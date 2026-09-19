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С до 5 години САЩ могат да забавят доставките на оръжие

С до 5 години САЩ могат да забавят доставките на оръжие

19 Септември, 2026 11:27 513 17

  • сащ-
  • доставки-
  • оръжие-
  • забавяне-
  • иран-
  • украйна

Недостигът на ракети и боеприпаси след войната с Иран може да отложи доставки за европейски държави и да усложни допълнително снабдяването на Украйна със системи Patriot

С до 5 години САЩ могат да забавят доставките на оръжие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ са предупредили свои съюзници, че доставките на някои ключови оръжейни системи могат да бъдат забавени с до 5 години, докато Вашингтон възстановява собствените си изчерпани запаси от ракети и боеприпаси. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на американски и европейски представители.

Най-сериозно засегнати могат да бъдат доставките на ракети и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за европейски държави. Според информацията основната причина е голямото количество боеприпаси, използвани от американските въоръжени сили във войната с Иран, което е създало недостиг в стратегически запаси и е разкрило ограничения в производствения капацитет на американската отбранителна индустрия.

Особено показателен е случаят с Германия. Берлин е поискал от Вашингтон да ускори доставките на крилати ракети с голям обсег Tomahawk и наземни пускови установки Typhon. Според източниците на Bloomberg обаче недостигът на Tomahawk означава, че производителят Raytheon, част от RTX, може да не успее да изпълни искането в рамките на следващите 5 години.

Проблеми вече се усещат и в някои източноевропейски държави, които разчитат на американски оръжейни системи. Двама представители, цитирани от Bloomberg, посочват, че забавяния са започнали скоро след началото на конфликта с Иран.

Недостигът може да има пряко отражение и върху Украйна. Киев настоява за допълнителни ракети-прехващачи за системите Patriot преди зимния период, но Пентагонът в момента поставя по-висок приоритет върху възстановяването на собствените си запаси. Темата за противовъздушната отбрана на Украйна се очаква да бъде сред обсъжданите въпроси по време на срещите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през следващата седмица.

Според оценки по време на конфликта с Иран САЩ са използвали повече от половината от най-модерните си варианти на ракетите Patriot, около една трета от запасите от Tomahawk и близо половината от някои прецизни ракети и прехващачи THAAD. Тези числа са оценки, а не официално публикувана пълна инвентаризация на Пентагона.

Американската отбранителна индустрия вече се опитва да увеличи производството. Lockheed Martin има рамково споразумение за повишаване на годишния капацитет за производство на прехващачи PAC-3 MSE от около 600 до приблизително 2000 годишно, като целта е това ниво да бъде достигнато до края на 2030 г.

RTX също ускорява производството. През август компанията получи седемгодишен договор на стойност 22,9 млрд. долара, който трябва да позволи постепенно увеличаване на производството на Tomahawk до над 1000 ракети годишно. Компанията посочва, че още през първата половина на 2026 г. е доставила три пъти повече Tomahawk спрямо същия период на 2025 г.

Въпреки това увеличаването на производството не може да стане незабавно. Отбранителните компании трябва да разширят заводите си, да увеличат броя на служителите, да осигурят компоненти и да разширят мрежите от доставчици. Именно тези ограничения в производствената верига са една от причините някои поръчки да се измерват вече не в месеци, а в години.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко,

    2 6 Отговор
    руската война ще се проточи до 2063 г. по предварителни изчисления. Никой, освен Путин, не бърза. Защото няма да дочака.

    11:30 19.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Времето на ПИРАМИДИТЕ се завърна Даваш пари чакаш малко и нищо не получаваш Да живее демокрацията

    11:32 19.09.2026

  • 3 6135

    9 1 Отговор
    "С до 5 години САЩ могат да забавят доставките на оръжие"

    Забележително е как всеки път използвате различен словоред, но никога правилния!

    11:33 19.09.2026

  • 4 Вовата съм

    4 1 Отговор
    Мухахаха, 5 години закъснение(поне) - партньорско е! Кравария напъва целия свят да й купува железата, но по еврейски - само да ги плати а пък може и да си ги получи някога.... войните вече ще подлежат на строго планира - 5 години напред преценяваш какво ще ти трябва и си го поръчваш. Като (ако) дойдат почваш да воюваш

    11:33 19.09.2026

  • 5 Ццц

    4 1 Отговор
    Дайте поне един плейстейшън на МО, че след 5 години никой БГ ас няма да помни как се кара самалет! Да ти и съюзниците, да ти и членовете 5!

    Коментиран от #7

    11:34 19.09.2026

  • 6 ф16 блок 70 най -доброто

    6 1 Отговор
    До 30 години забавяне не е проблем.

    Коментиран от #14

    11:38 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ццц

    4 1 Отговор
    Идеално! Точно за 100-годишния юбилей на модела ф-16, който предплатихме! И ще дойде точно за руснаците! Нали и тях чакаме след 5 години? 🤣🤣🤣. Предполагам, че като добри и верни партньори трябва да платим още 2 млрд. неустойка, че не си спазваме договора да си вземем самолетите до 2027? Реве ми се! Като Паси в трабант ми се реве!

    11:43 19.09.2026

  • 11 хехе

    2 1 Отговор
    За краварите е важно сега да приберат парата, а дали ще доставят някое гърмящо желязо на съюзниците си е божа работа.

    11:43 19.09.2026

  • 12 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    5 г. долу горе по краваското броене означава 15-20 години, та зеления гном тогава да чака пушкала.

    11:44 19.09.2026

  • 13 Европейца

    1 1 Отговор
    След 5 години ще им трябват на тях да си пазят вонящия обор... дотогава и аятоласите и хутите щЕ имат джепане, което да поразява у дома на "ДЕМОКРАТИТЕ"

    11:44 19.09.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ф16 блок 70 най -доброто":

    Не знам кой вход и кой апартамент са но да ме убеждават че това са нови самолети при положение че текат като лейки и са заземени е несериозно Може да са сложили някакви подобрения но фюзелажа е набор 76

    11:45 19.09.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    САЩ и ЕС режима са една най обикновена пирамида на която идва края, лошото за ЕС е, че шефовете на пирамидата където и потъват потоците с пари са в САЩ, оказасе, че ЕС са просто едни събирачи на балъци хахахаха за които нищо няма да остане хахахаха.

    11:48 19.09.2026

  • 16 Ццц

    0 0 Отговор
    Направо им слагайте турска регистрация да не плащаме 2 пъти на нотариус! След 5 год СО, което сега означава "след околовръстното", ще е СС - софийски санджак!

    11:51 19.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.