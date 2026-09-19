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Варуфакис: ЕС няма ясен план как би действал при война с Русия

Варуфакис: ЕС няма ясен план как би действал при война с Русия

19 Септември, 2026 12:51 727 28

  • янис варуфакис-
  • европа-
  • украйна-
  • план-
  • война

Стратегическата готовност на Европа и устойчивостта на дългосрочната финансова подкрепа за Украйна са под съмнение

Варуфакис: ЕС няма ясен план как би действал при война с Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз няма ясно формулиран план как би действал при пряк военен конфликт с Русия. Това заяви бившият гръцки финансов министър и икономист Янис Варуфакис в интервю, цитирано от руски медии. Думите му идват на фона на засилените дебати в Европа за отбранителната готовност, производството на боеприпаси и способността на НАТО да се адаптира към войната с дронове и високотехнологични системи.

Варуфакис поставя въпроса каква е крайната стратегическа цел на Европа при евентуална пряка конфронтация с Москва. В този контекст той използва хипотетичния пример за „превземане на Москва“, за да подчертае тезата си, че ЕС според него не разполага с убедителна военнополитическа стратегия за подобен сценарий. Това е негова оценка, а не официална позиция на ЕС или НАТО.

Той критикува и начина, по който Европа планира дългосрочната подкрепа за Украйна, като се позовава на новия пакет от 90 млрд. EUR и поставя под въпрос доколко подобен модел може да бъде продължаван неограничено. Официалните данни на ЕС показват, че става дума за Ukraine Support Loan в размер на 90 млрд. EUR за 2026 и 2027 г., предназначен за бюджетни и отбранителни нужди на Киев. Около 60 млрд. EUR са предвидени за отбранителна подкрепа, а 30 млрд. EUR - за обща бюджетна помощ.

Твърдението на Варуфакис, че това е „пределът“ на възможностите на ЕС за ново заемно финансиране, не е потвърдено от европейските институции. Съветът на ЕС окончателно одобри правната рамка за заема през април 2026 г., като механизмът е структуриран така, че средствата да бъдат набирани на капиталовите пазари и подкрепени от бюджета на ЕС.

Само ден по-рано Украйна съобщи, че е получила нов транш от 3,3 млрд. EUR по тази схема, който ще бъде използван за критични отбранителни нужди, включително закупуване на ракети и дронове. Това показва, че механизмът вече функционира и не е само политическо обещание.

Изказването на Варуфакис идва в момент, когато европейската отбранителна готовност е предмет на сериозна дискусия и извън политическите кръгове. Анализ на Reuters от тази седмица посочва, че войната в Украйна е разкрила редица слабости в традиционния модел на НАТО – от зависимостта от американски системи като Patriot до бавните процедури за производство и доставка на оръжия и недостатъчната готовност за масово използване на дронове.

Подобни опасения изрази и латвийският президент Едгарс Ринкевич, който предупреди, че Европа изостава в адаптацията към бързо развиващата се дронова и противовъздушна война. Той посочи недостига на системи за ПВО и зависимостта от американското производство като сред ключовите проблеми пред европейската сигурност.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку кууууу

    20 0 Отговор
    хипотетичния пример за „превземане на Москва“.... ЕЦБ и еврото ще са първите жертви и то и без война

    12:55 19.09.2026

  • 2 НЕ Е ДОБРЕ

    10 3 Отговор
    Все повече хора открито говорят за война на ЕС-то с Русия.

    Коментиран от #8

    12:56 19.09.2026

  • 3 Коко

    19 1 Отговор
    Така както би се държала една дръглива лисица при среща с мечка.

    Коментиран от #14

    12:56 19.09.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    15 1 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    12:58 19.09.2026

  • 5 Ква война бре

    15 0 Отговор
    Кво изоставане и адаптация ? И що е това въобще "противовъздушна война" ? Съвсем всички се смахнаха вероятно след ваксинирането ...

    Коментиран от #13

    12:59 19.09.2026

  • 6 Васил

    15 0 Отговор
    Европа има само едно безполезно Нато което се състои от чиновници!

