извършване на атентат, заяви федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт. Идентифициран е и един заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Подозренията са за шпионска дейност и подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
"Кинетични операции" по поръчка на Москва?
От месеци службите за сигурност предупреждават, че разузнавателните служби на Русия планират атентати в Германия. Според разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг" вътрешното разузнаване разполага с информация, че става дума за тайно хранилище на руските разузнавателни служби – така наречената „мъртва пощенска кутия“ с потенциално смъртоносно съдържание. Запознати лица са убедени, че оръжията вероятно са били оставени за агенти, които трябвало да извършат на територията на Германия т.нар. „кинетични операции“ по поръчка на Москва. Терминът обозначава физически атаки, като например атентати.
Автори: Мануел Бевардер ARD | Флориан Фладе ARD | Йорг Дил ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #9, #10, #12
12:03 25.08.2026
2 пешо
12:07 25.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Швепса
12:10 25.08.2026
5 Извади си факта
До коментар #3 от "От създаването на":от януса че намирисваш
12:11 25.08.2026
6 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Припомням, че правителството на ватенката Радев избърза да каже, че няма руска намеса при взрива в ЕМКО на 10 август, а е "вътрешна работа"
Коментиран от #7, #27
12:14 25.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 не може да бъде
12:15 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
До коментар #1 от "Робот":Вчера отпразнувахме 4 г. и половина от СВО "Киев за 3 дня" 🤣🤣🤣
Коментиран от #30, #31
12:16 25.08.2026
11 Питанка
Та на кого точно са братя нашите родоотстъпници, копейките ? На кого точно се кланят ?
Никой ли не знае ?
Коментиран от #15, #16
12:18 25.08.2026
12 Никак
До коментар #1 от "Робот":защото няма да има време за обяснения.
12:18 25.08.2026
13 Германия, в лицето на Мерц
12:19 25.08.2026
14 Роза Луксембург
12:20 25.08.2026
15 Атина Палада
До коментар #11 от "Питанка":Питай нашите евроатлантици,които до един са учили в Москва на кого се кланяха и лижеха з@дниците ?
12:25 25.08.2026
16 ФАКТ
До коментар #11 от "Питанка":Всички тия поробени националности и народи ИМАТ свой Език, история, култура, територии ,етнос,.а монголяк -татарските роби москалья от УЛУС МУХША, ЗАЩО НЯМАТ?!? Защо НИКОГА не са имали своя държава?!?
Коментиран от #17, #20
12:25 25.08.2026
17 Атина Палада
До коментар #16 от "ФАКТ":Татарските роби там са българите бре:)
Коментиран от #22, #24
12:27 25.08.2026
18 Склад за
12:28 25.08.2026
19 Подпалването на Антонов(самолет)
12:28 25.08.2026
20 Последните Генетични изследвания
До коментар #16 от "ФАКТ":през 2023г Сочат,че в съвременните пиздоглазци от П едерацията край блатата,..присъстват...88 % Монголоиден Ген!..
А Изследванията ( 20 25г) на Генома на съвременните Българи..( Забележете)...96%... ТРАКИЙСКИ ГЕНИ !!
12:32 25.08.2026
21 Хахахах
12:33 25.08.2026
22 Мало умието НЕ Е
До коментар #17 от "Атина Палада":Повод за гордост, шлю ХА ебучая!
ЧетИ... пен ДЕЛ,..четИ...
Ааааахахаха
Коментиран от #25
12:35 25.08.2026
23 За размисъл
12:36 25.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
До коментар #22 от "Мало умието НЕ Е":Татарите в Казан са волжките българи бе шошон:))) колко си невеж е н.егр@мотен.
Коментиран от #28
12:40 25.08.2026
26 Трол
12:49 25.08.2026
27 Съдейки по оценките
До коментар #6 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":на коментара ти, очевидно няма много повярвали на това, което си написал, въпреки че се опитваш да цитираш един безкрайно "достоверен" източник... Както и цитирането на МП Радев за липсата на руска намеса при взрива в склада на ЕМКО... Споко, там не са руснаците, а некадърните работници на недоотровения с новичок Гебрев...
12:50 25.08.2026
28 Аре лопай КУ ранагата,..
До коментар #25 от "Атина Палада":Пе Деразина !
Провери през кой век , монгольята "определят" Българите за..."татари"!
И глей последните изследвания на Генома, ТЕЕ ба фустата
Хехехе
12:51 25.08.2026
29 чичо дрон
12:57 25.08.2026
30 Орк
До коментар #10 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":Имаш ли мозък нещо друго да напишешь, нечто ново? Че ставаш направо досаден.
12:57 25.08.2026
31 Орк
До коментар #10 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":Имаш ли мозък нещо друго да напишешь, нечто ново? Че ставаш направо досаден.
12:57 25.08.2026