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Испанската полиция спря план за атака в училище
  Тема: Известни личности

Испанската полиция спря план за атака в училище

20 Септември, 2026 07:30, обновена 20 Септември, 2026 07:31 706 2

  • испания-
  • полиция-
  • училище-
  • малолетен-
  • discord

Разследването сочи, че малолетен е бил въвлечен в онлайн групи с екстремно насилие, а в дома му е намерен голям нож.

Испанската полиция спря план за атака в училище - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанската полиция е предотвратила масова атака в училище, планирана от малолетен, съобщи БНР, позовавайки се на данни от испанските власти. По информацията, при претърсване в дома на детето е открит голям нож.

Според разследването момчето е било подбудено към насилие в онлайн групи с екстремно съдържание. Полицията посочва, че то е било вербувано през платформата Discord в затворени мрежи за споделяне на видеоклипове с жестоко насилие.

В публикацията се казва още, че планът е бил свързан с идеята извършителят да бъде представян като „светец“ – термин, който се използва за възвеличаване на авторите на училищни нападения. Самоличността на детето и конкретното населено място, където е трябвало да се случи атаката, остават в тайна по съображения за сигурност.

Тъй като момчето е под 14 години, то не носи наказателна отговорност и срещу него не може да бъде повдигнато обвинение, отбелязват властите. Разследването продължава, за да се установи дали в подготовката са били въвлечени и други непълнолетни.

Случаят идва на фона на тревога в Испания за ръст на насилието и тормоза сред деца и тийнейджъри. В информацията се посочва и доклад на прокуратурата, според който престъпленията, извършвани от деца под 14 години, са се увеличили с над 70%, а случаите на училищен тормоз също растат.

Източници: БНР Новините, Ройтерс


Испания
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    викайте още цигани

    08:45 20.09.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Няма имена. Няма инициали. Не се споменава раса, етнос.
    Или пак ще го изкарате путинист?

    08:59 20.09.2026

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