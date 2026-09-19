Срина се националната електропреносна мрежа на Куба

Националната електроенергийна система на Куба отново се срина, оставяйки милиони жители без ток. Аварията е станала в петък след проблем по високоволтови електропроводи, който е довел до каскадно изключване на части от мрежата, съобщиха кубинските власти.
Държавната енергийна компания UNE обяви, че незабавно са задействани процедурите за постепенно възстановяване на електрозахранването. До вечерта токът е бил върнат само в ограничени части на Хавана, основно около болници и други критични обекти. По данни на Associated Press едва около 5% от потребителите в столицата са имали електричество към този момент.
Der Spiegel определя инцидента като седмия пълен срив на електропреносната система от началото на годината, докато Reuters и AP говорят за поне шест големи национални или почти национални прекъсвания през 2026 г. Разликата вероятно се дължи на различен начин на отчитане на частичните и пълните сривове.
Причината за последната авария е повреда по преносната мрежа, като нестабилното време допълнително е усложнило ситуацията. Още преди пълния срив системата е работила при огромен дефицит – според данни, цитирани от Der Spiegel, в пиковите часове са били налични около 1110 мегавата при търсене от приблизително 3200 мегавата.
Енергийната криза се задълбочава
Кубинската електроенергийна система е под силен натиск от години. Част от топлоелектрическите централи са остарели и често аварират, а страната изпитва сериозен недостиг на горива и резервни части. Дори когато националната мрежа работи, в някои райони прекъсванията на тока продължават повече от 30 часа.
Ситуацията се влоши допълнително през тази година, след като САЩ засилиха ограниченията върху доставките на петрол за Куба. Reuters съобщава, че американската политика практически е блокирала значителна част от външните доставки на гориво за острова. Венецуела, която дълго време беше основен доставчик на суров петрол за Куба, спря доставките след политическите събития в Каракас в началото на годината.
Според AP от март насам Куба е получила само една значителна доставка на гориво по море – от руски танкер. Ограничените доставки се отразяват пряко върху работата на топлоелектрическите централи и върху възможността да бъдат поддържани резервни мощности.
Последиците вече излизат извън енергетиката
Продължителните прекъсвания засягат транспорта, предприятията, снабдяването с вода, телекомуникациите и здравната система. Спирането на електричеството затруднява съхранението на храни и лекарства, работата на водните помпи и достъпа до интернет и мобилни услуги.
Жители на Хавана разказват пред международните агенции, че в някои райони токът се появява само за кратко, след което отново изчезва за часове или дори за цял ден. Поредицата от аварии допълнително засилва общественото недоволство в страна, която вече преживява тежка икономическа криза и недостиг на основни стоки.
Напрежението между Хавана и Вашингтон също продължава да расте. Ден преди последния срив САЩ наложиха нови санкции срещу 11 кубински структури и представители, свързани с никеловия сектор и военни предприятия. Американската администрация твърди, че мерките са насочени срещу структури, които облагодетелстват управляващия елит, докато кубинските власти обвиняват санкциите за задълбочаването на икономическите и енергийните проблеми.
Правозащитни експерти на ООН също отправиха критики към американските ограничения, предупреждавайки, че влошаващото се снабдяване с електричество, гориво и вода създава сериозни рискове за общественото здраве.
Към момента кубинските енергийни власти продължават постепенното възстановяване на системата, но не са посочили кога електрозахранването ще бъде напълно нормализирано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #4, #5, #21, #39, #79
13:55 19.09.2026
2 Бажо
13:55 19.09.2026
3 РУСИЯ
БРАТЮШКИ КЪДЕ СТЕ ?
РУСКАТА ЛЮБОВ ВИНАГИ ВОДИ
ДО ГЛАД И МИЗЕРИЯ...
13:55 19.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Жалко
Коментиран от #10
13:58 19.09.2026
7 Руски инженер
13:58 19.09.2026
8 Куба е Територия
Време е Червената Чума да бъде
Премахната
И Кубинския Народ
Да защивее Добре.
13:59 19.09.2026
9 За кво им е ток?
