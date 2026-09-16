Папа Лъв XIV предупреди за нарастващата зависимост от изкуствения интелект

Папа Лъв XIV отново предупреди днес за нарастващата зависимост от алгоритмите на изкуствения интелект и за възлагането на новата технология на решения, които са изцяло в рамките на човешката отговорност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Изявленията му се появяват в контекст, в който опасенията относно злоупотребите с изкуствения интелект нарастват, отбелязва агенцията.

„Технологичното развитие, разпространението на средствата за масова информация и социалните мрежи, както и все по-честото използване на изкуствения интелект отварят нови възможности, като премахват бариерите и разстоянията“, заяви папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

„От друга страна, отношенията стават все по-малко лични и все повече виртуални, с което рискуваме да свикнем да възлагаме на алгоритмите решения, които са част от изключителната компетентност на човешкото съзнание“, предупреди главата на Римокатолическата църква пред събралите се хиляди поклонници на площад „Св. Петър“ в Рим.

„Това, което християнската общност възнамерява да предложи, е да се погрижим социалните отношения да имат истинска лична дълбочина и богатство“, допълни Лъв XIV.

Нарастват опасенията около изкуствения интелект

През последните няколко седмици опасенията около изкуствения интелект нараснаха поради няколко инцидента, свързани със сигурността, както и заради новата склонност на моделите с изкуствен интелект да се подобряват сами, без пряка човешка намеса.

Общественият дебат се съсредоточава също върху способността на сектора да се саморегулира.

В публикуваната си първа енциклика през май тази година, озаглавена „Магнифика Хуманитас“ („Великолепното човечество“), главата на Римокатолическата църква отправи силен призив за „разоръжаване“ на изкуствения интелект, за да се попречи той „да доминира над човека“.

През последните няколко месеца Светият престол засили също така проявите и инициативите си в полза на международно управление на изкуствения интелект, основано на човешкото достойнство, по-специално в областта на ядрената технология, културата и художественото творчество, припомня АФП.