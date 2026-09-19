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Министърът на земеделието: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба

Министърът на земеделието: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба

19 Септември, 2026 14:45 426 22

  • министър на земеделието-
  • хляб-
  • цена-
  • повишение

Попитан за нулевото ДДС на хляба, Пламен Абровски коментира, че това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър

Министърът на земеделието: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба. Това заяви пред журналисти земеделският министър Пламен Абровски, цитиран от Нова телевизия. Той коментира, че това, което зависи от Министерството на земеделието правителството го прави по най-добрия начин.
"Самият факт, че ние успяхме в условията на абсолютен бюджетен дефицит да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г. и да ги подпомогнем за разликата в цената на торовете между 2025 и 2026 г., е нещо изключително успешно", каза Абровски.

Попитан за нулевото ДДС на хляба, Абровски коментира, че това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър. "Земеделският министър трябва да подсигури условия за наличие на суровина за производство на хляб и смятам, че тази година имаме много добра зърнена реколта, която ще гарантира качествена пшеница, от която да произведем качествено брашно и хубав хляб", каза Абровски.
"В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната", обяви земеделският министър.

"За да могат българските земеделски производители да бъдат по-конкурентни, трябва да осигурим много по-конкурентен транспорт. Ако говорим за зърно, в цената на зърното се включва и транспортният компонент", допълни той.

"Скок в цените на храните необосновано не може да има. Още през 2025 г. беше приет Законът за въвеждане на еврото, който ясно и категорично казва, че никой не може необосновано да вдига цените. Когато „Прогресивна България“ дойде на власт, първото нещо, което направихме, беше да удължим действието на този закон по отношение на цените, така че до 1 януари 2027 г. никой да не може да си позволи необосновано да вдига цените", заяви Абровски.

По думите му цените не се вдигат, защото има законова забрана и КЗП изключително сериозно следи за това. "Мантрата на някои политици, които се опитват фалшиво да въведат в нашето общество страхове, че ние сме в голяма криза, са абсолютни политически спекулации", добави той. Според земеделския министър, ако има ръст, той се дължи на икономически обосновани фактори.
Пламен Абровски направи коментар и на изказването на бившия финансов министър Асен Василев за така наречената иранска помощ.

"Това, което правителството на "Прогресивна България" осигури по линия на иранската помощ - тези 170 милиона евро - е държавна помощ. И Асен Василев, като един бивш министър на финансите, трябва да е много добре запознат, че когато се предоставя държавна помощ, защото тя се предоставя по изключение, има вътрешни тавани", каза Абровски.

"Така че нека да му обясня през вас: Уважаеми г-н Василев, четете тези европейски документи, защото това, което каза той - че всички тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител. Така че лъжите, които едни политици - надявам се скоро да бъдат бивши политици - наслагват в нашето общество, водят само до едно ненужно разделение", посочи той.

"Колкото повече правителството на "Прогресивна България" вади неща за г-н Пеевски, толкова по-изнервен става г-н Василев", каза още земеделският министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    6 1 Отговор
    Сериозно не , а несериозно. Тръмпистите путинофили ще ни припомнят Жан Виденовата зима .

    14:48 19.09.2026

  • 2 Дигни ли са

    9 1 Отговор
    Лебаа....сопа ще играе народна приказка 😁

    14:49 19.09.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    14 0 Отговор
    Тоя охранен ШОП ар може ли да разясни какво означава "БИ ТРЯБВАЛО" ???
    Би трябвало и вас - комунистите да ви няма, защото 2000 година ви туриха извън закона, ама си разхождате конете сякаш е 1944г

    14:51 19.09.2026

  • 4 алахулю фишер

    7 0 Отговор
    От няколко дена хляб за 1,35 евро стана 1.65 и заклинанията не му влияят

    14:52 19.09.2026

  • 5 НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ ЧЕ СТАВА ВИНАГИ

    13 0 Отговор
    ТОВА КОЕТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СТАВА - 36 ГОДИНИ ВСЕ ТОВА СТАВА !

