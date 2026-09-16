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Папа Лъв XIV предупреди за нарастващата зависимост от изкуствения интелект

Папа Лъв XIV предупреди за нарастващата зависимост от изкуствения интелект

16 Септември, 2026 15:36, обновена 16 Септември, 2026 15:36 390 6

  • ватикан-
  • папа лъв xiv-
  • изкуствен интелект-
  • зависимост-
  • папата

Главата на Римокатолическата църква предупреди за риска решения, които са отговорност на човека, да бъдат възлагани на алгоритми

Папа Лъв XIV предупреди за нарастващата зависимост от изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV отново предупреди днес за нарастващата зависимост от алгоритмите на изкуствения интелект и за възлагането на новата технология на решения, които са изцяло в рамките на човешката отговорност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Изявленията му се появяват в контекст, в който опасенията относно злоупотребите с изкуствения интелект нарастват, отбелязва агенцията.

„Технологичното развитие, разпространението на средствата за масова информация и социалните мрежи, както и все по-честото използване на изкуствения интелект отварят нови възможности, като премахват бариерите и разстоянията“, заяви папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

„От друга страна, отношенията стават все по-малко лични и все повече виртуални, с което рискуваме да свикнем да възлагаме на алгоритмите решения, които са част от изключителната компетентност на човешкото съзнание“, предупреди главата на Римокатолическата църква пред събралите се хиляди поклонници на площад „Св. Петър“ в Рим.

„Това, което християнската общност възнамерява да предложи, е да се погрижим социалните отношения да имат истинска лична дълбочина и богатство“, допълни Лъв XIV.

Нарастват опасенията около изкуствения интелект

През последните няколко седмици опасенията около изкуствения интелект нараснаха поради няколко инцидента, свързани със сигурността, както и заради новата склонност на моделите с изкуствен интелект да се подобряват сами, без пряка човешка намеса.

Общественият дебат се съсредоточава също върху способността на сектора да се саморегулира.

В публикуваната си първа енциклика през май тази година, озаглавена „Магнифика Хуманитас“ („Великолепното човечество“), главата на Римокатолическата църква отправи силен призив за „разоръжаване“ на изкуствения интелект, за да се попречи той „да доминира над човека“.

През последните няколко месеца Светият престол засили също така проявите и инициативите си в полза на международно управление на изкуствения интелект, основано на човешкото достойнство, по-специално в областта на ядрената технология, културата и художественото творчество, припомня АФП.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Па от

    0 1 Отговор
    църквата е безопасно...

    15:57 16.09.2026

  • 2 Робот

    1 2 Отговор
    АИ въобще не е вредна за човека ама ХИЧ..! Властелини и религии са притеснени че не могат да контролират технологията..! Новите китайски АИ са напълно автономни и независими или не се нуждаят от интернет и са безплатни..! От какво се притесняват вампирите..! Всеки човек с прилична памет на телефона може да вземе тази енциклопедия за 10, 20 минути..! Когато и счупиш цензурата тя на практика може да ти покаже как да си направиш бомба , дрон , или оръжие..!

    15:57 16.09.2026

  • 3 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е ми че то ниският естествен интелек винаги е зависим от нЕкой!!!!

    16:12 16.09.2026

  • 4 Негово светейшество да вземе под

    0 0 Отговор
    внимание, че при изкуствения интелект все пак няма алгоритъм за изкуствено изопачаване на информацията с цел извличане на облаги, както и за взимане на рушвети и прочее действия, което е много характерно за обстоятелството, когато попаднеш в положение да бъдеш по някакъв начин зависим от естествени мошеници.

    16:28 16.09.2026

  • 5 ИИ реши една от нерешимите

    1 0 Отговор
    математически задачи. Май папата се притеснява ИИ да не вземе да разкрие някои тайни на Ватикана скоро ...

    16:52 16.09.2026

  • 6 Мдаааа

    0 0 Отговор
    А ЗА НАРАСТВАЩАТА ЗАВИСИМОСТ ОТ АРАБСКИТЕ ПАРИ 💸💸💸💸
    НИЩО НЕ КАЗВА

    17:11 16.09.2026