    Коментиран от #18

    13:00 19.09.2026

  • 7 Констатация

    1 11 Отговор
    За къв й е военен план на Европа, кът на дедушка Пу и през ум не му минава да я напада !!! Абе той с 30 Милионна бУССР не мой съ справи вече Пета година, а с 800 милионното население на НАТО хич...., освен да бомби с Ядренно оръжие, но тогавъ и той шъ изгори, буквално!!!!

    13:01 19.09.2026

  • 8 Курабийката

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ Е ДОБРЕ":

    😂🤣🤣 разпродадена буферайна

    13:01 19.09.2026

  • 9 Кина

    14 0 Отговор
    Война с Русия няма как да има..! Ще има заличаване на ЕС паразит..!

    13:02 19.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 латвийският президент Едгарс Ринкевич,

    14 0 Отговор
    е от нацистко потекло Майка му Бирута Аустра Пинка е дъщеря на един от най големите саатрапи в Треблинка ! Ей на такива бооклуци им дават власт в момента да дрънкат тъпотии

    13:05 19.09.2026

  • 12 ти да видиш

    9 0 Отговор
    Е па нали приятелчетата на гъците,ингилизите казаха още преди 2-е години че,Руснаците скоро ше се предадът и са обречени???? От какво тогава ви е страх????🫤🫤🫤

    13:05 19.09.2026

  • 13 "противовъздушна война"

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ква война бре":

    е война с въздуха. Точно това ще правят кухите атлантенца с парите от данъците на хората

    13:07 19.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    12 0 Отговор
    В ЕС всичко е ток и жица. Да не е излъгала отново?

    13:08 19.09.2026

  • 16 Боко

    11 1 Отговор
    В еС
    Намятат по един бял чаршав и тръгват бавно към гробито🪦…
    Стар виц , актуален към стратегията за война с раша 👌

    Коментиран от #21, #23

    13:12 19.09.2026

  • 17 Война

    11 0 Отговор
    едва ли ще има. Взаимно изпаряване е реалистичния изход от евентуален пряк военен сблъсък. Всеки ден им е подарен дори сега.

    13:17 19.09.2026

  • 18 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    ПРАВ!ТО РАМБО И МАВЕРИК ОТДАВНА СА В ПЕНСИЯ

    13:18 19.09.2026

  • 19 Ако

    8 2 Отговор
    САЩ беше на мястото на руснаците, отдавна Европа щеше да е стъклена пустиня.
    Имат късмет с руснаците ойро пуйките.

    Коментиран от #25

    13:19 19.09.2026

  • 20 Сбърках го

    1 3 Отговор
    визуално с Пешо Волгата. Съжалявам.

    13:21 19.09.2026

  • 21 Това виц от Студената война ли е?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Боко":

    След което СССР се разпадна?
    Ясно.

    13:22 19.09.2026

  • 22 Цялата европейска финансова система

    5 1 Отговор
    се декапитализира в момента. Не само банките но и пенсионните фондове и всички небанкови финансови институции. Занимават хората с глупости а финансовата криза вече е реалност в Европа . Изтегляне има и от европейските борси впрочем

    Коментиран от #24

    13:23 19.09.2026

  • 23 Извинете, колега копеец,

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Боко":

    пише се чаршаф. С три виШи ли сте?

    13:24 19.09.2026

  • 24 Пишете фентъзи

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Цялата европейска финансова система":

    Имате развинтено въображение.

    Коментиран от #27

    13:24 19.09.2026

  • 25 Всъщност

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ако":

    късметът е рашистански. Заради нацистките копейки в ЕС.

    13:25 19.09.2026

  • 26 бойко

    3 0 Отговор
    Правилният ход за ес е Бялото Знаме!

    13:30 19.09.2026

  • 27 Фантазии ли ?

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пишете фентъзи":

    Euro Stoxx 50 : "Звездният" бенчмарк на Еврозоната... Красота от всякъде нали колега ? Направо "фентъзи" ...

    13:38 19.09.2026

  • 28 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Първи на предната линия искам да видя войнствените квачки с разноцветните пакетчета и мазните п----сти около тях и тогава ще видим

    13:43 19.09.2026

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