13:59 19.09.2026
10 Здрасти,
До коментар #6 от "Жалко":Бареков!
Коментиран от #13
14:00 19.09.2026
11 И Киев е Руски
14:00 19.09.2026
12 И Киев е Руски
14:01 19.09.2026
13 Нее
До коментар #10 от "Здрасти,":Обикновен милионер съм!
Коментиран от #20
14:02 19.09.2026
14 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #16
14:02 19.09.2026
15 Ксаниба
14:03 19.09.2026
16 НРБ
До коментар #14 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Когато бяхме с руснаците и при нас беше дискотека и стояхме на тъмно.
14:04 19.09.2026
17 Фори
14:11 19.09.2026
18 Нищо им няма
14:12 19.09.2026
19 Иво Христов
14:13 19.09.2026
20 От Рома ТВ
До коментар #13 от "Нее":ли?
Вярвам.
14:13 19.09.2026
21 Ъъъъ
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Копейките са като рашите -... роди!
14:14 19.09.2026
22 Под руско робство
Коментиран от #29
14:15 19.09.2026
23 Голема работа
Анпа за бензин и Интернет изобщо да не говорим
14:15 19.09.2026
24 Връщат ме в младите години.Гот си беше
Коментиран от #37
14:17 19.09.2026
25 Само питам
14:17 19.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не понимаю
Да вземат пример от нашите крепостни как гласуват под строй и с песен. Ама ха!
14:18 19.09.2026
28 Шафьоро
Коментиран от #30, #34
14:19 19.09.2026
29 бе друго си е под демократично робство
До коментар #22 от "Под руско робство":Да ти изнесат златото за 1% и ти нищо да не можеш да кажеш !!
Тоя 1% няма да ни стигна после да заровим дупките !
Коментиран от #38
14:19 19.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Глеам...
За какво ни е Крим, бомби и ракети, като и сега живеем у..ДЕРМА
Ееееедехееее
14:20 19.09.2026
32 Не понимаю
????????
Коментиран от #35, #36, #43
14:20 19.09.2026
33 Външният министър на Куба
„Щетите, причинени от политиката на САЩ на икономическо задушаване, възлизат на 8,083 милиарда долара между 1 март 2025 г. и 28 февруари 2026 г., рекордна цифра, със 7% по-висока от отчетената в предишния доклад.“
„Натрупаните щети възлизат на 178,75 милиарда долара по текущи цени, с 4,7% повече от отчетените в предишния доклад.“Докладът ще бъде обсъден отново в Общото събрание на ООН.
Той беше излъчен на живо в 11:00 ч. по радиото и телевизията. САЩ е международен терорист и агресор, престъпна хунта от луди хора
Коментиран от #41, #44, #61
14:20 19.09.2026
34 да бе докторе
До коментар #28 от "Шафьоро":Тя дъртата все на интернета е седяла докато те роди .
14:21 19.09.2026
35 Гледат от
До коментар #32 от "Не понимаю":руските олигарси и семействата им.
14:21 19.09.2026
36 жик так
До коментар #32 от "Не понимаю":Щот краварника им е под ръка . А и нали обещават свободни места под мостовете...
Коментиран от #40, #42
14:22 19.09.2026
37 Слепото
До коментар #24 от "Връщат ме в младите години.Гот си беше":И... романтика,..свещи,.. купони, ...
Красота
14:23 19.09.2026
38 Че то остана ли злато?
До коментар #29 от "бе друго си е под демократично робство":Мислите изнесоха всичко през Асвабаждението.
14:24 19.09.2026
39 А... моксель
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Руски ли е или.. Монгольяк Татарски?!?
Хихихихихи
14:25 19.09.2026
40 И на руските олигарси им е под ръка,
До коментар #36 от "жик так":казваш.
14:25 19.09.2026
41 Извинете, руските фейкове
До коментар #33 от "Външният министър на Куба":не ни касаят.
14:27 19.09.2026
42 Извинете,
До коментар #36 от "жик так":личният Ви опит не ни касае. Да бяхте си останал в Коми на дърводобива.
