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Тръмп прекъсна престоя си в Кемп Дейвид

Тръмп прекъсна престоя си в Кемп Дейвид

20 Септември, 2026 07:35, обновена 20 Септември, 2026 07:37 2 466 16

  • доналд тръмп-
  • белият дом-
  • кемп дейвид-
  • близък изток-
  • саудитска арабия

Белият дом не посочи официална причина за предсрочното му завръщане във Вашингтон на фона на ескалацията в Близкия изток.

Тръмп прекъсна престоя си в Кемп Дейвид - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп прекъсна престоя си в резиденцията „Кемп Дейвид“ и се върна по-рано във Вашингтон, след като през последните часове напрежението в Близкия изток се засили, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

По първоначалния му график Тръмп е трябвало да прекара и двата почивни дни в резиденцията на американските лидери в Мериленд. Белият дом обаче не е посочил официална причина за промяната в програмата, пише БТА.

Според информацията на агенцията графикът на президента е бил променен след атака на йеменските бунтовници хуси срещу столицата на Саудитска Арабия. САЩ междувременно призоваха своите граждани в Близкия изток да бъдат предпазливи и предупредиха, че конфликтът между хусите и Саудитска Арабия може бързо да ескалира.

Към момента не е съобщена допълнителна официална информация от Белия дом за причината за предсрочното завръщане на Тръмп.

Източници: БТА, Франс прес


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    24 3 Отговор
    Саудитите имат американски оръжия за стотици милиарди, ще купуват и Ф35. Хуситите са с калашници и дрончета и по жапанки и им разказват играта , така че и тръмп не може да им помогне.

    Коментиран от #4, #9

    07:44 20.09.2026

  • 2 венсеремос

    22 1 Отговор
    Тромпета и овчарските щати ще бъдет ликвидирани по тяхна вина и пО вина на Чифутлания.За Русия! За Путин.За Иран! ТАНАТОС !!!

    08:00 20.09.2026

  • 3 Съдба

    21 1 Отговор
    А колко спокоен и щастлив живот водеха саудитците преди, само релакс и броене на печалбите от петрол, божествен кеф. Докато не се сдружиха с американците.

    Коментиран от #6

    08:01 20.09.2026

  • 4 иван костов

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Сухопътната армия на СА е жалка.

    08:08 20.09.2026

  • 5 Спорт

    6 0 Отговор
    Заради новата руска стратегия, разчитаща на атаки с реактивни дронове, Украйна губи всеки месец около 27 хиляди военнослужещи — убити и ранени. Това заяви полският премиер Доналд Туск, съобщава Radio Poland. Той отбеляза, че е настъпила "промяна с изключително негативен характер — руснаците масово разполагат нов тип безпилотни апарати — реактивни дронове, които се движат със значително по-висока скорост и работят на голяма височина, преди да поразят целите си“.

    "В последно време всеки месец убитите и ранените са 27 000 души и това, за съжаление, в най-тъжния смисъл на думата, е рекорд за тази война. При подобна тенденция зимата в Украйна наистина може да се окаже катастрофална“, предупреди Туск.

    Коментиран от #10

    08:19 20.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Съдба":

    СПОКОЙНО НАЧАЛНИК ЗА
    СУАДИ АРАБИЯ И ОЙЛ ѝ...
    БАРОНЕСА ОТ ЗАД ШАДРВАНА
    КАТО СПЕЧЕЛИ ОКТМ.МЕСЕЦ
    ЩЕ ИДЕ ДА ВРЪТНЕ ЕДНО
    ХОРО СЪС САБИ И ЩЕ ИМАШ ОЙЛ..1.01€ /л. .....👍

    08:37 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    ужас и за нас,че се набутахме с техните варели втора ръка и без оръжия,които и да ги има са под контрол на сащ,без тяхно разрешение и да въркат не може

    08:43 20.09.2026

  • 10 Кофти

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спорт":

    Не искат руски ботуш и това е

    08:47 20.09.2026

  • 11 Е нали Тръмп се е върнал

    3 0 Отговор
    Предсрочно във Вашингтон, заради атаката на хусите? А в края на статичта- нямало допълнителна информация!
    Етот ти информация, моме: Атака - страх- самолет- Вингтон- бункер!

    08:49 20.09.2026

  • 12 Тръмп

    0 4 Отговор
    е велик владетел на половината свят!...

    Коментиран от #15

    08:50 20.09.2026

  • 13 Дудов

    2 0 Отговор
    Понеже нямат естествен интелект сега Тръмп създава „Сили за изкуствен интелект“ в САЩ

    09:05 20.09.2026

  • 14 Митко 3 ти клас

    0 0 Отговор
    Тръмп искуктвен интелект ли е ?

    09:14 20.09.2026

  • 15 рано или късно ще има победа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тръмп":

    И голям воин с предстояща победа....

    09:16 20.09.2026

  • 16 хмм

    0 0 Отговор
    Една мижава атака на хуси не може да предизвика Тръмп да си прекъсне почивката спешно. По-скоро е заради безпрецедентната атака с дронове в Московска област от ненормалника Зеленски, щото Путин може тоя път да пусне атома.

    09:16 20.09.2026