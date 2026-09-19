Латвийският президент Едгарс Ринкевич заяви, че Европа изостава в развитието на войната с дронове и въздушната война и че повечето европейски страни не са в състояние да отблъснат евентуална ракетна атака от Русия. Той заяви това в интервю за The Guardian.

„Виждаме, че противовъздушната отбрана, противодроновата отбрана и противоракетната отбрана имат сериозни проблеми. И нека бъдем честни. Украйна ги има. Цяла Европа и НАТО ги имат“, каза той.

Украйна и европейските съюзници са изправени пред забавяния в доставката на ракети Patriot и други системи за противовъздушна отбрана, тъй като САЩ са използвали почти две трети от запасите си по време на войната с Иран и попълването им може да отнеме поне 5 години.

През юни латвийският премиер Андрис Кулбергс обяви, че Латвия и Украйна възнамеряват да изградят съвместно предприятие за производство на дронове близо до границата на републиката с Русия. „Веста“, каза той, ще разположи система за отбрана срещу дронове на границата до края на лятото, което ще елиминира необходимостта от разполагане на въздушни сили за реагиране на всяка заплаха от дронове. Междувременно министърът на отбраната Райвис Мелнис отбеляза, че Латвия не вижда признаци, че Русия подготвя атака срещу страни от НАТО.

Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия „няма причина“ да се бори със страни от НАТО: „нито геополитически интерес, нито икономически, нито политически, нито военни“. Той също така отбеляза, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“, но руската армия в момента е най-боеспособната в света.

Русия е изправена пред агресивна политика от европейските страни и твърденията за противното са неверни, заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на президента. Според него публикациите в западните медии за плановете на Русия по отношение на страните от НАТО са „изкривяване на реалността“ и „вестникарски клюки“.