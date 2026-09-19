Новини
Свят »
Индия »
Моди между руския петрол и американските мита

Моди между руския петрол и американските мита

19 Септември, 2026 13:21 470 7

  • индия-
  • сащ-
  • русия-
  • петрол-
  • мита

Индия е изправена пред труден избор

Моди между руския петрол и американските мита - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индийският премиер Нарендра Моди е изправен пред една от най-трудните икономически дилеми за страната през последните години – дали Индия да продължи да купува значителни количества руски петрол, или да ограничи вноса, за да намали риска от нови американски мита. Темата отново излезе на преден план, след като Вашингтон прие нов санкционен закон, който позволява налагането на мита до 100% върху държави, внасящи руски петрол и газ.

За Индия залогът е особено висок. Страната е сред най-големите вносители на петрол в света и разчита силно на чужди доставки, за да задоволява вътрешното търсене. Русия се превърна в ключов доставчик след началото на войната в Украйна, когато индийските рафинерии започнаха да купуват руски суров петрол при отстъпка спрямо други сортове.

Новият американски режим обаче поставя тази стратегия под натиск. Законът дава на президента Доналд Тръмп широки правомощия да налага тарифи до 100% върху водещи купувачи на руски енергийни суровини. Индия е сред страните, които потенциално могат да бъдат засегнати.

Ако Ню Делхи намали рязко покупките от Русия, това може да увеличи разходите за внос и да окаже натиск върху цените на горивата в страната. Това е особено чувствителен въпрос на фона на предстоящи местни избори и високата политическа значимост на цените на енергията за индийските домакинства. Именно този риск е сред основните причини правителството да подхожда предпазливо към американските искания.

От другата страна стои търговията със САЩ. Американският пазар е най-големият за индийския износ, а нови високи тарифи биха могли да засегнат широк кръг индустрии и да усложнят допълнително търговските отношения между Вашингтон и Ню Делхи. Индия вече предупреди, че подобни мерки могат да навредят не само на двустранните отношения, но и на стабилността на глобалните енергийни пазари.

Ню Делхи защитава позицията си с аргумента, че енергийната сигурност на държава с население от над 1,4 млрд. души изисква диверсифицирани доставки. Индийските власти настояват, че покупките на руски петрол са част от стратегията за гарантиране на достъпни енергийни ресурси, а не политическа подкрепа за Москва.

Ситуацията се усложнява допълнително от сътресенията в Близкия изток. Цените на руския суров петрол ESPO вече надхвърлиха 120 USD за барел заради засиленото търсене от Китай и ограниченията при други доставки. Това означава, че предимството на Русия като евтин източник на суровина също започва да се свива.

Паралелно с това индийският внос на суров петрол през август е намалял с над 11% спрямо юли до около 19,01 млн. тона, показват официални данни. На годишна база спадът е около 3%.

Въпреки това разходите за петрол остават високи. Индийският внос на суров петрол по стойност е нараснал с 25,8% на годишна база през август до 16,69 млрд. USD, докато средната цена на индийската петролна кошница е достигнала около 90,19 USD за барел.

Така Моди се оказва между две стратегически зависимости. Продължаването на покупките от Русия може да защити част от енергийната сигурност на Индия, но увеличава риска от американски търговски санкции. Рязкото ограничаване на руския петрол, от своя страна, може да оскъпи енергията и да усили инфлационния натиск вътре в страната.

Към момента индийското правителство не е обявило радикална промяна в енергийната си политика. Ню Делхи продължава да настоява за диверсификация на доставките и за дипломатическо решение на спора с Вашингтон.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    10 1 Отговор
    гледам че индиеца си купува добре нефта от русия и баш му не дреме че у факти пишат либералните дивотии,а тука понеже сме еврокофтори седиме като вулви да ни скубят брюкселските лелки

    13:25 19.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Аз като гледам 1,5 милиарда са в паника .и то хора свикнали на глад да се плащат от клоунски номера

    13:25 19.09.2026

  • 3 ИНДИЯ НЕ Е ЗАБРАВИЛА

    8 1 Отговор
    Чърчил е причинил гладна смърт на над 40 милиона индийци през 1943 година.

    13:25 19.09.2026

  • 4 МОДИ НЕ Е ЗАВИСИМ КАТО УРСУЛА

    8 0 Отговор
    На Моди му време на хера какво говорят англосаксите.

    13:30 19.09.2026

  • 5 Не разбирам

    3 0 Отговор
    Какво е "демократичното" на това да налагаш санкции и мита на държави които искат да живеят и се развиват без някой да им бъде господар!

    13:35 19.09.2026

  • 6 БРИТАНЦИТЕ ОТ 400 ГОДИНИ

    3 0 Отговор
    Извършват престъпления срещу човечеството. Сега се чудят защо всеки ги презира.

    13:39 19.09.2026

  • 7 КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО

    0 0 Отговор
    Но бензина в Индия не е 2.50 Евро за литър. Сигурно защото Моди го боли хера за англосаксонските заплахи.

    13:47 19.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания