Подозрителен пожар изпепели хотел във Фолкстоун

Британската полиция разследва като подозрителен пожар в крайбрежния хотел Grand Burstin във Фолкстоун, графство Кент, след като около 280 души бяха евакуирани от сградата, съобщиха Kent Police и Kent Fire and Rescue Service.

По данни на полицията огънят е тръгнал в ранните часове на събота, 19 септември 2026 г., а разследващите вече търсят свидетели и записи от камери и автомобилни видеорегистратори. Властите посочват, че има основания да се смята, че пожарът може да е бил предизвикан умишлено.

26 пожарни коли и продължаващо гасене

При инцидента са били изпратени 26 пожарни коли, а на място са работили и други аварийни служби, включително екипи за спешна помощ и полицията на Кент. По-късно три пожарни коли са останали да дежурят, докато огнеборците доугасяват останалите огнища.

От Kent Fire and Rescue Service съобщават, че пожарът е бил овладян, но на терен са останали тлеещи горещи точки и екипите са следили сградата и през нощта. Според службата се очаква и оценка за състоянието на конструкцията на хотела.

Един човек е в болница с леки наранявания

Спешната помощ е прегледала няколко души на място, а един човек е бил откаран в болница с леки наранявания, съобщава БНР, позовавайки се на местните власти. Общинският съвет на Фолкстоун и Хайт е организирал център за настаняване и подкрепа на евакуираните.

Хотелът Grand Burstin е разположен на крайбрежната алея във Фолкстоун и е сред големите хотели в района. Разследването продължава, като засега властите не съобщават за задържани по случая.

Източници: БНР, Kent Police, Kent Fire and Rescue Service