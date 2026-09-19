Лидерът на румънската партия SOS Romania Даяна Шошоаке се появи в ефира на Russia Today и отправи поредица от остри обвинения срещу властите в Румъния, Европейския съюз и НАТО, съобщи Digi24, цитирана от Европейската правда.

По думите ѝ жандармерията е атакувала депутати от нейната партия и протестиращи без основание. Шошоаке заяви още, че в Румъния има „диктатура на Европейския съюз“ и че хората били лишавани от вода от планински райони в полза на частни компании.

В ефира тя свърза и последиците от паднал в жилищна сграда в Галац руски дрон с тезата, че НАТО и Европейският съюз тласкат Румъния към война с Русия.

Европейска правда припомня, че румънската политичка е известна с поредица от скандални изказвания и действия, насочени и срещу Украйна. През април Европейският парламент свали депутатския ѝ имунитет по искане на Румъния, където срещу нея са повдигнати няколко обвинения.

През юни Шошоаке беше сред малкото европейски гости на Петербургския международен икономически форум, където също взе думата. Румънското външно министерство тогава разкритикува посещението ѝ.

Източници: Европейска правда, Digi24, Европейски парламент, Министерство на външните работи на Румъния