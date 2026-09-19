Министърът на земеделието: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба

Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба. Това заяви пред журналисти земеделският министър Пламен Абровски, цитиран от Нова телевизия. Той коментира, че това, което зависи от Министерството на земеделието правителството го прави по най-добрия начин.
"Самият факт, че ние успяхме в условията на абсолютен бюджетен дефицит да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г. и да ги подпомогнем за разликата в цената на торовете между 2025 и 2026 г., е нещо изключително успешно", каза Абровски.
Попитан за нулевото ДДС на хляба, Абровски коментира, че това е по-скоро въпрос към финансовия министър, отколкото към земеделския министър. "Земеделският министър трябва да подсигури условия за наличие на суровина за производство на хляб и смятам, че тази година имаме много добра зърнена реколта, която ще гарантира качествена пшеница, от която да произведем качествено брашно и хубав хляб", каза Абровски.
"В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната", обяви земеделският министър.
"За да могат българските земеделски производители да бъдат по-конкурентни, трябва да осигурим много по-конкурентен транспорт. Ако говорим за зърно, в цената на зърното се включва и транспортният компонент", допълни той.
"Скок в цените на храните необосновано не може да има. Още през 2025 г. беше приет Законът за въвеждане на еврото, който ясно и категорично казва, че никой не може необосновано да вдига цените. Когато „Прогресивна България“ дойде на власт, първото нещо, което направихме, беше да удължим действието на този закон по отношение на цените, така че до 1 януари 2027 г. никой да не може да си позволи необосновано да вдига цените", заяви Абровски.
По думите му цените не се вдигат, защото има законова забрана и КЗП изключително сериозно следи за това. "Мантрата на някои политици, които се опитват фалшиво да въведат в нашето общество страхове, че ние сме в голяма криза, са абсолютни политически спекулации", добави той. Според земеделския министър, ако има ръст, той се дължи на икономически обосновани фактори.
Пламен Абровски направи коментар и на изказването на бившия финансов министър Асен Василев за така наречената иранска помощ.
"Това, което правителството на "Прогресивна България" осигури по линия на иранската помощ - тези 170 милиона евро - е държавна помощ. И Асен Василев, като един бивш министър на финансите, трябва да е много добре запознат, че когато се предоставя държавна помощ, защото тя се предоставя по изключение, има вътрешни тавани", каза Абровски.
"Така че нека да му обясня през вас: Уважаеми г-н Василев, четете тези европейски документи, защото това, което каза той - че всички тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител. Така че лъжите, които едни политици - надявам се скоро да бъдат бивши политици - наслагват в нашето общество, водят само до едно ненужно разделение", посочи той.
"Колкото повече правителството на "Прогресивна България" вади неща за г-н Пеевски, толкова по-изнервен става г-н Василев", каза още земеделският министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
14:48 19.09.2026
2 Дигни ли са
14:49 19.09.2026
3 АГАТ а Кристи
Би трябвало и вас - комунистите да ви няма, защото 2000 година ви туриха извън закона, ама си разхождате конете сякаш е 1944г
14:51 19.09.2026
4 алахулю фишер
14:52 19.09.2026
5 НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ ЧЕ СТАВА ВИНАГИ
Коментиран от #10
14:53 19.09.2026
6 Мая
Коментиран от #9
14:53 19.09.2026
7 Ми то
14:58 19.09.2026
8 Без майтап
14:59 19.09.2026
9 Майче,
До коментар #6 от "Мая":Предлагам ти нещо по-атрактивно от "пасти"!
Сещаш се от раз - нали Майче ?
15:00 19.09.2026
10 Ние
До коментар #5 от "НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ ЧЕ СТАВА ВИНАГИ":Моя милост всеки ден го изпитваме на собствен гръб това че става обратното на което трябва да става. Там където живея , където живеят и работят близките ми , където пазаруваме или сме на почивка почти навсякъде. ......
Коментиран от #14, #16
15:03 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фгдс
15:06 19.09.2026
14 Обаче няма и на кого да се оплачиш
До коментар #10 от "Ние":Новото мнозинство постоянно използва израза Подаден сигнал. Какво значи това. Как се подава сигнал ? ! ?
Защото хората имат право да подават жалби които на мига рикошират в тях самите.
Как се подава сигнал за нередност ? Аз това искам да разбера !!!
15:09 19.09.2026
15 Бенко
мушморк, хората с майбасите ще получат
по няколко милиона евро, нека да изкарат подобаващо зимата! Бедния българин по 50
евро! Бог да го прости през зимата! Горива, а!
15:09 19.09.2026
16 Точно
До коментар #10 от "Ние":Абсолютно сте прав!36години криворазбраната демокрация.
15:09 19.09.2026
17 Хляба ще гони цената на дизела
15:10 19.09.2026
18 Да бе
15:13 19.09.2026
19 Моля отговорете
Искам да подам сигнал за нередност при жените.
Не искам да пиша жалба и да излизам виновен и отговорен.
Искам да подам сигнал за нередност. Те да си го проверяват по каналния ред. Но да не излизам аз виновен че мисля че но е нередно пък то видиш ли било съвсем в реда на нещата. Например лъжата по магазините. Че нещо което е кошница а пък то същата цена даже по висока от промоцията.
Коментиран от #20
15:19 19.09.2026
20 Грешката е верна
До коментар #19 от "Моля отговорете":Макар че имах предвид ХРАНИТЕ
Обаче соросоидния коректор поправя така че да промени смисъла.
15:21 19.09.2026
21 Моля отговорете
Искам да подам сигнал за нередност при ХРАНИТЕ .
Не искам да пиша жалба и да излизам виновен и отговорен.
Искам да подам сигнал за нередност. Те да си го проверяват по каналния ред. Но да не излизам аз виновен че мисля че нещо е нередно пък то видиш ли било съвсем в реда на нещата.
Например за лъжата по магазините. Че нещо което е кошница а пък то същата цена даже по висока от на промоция.
15:28 19.09.2026
22 Поредния ненормалник от управляващата ни
15:29 19.09.2026