Коментиран от #49
14:28 19.09.2026
43 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #32 от "Не понимаю":Куба да не е полуостров ве
Коментиран от #45, #50
14:30 19.09.2026
44 Колега Горски,
До коментар #33 от "Външният министър на Куба":не Ви провървя като писател, но никой не е длъжен да Ви търпи творчеството в този сайт. Направете си личен блог.
Коментиран от #58
14:30 19.09.2026
45 Извинете, Вашият цар
До коментар #43 от "Един е на света цар Путин навсегда":не ни касае.
Коментиран от #48
14:31 19.09.2026
46 Българсия Козяк се кефи на новината
Коментиран от #52, #69
14:33 19.09.2026
47 Истината е
А след след загубената война от Тридневния,..ше са преди... Алкашорете на педофила
ФАКТ
14:33 19.09.2026
48 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #45 от "Извинете, Вашият цар":Немаш дертове , чети футбола
14:34 19.09.2026
49 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #42 от "Извинете,":Извинете ,накъде е плажът ?
14:35 19.09.2026
50 Превод в ефир за копейци:
До коментар #43 от "Един е на света цар Путин навсегда":Всички други островни държави без Куба и без безлюдните такива. Предучилищна ли си си, та не вдяна?
14:36 19.09.2026
51 Ахахаха
Коментиран от #53
14:36 19.09.2026
52 КРИМ И МОСКАЛ СА УКРАИНСКИ
До коментар #46 от "Българсия Козяк се кефи на новината":У Белгородска Република, у КРИМ и москалбад нема Ток, вода, бензин, солярка, нема ручанье, транспорт, нема интерНЕТ, хранителни продукти, нема ПВО, банки и самальоти, Нема го и ТРИДНЕВНИЯ Петушок
Ееееедехееее
Коментиран от #62
14:37 19.09.2026
53 Два часа има, три часа няма
До коментар #51 от "Ахахаха":В почивните дни четири часа има, пак три часа няма. 🥳🥳🥳
14:37 19.09.2026
54 Пък хубави кубинките бе,
14:38 19.09.2026
55 В бг през 80 те🤣
14:39 19.09.2026
56 Време е
И да им покаже а джеба... Дека..@ерат . Гладните
И хихихихихи
Коментиран от #57, #59
14:40 19.09.2026
57 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #56 от "Време е":Мога да им пратя това ,правим го само ние в Русия
14:48 19.09.2026
58 Тихо мишле !
До коментар #44 от "Колега Горски,":Изправени сме пред вариант на фашизма от 21-ви век – проявяващ се чрез алгоритми, социални медии и постоянно управление на страха – който представлява планирана офанзива срещу свободата, съчетаваща икономически ултралиберализъм с политически авторитаризъм.
Проучване, обхващащо 31 европейски държави, разкрива, че крайнодесните партии получават над 23% от електоралната подкрепа, в сравнение с 10% преди десетилетие и 5% през 1995 г.
Това, което отличава настоящата ситуация от 30-те години на миналия век, е „масовата психология 2.0“: контролът върху алгоритмите и насищането с дезинформация заместват традиционната пропаганда, въпреки че традиционният репресивен апарат остава опция, в случай че цифровият контрол се провали.
Междувременно разходите за отбрана на Европейския съюз (ЕС) се очаква да достигнат 454 милиарда евро през 2026 г. - увеличение с 8,6% спрямо предходната година и 75,3% спрямо 2021 г. - еквивалентно на 2,4% от БВП на блока.
В този контекст Съединените щати определиха рекорден военен бюджет от 975,6 милиарда долара за 2026 г. (3,4% от БВП), с президентско искане от 1,5 трилиона долара за 2027 г. - най-голямото увеличение след Втората световна война.
14:48 19.09.2026
59 Малко индийче от Мангалпрадеш
До коментар #56 от "Време е":Зает е в момента да разглоби 404 на 4, 0 и 4
14:49 19.09.2026
60 ПЪЛНИ Глупости
14:49 19.09.2026
61 И в България трябваше да
До коментар #33 от "Външният министър на Куба":бъде излъчено на живо и по радиото и по телевизията че всички да разберат че САЩ са международен терорист и агресор, престъпна хунта от луди хора !
