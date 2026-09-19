Варуфакис: ЕС няма ясен план как би действал при война с Русия

Европейският съюз няма ясно формулиран план как би действал при пряк военен конфликт с Русия. Това заяви бившият гръцки финансов министър и икономист Янис Варуфакис в интервю, цитирано от руски медии. Думите му идват на фона на засилените дебати в Европа за отбранителната готовност, производството на боеприпаси и способността на НАТО да се адаптира към войната с дронове и високотехнологични системи.
Варуфакис поставя въпроса каква е крайната стратегическа цел на Европа при евентуална пряка конфронтация с Москва. В този контекст той използва хипотетичния пример за „превземане на Москва“, за да подчертае тезата си, че ЕС според него не разполага с убедителна военнополитическа стратегия за подобен сценарий. Това е негова оценка, а не официална позиция на ЕС или НАТО.
Той критикува и начина, по който Европа планира дългосрочната подкрепа за Украйна, като се позовава на новия пакет от 90 млрд. EUR и поставя под въпрос доколко подобен модел може да бъде продължаван неограничено. Официалните данни на ЕС показват, че става дума за Ukraine Support Loan в размер на 90 млрд. EUR за 2026 и 2027 г., предназначен за бюджетни и отбранителни нужди на Киев. Около 60 млрд. EUR са предвидени за отбранителна подкрепа, а 30 млрд. EUR - за обща бюджетна помощ.
Твърдението на Варуфакис, че това е „пределът“ на възможностите на ЕС за ново заемно финансиране, не е потвърдено от европейските институции. Съветът на ЕС окончателно одобри правната рамка за заема през април 2026 г., като механизмът е структуриран така, че средствата да бъдат набирани на капиталовите пазари и подкрепени от бюджета на ЕС.
Само ден по-рано Украйна съобщи, че е получила нов транш от 3,3 млрд. EUR по тази схема, който ще бъде използван за критични отбранителни нужди, включително закупуване на ракети и дронове. Това показва, че механизмът вече функционира и не е само политическо обещание.
Изказването на Варуфакис идва в момент, когато европейската отбранителна готовност е предмет на сериозна дискусия и извън политическите кръгове. Анализ на Reuters от тази седмица посочва, че войната в Украйна е разкрила редица слабости в традиционния модел на НАТО – от зависимостта от американски системи като Patriot до бавните процедури за производство и доставка на оръжия и недостатъчната готовност за масово използване на дронове.
Подобни опасения изрази и латвийският президент Едгарс Ринкевич, който предупреди, че Европа изостава в адаптацията към бързо развиващата се дронова и противовъздушна война. Той посочи недостига на системи за ПВО и зависимостта от американското производство като сред ключовите проблеми пред европейската сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ку кууууу
12:55 19.09.2026
2 НЕ Е ДОБРЕ
Коментиран от #8
12:56 19.09.2026
3 Коко
Коментиран от #14
12:56 19.09.2026
4 Делю Хайдутин
12:58 19.09.2026
5 Ква война бре
Коментиран от #13
12:59 19.09.2026
6 Васил
Коментиран от #18
13:00 19.09.2026
7 Констатация
13:01 19.09.2026
8 Курабийката
До коментар #2 от "НЕ Е ДОБРЕ":😂🤣🤣 разпродадена буферайна
13:01 19.09.2026
9 Кина
13:02 19.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 латвийският президент Едгарс Ринкевич,
13:05 19.09.2026
12 ти да видиш
13:05 19.09.2026
13 "противовъздушна война"
До коментар #5 от "Ква война бре":е война с въздуха. Точно това ще правят кухите атлантенца с парите от данъците на хората
13:07 19.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
13:08 19.09.2026
16 Боко
Намятат по един бял чаршав и тръгват бавно към гробито🪦…
Стар виц , актуален към стратегията за война с раша 👌
Коментиран от #21, #23
13:12 19.09.2026
17 Война
13:17 19.09.2026
18 Боруна Лом
До коментар #6 от "Васил":ПРАВ!ТО РАМБО И МАВЕРИК ОТДАВНА СА В ПЕНСИЯ
13:18 19.09.2026
19 Ако
Имат късмет с руснаците ойро пуйките.
Коментиран от #25
13:19 19.09.2026
20 Сбърках го
13:21 19.09.2026
21 Това виц от Студената война ли е?
До коментар #16 от "Боко":След което СССР се разпадна?
Ясно.
13:22 19.09.2026
22 Цялата европейска финансова система
Коментиран от #24
13:23 19.09.2026
23 Извинете, колега копеец,
До коментар #16 от "Боко":пише се чаршаф. С три виШи ли сте?
13:24 19.09.2026
24 Пишете фентъзи
До коментар #22 от "Цялата европейска финансова система":Имате развинтено въображение.
Коментиран от #27
13:24 19.09.2026
25 Всъщност
До коментар #19 от "Ако":късметът е рашистански. Заради нацистките копейки в ЕС.
13:25 19.09.2026
26 бойко
13:30 19.09.2026
27 Фантазии ли ?
До коментар #24 от "Пишете фентъзи":Euro Stoxx 50 : "Звездният" бенчмарк на Еврозоната... Красота от всякъде нали колега ? Направо "фентъзи" ...
13:38 19.09.2026
28 Ха ха ха
13:43 19.09.2026