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Румънска депутатка: Страната ни е под диктатурата на ЕС
  Тема: Избори

Румънска депутатка: Страната ни е под диктатурата на ЕС

19 Септември, 2026 22:02, обновена 19 Септември, 2026 22:07 700 30

  • румъния-
  • даяна шошоаке-
  • russia today-
  • европейски съюз-
  • нато

Румънската лидерка на SOS Romania повтори обвинения срещу ЕС, полицията и властта в Букурещ.

Румънска депутатка: Страната ни е под диктатурата на ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на румънската партия SOS Romania Даяна Шошоаке се появи в ефира на Russia Today и отправи поредица от остри обвинения срещу властите в Румъния, Европейския съюз и НАТО, съобщи Digi24, цитирана от Европейската правда.

По думите ѝ жандармерията е атакувала депутати от нейната партия и протестиращи без основание. Шошоаке заяви още, че в Румъния има „диктатура на Европейския съюз“ и че хората били лишавани от вода от планински райони в полза на частни компании.

В ефира тя свърза и последиците от паднал в жилищна сграда в Галац руски дрон с тезата, че НАТО и Европейският съюз тласкат Румъния към война с Русия.

Европейска правда припомня, че румънската политичка е известна с поредица от скандални изказвания и действия, насочени и срещу Украйна. През април Европейският парламент свали депутатския ѝ имунитет по искане на Румъния, където срещу нея са повдигнати няколко обвинения.

През юни Шошоаке беше сред малкото европейски гости на Петербургския международен икономически форум, където също взе думата. Румънското външно министерство тогава разкритикува посещението ѝ.

Източници: Европейска правда, Digi24, Европейски парламент, Министерство на външните работи на Румъния


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бяла Мечка

    19 10 Отговор
    Голяма Истина Казва.Ама телетата сучат сухо мляко и вярват ,че ще станат крави.

    Коментиран от #11, #12, #22

    22:09 19.09.2026

  • 2 Така си е

    19 9 Отговор
    Урсула и останалите кокошки в Брюксел, тласкат Полша и Румъния към война с Русия, за да се намеси и НАТО, но Европа няма армии.

    Коментиран от #10

    22:13 19.09.2026

  • 3 Али

    11 13 Отговор
    Здраво путинисти, широко разтворете дупета чисти. Идвам!

    Коментиран от #27

    22:15 19.09.2026

  • 4 Дракула

    5 6 Отговор
    Правилно

    22:16 19.09.2026

  • 5 така, де

    19 8 Отговор
    Не само Румъния е под диктатурата на ЕС! Всички страни членки са под тая диктатура ! Крайно време е да се отървем от тая диктатура на урсолите и каите! Меркелица ни ги натресе тия неадекватници!

    Коментиран от #9, #21, #25

    22:16 19.09.2026

  • 6 Амадор Ривас

    7 10 Отговор
    Шошоаке куша рубли 😆​😆​😆

    22:18 19.09.2026

  • 7 Вън от еврорайха

    12 7 Отговор
    Не е само Румъния в цяла Източна Европа е така.
    Тук например буквално ни крадат пред очите златото и водата. Технологичният срив във ВиК мрежите (Шумен и Свищов), напринер: Официалните българо-израелски споразумения за сътрудничество в управлението на водите се лансират под претекст внедряване на иновативни израелски системи за превенция на течове и автоматичен мониторинг. Реализацията на терен обаче разкрива съвършено различен икономически резултат. В Шумен и Свищов мащабните инвестиции, възлизащи на над 200 милиона лева за модернизация на ВиК мрежата и изграждане на пречиствателни съоръжения, доведоха до парадоксален логистичен срив.

    Вместо редукция на фира, официалните данни отчетоха критичните 84% загуба на вода по водопреносните трасета. Останалите едва 16%, които реално достигат до крайните потребители, системно се декларират като негодни за пиене поради тежки отклонения в показателите (манган, мътност и химически утайки). Тази аномалия е класическа проява на рентиерския модел: публичният ресурс бива източен през чужди технологични консултанти, докато биологичното оцеляване на местното население е поставено под постоянен воден режим и принудително купуване на бутилирана вода.

