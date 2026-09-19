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Срина се националната електропреносна мрежа на Куба

Срина се националната електропреносна мрежа на Куба

19 Септември, 2026 13:51 1 027 83

  • куба-
  • ток-
  • спиране-
  • криза-
  • енергийна система

Милиони хора бяха засегнати от поредния мащабен срив, докато страната се бори с остър недостиг на горива и остаряла енергийна инфраструктура

Срина се националната електропреносна мрежа на Куба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националната електроенергийна система на Куба отново се срина, оставяйки милиони жители без ток. Аварията е станала в петък след проблем по високоволтови електропроводи, който е довел до каскадно изключване на части от мрежата, съобщиха кубинските власти.

Държавната енергийна компания UNE обяви, че незабавно са задействани процедурите за постепенно възстановяване на електрозахранването. До вечерта токът е бил върнат само в ограничени части на Хавана, основно около болници и други критични обекти. По данни на Associated Press едва около 5% от потребителите в столицата са имали електричество към този момент.

Der Spiegel определя инцидента като седмия пълен срив на електропреносната система от началото на годината, докато Reuters и AP говорят за поне шест големи национални или почти национални прекъсвания през 2026 г. Разликата вероятно се дължи на различен начин на отчитане на частичните и пълните сривове.

Причината за последната авария е повреда по преносната мрежа, като нестабилното време допълнително е усложнило ситуацията. Още преди пълния срив системата е работила при огромен дефицит – според данни, цитирани от Der Spiegel, в пиковите часове са били налични около 1110 мегавата при търсене от приблизително 3200 мегавата.

Енергийната криза се задълбочава

Кубинската електроенергийна система е под силен натиск от години. Част от топлоелектрическите централи са остарели и често аварират, а страната изпитва сериозен недостиг на горива и резервни части. Дори когато националната мрежа работи, в някои райони прекъсванията на тока продължават повече от 30 часа.

Ситуацията се влоши допълнително през тази година, след като САЩ засилиха ограниченията върху доставките на петрол за Куба. Reuters съобщава, че американската политика практически е блокирала значителна част от външните доставки на гориво за острова. Венецуела, която дълго време беше основен доставчик на суров петрол за Куба, спря доставките след политическите събития в Каракас в началото на годината.

Според AP от март насам Куба е получила само една значителна доставка на гориво по море – от руски танкер. Ограничените доставки се отразяват пряко върху работата на топлоелектрическите централи и върху възможността да бъдат поддържани резервни мощности.

Последиците вече излизат извън енергетиката

Продължителните прекъсвания засягат транспорта, предприятията, снабдяването с вода, телекомуникациите и здравната система. Спирането на електричеството затруднява съхранението на храни и лекарства, работата на водните помпи и достъпа до интернет и мобилни услуги.

Жители на Хавана разказват пред международните агенции, че в някои райони токът се появява само за кратко, след което отново изчезва за часове или дори за цял ден. Поредицата от аварии допълнително засилва общественото недоволство в страна, която вече преживява тежка икономическа криза и недостиг на основни стоки.

Напрежението между Хавана и Вашингтон също продължава да расте. Ден преди последния срив САЩ наложиха нови санкции срещу 11 кубински структури и представители, свързани с никеловия сектор и военни предприятия. Американската администрация твърди, че мерките са насочени срещу структури, които облагодетелстват управляващия елит, докато кубинските власти обвиняват санкциите за задълбочаването на икономическите и енергийните проблеми.

Правозащитни експерти на ООН също отправиха критики към американските ограничения, предупреждавайки, че влошаващото се снабдяване с електричество, гориво и вода създава сериозни рискове за общественото здраве.

Към момента кубинските енергийни власти продължават постепенното възстановяване на системата, но не са посочили кога електрозахранването ще бъде напълно нормализирано.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    22 19 Отговор
    Краварите са като иссреелците :ИЬРОДИ.

    Коментиран от #4, #5, #21, #39, #79

    13:55 19.09.2026

  • 2 Бажо

    21 21 Отговор
    Е това щеше да е и България, ако беше останала с Русия.

    13:55 19.09.2026

  • 3 РУСИЯ

    21 22 Отговор
    СЕГА ЩЕ НАПРАВИ ЛИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА ?
    БРАТЮШКИ КЪДЕ СТЕ ?

    РУСКАТА ЛЮБОВ ВИНАГИ ВОДИ
    ДО ГЛАД И МИЗЕРИЯ...

