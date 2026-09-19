Моди между руския петрол и американските мита

Индийският премиер Нарендра Моди е изправен пред една от най-трудните икономически дилеми за страната през последните години – дали Индия да продължи да купува значителни количества руски петрол, или да ограничи вноса, за да намали риска от нови американски мита. Темата отново излезе на преден план, след като Вашингтон прие нов санкционен закон, който позволява налагането на мита до 100% върху държави, внасящи руски петрол и газ.

За Индия залогът е особено висок. Страната е сред най-големите вносители на петрол в света и разчита силно на чужди доставки, за да задоволява вътрешното търсене. Русия се превърна в ключов доставчик след началото на войната в Украйна, когато индийските рафинерии започнаха да купуват руски суров петрол при отстъпка спрямо други сортове.

Новият американски режим обаче поставя тази стратегия под натиск. Законът дава на президента Доналд Тръмп широки правомощия да налага тарифи до 100% върху водещи купувачи на руски енергийни суровини. Индия е сред страните, които потенциално могат да бъдат засегнати.

Ако Ню Делхи намали рязко покупките от Русия, това може да увеличи разходите за внос и да окаже натиск върху цените на горивата в страната. Това е особено чувствителен въпрос на фона на предстоящи местни избори и високата политическа значимост на цените на енергията за индийските домакинства. Именно този риск е сред основните причини правителството да подхожда предпазливо към американските искания.

От другата страна стои търговията със САЩ. Американският пазар е най-големият за индийския износ, а нови високи тарифи биха могли да засегнат широк кръг индустрии и да усложнят допълнително търговските отношения между Вашингтон и Ню Делхи. Индия вече предупреди, че подобни мерки могат да навредят не само на двустранните отношения, но и на стабилността на глобалните енергийни пазари.

Ню Делхи защитава позицията си с аргумента, че енергийната сигурност на държава с население от над 1,4 млрд. души изисква диверсифицирани доставки. Индийските власти настояват, че покупките на руски петрол са част от стратегията за гарантиране на достъпни енергийни ресурси, а не политическа подкрепа за Москва.

Ситуацията се усложнява допълнително от сътресенията в Близкия изток. Цените на руския суров петрол ESPO вече надхвърлиха 120 USD за барел заради засиленото търсене от Китай и ограниченията при други доставки. Това означава, че предимството на Русия като евтин източник на суровина също започва да се свива.

Паралелно с това индийският внос на суров петрол през август е намалял с над 11% спрямо юли до около 19,01 млн. тона, показват официални данни. На годишна база спадът е около 3%.

Въпреки това разходите за петрол остават високи. Индийският внос на суров петрол по стойност е нараснал с 25,8% на годишна база през август до 16,69 млрд. USD, докато средната цена на индийската петролна кошница е достигнала около 90,19 USD за барел.

Така Моди се оказва между две стратегически зависимости. Продължаването на покупките от Русия може да защити част от енергийната сигурност на Индия, но увеличава риска от американски търговски санкции. Рязкото ограничаване на руския петрол, от своя страна, може да оскъпи енергията и да усили инфлационния натиск вътре в страната.

Към момента индийското правителство не е обявило радикална промяна в енергийната си политика. Ню Делхи продължава да настоява за диверсификация на доставките и за дипломатическо решение на спора с Вашингтон.