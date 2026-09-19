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WSJ: Здравето на Си Цзинпин породи тревога
  Тема: Известни личности

WSJ: Здравето на Си Цзинпин породи тревога

19 Септември, 2026 21:47, обновена 19 Септември, 2026 21:51 504 3

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  • съединени щати-
  • здрае

Ройтерс и РБК съобщават, че липсата му на срещата на БРИКС е събудила въпроси преди планираната визита в САЩ.

WSJ: Здравето на Си Цзинпин породи тревога - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Здравето на китайския лидер Си Цзинпин е предизвикало безпокойство след като той е пропуснал вечеря с участието на световни лидери по време на срещата на БРИКС в Индия, съобщава The Wall Street Journal, цитирана от РБК.

По информацията на изданието, председателят на Китайската народна република се е отказал от участието в последния момент. На вечерята вместо него е присъствал външният министър на Китай Ван И.

Какво е известно до момента

Според WSJ въпросът е породил нови спекулации за състоянието на 73-годишния Си Цзинпин преди планираното му посещение в Съединените щати. Вестникът обаче подчертава, че няма доказателства той да е сериозно болен.

РБК отбелязва, че индийската агенция Press Trust е съобщила по-рано, че Си се е върнал в хотелската си стая, за да си почине. Самата индийска страна по-късно отхвърли твърдения за влошено здраве на няколко световни лидери след форума.

Политическият фон

Срещата на БРИКС в Ню Делхи се проведе на 12 и 13 септември. Според РБК визитата на Си Цзинпин във Вашингтон трябва да започне на 24 септември и ще бъде първото му посещение в САЩ от повече от 10 години.

Очаква се той и президентът на САЩ Доналд Тръмп да обсъдят теми като изкуствения интелект, Иран, Тайван и търговията. Засега няма официално потвърждение за сериозен здравословен проблем на китайския лидер.

Източници: РБК, The Wall Street Journal, Press Trust of India, Министерство на външните работи на Индия


Китай
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  • 1 Ми като не слуша дядо путин

    0 0 Отговор
    да си смени органите..

    22:04 19.09.2026

  • 2 Гробар

    1 0 Отговор
    Нищо му няма на Императора. Оттеглил се е в покоите си, за да излющи няколко индийски девици. По-добре от вечеря с досадни дедовци.

    22:06 19.09.2026

  • 3 Старото небе

    0 0 Отговор
    Ми Китай си е Китай.

    22:08 19.09.2026

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