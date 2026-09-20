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Подозрителен пожар изпепели хотел във Фолкстоун
  Тема: Известни личности

Подозрителен пожар изпепели хотел във Фолкстоун

20 Септември, 2026 07:31, обновена 20 Септември, 2026 07:33 724 3

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Около 280 души бяха евакуирани от Grand Burstin Hotel, а британската полиция разследва дали огънят е бил умишлено предизвикан.

Подозрителен пожар изпепели хотел във Фолкстоун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската полиция разследва като подозрителен пожар в крайбрежния хотел Grand Burstin във Фолкстоун, графство Кент, след като около 280 души бяха евакуирани от сградата, съобщиха Kent Police и Kent Fire and Rescue Service.

По данни на полицията огънят е тръгнал в ранните часове на събота, 19 септември 2026 г., а разследващите вече търсят свидетели и записи от камери и автомобилни видеорегистратори. Властите посочват, че има основания да се смята, че пожарът може да е бил предизвикан умишлено.

26 пожарни коли и продължаващо гасене

При инцидента са били изпратени 26 пожарни коли, а на място са работили и други аварийни служби, включително екипи за спешна помощ и полицията на Кент. По-късно три пожарни коли са останали да дежурят, докато огнеборците доугасяват останалите огнища.

От Kent Fire and Rescue Service съобщават, че пожарът е бил овладян, но на терен са останали тлеещи горещи точки и екипите са следили сградата и през нощта. Според службата се очаква и оценка за състоянието на конструкцията на хотела.

Един човек е в болница с леки наранявания

Спешната помощ е прегледала няколко души на място, а един човек е бил откаран в болница с леки наранявания, съобщава БНР, позовавайки се на местните власти. Общинският съвет на Фолкстоун и Хайт е организирал център за настаняване и подкрепа на евакуираните.

Хотелът Grand Burstin е разположен на крайбрежната алея във Фолкстоун и е сред големите хотели в района. Разследването продължава, като засега властите не съобщават за задържани по случая.

Източници: БНР, Kent Police, Kent Fire and Rescue Service


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и какво

    6 0 Отговор
    пожар в Англия..в хотел..само че малко спестявате инфо..както обикновено правят соросоидни медии..кой обитавал този хотел..откъде са дошли, кой плаща престоя им..Случайно да не би били алахакбаровци от азия и африка.."туристи"..Острова се превъна в бунище, пълно с нелегални имигранти..милиони са..щом успяха да изберат кмет на Лондон..талибан..и не само там..Разбира се плаща народа за всички удобства на горките терористи..

    07:55 20.09.2026

  • 2 А стига , бе !

    9 0 Отговор
    Свършиха ли пожарите в България и съседните Гърция и Сърбия , та ни занимават
    е с малобритански дертове ?

    08:06 20.09.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Да позная ли? Путин е бил, нали?

    08:55 20.09.2026

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