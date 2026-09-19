"С до 5 години САЩ могат да забавят доставките на оръжие"

САЩ са предупредили свои съюзници, че доставките на някои ключови оръжейни системи могат да бъдат забавени с до 5 години, докато Вашингтон възстановява собствените си изчерпани запаси от ракети и боеприпаси. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на американски и европейски представители.

Най-сериозно засегнати могат да бъдат доставките на ракети и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за европейски държави. Според информацията основната причина е голямото количество боеприпаси, използвани от американските въоръжени сили във войната с Иран, което е създало недостиг в стратегически запаси и е разкрило ограничения в производствения капацитет на американската отбранителна индустрия.

Особено показателен е случаят с Германия. Берлин е поискал от Вашингтон да ускори доставките на крилати ракети с голям обсег Tomahawk и наземни пускови установки Typhon. Според източниците на Bloomberg обаче недостигът на Tomahawk означава, че производителят Raytheon, част от RTX, може да не успее да изпълни искането в рамките на следващите 5 години.

Проблеми вече се усещат и в някои източноевропейски държави, които разчитат на американски оръжейни системи. Двама представители, цитирани от Bloomberg, посочват, че забавяния са започнали скоро след началото на конфликта с Иран.

Недостигът може да има пряко отражение и върху Украйна. Киев настоява за допълнителни ракети-прехващачи за системите Patriot преди зимния период, но Пентагонът в момента поставя по-висок приоритет върху възстановяването на собствените си запаси. Темата за противовъздушната отбрана на Украйна се очаква да бъде сред обсъжданите въпроси по време на срещите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през следващата седмица.

Според оценки по време на конфликта с Иран САЩ са използвали повече от половината от най-модерните си варианти на ракетите Patriot, около една трета от запасите от Tomahawk и близо половината от някои прецизни ракети и прехващачи THAAD. Тези числа са оценки, а не официално публикувана пълна инвентаризация на Пентагона.

Американската отбранителна индустрия вече се опитва да увеличи производството. Lockheed Martin има рамково споразумение за повишаване на годишния капацитет за производство на прехващачи PAC-3 MSE от около 600 до приблизително 2000 годишно, като целта е това ниво да бъде достигнато до края на 2030 г.

RTX също ускорява производството. През август компанията получи седемгодишен договор на стойност 22,9 млрд. долара, който трябва да позволи постепенно увеличаване на производството на Tomahawk до над 1000 ракети годишно. Компанията посочва, че още през първата половина на 2026 г. е доставила три пъти повече Tomahawk спрямо същия период на 2025 г.

Въпреки това увеличаването на производството не може да стане незабавно. Отбранителните компании трябва да разширят заводите си, да увеличат броя на служителите, да осигурят компоненти и да разширят мрежите от доставчици. Именно тези ограничения в производствената верига са една от причините някои поръчки да се измерват вече не в месеци, а в години.