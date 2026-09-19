Русия и Китай започват геоложки проучвания по границата си

Русия и Китай ще разширят сътрудничеството си в областта на геологията и използването на природните ресурси, като започнат съвместни проучвания в пограничните райони. Сред основните направления са теренни изследвания, геохимичен анализ, изготвяне на геоложки карти и сравнително проучване на района на Голям Алтай.
Решението следва договореност между заместник-министъра на природните ресурси и екологията на Русия Дмитрий Тетенькин и заместник-министъра на природните ресурси на Китай и президент на Китайската геоложка служба Сюй Дачун. Срещата се проведе по време на международния форум China Mining 2026.
Двете страни ще създадат специална работна група, която да координира проектите в областта на геологията и недроползването. Досега подобни въпроси са били разглеждани основно в рамките на по-широки междуправителствени механизми, докато новият формат ще бъде съсредоточен конкретно върху минерално-суровинната база и геоложките изследвания.
Според руското Министерство на природните ресурси приоритет ще бъде геоложкото изследване на приграничните територии, включително съвместна работа на терен, научен анализ и картографиране. В рамките на проекта се планират и сравнителни проучвания на Голям Алтай, в които освен Русия и Китай ще участват специалисти от Казахстан и Монголия.
Голям Алтай обхваща трансгранични райони на четирите държави и представлява значима зона от гледна точка на геологията и минералните ресурси. Засега обаче руските власти не са обявили конкретни оценки за потенциални нови находища, нито стойност на бъдещи инвестиции. Поради това проектът на този етап трябва да се разглежда като геоложко и научно проучване, а не като вече взето решение за разработване на конкретни мини.
Споразумението е част от по-широкото задълбочаване на руско-китайското сътрудничество в пограничните райони. През юни представители на Москва и Пекин проведоха поредното заседание на съвместната комисия по границата, на което бяха обсъдени управлението на граничните зони, сътрудничеството между контролни органи, граничните пунктове и трансграничните води. Китайското външно министерство тогава съобщи, че страните са постигнали широк консенсус за разширяване на сътрудничеството в пограничните региони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи,
Коментиран от #4, #7
11:54 19.09.2026
2 Мишел
Коментиран от #5
12:00 19.09.2026
3 Ротшилд
12:02 19.09.2026
4 Мишел
До коментар #1 от "Хихи,":Китай, Русия и Северна Корея са единствения глобален съюз на планетата.
Коментиран от #10
12:05 19.09.2026
5 Как бе, Мишенце?
До коментар #2 от "Мишел":Как ще пусне нефтено находище в експлоатация, като няма такива фирми? Подготовката за експлоатация се правеше от Шел и Шеврон. Няма и къде да го закара този евентуален нов нефт. Стига вярва на партенки.
Коментиран от #14
12:05 19.09.2026
6 Това е уникално добра новина
Коментиран от #12
12:07 19.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нали?
До коментар #4 от "Мишел":Китай със 17% от световната икономика, Русия с 2.2% и Северна Корея с безкрайно малък дял. Ми той само щатът Калифорния държи 3.8% от световния БВП. Ще си сметнеш ли за другите щати?
12:10 19.09.2026
11 Браво !
12:11 19.09.2026
12 Огледай се!
До коментар #6 от "Това е уникално добра новина":Евреин миньор виждал ли си?
Коментиран от #13, #17
12:12 19.09.2026
13 Евреите в Биробиджан
До коментар #12 от "Огледай се!":основно картофи гледаха за миньори не знам.
12:18 19.09.2026
14 Мишел
До коментар #5 от "Как бе, Мишенце?":От доста време Русия произвежда сондажното оборудване и не зависи от западни доставчици.
12:20 19.09.2026
15 Ще се изгради
Цената на руския вътрешен участък се оценява на между 1500 и 2200 милиарда рубли (приблизително 17 до 25 милиарда щатски долара ). Китайският участък ще се простира на приблизително 228 километра. Другото е Контейнерният терминал „Первомайски“
Детайли за проекта: Китайската Swift Group (специализирана в морския транспорт и контейнерната логистика) си партнира с Руските железници (РЖД) за изграждането на мащабен модерен контейнерен терминал в Первомайски район (Алтайски край). Очаква се този терминал да обработва до 3,5 милиона тона товари годишно и да генерира близо 1000 работни места, което значително ще засили двустранната търговия с азиатските страни... Трябва и украински роби да се докарат най вероятно
12:22 19.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Имаше и евреи миньори там !
До коментар #12 от "Огледай се!":Коренни (рудни) находища: По-голямата част от алтайското злато е съсредоточено в комплексни полиметални руди. То се извлича заедно с мед, олово, цинк и сребро в историческия регион, известен като Рудни Алтай. Най-големият специализиран златен рудник в Република Алтай е „Веселий“ (в село Сьойка), който осигурява по-голямата част от златния руден добив на републиката.Речно (разсипно) злато: В коритата на много планински реки (като Албас, Каурчак и др.) се среща самородно речно злато. Промишленото му промиване обаче е силно ограничено през последните години. Макар в региона да има десетки регистрирани находища с общи запаси от десетки тонове, местните власти предприеха строги мерки. Добивът на речно злато с тежка техника нанася огромни щети на природата, оставяйки „лунни пейзажи“ по коритото на реките. Поради тази причина, с цел опазване на ценния за региона туризъм, в Алтайския край напълно спряха издаването на разрешителни за такъв вид дейност.
12:30 19.09.2026
18 Дедо
12:35 19.09.2026