Тръмп прекъсна престоя си в Кемп Дейвид

Американският президент Доналд Тръмп прекъсна престоя си в резиденцията „Кемп Дейвид“ и се върна по-рано във Вашингтон, след като през последните часове напрежението в Близкия изток се засили, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

По първоначалния му график Тръмп е трябвало да прекара и двата почивни дни в резиденцията на американските лидери в Мериленд. Белият дом обаче не е посочил официална причина за промяната в програмата, пише БТА.

Според информацията на агенцията графикът на президента е бил променен след атака на йеменските бунтовници хуси срещу столицата на Саудитска Арабия. САЩ междувременно призоваха своите граждани в Близкия изток да бъдат предпазливи и предупредиха, че конфликтът между хусите и Саудитска Арабия може бързо да ескалира.

Към момента не е съобщена допълнителна официална информация от Белия дом за причината за предсрочното завръщане на Тръмп.

Източници: БТА, Франс прес