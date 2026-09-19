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Европа изостава във войната с дронове

Европа изостава във войната с дронове

19 Септември, 2026 11:00 610 16

  • латвия-
  • европа-
  • нато-
  • дронове-
  • изоставане

Мнението е президента на Латвия Едгарс Ринкевич

Европа изостава във войната с дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Латвийският президент Едгарс Ринкевич заяви, че Европа изостава в развитието на войната с дронове и въздушната война и че повечето европейски страни не са в състояние да отблъснат евентуална ракетна атака от Русия. Той заяви това в интервю за The Guardian.

„Виждаме, че противовъздушната отбрана, противодроновата отбрана и противоракетната отбрана имат сериозни проблеми. И нека бъдем честни. Украйна ги има. Цяла Европа и НАТО ги имат“, каза той.

Украйна и европейските съюзници са изправени пред забавяния в доставката на ракети Patriot и други системи за противовъздушна отбрана, тъй като САЩ са използвали почти две трети от запасите си по време на войната с Иран и попълването им може да отнеме поне 5 години.

През юни латвийският премиер Андрис Кулбергс обяви, че Латвия и Украйна възнамеряват да изградят съвместно предприятие за производство на дронове близо до границата на републиката с Русия. „Веста“, каза той, ще разположи система за отбрана срещу дронове на границата до края на лятото, което ще елиминира необходимостта от разполагане на въздушни сили за реагиране на всяка заплаха от дронове. Междувременно министърът на отбраната Райвис Мелнис отбеляза, че Латвия не вижда признаци, че Русия подготвя атака срещу страни от НАТО.

Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия „няма причина“ да се бори със страни от НАТО: „нито геополитически интерес, нито икономически, нито политически, нито военни“. Той също така отбеляза, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“, но руската армия в момента е най-боеспособната в света.

Русия е изправена пред агресивна политика от европейските страни и твърденията за противното са неверни, заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на президента. Според него публикациите в западните медии за плановете на Русия по отношение на страните от НАТО са „изкривяване на реалността“ и „вестникарски клюки“.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Европа изостава навсякъде!!! Само с промяната на бялата раса напредва, към отрицателност.....

    11:02 19.09.2026

  • 2 Сюндюк

    8 0 Отговор
    ЕС ще изгори и ще постави началото и силата на друг съюз наречен..БРИКС.! Този факт вече се вижда и от КОСМОСА..?

    11:03 19.09.2026

  • 3 Розовото пони зеля

    9 0 Отговор
    А с кого воюва европа, че да изостава, или признавате, че воювате с Русия и губите.

    Коментиран от #8

    11:07 19.09.2026

  • 4 прпинципа на войната

    5 0 Отговор
    Който изостава територии ще предава....

    11:09 19.09.2026

  • 5 ЗА РАЗЛИКА ОТ УКРАЙНА

    6 0 Отговор
    НАЛИ ТАКА
    КОЯТО Е ПРЕКРАСЕН ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
    ИМАТ ДРОНОВЕ АМА ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА ИЗГОРЕ
    АБЕ КО СТАНА С ЛАЗЕРНОТО ОРЪЖИЕ
    А ТЕА ШМАТКИ ИМАТ ЛИ ПРИСТАНИШЕ

    11:09 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НА ТОЯ НА СНИМКАТА

    6 0 Отговор
    НЕКОЙ МУ Е С......АЛ НА ШАПКАТА
    ОЩЕ Е ВДЛЪБНАТА

    11:11 19.09.2026

  • 8 това е

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Розовото пони зеля":

    До последния украинец.Вземат пари от всички и си ги наливат в техните 3- 4 воени концерна и така обират целия ЕС.После връщат в подкупи към елита на ЕС за да продължава всичко по тази схема.