    13:55 19.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жалко

    6 7 Отговор
    Обичам да ходя на Варадеро!

    Коментиран от #10

    13:58 19.09.2026

  • 7 Руски инженер

    13 5 Отговор
    я поддържа. Ще я оправи, споко.

    13:58 19.09.2026

  • 8 Куба е Територия

    15 17 Отговор
    Територия на САЩ .

    Време е Червената Чума да бъде
    Премахната
    И Кубинския Народ
    Да защивее Добре.

    13:59 19.09.2026

  • 9 За кво им е ток?

    7 6 Отговор
    Вечно лято е.

    13:59 19.09.2026

  • 10 Здрасти,

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Жалко":

    Бареков!

    Коментиран от #13

    14:00 19.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Кубинците да потърсят Ким.Той има бомби за забавление .Тръмп очите като разберат ще се на пик.ят

    14:00 19.09.2026

  • 12 И Киев е Руски

    5 5 Отговор
    4 и 5 .Що бързайте бе

    14:01 19.09.2026

  • 13 Нее

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Здрасти,":

    Обикновен милионер съм!

    Коментиран от #20

    14:02 19.09.2026

  • 14 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    7 8 Отговор
    Масирана руска атака срещу Одеска област: 178 000 домакинства останаха без ток

    Коментиран от #16

    14:02 19.09.2026

  • 15 Ксаниба

    10 5 Отговор
    Тези 5% от потребителите дето имат ток сигурно са висши чугуни от ком.партията.

    14:03 19.09.2026

  • 16 НРБ

    14 11 Отговор

    До коментар #14 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Когато бяхме с руснаците и при нас беше дискотека и стояхме на тъмно.

    14:04 19.09.2026

  • 17 Фори

    5 5 Отговор
    Там ток не им трябва. Нямат зима.Вечно лято. Цял живот по долни гащи. И от палмите пада по нещо целогодишно.

    14:11 19.09.2026

  • 18 Нищо им няма

    10 7 Отговор
    Ежедневие като в Мацква и Крим.

    14:12 19.09.2026

  • 19 Иво Христов

    9 2 Отговор
    Прогресивни са.Учим се от такива.

    14:13 19.09.2026

  • 20 От Рома ТВ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нее":

    ли?
    Вярвам.

    14:13 19.09.2026

  • 21 Ъъъъ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Копейките са като рашите -... роди!

    14:14 19.09.2026

  • 22 Под руско робство

    10 5 Отговор
    е така.

    Коментиран от #29

    14:15 19.09.2026

  • 23 Голема работа

    7 4 Отговор
    Оно и у Моксель,С.Корея, Крим и Иран е така от месеци!
    Анпа за бензин и Интернет изобщо да не говорим

    14:15 19.09.2026

  • 24 Връщат ме в младите години.Гот си беше

    9 6 Отговор
    Добре че деца ни не знаят какво е да ти спират тока, за да го продават на турците.И водата беше кът,а минерална нямаще.

    Коментиран от #37

    14:17 19.09.2026

  • 25 Само питам

    5 4 Отговор
    Кво става бе , бай Дончо няма ли да ги превзема вече , или го е страх от тъмното ?

    14:17 19.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не понимаю

    6 4 Отговор
    Какво им става на тия бананови републики? Пращаме им рушки аскер и калашници, държим им диктаторите на власт и пак недоволни...
    Да вземат пример от нашите крепостни как гласуват под строй и с песен. Ама ха!

    14:18 19.09.2026

  • 28 Шафьоро

    8 4 Отговор
    Абе... Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #30, #34

    14:19 19.09.2026

  • 29 бе друго си е под демократично робство

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "Под руско робство":

    Да ти изнесат златото за 1% и ти нищо да не можеш да кажеш !!
    Тоя 1% няма да ни стигна после да заровим дупките !

    Коментиран от #38

    14:19 19.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Глеам...

    6 2 Отговор
    Москальята пцу ят ПУ ткина и думат:
    За какво ни е Крим, бомби и ракети, като и сега живеем у..ДЕРМА
    Ееееедехееее

    14:20 19.09.2026

  • 32 Не понимаю

    11 6 Отговор
    Защо кубинците бягат в САЩ, Канада и на островите, а не в руския рай.
    ????????

