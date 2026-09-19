Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Oktoberfest 2026отвори врати в Мюнхен и постави началото на две седмици празненства, които традиционно привличат милиони посетители от Германия и чужбина. Тазгодишното, 191-во издание на фестивала започва официално в 12:00 ч. местно време, когато новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе трябва да отвори първото буре бира.
Церемонията тази година има и политически символизъм. За първи път баварският премиер Маркус Зьодер ще получи традиционната първа халба бира от кмет от Зелените. Краузе вече заяви, че целта му е да отвори бурето с два до три удара, след което двамата трябва да вдигнат наздравица за „мирна Wiesn“.
Организаторите очакват над 6 милиона посетители до края на фестивала на 4 октомври. Едва след официалното откриване и изстрелите на салютните оръдия започва сервирането на бира във всички големи фестивални шатри.
Тази година акцентът е силно поставен и върху сигурността. След като през 2025 г. фестивалът трябваше временно да бъде прекъснат заради прекомерно струпване на хора, властите създадоха нов координационен и наблюдателен център. Камери с елементи на изкуствен интелект трябва да помагат за ранно откриване на прекалено големи тълпи и потенциално опасни ситуации.
Около територията на фестивала действат забрана за носене на ножове и ограничения за полети, включително за дронове. Големите чанти не се допускат, има засилен контрол на входовете, а употребата на канабис на територията на Oktoberfest е забранена.
Около 600 полицаи са ангажирани със сигурността. Те са подпомагани от Баварската полиция за бързо реагиране, специализирани екипи срещу джебчийство и служители от осем чуждестранни държави.
Oktoberfest остава едно от най-големите масови събития в Европа и ключово събитие за туристическия сектор на Мюнхен. За града фестивалът е не само културна традиция, но и мащабен икономически фактор за хотели, ресторанти, транспортни компании и търговци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда ,
14:53 19.09.2026
2 Тва шеее
Коментиран от #5
14:53 19.09.2026
3 Пришелец
14:56 19.09.2026
4 Павел Пенев
Коментиран от #18
14:56 19.09.2026
5 Курсант
До коментар #2 от "Тва шеее":Явно не си наясно какво е халба.
14:58 19.09.2026
6 това не е Гермавия.
Коментиран от #16
15:00 19.09.2026
7 Лошо, една скъпа
Коментиран от #10
15:01 19.09.2026
8 До там се докараха
15:07 19.09.2026
9 Хааххх
15:08 19.09.2026
10 Шест милиона Посетители
До коментар #7 от "Лошо, една скъпа":Не мислят,като теб.
15:08 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хххх
Коментиран от #17
15:16 19.09.2026
14 Започва
15:17 19.09.2026
15 На снимката
15:19 19.09.2026
16 А българите са
До коментар #6 от "това не е Гермавия.":Короната на джепчийството и всякаква битова престъпност!
15:20 19.09.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #13 от "хххх":Мой колега си докара от там жена германка, но тя го заряза и отиде при някакъв турчин. Това се случва често на запад, защото турците са ербап и здраво е...т.
15:21 19.09.2026
18 Ша ма обидиш
До коментар #4 от "Павел Пенев":Като се каже Германия и от вълнение се задейства калната точка на някои.
15:25 19.09.2026