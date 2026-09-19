Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи, бензинът ще поевтинее

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква войната с Иран скоро да приключи, като свърза края на конфликта и с понижение на цените на бензина в САЩ.

По думите на Тръмп след края на военните действия цените на бензина в САЩ трябва да се върнат към нивата отпреди войната или дори под тях. Той не посочи конкретен срок за прекратяване на конфликта, нито обяви ново договорено примирие.

Изказването идва на фона на продължаващ вече месеци конфликт между САЩ и Иран и сериозни сътресения на енергийните пазари. Reuters съобщава, че войната продължава да оказва натиск върху Вашингтон както във военен, така и в икономически план, а нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток остават един от основните фактори за високите цени на петрола.

Brent приключи търговията в петък около 104,87 USD за барел, а американският WTI – около 100,30 USD. Пазарът остава силно чувствителен към всяка информация за ударите по енергийната инфраструктура, движението през Ормуз и възможни дипломатически инициативи.

Тръмп и по-рано през седмицата заяви, че се надява конфликтът да е близо до своя край. В сряда той каза, че САЩ „се надяват да са към края“ на войната. Паралелно се подготвят разговори между американския президент и лидерите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив покрай Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Тези изявления обаче трябва да се разглеждат предпазливо. Reuters отбелязва, че Тръмп многократно е прогнозирал бърз край на войната с Иран от началото на конфликта, докато предишни опити за договаряне на прекратяване на бойните действия не доведоха до трайно уреждане.

Към момента няма потвърдено ново мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Според Reuters преговори между САЩ и Иран не са водени от юни, а редица ключови въпроси – включително бъдещето на иранската ядрена програма, сигурността на корабоплаването през Ормуз и ролята на подкрепяните от Иран групировки в региона – остават нерешени.

Войната има все по-осезаеми последици и за американската икономика. Високите петролни котировки се пренасят върху цените на бензина и дизела, а енергийният фактор се превръща в чувствителна вътрешнополитическа тема преди междинните избори в САЩ през ноември.

На този фон новото изявление на Тръмп е най-вече сигнал за очакванията на Белия дом, а не потвърждение за вече договорен край на войната. Реалното развитие ще зависи от възобновяването на дипломатическите контакти, поведението на Иран и ситуацията около Ормузкия проток.