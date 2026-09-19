Лидерът на румънската партия SOS Romania Даяна Шошоаке се появи в ефира на Russia Today и отправи поредица от остри обвинения срещу властите в Румъния, Европейския съюз и НАТО, съобщи Digi24, цитирана от Европейската правда.
По думите ѝ жандармерията е атакувала депутати от нейната партия и протестиращи без основание. Шошоаке заяви още, че в Румъния има „диктатура на Европейския съюз“ и че хората били лишавани от вода от планински райони в полза на частни компании.
В ефира тя свърза и последиците от паднал в жилищна сграда в Галац руски дрон с тезата, че НАТО и Европейският съюз тласкат Румъния към война с Русия.
Европейска правда припомня, че румънската политичка е известна с поредица от скандални изказвания и действия, насочени и срещу Украйна. През април Европейският парламент свали депутатския ѝ имунитет по искане на Румъния, където срещу нея са повдигнати няколко обвинения.
През юни Шошоаке беше сред малкото европейски гости на Петербургския международен икономически форум, където също взе думата. Румънското външно министерство тогава разкритикува посещението ѝ.
Източници: Европейска правда, Digi24, Европейски парламент, Министерство на външните работи на Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бяла Мечка
Коментиран от #11, #12, #22
22:09 19.09.2026
2 Така си е
Коментиран от #10
22:13 19.09.2026
3 Али
Коментиран от #27
22:15 19.09.2026
4 Дракула
22:16 19.09.2026
5 така, де
Коментиран от #9, #21, #25
22:16 19.09.2026
6 Амадор Ривас
22:18 19.09.2026
7 Вън от еврорайха
Тук например буквално ни крадат пред очите златото и водата. Технологичният срив във ВиК мрежите (Шумен и Свищов), напринер: Официалните българо-израелски споразумения за сътрудничество в управлението на водите се лансират под претекст внедряване на иновативни израелски системи за превенция на течове и автоматичен мониторинг. Реализацията на терен обаче разкрива съвършено различен икономически резултат. В Шумен и Свищов мащабните инвестиции, възлизащи на над 200 милиона лева за модернизация на ВиК мрежата и изграждане на пречиствателни съоръжения, доведоха до парадоксален логистичен срив.
Вместо редукция на фира, официалните данни отчетоха критичните 84% загуба на вода по водопреносните трасета. Останалите едва 16%, които реално достигат до крайните потребители, системно се декларират като негодни за пиене поради тежки отклонения в показателите (манган, мътност и химически утайки). Тази аномалия е класическа проява на рентиерския модел: публичният ресурс бива източен през чужди технологични консултанти, докато биологичното оцеляване на местното население е поставено под постоянен воден режим и принудително купуване на бутилирана вода.
Коментиран от #8, #13
22:19 19.09.2026
8 Лесно е,
До коментар #7 от "Вън от еврорайха":напускаш го към БРИКС.
Аман от хленчещи лигльовци!
22:22 19.09.2026
9 Лесно е,
До коментар #5 от "така, де":напускаш го към държава извън ЕС.
22:23 19.09.2026
10 Хихи!
До коментар #2 от "Така си е":Тоя виц сам ли го измисли?
22:23 19.09.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Бяла Мечка":Същото се отнася и за бг територията и други попаднали в клещите на урсулата и компания .. За това е необходимо да Възродим и съгради страната, за да имаме отново държава...
Коментиран от #20, #24, #29
22:24 19.09.2026
12 Копейска истина и истина
До коментар #1 от "Бяла Мечка":не е едно и също.
22:24 19.09.2026
13 Нека да пиша
До коментар #7 от "Вън от еврорайха":Марш в Путлеррайха .
22:25 19.09.2026
14 ЕСССР
Румънските евродругари се бунтуват срещу тиранична и тоталитарна Другарката Урсула!
22:25 19.09.2026
15 Верен путинец
22:25 19.09.2026
16 Нищо ново
22:26 19.09.2026
17 Възраждане
22:26 19.09.2026
18 малийййй
Коментиран от #30
22:28 19.09.2026
19 И кво
22:29 19.09.2026
20 Без ЕС не ставаш за нищо, муци
До коментар #11 от "Европеец":За даде осъществи мечтата ти, трябва да отпътуваш еднопосочно за БРИКС. Инак си обречен на безкрайните си вопли и хленчове, и да ни надуваш главата с рашистански глЮпости.
22:29 19.09.2026
21 Никой не те държи зорлям тук
До коментар #5 от "така, де":Напуска този, комуто не харесва, т.е. ти.
Чао!
22:32 19.09.2026
22 Тая тАпня
До коментар #1 от "Бяла Мечка":сам ли я измисли?
22:33 19.09.2026
23 колумб
22:34 19.09.2026
24 Амадор Ривас
До коментар #11 от "Европеец":Неква грешка има....Не си Европеец, а си 100% Копеец
22:35 19.09.2026
25 Хммм,
До коментар #5 от "така, де":А ти под коя диктатура предпочиташ да бъдеш? За разлика от соц времената всеки може да си избира диктатурата и никой няма да го спре насила.
22:35 19.09.2026
26 Пич
Съпротивата се заражда повсеместно!!!
22:37 19.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гориил
22:38 19.09.2026
29 ха, ха, ха...
До коментар #11 от "Европеец":С клавиатурата ли ще възстановяваш или не ти стиска да се бориш за щастието си? Никой не иска възстановяване на руската кочина.
22:38 19.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.