    Коментиран от #10

    14:53 19.09.2026

  • 6 Мая

    2 1 Отговор
    Яжте пасти !

    Коментиран от #9

    14:53 19.09.2026

  • 7 Ми то

    7 0 Отговор
    Изобщо не би трябвало да има повишаване на цената на хляба мосю.

    14:58 19.09.2026

  • 8 Без майтап

    7 0 Отговор
    Абровски , Асен Василев говори това което мисли, ти говориш това което ти кажат. Кой е жалкият?

    14:59 19.09.2026

  • 9 Майче,

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мая":

    Предлагам ти нещо по-атрактивно от "пасти"!
    Сещаш се от раз - нали Майче ?

    15:00 19.09.2026

  • 10 Ние

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ ЧЕ СТАВА ВИНАГИ":

    Моя милост всеки ден го изпитваме на собствен гръб това че става обратното на което трябва да става. Там където живея , където живеят и работят близките ми , където пазаруваме или сме на почивка почти навсякъде. ......

    Коментиран от #14, #16

    15:03 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фгдс

    5 0 Отговор
    Oная МършаКукушева същата като Алибегов.Все нямат,все гладни.

    15:06 19.09.2026

  • 14 Обаче няма и на кого да се оплачиш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ние":

    Новото мнозинство постоянно използва израза Подаден сигнал. Какво значи това. Как се подава сигнал ? ! ?
    Защото хората имат право да подават жалби които на мига рикошират в тях самите.
    Как се подава сигнал за нередност ? Аз това искам да разбера !!!

    15:09 19.09.2026

  • 15 Бенко

    1 0 Отговор
    Сладък празноглавец, може и земеделски
    мушморк, хората с майбасите ще получат
    по няколко милиона евро, нека да изкарат подобаващо зимата! Бедния българин по 50
    евро! Бог да го прости през зимата! Горива, а!

    15:09 19.09.2026

  • 16 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ние":

    Абсолютно сте прав!36години криворазбраната демокрация.

    15:09 19.09.2026

  • 17 Хляба ще гони цената на дизела

    1 0 Отговор
    2-2.40 заводските къде са с хиляда подобрители .... А тия бутиковите от фурни без коментар!

    15:10 19.09.2026

  • 18 Да бе

    0 0 Отговор
    Скоро 4 лева 600 грама

    15:13 19.09.2026

  • 19 Моля отговорете

    1 0 Отговор
    Какво значи Подаване на сигнал ?!?Защото когато хората подаваме сигнал Те ни карат да пишем жалби и после жална ти майка.
    Искам да подам сигнал за нередност при жените.
    Не искам да пиша жалба и да излизам виновен и отговорен.
    Искам да подам сигнал за нередност. Те да си го проверяват по каналния ред. Но да не излизам аз виновен че мисля че но е нередно пък то видиш ли било съвсем в реда на нещата. Например лъжата по магазините. Че нещо което е кошница а пък то същата цена даже по висока от промоцията.

    Коментиран от #20

    15:19 19.09.2026

  • 20 Грешката е верна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Моля отговорете":

    Макар че имах предвид ХРАНИТЕ

    Обаче соросоидния коректор поправя така че да промени смисъла.

    15:21 19.09.2026

  • 21 Моля отговорете

    1 0 Отговор
    Какво значи Подаване на сигнал ?!?Защото когато хората подаваме сигнал Те ни карат да пишем жалби и после жална ни майка.
    Искам да подам сигнал за нередност при ХРАНИТЕ .
    Не искам да пиша жалба и да излизам виновен и отговорен.
    Искам да подам сигнал за нередност. Те да си го проверяват по каналния ред. Но да не излизам аз виновен че мисля че нещо е нередно пък то видиш ли било съвсем в реда на нещата.
    Например за лъжата по магазините. Че нещо което е кошница а пък то същата цена даже по висока от на промоция.

    15:28 19.09.2026

  • 22 Поредния ненормалник от управляващата ни

    1 0 Отговор
    Мафия! Този явно е прекалил с белите линии, сега се е събудил и се пита къде съм, кой съм и какво правя тук

    15:29 19.09.2026

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