    Коментиран от #35, #36, #43

    14:20 19.09.2026

  • 33 Външният министър на Куба

    8 9 Отговор
    Пред дипломатическия корпус, акредитиран в Куба, осъдих сериозните щети, причинени от геноцидната блокада на правителството на САЩ“, заяви кубинският външен министър Бруно Родригес Пария в своя профил X.
    „Щетите, причинени от политиката на САЩ на икономическо задушаване, възлизат на 8,083 милиарда долара между 1 март 2025 г. и 28 февруари 2026 г., рекордна цифра, със 7% по-висока от отчетената в предишния доклад.“
    „Натрупаните щети възлизат на 178,75 милиарда долара по текущи цени, с 4,7% повече от отчетените в предишния доклад.“Докладът ще бъде обсъден отново в Общото събрание на ООН.
    Той беше излъчен на живо в 11:00 ч. по радиото и телевизията. САЩ е международен терорист и агресор, престъпна хунта от луди хора

    Коментиран от #41, #44, #61

    14:20 19.09.2026

  • 34 да бе докторе

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Шафьоро":

    Тя дъртата все на интернета е седяла докато те роди .

    14:21 19.09.2026

  • 35 Гледат от

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Не понимаю":

    руските олигарси и семействата им.

    14:21 19.09.2026

  • 36 жик так

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Не понимаю":

    Щот краварника им е под ръка . А и нали обещават свободни места под мостовете...

    Коментиран от #40, #42

    14:22 19.09.2026

  • 37 Слепото

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Връщат ме в младите години.Гот си беше":

    И... романтика,..свещи,.. купони, ...
    Красота

    14:23 19.09.2026

  • 38 Че то остана ли злато?

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "бе друго си е под демократично робство":

    Мислите изнесоха всичко през Асвабаждението.

    14:24 19.09.2026

  • 39 А... моксель

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Руски ли е или.. Монгольяк Татарски?!?
    Хихихихихи

    14:25 19.09.2026

  • 40 И на руските олигарси им е под ръка,

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "жик так":

    казваш.

    14:25 19.09.2026

  • 41 Извинете, руските фейкове

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Външният министър на Куба":

    не ни касаят.

    14:27 19.09.2026

  • 42 Извинете,

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "жик так":

    личният Ви опит не ни касае. Да бяхте си останал в Коми на дърводобива.

    Коментиран от #49

    14:28 19.09.2026

  • 43 Един е на света цар Путин навсегда

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Не понимаю":

    Куба да не е полуостров ве

    Коментиран от #45, #50

    14:30 19.09.2026

  • 44 Колега Горски,

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Външният министър на Куба":

    не Ви провървя като писател, но никой не е длъжен да Ви търпи творчеството в този сайт. Направете си личен блог.

    Коментиран от #58

    14:30 19.09.2026

  • 45 Извинете, Вашият цар

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    не ни касае.

    Коментиран от #48

    14:31 19.09.2026

  • 46 Българсия Козяк се кефи на новината

    3 3 Отговор
    Все едно на остров Болшевик да спре тока ,хаха ,козите ще емигрират на подръчни средства в Нефтохим

    Коментиран от #52, #69

    14:33 19.09.2026

  • 47 Истината е

    6 4 Отговор
    Че в Куба заплатата ( 18 $) е по висока от С.Корея ( 12 $) и доближават минималната у Ху йловия МИР ( 164 $).
    А след след загубената война от Тридневния,..ше са преди... Алкашорете на педофила
    ФАКТ

    14:33 19.09.2026

  • 48 Един е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Извинете, Вашият цар":

    Немаш дертове , чети футбола

    14:34 19.09.2026

  • 49 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Извинете,":

    Извинете ,накъде е плажът ?

    14:35 19.09.2026

  • 50 Превод в ефир за копейци:

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Всички други островни държави без Куба и без безлюдните такива. Предучилищна ли си си, та не вдяна?

    14:36 19.09.2026

  • 51 Ахахаха

    3 1 Отговор
    Спомняте ли си режима на тока бе всеки ден по колко часа беше😂🤣🤣 беше много романтично правехме фенери от диня и тикви🤣😂😂

    Коментиран от #53

    14:36 19.09.2026

  • 52 КРИМ И МОСКАЛ СА УКРАИНСКИ

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Българсия Козяк се кефи на новината":

    У Белгородска Република, у КРИМ и москалбад нема Ток, вода, бензин, солярка, нема ручанье, транспорт, нема интерНЕТ, хранителни продукти, нема ПВО, банки и самальоти, Нема го и ТРИДНЕВНИЯ Петушок
    Ееееедехееее

    Коментиран от #62

    14:37 19.09.2026

  • 53 Два часа има, три часа няма

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ахахаха":

    В почивните дни четири часа има, пак три часа няма. 🥳🥳🥳

    14:37 19.09.2026

  • 54 Пък хубави кубинките бе,

    2 0 Отговор
    тяхната сметка! Апетитни като Нинова.

