Тръмп прекъсна престоя си в Кемп Дейвид

Американският президент Доналд Тръмп прекъсна престоя си в резиденцията „Кемп Дейвид“ и се върна по-рано във Вашингтон, след като през последните часове напрежението в Близкия изток се засили, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
По първоначалния му график Тръмп е трябвало да прекара и двата почивни дни в резиденцията на американските лидери в Мериленд. Белият дом обаче не е посочил официална причина за промяната в програмата, пише БТА.
Според информацията на агенцията графикът на президента е бил променен след атака на йеменските бунтовници хуси срещу столицата на Саудитска Арабия. САЩ междувременно призоваха своите граждани в Близкия изток да бъдат предпазливи и предупредиха, че конфликтът между хусите и Саудитска Арабия може бързо да ескалира.
Към момента не е съобщена допълнителна официална информация от Белия дом за причината за предсрочното завръщане на Тръмп.
Източници: БТА, Франс прес
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ужас
Коментиран от #4, #9
07:44 20.09.2026
2 венсеремос
08:00 20.09.2026
3 Съдба
Коментиран от #6
08:01 20.09.2026
4 иван костов
До коментар #1 от "ужас":Сухопътната армия на СА е жалка.
08:08 20.09.2026
5 Спорт
"В последно време всеки месец убитите и ранените са 27 000 души и това, за съжаление, в най-тъжния смисъл на думата, е рекорд за тази война. При подобна тенденция зимата в Украйна наистина може да се окаже катастрофална“, предупреди Туск.
Коментиран от #10
08:19 20.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Съдба":СПОКОЙНО НАЧАЛНИК ЗА
СУАДИ АРАБИЯ И ОЙЛ ѝ...
БАРОНЕСА ОТ ЗАД ШАДРВАНА
КАТО СПЕЧЕЛИ ОКТМ.МЕСЕЦ
ЩЕ ИДЕ ДА ВРЪТНЕ ЕДНО
ХОРО СЪС САБИ И ЩЕ ИМАШ ОЙЛ..1.01€ /л. .....👍
08:37 20.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 факуса
До коментар #1 от "ужас":ужас и за нас,че се набутахме с техните варели втора ръка и без оръжия,които и да ги има са под контрол на сащ,без тяхно разрешение и да въркат не може
08:43 20.09.2026
10 Кофти
До коментар #5 от "Спорт":Не искат руски ботуш и това е
08:47 20.09.2026
11 Е нали Тръмп се е върнал
Етот ти информация, моме: Атака - страх- самолет- Вингтон- бункер!
08:49 20.09.2026
12 Тръмп
Коментиран от #15
08:50 20.09.2026
13 Дудов
09:05 20.09.2026
14 Митко 3 ти клас
09:14 20.09.2026
15 рано или късно ще има победа
До коментар #12 от "Тръмп":И голям воин с предстояща победа....
09:16 20.09.2026
16 хмм
09:16 20.09.2026