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Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи, бензинът ще поевтинее

Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи, бензинът ще поевтинее

19 Септември, 2026 12:23 507 25

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Той не посочи конкретен срок за прекратяване на конфликта, нито обяви ново договорено примирие

Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи, бензинът ще поевтинее - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква войната с Иран скоро да приключи, като свърза края на конфликта и с понижение на цените на бензина в САЩ.

По думите на Тръмп след края на военните действия цените на бензина в САЩ трябва да се върнат към нивата отпреди войната или дори под тях. Той не посочи конкретен срок за прекратяване на конфликта, нито обяви ново договорено примирие.

Изказването идва на фона на продължаващ вече месеци конфликт между САЩ и Иран и сериозни сътресения на енергийните пазари. Reuters съобщава, че войната продължава да оказва натиск върху Вашингтон както във военен, така и в икономически план, а нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток остават един от основните фактори за високите цени на петрола.

Brent приключи търговията в петък около 104,87 USD за барел, а американският WTI – около 100,30 USD. Пазарът остава силно чувствителен към всяка информация за ударите по енергийната инфраструктура, движението през Ормуз и възможни дипломатически инициативи.

Тръмп и по-рано през седмицата заяви, че се надява конфликтът да е близо до своя край. В сряда той каза, че САЩ „се надяват да са към края“ на войната. Паралелно се подготвят разговори между американския президент и лидерите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив покрай Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Тези изявления обаче трябва да се разглеждат предпазливо. Reuters отбелязва, че Тръмп многократно е прогнозирал бърз край на войната с Иран от началото на конфликта, докато предишни опити за договаряне на прекратяване на бойните действия не доведоха до трайно уреждане.

Към момента няма потвърдено ново мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Според Reuters преговори между САЩ и Иран не са водени от юни, а редица ключови въпроси – включително бъдещето на иранската ядрена програма, сигурността на корабоплаването през Ормуз и ролята на подкрепяните от Иран групировки в региона – остават нерешени.

Войната има все по-осезаеми последици и за американската икономика. Високите петролни котировки се пренасят върху цените на бензина и дизела, а енергийният фактор се превръща в чувствителна вътрешнополитическа тема преди междинните избори в САЩ през ноември.

На този фон новото изявление на Тръмп е най-вече сигнал за очакванията на Белия дом, а не потвърждение за вече договорен край на войната. Реалното развитие ще зависи от възобновяването на дипломатическите контакти, поведението на Иран и ситуацията около Ормузкия проток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    САЩ и България ще плащат 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #3, #15

    12:25 19.09.2026

  • 2 Тръмп

    14 0 Отговор
    Луд за връзване! Вече дори не чета, какво казва.

    12:25 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дядо Дончо

    11 0 Отговор
    Ракетите свършиха, обявявам Победа!

    12:27 19.09.2026

  • 5 Софийски Бот

    8 1 Отговор
    Понеделник борсата ще отвори от ниско и после ще скочи ...да да прибере парите в полза на спекуланта

    12:28 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дааааа

    5 1 Отговор
    Войната в Иран ще се окаже,че не е само в Иран но и в други държави / подлоги/ на краварите
    Само да напомня на персите,че и тук има за бомбени.

    12:28 19.09.2026

  • 8 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Тръмп има коефициент на интелигентност 72 .има шимпанзета с коефициент 95.та това е руския избор в сащ.шимпанзетата избират шимпанзета и то два пъти.вртзват се на лъжите на подобен и после плачат колко лош им бил избора ама виновни били други.другарите тук реваха 24/7 какъв бизнесмен и умен човек бил рижавия....сега са на друго мнение ама...

    Коментиран от #23

    12:29 19.09.2026

  • 9 Мишел

    5 1 Отговор
    Предизборни приказки на Тръмп.
    САЩ се чудят , как да излязат от войната, която загубиха

    12:29 19.09.2026

  • 10 Бечката

    6 0 Отговор
    Добре че гн трамп спря войната в украина за двадесет и четири часа щото не знам ко щяхме да правим. даааа

    12:29 19.09.2026

  • 11 Констатация

    3 1 Отговор
    Ммммм..... та ти бай Дончо!!!!!!!! 2,24 за Литър Дизел при мене, как е в Бг не зная....

    12:31 19.09.2026

  • 12 Хайде де Дони

    4 0 Отговор
    Чакаме го тва, чакаме те , хайде, хайде

    12:32 19.09.2026

  • 13 Все едно Радев

    3 3 Отговор
    не омайва с предизборни лакърдии.

    12:32 19.09.2026

  • 14 Така, така....

    5 1 Отговор
    .....вече 7 месеца идиотът Тръмп успешно приключва войната с Иран всяка събота и в понеделник отново моли за помощ всички съюзници!

    12:33 19.09.2026

  • 15 Звездите ти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    говорят?

    12:33 19.09.2026

  • 16 Дудов

    3 0 Отговор
    Ще стане аама некой друг път

    12:34 19.09.2026

  • 17 Оранжев кклоун

    5 0 Отговор
    Ще приключи, когато собствениците ти изрихелските убийци кажат

    12:34 19.09.2026

  • 18 Соломон

    5 0 Отговор
    Американският Бойко Борисов!
    Но кой е по- тъп е трудно да се каже!

    12:34 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хитлер

    2 0 Отговор
    Като се изчистят всички евреи и всички войни ще приключаг

    Коментиран от #25

    12:35 19.09.2026

  • 21 Мнение

    1 0 Отговор
    Този човек има необходимост от спешно лечение. Той с неговите бръщолевения, заплахи, закани, водене на отвратителни войни по целия свят е направо опасен за народите. Въпросът е - има ли кой да спре диктаторите по света, или осем милиарда ще се оставим да ни "пържат на бавен огън" тези луди хора, които си играят с живота, здравето и бъдещето на човечеството?

    12:37 19.09.2026

  • 22 Някой

    1 0 Отговор
    знае ли дали чичо Дони е на "успокоителни"!? Вече 7 месеца ни успокоява че войната скоро ще приключи а тя си тече с пълна сила!? А че "има нещо гнило в Дания" - има...

    12:37 19.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сиатъл

    0 0 Отговор
    Болшинството привърженници на Републиканците в Щатите се надяват и молят за импийчмънт на това старче, а мястото му да заеме Джей Ди Ванс!!!!! Тръмп предаде надеждите на мнозина, оказа се най-обикновен мошенник!

    12:38 19.09.2026

  • 25 Ще дойдат други дет

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хитлер":

    Да ги правят

    12:38 19.09.2026