    14:38 19.09.2026

  • 55 В бг през 80 те🤣

    6 0 Отговор
    Тоталитарната държава изнася големи количества електроенергия (включително произведена от АЕЦ „Козлодуй“) на Запад, за да печели твърда валута и да плаща външния държавен дълг.

    14:39 19.09.2026

  • 56 Време е

    5 2 Отговор
    Пиздюхин да им изпрати...дръвени Кен Ефе със ведро и снимка на педофила на вратата!
    И да им покаже а джеба... Дека..@ерат . Гладните
    И хихихихихи

    Коментиран от #57, #59

    14:40 19.09.2026

  • 57 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Време е":

    Мога да им пратя това ,правим го само ние в Русия

    14:48 19.09.2026

  • 58 Тихо мишле !

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Колега Горски,":

    Изправени сме пред вариант на фашизма от 21-ви век – проявяващ се чрез алгоритми, социални медии и постоянно управление на страха – който представлява планирана офанзива срещу свободата, съчетаваща икономически ултралиберализъм с политически авторитаризъм.
    Проучване, обхващащо 31 европейски държави, разкрива, че крайнодесните партии получават над 23% от електоралната подкрепа, в сравнение с 10% преди десетилетие и 5% през 1995 г.
    Това, което отличава настоящата ситуация от 30-те години на миналия век, е „масовата психология 2.0“: контролът върху алгоритмите и насищането с дезинформация заместват традиционната пропаганда, въпреки че традиционният репресивен апарат остава опция, в случай че цифровият контрол се провали.
    Междувременно разходите за отбрана на Европейския съюз (ЕС) се очаква да достигнат 454 милиарда евро през 2026 г. - увеличение с 8,6% спрямо предходната година и 75,3% спрямо 2021 г. - еквивалентно на 2,4% от БВП на блока.
    В този контекст Съединените щати определиха рекорден военен бюджет от 975,6 милиарда долара за 2026 г. (3,4% от БВП), с президентско искане от 1,5 трилиона долара за 2027 г. - най-голямото увеличение след Втората световна война.

    14:48 19.09.2026

  • 59 Малко индийче от Мангалпрадеш

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Време е":

    Зает е в момента да разглоби 404 на 4, 0 и 4

    14:49 19.09.2026

  • 60 ПЪЛНИ Глупости

    3 2 Отговор
    “Комунизма си отива " и тока с него ,пиждин да ги прости !!

    14:49 19.09.2026

  • 61 И в България трябваше да

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Външният министър на Куба":

    бъде излъчено на живо и по радиото и по телевизията че всички да разберат че САЩ са международен терорист и агресор, престъпна хунта от луди хора !

    Коментиран от #63

    14:51 19.09.2026

  • 62 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "КРИМ И МОСКАЛ СА УКРАИНСКИ":

    Нема нема знаем ,всичко изкупуват богатите каклы преди да идат в буса на тцк

    14:51 19.09.2026

  • 63 ПЪЛНИ Глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "И в България трябваше да":

    Докато Куба беше само казина и пиене не се оплакваха !Ама размътиха мозъка на кубиците "братята" от СССЕРЕ и ето до къде се докараха !Тука има там нема. не им се отвори и чалъма да имат ядрени ракети ,сега вече и пури и ром може би вече не правят щото играха по свирката на москалията !И по зле ще е докато не се изрине болшевизма където и да е, също и ТУК!!

    Коментиран от #66

    14:56 19.09.2026

  • 64 Ненад

    2 1 Отговор
    Генерална репетиция в Куба, за това какво
    я очаква Европа през зимните месеци!
    За Осрайна не мислим, тя си има всичко!