Коментиран от #63
14:51 19.09.2026
62 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #52 от "КРИМ И МОСКАЛ СА УКРАИНСКИ":Нема нема знаем ,всичко изкупуват богатите каклы преди да идат в буса на тцк
14:51 19.09.2026
63 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #61 от "И в България трябваше да":Докато Куба беше само казина и пиене не се оплакваха !Ама размътиха мозъка на кубиците "братята" от СССЕРЕ и ето до къде се докараха !Тука има там нема. не им се отвори и чалъма да имат ядрени ракети ,сега вече и пури и ром може би вече не правят щото играха по свирката на москалията !И по зле ще е докато не се изрине болшевизма където и да е, също и ТУК!!
Коментиран от #66
14:56 19.09.2026
64 Ненад
я очаква Европа през зимните месеци!
За Осрайна не мислим, тя си има всичко!
14:58 19.09.2026
65 НЕ на американският тероризъм и
Мигел Диас-Канел Бермудес, първи секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Куба и президент на републиката, прие Камал Кишор, специален представител на генералния секретар на ООН и ръководител на Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNDRR)
Преди всичко бих искал да ви кажа, че освен посещението ми по въпросите, свързани с намаляването на риска от бедствия, това посещение е и жест на солидарност с кубинския народ“, заяви Камал Кишор, специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, пред Мигел Диас-Канел Бермудес, първи секретар на Централния комитет на партията и президент на републиката.
14:58 19.09.2026
66 У ваше село
До коментар #63 от "ПЪЛНИ Глупости":Си направи "казина и пиене" атлантенце завеяно и им се радвай
15:01 19.09.2026
67 Павел Пенев
Коментиран от #81
15:01 19.09.2026
68 Мнение
15:02 19.09.2026
69 На о. Болшевик
До коментар #46 от "Българсия Козяк се кефи на новината":Може да спре тока по всяко време щото идва от Росенец ей от уная къща дето беше на Доган е кабела а козите ще дойдат там евентуално с Евровизия 20-25 броя
Коментиран от #71
15:05 19.09.2026
70 Серп и молот,
Коментиран от #72
15:11 19.09.2026
71 Българсия Козяк се кефи на новината
До коментар #69 от "На о. Болшевик":Козите си пасат тамА на поляната ,местни кози туземци
15:16 19.09.2026
72 Гълъб финансист
До коментар #70 от "Серп и молот,":И пустинята без пясък.
15:16 19.09.2026
73 стоян георгиев
15:17 19.09.2026
74 Оруел
15:20 19.09.2026
75 САЩ са терористи
Общи положения:
Загуби, понесени от Куба между март 2025 г. и февруари 2026 г.: 8 083,3 милиона щатски долара, със 7% повече от предходния период.
Натрупани щети от блокадата по текущи цени: 178 700,5 милиона щатски долара.
Натрупани щети, отчитащи покачването на цената на златото спрямо долара: 3,89 трилиона щатски долара.
Увеличение, което БВП на Куба би регистрирал през 2025 г. по текущи цени без блокадата: 10,8%.
Енергийно ембарго:
Регистрирани икономически щети: 802 352 780 щатски долара.
Недостиг на гориво в сравнение с планираните нива към края на май 2026 г.: 2,67 милиона тона.
Налична мощност, която не може да генерира електроенергия поради липса на гориво: 1400 MW.
Електричество, негенерирано от дизелови двигатели: 338,3 GWh.
Електричество, негенерирано от двигатели с мазут: 644,5 GWh.
Производство на топлинна енергия през 2025 г.: 7 789 GWh, с 1 046,6 GWh по-малко отколкото през 2024 г.
Топлоелектрически агрегати извън цикъла на капиталова поддръжка: 11 от 15.
15:21 19.09.2026
76 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗАЩО ЛИ ?