    Коментиран от #9

    11:11 19.09.2026

  • 9 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "това е":

    Освен това ЕС е фалирал и тегли яко заеми, но и заемите не стигат, затова доня мръсулиня-ваксулиня е измислила още един грабеж за да довърши европейците, иска да ползва за целта спестяванията на населението в ЕС, казва им спящо пари, първо- някой с 2 капки мозък трябва да и каже, че парите никога не спят, второ- другари еврасти урсулианци, кажете на шеФката си да нарича нещата с истинските им имена, спящи те пари са спестяванията на хората, та другари урсулианци докъто спите урсулите ще сложат ръка на спестяванията ви.

    11:37 19.09.2026

  • 10 последната укра

    1 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    11:38 19.09.2026

  • 11 "Европа изостава във войната"...

    0 0 Отговор
    КАКВО ОБЩО ИМА ЕВРОПА с "войната" и в какво точно изостава ? Европа не е във война

    11:44 19.09.2026

  • 12 Европа изостава във всичко

    1 0 Отговор
    дроновете са най маловажното

    11:45 19.09.2026

  • 13 На президента на Латвия

    1 0 Отговор
    дроновете му били важни. Пълен ненормалник !

    11:46 19.09.2026

  • 14 Мнение

    0 0 Отговор
    "Водещите американски личности и банки, чийто капитал и дейност подпомагат икономиката и военната машина на Третия райх, включват:Прескот Буш и Union Banking Corporation (UBC): Инвестиционният банкер Прескот Буш (дядото на Джордж У. Буш) управлява нюйоркската банка UBC, която служи за прикритие и менажира активите на Фриц Тисен — германски магнат и основен личен спонсор на Хитлер. Поради тези връзки банката е конфискувана от американското правителство през 1942 г. (след дъжд качулка)

    Банката Chase National Bank и фамилия Рокфелер: Финансовата институция обменя германски марки за милиони долари преди войната, което помага за финансирането на нацисткия режим. По време на окупацията на Франция, клоновете на Chase в Париж остават отворени с разрешението на Берлин, като блокират сметките на еврейски клиенти и сътрудничат с Гестапо.

    Инвестиционните гиганти J.P. Morgan Co. и Brown Brothers Harriman: Тези банки отпускат мащабни заеми за възстановяване на германската тежка индустрия след Първата световна война и действат като брокери на нацистки капитали в САЩ, улеснявайки трансакциите за германската военна икономика.

    Хенри Форд и корпорацията Ford: Автомобилният магнат Хенри Форд е известен с антисемитските си възгледи, които самият Хитлер хвали в книгата си „Моята борба“. Германските заводи на Ford (както и тези на General Motors) произвеждат хиляди военни камиони и бронирани машини, използвани по-късно от Вермахта.

    Томас Уотсън и IBM: Германският ф

    Коментиран от #15

    11:54 19.09.2026

  • 15 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    ...
    Томас Уотсън и IBM: Германският филиал на компанията доставя перфокартни машини (предшественици на компютъра), които нацисткият режим използва за организиране на мащабните преброявания, идентифицирането на еврейското население и по-късно за логистиката и управлението на концлагерите."

    Историята НАИСТИНА СЕ ПОВТАРЯ!
    И ОТНОВО КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СТОИ ЗАД НОВИТЕ ВОЙНИ ПО СВЕТА!!!

    11:55 19.09.2026

  • 16 Латвия.... ку-кууу

    0 0 Отговор
    Комисията по бюджет и финанси (данъци) на Сейма разгледа в четвъртък на две четения измененията в закона, които предвиждат увеличаване на таксите за транзитен транспорт на зърно от Русия до края на годината.
    В четвъртък Сейма спешно подкрепи предложението на правителството за увеличаване на таксите за транзит на руско зърно в Закона за железниците.
    53 депутати гласуваха за измененията, 12 бяха против. Новият режим ще бъде в сила до края на годината. Депутати от партиите „Латвия на първо място“ и „За стабилност“ гласуваха против.
    На свой ред, предложение за пълна забрана на транспорта на зърно от Русия и Беларус през Латвия е внесено в Комисията по национална икономика на Сейма, но все още не е подложено на гласуване.

    11:57 19.09.2026

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