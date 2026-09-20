Испанската полиция спря план за атака в училище

Испанската полиция е предотвратила масова атака в училище, планирана от малолетен, съобщи БНР, позовавайки се на данни от испанските власти. По информацията, при претърсване в дома на детето е открит голям нож.

Според разследването момчето е било подбудено към насилие в онлайн групи с екстремно съдържание. Полицията посочва, че то е било вербувано през платформата Discord в затворени мрежи за споделяне на видеоклипове с жестоко насилие.

В публикацията се казва още, че планът е бил свързан с идеята извършителят да бъде представян като „светец“ – термин, който се използва за възвеличаване на авторите на училищни нападения. Самоличността на детето и конкретното населено място, където е трябвало да се случи атаката, остават в тайна по съображения за сигурност.

Тъй като момчето е под 14 години, то не носи наказателна отговорност и срещу него не може да бъде повдигнато обвинение, отбелязват властите. Разследването продължава, за да се установи дали в подготовката са били въвлечени и други непълнолетни.

Случаят идва на фона на тревога в Испания за ръст на насилието и тормоза сред деца и тийнейджъри. В информацията се посочва и доклад на прокуратурата, според който престъпленията, извършвани от деца под 14 години, са се увеличили с над 70%, а случаите на училищен тормоз също растат.

Източници: БНР Новините, Ройтерс