Русия и Китай започват геоложки проучвания по границата си

Русия и Китай ще разширят сътрудничеството си в областта на геологията и използването на природните ресурси, като започнат съвместни проучвания в пограничните райони. Сред основните направления са теренни изследвания, геохимичен анализ, изготвяне на геоложки карти и сравнително проучване на района на Голям Алтай.

Решението следва договореност между заместник-министъра на природните ресурси и екологията на Русия Дмитрий Тетенькин и заместник-министъра на природните ресурси на Китай и президент на Китайската геоложка служба Сюй Дачун. Срещата се проведе по време на международния форум China Mining 2026.

Двете страни ще създадат специална работна група, която да координира проектите в областта на геологията и недроползването. Досега подобни въпроси са били разглеждани основно в рамките на по-широки междуправителствени механизми, докато новият формат ще бъде съсредоточен конкретно върху минерално-суровинната база и геоложките изследвания.

Според руското Министерство на природните ресурси приоритет ще бъде геоложкото изследване на приграничните територии, включително съвместна работа на терен, научен анализ и картографиране. В рамките на проекта се планират и сравнителни проучвания на Голям Алтай, в които освен Русия и Китай ще участват специалисти от Казахстан и Монголия.

Голям Алтай обхваща трансгранични райони на четирите държави и представлява значима зона от гледна точка на геологията и минералните ресурси. Засега обаче руските власти не са обявили конкретни оценки за потенциални нови находища, нито стойност на бъдещи инвестиции. Поради това проектът на този етап трябва да се разглежда като геоложко и научно проучване, а не като вече взето решение за разработване на конкретни мини.

Споразумението е част от по-широкото задълбочаване на руско-китайското сътрудничество в пограничните райони. През юни представители на Москва и Пекин проведоха поредното заседание на съвместната комисия по границата, на което бяха обсъдени управлението на граничните зони, сътрудничеството между контролни органи, граничните пунктове и трансграничните води. Китайското външно министерство тогава съобщи, че страните са постигнали широк консенсус за разширяване на сътрудничеството в пограничните региони.