    14:58 19.09.2026

  • 65 НЕ на американският тероризъм и

    1 1 Отговор
    Агресия .....Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия е „рамо до рамо с Куба“
    Мигел Диас-Канел Бермудес, първи секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Куба и президент на републиката, прие Камал Кишор, специален представител на генералния секретар на ООН и ръководител на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR)

    Преди всичко бих искал да ви кажа, че освен посещението ми по въпросите, свързани с намаляването на риска от бедствия, това посещение е и жест на солидарност с кубинския народ“, заяви Камал Кишор, специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, пред Мигел Диас-Канел Бермудес, първи секретар на Централния комитет на партията и президент на републиката.

    14:58 19.09.2026

  • 66 У ваше село

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Си направи "казина и пиене" атлантенце завеяно и им се радвай

    15:01 19.09.2026

  • 67 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Нашите гнусни мисирки защо не пишат,че ел.мрежата на Куба се сринала заради демократите терористи от САЩ. Това е тяхната заслуга,срам и позор за тези изроди.

    Коментиран от #81

    15:01 19.09.2026

  • 68 Мнение

    0 0 Отговор
    Това американците и по- специално бившия кубинец Марко Рубио са големи градове! Горките кубинци.

    15:02 19.09.2026

  • 69 На о. Болшевик

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българсия Козяк се кефи на новината":

    Може да спре тока по всяко време щото идва от Росенец ей от уная къща дето беше на Доган е кабела а козите ще дойдат там евентуално с Евровизия 20-25 броя

    Коментиран от #71

    15:05 19.09.2026

  • 70 Серп и молот,

    1 0 Отговор
    мраз и голод. С венсеремоса е същото. Само те могат да оставят Венецуела без нефт, Никарагуа без кафе, Куба без ток, бензин и захар, С. Корея без ориз.

    Коментиран от #72

    15:11 19.09.2026

  • 71 Българсия Козяк се кефи на новината

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "На о. Болшевик":

    Козите си пасат тамА на поляната ,местни кози туземци

    15:16 19.09.2026

  • 72 Гълъб финансист

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Серп и молот,":

    И пустинята без пясък.

    15:16 19.09.2026

  • 73 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Това не е новина.все.едно да пишете пе на екватора е валял дъжд.

    15:17 19.09.2026

  • 74 Оруел

    0 0 Отговор
    За прасенцата във фермата обаче винаги всичко има.

    15:20 19.09.2026

  • 75 САЩ са терористи

    1 0 Отговор
    НЯКОИ ДАННИ ЗА ЩЕТИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БЛОКАДАТА (МАРТ 2025 – ФЕВРУАРИ 2026)
    Общи положения:
    Загуби, понесени от Куба между март 2025 г. и февруари 2026 г.: 8 083,3 милиона щатски долара, със 7% повече от предходния период.
    Натрупани щети от блокадата по текущи цени: 178 700,5 милиона щатски долара.
    Натрупани щети, отчитащи покачването на цената на златото спрямо долара: 3,89 трилиона щатски долара.
    Увеличение, което БВП на Куба би регистрирал през 2025 г. по текущи цени без блокадата: 10,8%.

    Енергийно ембарго:
    Регистрирани икономически щети: 802 352 780 щатски долара.
    Недостиг на гориво в сравнение с планираните нива към края на май 2026 г.: 2,67 милиона тона.
    Налична мощност, която не може да генерира електроенергия поради липса на гориво: 1400 MW.
    Електричество, негенерирано от дизелови двигатели: 338,3 GWh.
    Електричество, негенерирано от двигатели с мазут: 644,5 GWh.
    Производство на топлинна енергия през 2025 г.: 7 789 GWh, с 1 046,6 GWh по-малко отколкото през 2024 г.
    Топлоелектрически агрегати извън цикъла на капиталова поддръжка: 11 от 15.

    15:21 19.09.2026

  • 76 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 0 Отговор
    СА СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.

    ЗАЩО ЛИ ?

