WSJ: Здравето на Си Цзинпин породи тревога

Здравето на китайския лидер Си Цзинпин е предизвикало безпокойство след като той е пропуснал вечеря с участието на световни лидери по време на срещата на БРИКС в Индия, съобщава The Wall Street Journal, цитирана от РБК.

По информацията на изданието, председателят на Китайската народна република се е отказал от участието в последния момент. На вечерята вместо него е присъствал външният министър на Китай Ван И.

Какво е известно до момента

Според WSJ въпросът е породил нови спекулации за състоянието на 73-годишния Си Цзинпин преди планираното му посещение в Съединените щати. Вестникът обаче подчертава, че няма доказателства той да е сериозно болен.

РБК отбелязва, че индийската агенция Press Trust е съобщила по-рано, че Си се е върнал в хотелската си стая, за да си почине. Самата индийска страна по-късно отхвърли твърдения за влошено здраве на няколко световни лидери след форума.

Политическият фон

Срещата на БРИКС в Ню Делхи се проведе на 12 и 13 септември. Според РБК визитата на Си Цзинпин във Вашингтон трябва да започне на 24 септември и ще бъде първото му посещение в САЩ от повече от 10 години.

Очаква се той и президентът на САЩ Доналд Тръмп да обсъдят теми като изкуствения интелект, Иран, Тайван и търговията. Засега няма официално потвърждение за сериозен здравословен проблем на китайския лидер.

Източници: РБК, The Wall Street Journal, Press Trust of India, Министерство на външните работи на Индия