Oktoberfest 2026 започна в Мюнхен при засилени мерки за сигурност (СНИМКИ)

Oktoberfest 2026отвори врати в Мюнхен и постави началото на две седмици празненства, които традиционно привличат милиони посетители от Германия и чужбина. Тазгодишното, 191-во издание на фестивала започва официално в 12:00 ч. местно време, когато новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе трябва да отвори първото буре бира.

Церемонията тази година има и политически символизъм. За първи път баварският премиер Маркус Зьодер ще получи традиционната първа халба бира от кмет от Зелените. Краузе вече заяви, че целта му е да отвори бурето с два до три удара, след което двамата трябва да вдигнат наздравица за „мирна Wiesn“.

Организаторите очакват над 6 милиона посетители до края на фестивала на 4 октомври. Едва след официалното откриване и изстрелите на салютните оръдия започва сервирането на бира във всички големи фестивални шатри.

Тази година акцентът е силно поставен и върху сигурността. След като през 2025 г. фестивалът трябваше временно да бъде прекъснат заради прекомерно струпване на хора, властите създадоха нов координационен и наблюдателен център. Камери с елементи на изкуствен интелект трябва да помагат за ранно откриване на прекалено големи тълпи и потенциално опасни ситуации.

Около територията на фестивала действат забрана за носене на ножове и ограничения за полети, включително за дронове. Големите чанти не се допускат, има засилен контрол на входовете, а употребата на канабис на територията на Oktoberfest е забранена.

Около 600 полицаи са ангажирани със сигурността. Те са подпомагани от Баварската полиция за бързо реагиране, специализирани екипи срещу джебчийство и служители от осем чуждестранни държави.

Oktoberfest остава едно от най-големите масови събития в Европа и ключово събитие за туристическия сектор на Мюнхен. За града фестивалът е не само културна традиция, но и мащабен икономически фактор за хотели, ресторанти, транспортни компании и търговци.