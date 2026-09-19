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Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

19 Септември, 2026 14:47 545 18

  • oktoberfest-
  • мюнхен-
  • германия-
  • бира

191-вото издание на най-големия бирен фестивал в света очаква над 6 милиона посетители до 4 октомври

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ) - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Oktoberfest 2026отвори врати в Мюнхен и постави началото на две седмици празненства, които традиционно привличат милиони посетители от Германия и чужбина. Тазгодишното, 191-во издание на фестивала започва официално в 12:00 ч. местно време, когато новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе трябва да отвори първото буре бира.

Церемонията тази година има и политически символизъм. За първи път баварският премиер Маркус Зьодер ще получи традиционната първа халба бира от кмет от Зелените. Краузе вече заяви, че целта му е да отвори бурето с два до три удара, след което двамата трябва да вдигнат наздравица за „мирна Wiesn“.

Организаторите очакват над 6 милиона посетители до края на фестивала на 4 октомври. Едва след официалното откриване и изстрелите на салютните оръдия започва сервирането на бира във всички големи фестивални шатри.

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Тази година акцентът е силно поставен и върху сигурността. След като през 2025 г. фестивалът трябваше временно да бъде прекъснат заради прекомерно струпване на хора, властите създадоха нов координационен и наблюдателен център. Камери с елементи на изкуствен интелект трябва да помагат за ранно откриване на прекалено големи тълпи и потенциално опасни ситуации.

Около територията на фестивала действат забрана за носене на ножове и ограничения за полети, включително за дронове. Големите чанти не се допускат, има засилен контрол на входовете, а употребата на канабис на територията на Oktoberfest е забранена.

Около 600 полицаи са ангажирани със сигурността. Те са подпомагани от Баварската полиция за бързо реагиране, специализирани екипи срещу джебчийство и служители от осем чуждестранни държави.

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Oktoberfest остава едно от най-големите масови събития в Европа и ключово събитие за туристическия сектор на Мюнхен. За града фестивалът е не само културна традиция, но и мащабен икономически фактор за хотели, ресторанти, транспортни компании и търговци.

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда ,

    11 2 Отговор
    А сервитьорите - афганистанци и носят ножове и вилици на наденичарите

    14:53 19.09.2026

  • 2 Тва шеее

    11 2 Отговор
    Най скъпия октобср фест 25 евр халбата и 30 мезето

    Коментиран от #5

    14:53 19.09.2026

  • 3 Пришелец

    6 2 Отговор
    Българите постоянно са в заблуда от списващите,че това е бирен фест.

    14:56 19.09.2026

  • 4 Павел Пенев

    10 2 Отговор
    От лични впечатления мога да кажа,че Октобер фест е сборище на простаци,които пият изостанала от лятото полувкисната бира и уринират безразборно.

    Коментиран от #18

    14:56 19.09.2026

  • 5 Курсант

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тва шеее":

    Явно не си наясно какво е халба.

    14:58 19.09.2026

  • 6 това не е Гермавия.

    8 1 Отговор
    Това не е Германия.Афтанистанци, сирийци,иракчани, боливийци, камерунци, тарамбуки, тук-таме някой "македонец", сърбин или поляк.И все по-скъпо, във Виена е още по-лошо.

    Коментиран от #16

    15:00 19.09.2026

  • 7 Лошо, една скъпа

    7 2 Отговор
    бира не можеш да изпиеш без да те заплашват атентатори самоубийци...

    Коментиран от #10

    15:01 19.09.2026

  • 8 До там се докараха

    3 1 Отговор
    Дойчовците. Навсякъде им се привиждат терористи. Една бира не можеш да изпиеш на спокойствие.

    15:07 19.09.2026

  • 9 Хааххх

    1 1 Отговор
    Пуснете хората с колите в пешеходната зона,имат инвалидност !!!

    15:08 19.09.2026

  • 10 Шест милиона Посетители

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лошо, една скъпа":

    Не мислят,като теб.

    15:08 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хххх

    3 0 Отговор
    Едно към едно селски събор, само мащабите са различни. Простотията обче си е същата.

    Коментиран от #17

    15:16 19.09.2026

  • 14 Започва

    1 0 Отговор
    Голямото опикаване, което ще осмърди всичко наоколо до 4.10 ведно с повръщенята на присъстващите свини!

    15:17 19.09.2026

  • 15 На снимката

    0 0 Отговор
    Типичен германец от новите.

    15:19 19.09.2026

  • 16 А българите са

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "това не е Гермавия.":

    Короната на джепчийството и всякаква битова престъпност!

    15:20 19.09.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хххх":

    Мой колега си докара от там жена германка, но тя го заряза и отиде при някакъв турчин. Това се случва често на запад, защото турците са ербап и здраво е...т.

    15:21 19.09.2026

  • 18 Ша ма обидиш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Павел Пенев":

    Като се каже Германия и от вълнение се задейства калната точка на някои.

    15:25 19.09.2026

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