    Коментиран от #8, #13

    22:19 19.09.2026

  • 8 Лесно е,

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Вън от еврорайха":

    напускаш го към БРИКС.
    Аман от хленчещи лигльовци!

    22:22 19.09.2026

  • 9 Лесно е,

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "така, де":

    напускаш го към държава извън ЕС.

    22:23 19.09.2026

  • 10 Хихи!

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Така си е":

    Тоя виц сам ли го измисли?

    22:23 19.09.2026

  • 11 Европеец

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    Същото се отнася и за бг територията и други попаднали в клещите на урсулата и компания .. За това е необходимо да Възродим и съгради страната, за да имаме отново държава...

    Коментиран от #20, #24, #29

    22:24 19.09.2026

  • 12 Копейска истина и истина

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    не е едно и също.

    22:24 19.09.2026

  • 13 Нека да пиша

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Вън от еврорайха":

    Марш в Путлеррайха .

    22:25 19.09.2026

  • 14 ЕСССР

    5 5 Отговор
    Буна диминаца😅
    Румънските евродругари се бунтуват срещу тиранична и тоталитарна Другарката Урсула!

    22:25 19.09.2026

  • 15 Верен путинец

    6 4 Отговор
    А ние, бг путинците, закъде сме без европомощите?

    22:25 19.09.2026

  • 16 Нищо ново

    7 6 Отговор
    Поредната платена копейка.

    22:26 19.09.2026

  • 17 Възраждане

    6 5 Отговор
    Тая е по-т.па и от наш Цомчо.

    22:26 19.09.2026

  • 18 малийййй

    8 3 Отговор
    Е що бе, диктатурата на Русия по хубава ли е? И кой ограничава някого да се изнесе към московския рай на земята, никой няма да го спре и на никого няма да липсва.

    Коментиран от #30

    22:28 19.09.2026

  • 19 И кво

    6 4 Отговор
    Освен, че е поредната платена копейка и физиономията и е интелигентна одухотворена.

    22:29 19.09.2026

  • 20 Без ЕС не ставаш за нищо, муци

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    За даде осъществи мечтата ти, трябва да отпътуваш еднопосочно за БРИКС. Инак си обречен на безкрайните си вопли и хленчове, и да ни надуваш главата с рашистански глЮпости.

    22:29 19.09.2026

  • 21 Никой не те държи зорлям тук

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "така, де":

    Напуска този, комуто не харесва, т.е. ти.
    Чао!

    22:32 19.09.2026

  • 22 Тая тАпня

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бяла Мечка":

    сам ли я измисли?

    22:33 19.09.2026

  • 23 колумб

    2 3 Отговор
    а добро утро!

    22:34 19.09.2026

  • 24 Амадор Ривас

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Неква грешка има....Не си Европеец, а си 100% Копеец

    22:35 19.09.2026

  • 25 Хммм,

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "така, де":

    А ти под коя диктатура предпочиташ да бъдеш? За разлика от соц времената всеки може да си избира диктатурата и никой няма да го спре насила.

    22:35 19.09.2026

  • 26 Пич

    2 3 Отговор
    Урсулианството не се трае никъде вече!!!
    Съпротивата се заражда повсеместно!!!

    22:37 19.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гориил

    2 2 Отговор
    Тя изрази какво мислят унижените и обидени народи от Източна Европа.По-малко от двадесет години по-късно европейската мечта се превърна в разочарование, недоверие и безпокойство.Допусната ли е ужасна историческа грешка?

    22:38 19.09.2026

  • 29 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    С клавиатурата ли ще възстановяваш или не ти стиска да се бориш за щастието си? Никой не иска възстановяване на руската кочина.

    22:38 19.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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