15:21 19.09.2026
77 САЩ са терористи
Икономически загуби: 367 303 500 щ.д.
Медицинско оборудване, засегнато от недостига: над 95%.
Пациенти в списъци с чакащи за хирургия: 100 000, включително 12 000 деца.
Пациенти, зависими от хемодиализни лечения, чиито грижи са били прекъснати: 2 888.
Хора, умиращи ежедневно от рак: над 70.
Процент на преживяемост от рак сред деца и млади хора: 65%, в сравнение с по-рано докладваните 85%.
Образование:
Загуби, докладвани от Министерството на образованието: 73 799 500 щ.д.
Загуби, докладвани от Министерството на висшето образование: 24 207 000 щ.д.
Записване на студенти, изискващи преместване, за да имат достъп до образователните си институции: приблизително 30%.
През последните пет учебни години само 2 от 16-те аудиометра в провинциите са функционирали, което е повлияло на слуховата стимулация на 297 ученици в специалните училища и 803 в масовите училища.
Що се отнася до зрителните увреждания, има влошаване на състоянието на брайловите (Perkins) апарати. 21 от тях в страната не подлежат на ремонт. Необходими са общо 63 от тези апарати. Този недостиг засяга 126 слепи ученици.
За глухите и трудночуващите деца настоящата система им пречи да се сдобият със слухови апарати зад ухото и кохлеарни импланти, които са от съществено значение за грижите им. От 65 ученици 22 са получили импланти, но последните ограничения драстично намалиха възможността за по-нататъшни операции.
15:22 19.09.2026
78 САЩ са терористи
Щети, докладвани от селскостопански бизнес групи: 848 088 919 щатски долара.
Средно дневно време за напояване през студения селскостопански сезон: 2 часа, в сравнение с необходимите 16 часа.
Храна, предварително осигурена от агенции на ООН за уязвими общности: 20 000 тона, чието разпространение е забавено поради дефицита на гориво.
Вторични санкции и закон „Хелмс-Бъртън“:
Хуманитарни доставки на храна, засегнати от прекъсвания на морските услуги до Куба: повече от 2 900 метрични тона.
Засегнати критични товари: 7, на стойност 630 000 долара.
Заведени съдебни дела по дял III от закона „Хелмс-Бъртън“ до март 2026 г.: 46, от които 24 са текущи.
Международни банкови институции, които са преустановили или отказали операции с Куба: 34.
Глоба от OFAC на Key Holding, llc: 608 825 долара.
Глоба от OFAC на Interactive Brokers, llc: 11 832 136 долара.
15:22 19.09.2026
79 Запознат
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Кравари не управляват Куба, комунета управляват.
15:23 19.09.2026
80 САЩ са терористи
Спорт: $36 271 620 USD
Култура: $435 523 400 USD
Загуби на BioCubaFarma, свързани с блокадата: $134 378 690 USD
Туризъм: $2 093 914 700 USD
Телекомуникации: $135 427 300 USD
Транспорт: $202 010 740 USD
15:23 19.09.2026
81 Мъдуру
До коментар #67 от "Павел Пенев":Какво са им виновни Щатите, нали пycя е с тях както и много други държави където социализЪма и комунизЪма са победили и тънат в благодат, но нищо не дават на братска Куба.
15:25 19.09.2026
82 САЩ са терористи
Той настоя, че блокадата е очевидна и във водоснабдяването, чиито източници работят с електрически двигатели, както и помпените инсталации, бустерните станции и тръбопроводните помпи. „Работим обаче за мобилизиране на генератори с капацитет да работят и да осигурят фотоволтаична енергия за водоснабдяването.“....Дългите месеци живот само с два или три часа електричество на ден или по-малко, развалящата се храна, жегата, която прави невъзможен сънят, родителите, които ветриха бебетата си, децата, които си пишат домашните почти в мрак, младите хора без достъп до интернет или отдих, бабите и дядовците без телевизия или понякога дори радио - целият семеен живот е увреден.“
15:26 19.09.2026
83 САЩ са терористи
15:29 19.09.2026