    15:21 19.09.2026

  • 77 САЩ са терористи

    1 1 Отговор
    Здравеопазване:
    Икономически загуби: 367 303 500 щ.д.
    Медицинско оборудване, засегнато от недостига: над 95%.
    Пациенти в списъци с чакащи за хирургия: 100 000, включително 12 000 деца.
    Пациенти, зависими от хемодиализни лечения, чиито грижи са били прекъснати: 2 888.
    Хора, умиращи ежедневно от рак: над 70.
    Процент на преживяемост от рак сред деца и млади хора: 65%, в сравнение с по-рано докладваните 85%.
    Образование:
    Загуби, докладвани от Министерството на образованието: 73 799 500 щ.д.
    Загуби, докладвани от Министерството на висшето образование: 24 207 000 щ.д.
    Записване на студенти, изискващи преместване, за да имат достъп до образователните си институции: приблизително 30%.
    През последните пет учебни години само 2 от 16-те аудиометра в провинциите са функционирали, което е повлияло на слуховата стимулация на 297 ученици в специалните училища и 803 в масовите училища.
    Що се отнася до зрителните увреждания, има влошаване на състоянието на брайловите (Perkins) апарати. 21 от тях в страната не подлежат на ремонт. Необходими са общо 63 от тези апарати. Този недостиг засяга 126 слепи ученици.
    За глухите и трудночуващите деца настоящата система им пречи да се сдобият със слухови апарати зад ухото и кохлеарни импланти, които са от съществено значение за грижите им. От 65 ученици 22 са получили импланти, но последните ограничения драстично намалиха възможността за по-нататъшни операции.

    15:22 19.09.2026

  • 78 САЩ са терористи

    1 1 Отговор
    Храни и земеделие: 
    Щети, докладвани от селскостопански бизнес групи: 848 088 919 щатски долара. 
    Средно дневно време за напояване през студения селскостопански сезон: 2 часа, в сравнение с необходимите 16 часа. 
    Храна, предварително осигурена от агенции на ООН за уязвими общности: 20 000 тона, чието разпространение е забавено поради дефицита на гориво.

    Вторични санкции и закон „Хелмс-Бъртън“: 
    Хуманитарни доставки на храна, засегнати от прекъсвания на морските услуги до Куба: повече от 2 900 метрични тона. 
    Засегнати критични товари: 7, на стойност 630 000 долара. 
    Заведени съдебни дела по дял III от закона „Хелмс-Бъртън“ до март 2026 г.: 46, от които 24 са текущи. 
    Международни банкови институции, които са преустановили или отказали операции с Куба: 34. 
    Глоба от OFAC на Key Holding, llc: 608 825 долара. 
    Глоба от OFAC на Interactive Brokers, llc: 11 832 136 долара. 

    15:22 19.09.2026

  • 79 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Кравари не управляват Куба, комунета управляват.

    15:23 19.09.2026

  • 80 САЩ са терористи

    1 1 Отговор
    Други сектори:
    Спорт: $36 271 620 USD
    Култура: $435 523 400 USD
    Загуби на BioCubaFarma, свързани с блокадата: $134 378 690 USD
    Туризъм: $2 093 914 700 USD
    Телекомуникации: $135 427 300 USD
    Транспорт: $202 010 740 USD

    15:23 19.09.2026

  • 81 Мъдуру

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Павел Пенев":

    Какво са им виновни Щатите, нали пycя е с тях както и много други държави където социализЪма и комунизЪма са победили и тънат в благодат, но нищо не дават на братска Куба.

    15:25 19.09.2026

  • 82 САЩ са терористи

    1 0 Отговор
    Да припомним, че изпълнителната заповед на президента на САЩ, издадена на 29 януари, постановява блокада на горивата, която предотвратява влизането на доставки, сплашва и тормози компаниите, които притежават танкерите, заплашва корабните компании и им забранява да транспортират дори части и компоненти за термоелектрически централи или фотоволтаични системи. Това накара страната бързо да пренасочи енергийната си матрица към слънчевата енергия. „Сега корабните компании са заплашвани да им попречат да внесат слънчеви панели и батерии за новите фотоволтаични паркове, които се научихме да инсталираме само за 45 дни“, подчерта той.
    Той настоя, че блокадата е очевидна и във водоснабдяването, чиито източници работят с електрически двигатели, както и помпените инсталации, бустерните станции и тръбопроводните помпи. „Работим обаче за мобилизиране на генератори с капацитет да работят и да осигурят фотоволтаична енергия за водоснабдяването.“....Дългите месеци живот само с два или три часа електричество на ден или по-малко, развалящата се храна, жегата, която прави невъзможен сънят, родителите, които ветриха бебетата си, децата, които си пишат домашните почти в мрак, младите хора без достъп до интернет или отдих, бабите и дядовците без телевизия или понякога дори радио - целият семеен живот е увреден.“

    15:26 19.09.2026

  • 83 САЩ са терористи

    0 0 Отговор
    И трябва да плащат и репарации за престъпната си дейност и тероризъм !

    15:29 19.09.2026