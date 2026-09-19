Срина се националната електропреносна мрежа на Куба

Националната електроенергийна система на Куба отново се срина, оставяйки милиони жители без ток. Аварията е станала в петък след проблем по високоволтови електропроводи, който е довел до каскадно изключване на части от мрежата, съобщиха кубинските власти.

Държавната енергийна компания UNE обяви, че незабавно са задействани процедурите за постепенно възстановяване на електрозахранването. До вечерта токът е бил върнат само в ограничени части на Хавана, основно около болници и други критични обекти. По данни на Associated Press едва около 5% от потребителите в столицата са имали електричество към този момент.

Der Spiegel определя инцидента като седмия пълен срив на електропреносната система от началото на годината, докато Reuters и AP говорят за поне шест големи национални или почти национални прекъсвания през 2026 г. Разликата вероятно се дължи на различен начин на отчитане на частичните и пълните сривове.

Причината за последната авария е повреда по преносната мрежа, като нестабилното време допълнително е усложнило ситуацията. Още преди пълния срив системата е работила при огромен дефицит – според данни, цитирани от Der Spiegel, в пиковите часове са били налични около 1110 мегавата при търсене от приблизително 3200 мегавата.

Енергийната криза се задълбочава

Кубинската електроенергийна система е под силен натиск от години. Част от топлоелектрическите централи са остарели и често аварират, а страната изпитва сериозен недостиг на горива и резервни части. Дори когато националната мрежа работи, в някои райони прекъсванията на тока продължават повече от 30 часа.

Ситуацията се влоши допълнително през тази година, след като САЩ засилиха ограниченията върху доставките на петрол за Куба. Reuters съобщава, че американската политика практически е блокирала значителна част от външните доставки на гориво за острова. Венецуела, която дълго време беше основен доставчик на суров петрол за Куба, спря доставките след политическите събития в Каракас в началото на годината.

Според AP от март насам Куба е получила само една значителна доставка на гориво по море – от руски танкер. Ограничените доставки се отразяват пряко върху работата на топлоелектрическите централи и върху възможността да бъдат поддържани резервни мощности.

Последиците вече излизат извън енергетиката

Продължителните прекъсвания засягат транспорта, предприятията, снабдяването с вода, телекомуникациите и здравната система. Спирането на електричеството затруднява съхранението на храни и лекарства, работата на водните помпи и достъпа до интернет и мобилни услуги.

Жители на Хавана разказват пред международните агенции, че в някои райони токът се появява само за кратко, след което отново изчезва за часове или дори за цял ден. Поредицата от аварии допълнително засилва общественото недоволство в страна, която вече преживява тежка икономическа криза и недостиг на основни стоки.

Напрежението между Хавана и Вашингтон също продължава да расте. Ден преди последния срив САЩ наложиха нови санкции срещу 11 кубински структури и представители, свързани с никеловия сектор и военни предприятия. Американската администрация твърди, че мерките са насочени срещу структури, които облагодетелстват управляващия елит, докато кубинските власти обвиняват санкциите за задълбочаването на икономическите и енергийните проблеми.

Правозащитни експерти на ООН също отправиха критики към американските ограничения, предупреждавайки, че влошаващото се снабдяване с електричество, гориво и вода създава сериозни рискове за общественото здраве.

Към момента кубинските енергийни власти продължават постепенното възстановяване на системата, но не са посочили кога електрозахранването ще бъде напълно нормализирано.